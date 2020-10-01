Гареев Тимур Рамилевич
Общая информация
Родился 07 мая 1987 года в г. Нижнекамск.
Образование
2013 г. — окончил Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева.
2016 г. — окончил Московский гуманитарно-экономический институт.
Трудовая деятельность
2007-2008 гг. — директор центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» в г. Нижнекамск.
2008-2014 гг. — специалист отдела торговли и потребительских услуг исполкома Нижнекамского района РТ.
2014 г. — заместитель директора МБУ «ДЕЗ» по работе с общественностью.
2014-2020 гг. — руководитель Советов территориальных общественных самоуправлений.
С 2020 г. — заместитель мэра г. Нижнекамска, заместитель главы Нижнекамского района РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: 423575, ул. Ахтубинская, 4б
- Email: Stos.nk@tatar.ru
- Сайт: https://www.e-nkama.ru/
Дата последнего обновления: 01.10.2020