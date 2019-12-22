«Их нравы»: полувековой Кипрский кризис

Островные греки устремились в Евросоюз, а турки нашли газ

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодня вашему вниманию предлагается рассказ о событиях на Кипре после миротворческой операции 1974 года.



Федерация греков-киприотов не устроила

15 ноября 1983 года, следуя одной из основных норм международного права, а именно праву наций на самоопределение, турецкая часть Кипра объявляет о том, что с политической точки зрения она имеет равные права с южной частью и в этом видит основу для будущего федерального устройства острова. По сути, это было провозглашение об образовании Турецкой Республики Северного Кипра и объявление о ее независимости.



Через два года после этих событий, когда на обеих частях острова проходят выборы, генеральный секретарь ООН предлагает сторонам «Проект рамочного соглашения», подразумевающий федеративное устройство Кипра с греческим президентом и турецким вице-президентом с правом вето и уменьшение турецкой части территории с 38 до 29%. Президент северной части Денкташ на эти условия соглашается, однако президент греческой части Киприану отвечает молчанием.

В начале 90-х переговорный процесс между сторонами учащается, тогдашний генеральный секретарь ООН Бутрос Гали выдвигает так называемый «Набор идей», состоящий из 100 пунктов и призванный дать всеобъемлющее решение Кипрского кризиса. Однако в основе этого «набора» также лежит проект Кипра образца 1960 года с федеративным устройством и государствами — гарантами безопасности в лице все тех же Великобритании, Греции и Турции. Турецкая часть острова соглашается с 91 пунктом из 100 и выражает готовность к переговорам по остальным девяти. В греческой части на тот момент начинается кампания против «Набора идей», на волне которой Клиридис снова приходит к власти и объявляет о том, что не будет вести никаких переговоров по этому поводу и что его приоритетом является вступление Кипра в новообразованный Европейский союз.

В начале 90-х тогдашний генеральный секретарь ООН Бутрос Гали выдвигает так называемый «Набор идей», состоящий из 100 пунктов и призванный дать всеобъемлющее решение Кипрского кризиса. Фото vesti.ru

Параллельно с процессом вступления в ЕС греческая часть начинает осуществлять с Грецией «Доктрину общей безопасности». На этом фоне на Кипре открываются греческие военно-морские и авиационные базы, даже были достигнуты договоренности с Россией о поставке на остров знаменитых комплексов С-300, однако под давлением международного сообщества греки отказались размещать их на Кипре, и комплексы были отправлены на Крит.

Конечно же, процесс вступления в ЕС подорвал переговорный процесс между сторонами, так как это еще больше осложняло и без того непростые взаимоотношения не только между греками-киприотами и турками-киприотами, но и между Турцией и ЕС. Так как в случае вступления греческой части в ЕС турецкая часть объявляла о своем присоединении к Турции на конфедеративной основе.

Теперь еще и шельф

В свете новых геополитических реалий начинаются поиски путей урегулирования кризиса. Тогдашний генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в начале 2000-х годов предлагает свой всеобъемлющий план урегулирования, который выносится на референдум в обеих частях острова. Против «Плана Аннана» на греческой стороне Кипра высказались 75,8% населения, на турецкой же стороне 64,9% жителей поддержали инициативу генерального секретаря.

Против «Плана Аннана» на греческой стороне Кипра высказались 75,8% населения, на турецкой же стороне 64,9% жителей поддержали инициативу генерального секретаря. Фото wikipedia.org

После того как «План Аннана» потерпел неудачу, начался длительный процесс переговоров на разных уровнях. Сегодня также отсутствует какое-либо решение, которое полностью урегулировало бы кризисную ситуацию, длящуюся уже больше 50 лет. Дело усугубляется обнаружением газовых месторождений на морском шельфе турецкой части острова, где Турция, при порицании международного сообщества, ведет геолого-разведочные операции и, судя по последним новостным сообщениям, собирается создать на территории Северного Кипра специализированную базу для боевых беспилотных летательных аппаратов, которые будут обеспечивать безопасность работ на шельфе.

Если внимательно посмотреть на генезис и эволюцию Кипрского кризиса, можно обнаружить следующую конфигурацию. Сначала это была проблема между греками и британцами, затем проблема переросла в кризис между Грецией и Турцией, а к сегодняшнему дню это проблема между Евросоюзом и Турцией на пути последней в первый.