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Соцсети: у «Меги» в Казани столкнулись две иномарки, одна из них въехала в стройку

09:58, 28.09.2019
Соцсети: у «Меги» в Казани столкнулись две иномарки, одна из них въехала в стройку
Фото: скриншот

На перекрестке около торгового центра «Мега» в Казани столкнулись две иномарки, одна из них в результате столкновения снесла ограждение и въехала в стройку. Видеозапись последствий аварии появилась сегодня в социальных сетях.

На записи видно, что оба автомобиля сильно повреждены в результате аварии. Кроме того, на видео можно заметить лежащего на земле неподалеку от места аварии человека.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», неподалеку от перекрестка образовался затор, скорость движения не превышает 3 км/ч.

Напомним, накануне вечером в Татарстане легковой автомобиль столкнулся с грузовиком КАМАЗ, в результате погибли два человека.

Происшествия Татарстан
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