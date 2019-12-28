Борис Изюмов, «Газпром нефть»: «Хотел бы спросить у Собянина: можно, пожалуйста, вас клонировать?»
Участники конкурса «Лидеры России» отвечают на 10 философских вопросов «Реального времени». Часть 25-я
Борис Изюмов родился 5 ноября 1979 года в Москве, с отличием окончил бакалавриат и магистратуру кафедры Автоматизированных систем управления (АСУ) Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина. С 2003 года 7 лет работал в нефтесервисной компании «Шлюмберже», с 2011-го по 2015-й занимал должность младшего научного сотрудника в родном вузе. С 2017 года Борис Изюмов работает в ПАО «Газпром нефть», сооснователь Портала боевой славы, член клуба «Эльбрус». В спецпроекте «Лидеры «Реального времени» он рассказал о своем проекте — агрегаторе писем советских солдат с фронтов Великой Отечественной войны — и задал неожиданный вопрос Сергею Собянину.
Борис Изюмов, руководитель направления управления интегрированного развития активов блока разведки и добычи ПАО «Газпром нефть». Победитель конкурса «Лидеры России» сезона 2018/2019 года — представлял Санкт-Петербург.
- Если бы у вас появилась возможность переписать историю России, что бы вы изменили?
— Этот вопрос явно гораздо серьезнее и требует гораздо более серьезной научной подготовки, чем та, которой я располагаю. Но просто потому, что я последние 3 года живу в городе на Неве, то, если бы у меня была возможность — сделал бы так, чтобы блокады Ленинграда 78 лет назад не произошло. Чтобы дети не умирали от голода, чтобы машины с детьми не уходили под лед Ладожского озера, чтобы на нашей земле не строили станции переливания детской крови немецким солдатам.
Мы сегодня располагаем документальным подтверждением того, что в планах фашистов было стереть Петербург — который, как мы помним, тогда назывался городом Ленина — с лица земли. Если бы вместо этого группа армий «Север» повернула на Москву, неизвестно, выстояла бы Москва и как бы развивались события дальше. Но, когда я смотрю на ситуацию как отец четырех сыновей и думаю, смог ли бы я сделать так, чтобы мои дети остались живы в блокадном Ленинграде, я с ужасом признаюсь себе, что не знаю ответа.
- Три ваших личных принципа правильного воспитания детей?
— Принцип один — во всем должна быть мера. Надо прощать шалости, но надо и давать ему почувствовать ответственность. Надо давать ребенку выбирать самому, но надо и влиять на его выбор своим авторитетом. Надо учить его уму-разуму, но надо и учить его сочувствию.
- Какой поступок вы могли бы совершить ради страны?
— Если продолжить серию смелых мысленных экспериментов из первого вопроса, то я бы мог со связкой гранат броситься под танк или работать в КБ, строить ракету. Но сегодня перед страной стоят совсем другие вызовы, мир на грани технологической революции, а капитализм переживает очередной экзистенциальный кризис. Даст ли время нашему поколению такой же исторический шанс проявить себя, как нашим дедам и прадедам, или он выпадет нашим детям, время покажет.
- Решение, сильно повлиявшее на вашу жизнь в последние годы?
— Решение участвовать в первом конкурсе «Лидеры России» изменило мою жизнь навсегда.
- Какое достижение реальной исторической личности является для вас примером?
— Последний год самой реальной исторической личностью, влияющей на меня, является мой дед — майор Березко Захар Васильевич, заместитель командира 120-го минометного полка по политчасти. Благодаря его сохранившимся фронтовым письмам я могу рассказать своим сыновьям о роли нашей семьи в истории родной страны. Удивительно, что, хотя я не знал его лично, те советы, которые он дает моей бабушке в своих письмах, оказываются применимы для меня и сегодня. Благодаря его письмам я запустил Портал боевой славы, на котором каждая семья может загрузить фронтовые письма своих родных и привязать их к карте боевых действий, чтобы окунуться в историю.
- При каких условиях можно пожертвовать благом ста человек ради достижения общественного блага?
— Вопрос наверняка от том, можно ли «отнять и поделить» у немногих для того, чтобы прекратить мучения и лишения многих. В нашей с вами истории есть опыт, когда это сработало и позволило стране совершить прорыв, без которого нас с вами сегодня бы не существовало. В сегодняшних условиях мы должны вырабатывать более мягкие способы борьбы за общественное благо без общественных потрясений.
- Назовите пять самых полезных для лидера книг
— Мне очень сложно рекомендовать книги другим людям, не зная их.
- Какой вопрос вы бы хотели задать мэру своего родного города?
— Сергей Семенович, можно, пожалуйста, вас клонировать?
- Одним предложением опишите мир, в котором вы хотели бы жить
— Хочу, чтобы был мир без войны. Моя жена к этому обычно добавляет, что мне не хватает ленты и короны «Мисс Вселенная — 2019». Но если серьезно, для меня действительно сохранение мирного неба над головой для наших детей, и передача им этой эстафеты — это достойная цель, за которую нужно сражаться.
- Что такое истина для вас?
прочерк
Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ, и лично при участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций и языковой политики, доктора философских наук Элины Миннуллиной
Справка
«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.
По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75% из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина кабинета министров и губернаторского корпуса России.
На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» Оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты будут проходить шесть онлайн-тестирований. Проверят их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.
С января по март 2020 года в восьми федеральных округах соберутся сотни сильнейших, которые покажут наилучшие результаты тестов. Конкурсанты с экспертами будут работать над бизнес-кейсами, общаться с ключевыми политиками и чиновниками ФО, получая от них рекомендации. К весне определятся три сотни финалистов конкурса. В финале они на 4 дня встретятся в Сочи. Лидерам предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые выявят сотню победителей третьего сезона.
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