Тендеры Башкирии: 136 миллионов бутылок, управление освещением аэропорта и стерлитамакский путепровод

Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за неделю

1. Бутылки на миллиард

Региональный государственный производитель алкоголя — предприятие «Башспирт» — планирует закупить очень большую партию бутылок — на общую сумму в 1,04 млрд рублей. Заявки на участие в таком конкурсе будут приниматься с 23 декабря до 9 января. Тогда же подведут и итоги закупки.

Из технического задания известно, что всего «Башспирту» понадобится не более 136,4 млн бутылок. Поставка должна быть осуществлена в течение 30 календарных дней с момента подачи заявки заказчика. Всего предприятию понадобится 17 видов бутылок. Больше всего — 44,5 млн штук — потребуется емкостей формата «фляжка» объемом в 0,25 литра. Стоимость каждой из таких бутылок составит от 5,27 до 5,8 рубля.



2. IT-оборудование для «Башинформсвязи» на 100 миллионов

«Башинформсвязь» планирует купить периферийного оборудования на 99 млн рублей. Заявки на участие в этом тендере будут принимать с 23 декабря 2019 по 13 января 2020 года. Итоги подведут 16 января.

Всего в списке — 204 вида оборудования. Среди них — IP-камеры, взрывозащищенные видеокамеры с ИК-подсветкой в корпусе из нержавеющей стали, такие же видеокамеры для транспортных средств, аксессуары для них, регистраторы, жесткие диски и карты памяти, микрофоны и фильтры питания для них, удлинители, инжекторы и сплиттеры, уличные станции, источники бесперебойного питания, аккумуляторы и сетевые контроллеры, а также другое оборудование, в том числе — оборудование для домофонов.



Протяженность дороги шириной в семь метров составит 1,85 километра. Фото tatar-inform.ru

3. Спроектировать дорогу в Стерлитамаке

Проектно-сметная документация на строительство северного надземного путепровода через ж/д переезд от улицы Олега Кошевого с выездом на улицу Бабушкина на территории Стерлитамака обойдется городской администрации в 45 млн рублей. Об открытом конкурсе объявили 23 декабря, заявки можно подать до 23 января, а вторые части заявок будут рассматривать 5-го февраля.

Ориентировочная площадь участка составит 45 тысяч квадратных метров. Протяженность дороги шириной в семь метров составит 1,85 километра. Полос у дороги будет две, также будет и тротуар шириной в 1,5 метра. Расчетная скорость движения по ней составит 50 км/ч. Непосредственно путепровод будет длиной в 120 метров, с двумя тротуарами по 1,5 метра.



4. Управление освещением аэропорта «Уфа»

Уфимский аэропорт собирается заплатить 8,9 млн рублей за систему дистанционного управления освещением по объекту «Реконструкция аэровокзального комплекса». О запросе предложений стало известно 23 декабря, заявки принимаются с 24-го по 31-е число, итоги подведут в последний день года.

Работы должны быть выполнены до 15 мая 2020 года, гарантия составит два года. Система дистанционного управления освещением реконструируемого аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий уфимского аэропорта необходима для оперативного дистанционного и локального управления внутренним освещением, архитектурным освещением, световыми вывесками, указателями, рекламными конструкциями, светоограждением здания и другими электроосветительными приборами, установленными внутри и на реконструируемом здании АО «МАУ».



Четырехэтажное здание площадью почти в 5 тысяч кв. м является объектом культурного наследия федерального значения. Фото Андрей В. / domofoto.ru / CC-BY-SA

5. Документация для ремонта здания на Карла Маркса почти за 8 миллионов

Проектно-сметная документация для капитального ремонта административного здания в Уфе на Карла Маркса, 3 обойдется Хозяйственному управлению в 7,6 млн рублей. Конкурс объявили 25 декабря, подавать заявки можно еще достаточно долго — до 24 января, а заявки будут рассматривать 28 января и 4 февраля 2020 года. Закупку оплатят за счет средств бюджета Башкортостана.

Четырехэтажное здание площадью почти в 5 тысяч кв. м является объектом культурного наследия федерального значения. Помимо градостроительных и архитектурно-планировочных решений, от подрядчика потребуется обеспечить конструктивные решения, инженерные системы, архитектурную подсветку и охранное освещение, видеонаблюдение и охранную сигнализацию, противопожарный водопровод. Сейчас в здании находится торгово-промышленная палата, Министерство промышленности и инновационной политики, комитет республики по делам ЮНЕСКО, постоянное представительство Татарстана в Башкортостане, а также гуманитарный корпус Башкирского государственного университета и несколько частных компаний.



