У Загитовой новый кавалер. Он носит ее на руках

А в «ТЩК» снова перестановки

Чемпионат России в Красноярске завершился, расставив по местам участников и определив тройку россиянок, которая выступит на чемпионате Европы в австрийском Граце 20—26 января наступающего года. Суперсенсация — одна, это итоговое «серебро» Артура Даниеляна, все остальные результаты подходят под определение «любопытные». Итоги первой части сезона «фигурки» — в материале «Реального времени».

Железный конь перепрыгал крестьянских лошадок



Женский чемпионат, ожидавшийся с наибольшим интересом, в итоге получился почти лишенным интриги. Разве что в плане победительницы, поскольку 10-очковый отрыв Алены Косторной по итогам короткой программы растаял как нынешний снег, который уже пару раз пытался лечь на землю в средней полосе России. Косторная была хороша и в «произволке», но четверной «животворящий», сделанный без помарок, способен на многое, а когда их целых три, как у Анны Щербаковой, то и 10-очковое отставание не проблема.

Щербакова выиграла второй подряд чемпионат России, а Косторная поменялась местами с Трусовой. И пока все идет по сценарию прошлого года, когда крошки Тутберидзе поделили на троих три победы: Косторная выиграла юниорский Гран-при, Щербакова победила на «России», а Трусова стала чемпионкой мира среди юниоров. Правда, в этом сезоне вместо одного ЮЧМ будет сразу два, следовательно, по итогам года мы узнаем, кто в «Хрустальном» «царь горы», но нам-то какая разница, если при этом побеждает Россия. Правда, немного тревожно за Даниила Глейхенгауза. С каждого проката он уносит игрушки такой величины, что рискует нажить грыжу.

Щербакова выиграла второй подряд чемпионат России. Фото vk.com/eteritutberidze

Из представительниц «зрелого женского» состава порадовала Елизавета Туктамышева, финишировавшая в итоге четвертой. Замахнулась даже на четверной тулуп — он пока не удался, но ничего страшного, Трикси Шуба тоже не с ходу стала суперчемпионкой (австрийка Беатрис Шуба выиграла чемпионаты Европы и мира с пятого участия, а в 1972 году выиграла вместе с ними и олимпийское «золото» Инсбрука). Тулупы, они такие, их ценность сразу-то и не разберешь, а в итоге они и жизнь спасти могут, как Петруше Гриневу.

В остальном же итоги красноярского старта напоминают крылатое выражение Остапа Бендера: железный конь идет на смену крестьянской лошадке. В соответствии с этим постулатом наши юниорки утрамбовали чемпионку Европы Софью Самодурову на девятое место, участницу ЧЕ и ЧМ Станиславу Константинову на 13-е, а участница Олимпиады в Пхенчхане Мария Сотскова и вовсе не отобралась на нынешний чемпионат.

Отдельно хотелось бы сказать про Ксению Синицыну. В начале 2020-го ей предстоит возглавить сборную России для участия в юношеской Олимпиаде в Лозанне (9—22 января), куда отправятся еще несколько участников нынешнего чемпионата России. Это Андрей Мозалев (6-е место) и Даниил Самсонов (7-е место), парники Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (6-е место), казаночка Диана Мухаметзянова и москвич Илья Миронов. Понятно, что именно на Синицыну будет возложена лидерская миссия, и она полностью оправдала эти ожидания в произвольной программе. Подняться по ее итогам с 14-го промежуточного места на итоговое пятое дорогого стоило.

Ксении Синицыной в начале 2020-го предстоит возглавить сборную России для участия в юношеской Олимпиаде в Лозанне. Фото fsrussia.ru

Траньков един в двух лицах. И успешен

Комментаторское трио сайта Первого канала на парном катании состояло из Татьяны Тарасовой, Александра Гришина и Максима Транькова, который выполнял роль эксперта. Он не мог комментировать только одну пару — Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, поскольку в это время выводил ее на лед (вместе с Мариной Зуевой). После короткой программы Траньков возвращался на комментаторское место, подпрыгивая, как на олимпийском льду Сочи. Большая часть зрителей во дворце спорта просто встала, не в силах сдержать своего восторга. «Болеро» Равеля в исполнении Евгении и Владимира оставило великолепное впечатление, позволив им на три балла оторваться от Бойковой и Козловского, на семь — от Павлюченко и Ходыкина, а остальным привезти отставание в «трамвайную остановку». Вау-эффект от выступления Морозовой и Тарасова был очень силен.

