«Да пребудет с тобой донорство!»: как сдают кровь под аккомпанемент «Имперского марша»
В Республиканском центре крови в Казани проходит благотворительная акция, приуроченная к выходу новой части «Звездных войн»
Сегодня в Республиканском центре крови в Казани проходит благотворительная донорская акция «Да пребудет с тобой донорство!», приуроченная к выходу новой части «Звездных войн». Жителям Казани предлагают окунуться в атмосферу всемирно известной киноэпопеи и сделать доброе дело — стать донором крови. Каждого участника акции ждет подарок и возможность выиграть билеты на премьеру фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход».
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