6. Канцелярские товары на 7,5 миллиона для «Башнефти»

Главная нефтяная компания региона — «Башнефть», принадлежащая «Роснефти», купит канцелярских товаров на 7,5 млн рублей. Конкурс в электронной форме был объявлен 24 декабря, заявки будут приниматься до 16 января 2020 года, а итоги подведут только 20 апреля.

В списке — почти три тысячи наименований предметов. Больше всего — 40 тысяч штук — понадобится комплектов из 100 файлов формата А4. Также понадобится 20 тысяч папок файлов-вкладышей А4. Кроме того, понадобится, например, 700 механических автоматических карандашей, тысяча текстмаркеров разных цветов, 15 разных видов дыроколов.



Фонд социального страхования по Башкортостану планирует потратить 5,2 млн рублей на телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами для обеспечения инвалидов. Фото abatskinfo.ru

7. Телевизоры с телетекстом для инвалидов

Фонд социального страхования по Башкортостану планирует потратить 5,2 млн рублей на телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами для обеспечения инвалидов. Об аукционе стало известно 24 декабря, заявки будут приниматься до 13 января, аукцион состоится 15-го числа. Закупку оплатят из федерального бюджета.

Как следует из технической документации, всего понадобится 700 жидкокристаллических телевизоров диагональю в 54—66 сантиметров. Они должны поддерживать стандарты DVB-T2 и DVB-C для приема цифрового телевидения. Телетекст должен быть с памятью не менее чем на 10 страниц, мощность звука — не менее 2 Вт. Гарантия на телевизоры составит не менее 12 месяцев. Стоимость каждого телевизора составит не больше 7,4 тысячи рублей.



8. Несостоявшаяся реклама «Башнефти»

«Башфармации» понадобилось изготовление и размещение рекламно-информационных материалов. На эти цели ГУП планировало потратить сумму в 4,5 млн рублей. Заявки от потенциальных поставщиков принимались с 19 по 26 декабря, итоги должны были подвести 27-го числа. Однако 26 декабря было принято решение об отмене закупки.

Из документации известно, что принять участие в закупке могли только субъекты малого и среднего предпринимательства. Всего нужно было изготовить и разместить сроком на 5 месяцев рекламно-информационные материалы. Изготовление рекламы должно было обойтись в 584 тысячи, а размещение — в 3,93 млн рублей. Предполагалось, что реклама будет на отдельно стоящих средствах наружной рекламы малого или городского формата, не менее 1,3 на 1,5 метра. Вся реклама должна была размещаться на перекрестках Уфы.



Предприятию понадобится сдать в аренду две дорожки плавательного бассейна, тренажерный зал и спортзал для занятий по волейболу и футболу. Фото Максима Платонова

9. Спортивные занятия для «Башнефть-Петротест»

Одно из дочерних предприятий «Башнефти» — компания «Башнефть-Петротест» озаботилась возможностью посещения бассейна, тренажерного и спортивного залов. На эти цели предприятие потратит сумму в 2,02 млн рублей. Тендер был обнародован 24 декабря на площадке «ТЭК-Торг». Заявки будут принимать до 16 января, подведение итогов состоится не позднее 19 февраля.

Предприятию понадобится сдать в аренду две дорожки плавательного бассейна, тренажерный зал и спортзал для занятий по волейболу и футболу два раза в неделю на 2 часа. Услуги должны оказываться периодами по полгода, с даты заключения контракта до 31 декабря 2021 года. Спортсооружение должно быть расположено не далее 10 км от офиса на Карла Маркса, 20 в Уфе.



10. Контрольно-кассовые машины для «Башавтотранса»

Главный перевозчик региона — «Башавтотранс» — закупит контрольно-кассовую технику на 1,07 млн рублей. Об аукционе стало известно 19 декабря, заявки принимаются до 9 января, а рассматривать их будут 14 и 17 января 2020 года.

Всего потребуется 60 контрольно-кассовых машин трех видов. 15 из них должны быть модели РР-03Ф — судя по сайту продавца, она подходит для киосков и павильонов, а также ресторанов и стоит от 23 тысяч рублей. Еще 30 штук стоят дешевле — судя по сайту продавца, 18 тысяч рублей — в отличие от предыдущей модели, в ней нет функции автоотреза. Какой модели понадобится еще 15 контрольно-кассовых машин, в документации не указано.