Увы, лучшие по итогам финала Гран-при Анастасия Мишина и Александр Галлямов слетели очень низко из-за ошибок, связанных в большинстве своем с Анастасией. Молодость — нестабильна по определению. В короткой программе их опередили даже Юлия Артемьева, еще одна воспитанница казанской школы фигурного катания, и Михаил Назарычев, представляющие Пермский край. Они седьмые, Мишина — Галлямов — восьмые, и сложилось впечатление, что наша делегация на ЧЕ уже определилась.

Так и случилось. Косметические изменения, когда Бойкова и Козловский все-таки опередили Тарасову и Морозова, выиграв с помощью произвольной программы «золото» чемпионата России, не помешают всем перечисленным отобраться на главные международные старты сезона. Мишина и Галлямов проявили чудеса воли и характера, как ранее Артур Даниелян, а позднее Ксения Синицына, и поднялись с восьмого места на итоговое четвертое, чем забронировали себе роль запасных на чемпионат Европы. А вот уже по итогам Евро будут распределяться путевки на чемпионат мира. Отметим Артемьеву и Назарычева, занявших на дебютном чемпионате России седьмое итоговое место. Те же Тарасова и Морозов были лишь восьмыми, когда дебютировали.

Максим Траньков выполнял роль эксперта и выводил на лед пару Евгения Тарасова — Владимир Морозов. Фото olympic.ru

При этом не надо забывать, что в запасе у тренерского штаба есть еще Наталья Забияко и Александр Энберт, а также Ксения Столбова с Андреем Новоселовым, которые пропускали отборочный чемпионат страны из-за проблем с одним из партнеров. Но у них, скорее всего, уже нет шансов на участие в главных стартах. А вот у кого они должны остаться, так это у Михаила Коляды, кандидатуру которого можно рассмотреть через призму отбора на мировое первенство, поскольку конкуренты очень нестабильны. Так что ничего страшного в пропуске сезона нет и быть не может.

В этом году, кстати, пропускает сезон Рика Хонго, которая подготовила две программы под руководством Ше-Линн Бурн, но при вкатывании в сезон «что-то пошло не так», и 23-летняя (а не 17-летняя сами знаете кто) японка решила переждать. И никто не делает из этого достаточно рядового факта трагедии. Не Рика первая, не Хонго последняя, кто объявляет о пропуске сезона, затем возвращаясь на лед.

Алина с Ондржеем

Не секрет, что именно Евгения Медведева и Алина Загитова подняли интерес к фигурному катанию на небывалую высоту, и теперь он даже напоминает состояние близкое к психозу. Потратьте полчаса своего времени, чтобы понаблюдать за динамикой посещаемости чемпионатов России последнего десятилетия. Полупустые залы в Саранске на выступлениях Аделины Сотниковой в 2011-м и Алены Леоновой в 2012-м… Зияющие пустоты на Юлии Липницкой, выступавшей в Сочи в 2013 и 2014 годах… Елизаветы Туктамышевой и Елены Радионовой — в том же Сочи в 2015-м… Называем имена главных звезд того времени у девушек. Причем залы зияли проплешинами и на выступлениях Евгения Плющенко, главной звезды начала нынешнего десятилетия.

Приближаться к аншлагам начала Евгения Медведева в 2016-м. И тут появилась еще и Загитова, которая дебютировала в 2017 году, а в 2018-м на чемпионате России в Питере был почти полный зал. Так же как и на прошлом чемпионате России, а ведь это был опять же Саранск, почти равнодушный к фигурному катанию всего 7-8 лет назад. В Красноярке же наблюдался аншлаг-аншлаг, во всяком случае во время соревнований девушек.

«Инстаграм» teamzagitova опубликовал видео, в котором Алина исполняет поддержку, катаясь в паре с Ондржеем Готареком. Фото instagram.com/teamzagitova

Между тем «Инстаграм» teamzagitova опубликовал видео, в котором Алина исполняет поддержку, катаясь в паре с Ондржеем Готареком. Происходит это в рамках шоу Татьяны Навки. Возникает вопрос: можно ли доверять заезжему молодцу нашу королеву льда, которая сейчас по примеру Елизаветы II перешла в состояние «царствует, но не правит». Отвечаем уверенно: можно доверять вполне как в спортивном, так и в человеческом плане. Чех по национальности, Готарек уже с пяти лет стал гражданином Италии, куда переехали его родители, тем не менее на юниорском уровне представлял в одиночке родную Чехию. А уже на взрослом выступал за Италию, поначалу с Лаурой Маджиттери, затем со Стефанией Бертон, и наши болельщики могли воочию наблюдать пару Бертон — Готарек еще на ЧМ в Москве-2011 и на Олимпиаде в Сочи. В предолимпийском сезоне она даже взяла европейскую «бронзу», уступив только Волосожар — Транькову и Савченко — Шолковы. И опередив французов Джеймс — Сипре, наших Кавагути — Смирнова и Столбову — Климова, а также французов Попову — Массо. А на третьем месте в танцах был другой итальянский дуэт Анна Капеллини — Лука Ланотте. Вот именно Капеллини и стала впоследствии супругой Готарека, чтобы и в этом плане не переживать за Алину, «если что»…

