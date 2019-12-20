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«Да пребудет с тобой донорство!»: как сдают кровь под аккомпанемент «Имперского марша»

11:00, 20.12.2019 1

В Республиканском центре крови в Казани проходит благотворительная акция, приуроченная к выходу новой части «Звездных войн»

«Да пребудет с тобой донорство!»: как сдают кровь под аккомпанемент «Имперского марша»

Сегодня в Республиканском центре крови в Казани проходит благотворительная донорская акция «Да пребудет с тобой донорство!», приуроченная к выходу новой части «Звездных войн». Жителям Казани предлагают окунуться в атмосферу всемирно известной киноэпопеи и сделать доброе дело — стать донором крови. Каждого участника акции ждет подарок и возможность выиграть билеты на премьеру фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

Видео Камиля Исмаилова
ОбществоМедицина
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  • Анонимно 14:22
    Что только не придумают
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