После Сочи 24-летняя Бертон ушла из спорта, и Готарек создал одну из самых любопытных пар в истории мирового фигурного катания. Валентине Маркеи на момент перехода в парное катание было 28 (!) лет, это была вторая одиночница Италии после Каролины Костнер, участница ЧМ, ЧЕ и Олимпиады в Сочи. И она с Готареком откатала еще один олимпийский цикл.

Такой экскурс в историю Готарека, в частности, и итальянского фигурного катания в целом демонстрирует, насколько бережно за рубежом относятся к своим спортсменам. Кстати, и сейчас в Италии создана пара с участием Марко Зандрона. Зандрон ушел из одиночного катания в парное, понимая, что на фоне Даниэля Грассля и Маттео Риццо ему делать нечего, а в парах можно выйти на авансцену, дождавшись послеолимпиского схода возрастных Николь Делла Моники и Маттео Гуаризе.

Где бы каталась Загитова, не возьми она перерыв на оставшуюся часть сезона?

Для тех же, кому не терпится проводить из профессионального спорта 17-летнюю чемпионку из России, мы специально изучили календарь оставшегося сезона. Хотя его несложно проанализировать, просто обновив в памяти прошлогоднюю историю с Елизаветой Туктамышевой, которая из-за болезни пропустила чемпионат России. В итоге с начала года у нее был только старт на финале Кубка России. Ну нет в календаре стартов после Нового года, кроме чемпионата Европы (у остального мира — чемпионата четырех континентов) и мира.

Елизавета Туктамышева из-за болезни пропустила прошлый чемпионат России. Фото vesti.ru

Так уж выстроен годами календарь фигурного катания, что все солидные турниры проходят в начале сезона. В сентябре фигуристы могут выступать на «Осенней классике» в Канаде, «Ломбардиа Трофи» в Италии, открытом чемпионате США и «Небельхорн Трофи» в Германии. На октябрь приходятся «Финляндия Трофи» плюс турниры в Белоруссии, Азии и старт этапов Гран-при. В ноябре опять же Гран-при плюс «Кубок Варшавы» в Польше. В декабре финал Гран-при, словацкий Мемориал Андрея Непелы и хорватский «Золотой конек», с завершением года на чемпионате России. На внутреннем уровне в России проводятся пять отборочных стартов Кубка России (в ноябре заезд в Казань), но дальше и у нас просто нет турниров.

Разве что юниорский ЧМ, на который Алина (внезапно) имела бы все шансы попасть по возрасту, но для этого, насколько известно, нужно соревноваться с начала сезона. Кстати, так сделал итальянец Грассль. Но это и глупо, и невыгодно. К примеру, в прошлом сезоне Туктамышева заработала за третье и первое места на этапах Гран-при, а также за третье место в финале Гран-при 39 тысяч долларов. Для сравнения, Алена Косторная за две победы на этапах Гран-при и победу в финале юниорского Гран-при получила всего 10 тысяч долларов. Разница касается не только коммерческих турниров: за победу на юниорском чемпионате мира-2019 Александра Трусова получила 10 тысяч долларов призовых, а Загитова за победу на взрослом чемпионате мира — 64 тысячи. Так что ничего страшного, пусть Алина катается, зарабатывает, пока младшие подруги поровну делят мировое «золото» фигурного катания.

А из взрослых турниров в 2020 году солидным представляется только старт в Германии «Бавария Оупен». Остальные, вы меня простите, «ниже плинтуса». Это опять же Польша, но уже Торунь, а также Турция, Болгария, Словения, Румыния, Израиль и Андорра, прости господи. Оставаться ради них в профессиональном ФК до конца сезона просто глупо.

Шоу, в котором Загитова катается с Готареком и другими звездами мировой фигурки, называется «Спящая красавица». Думаю, мало кто возразит против того, чтобы ото сна Загитову пробудил «принц» made in China (с учетом Игр-2022 в Пекине). Главное, чтобы Готарек ее не ронял.

