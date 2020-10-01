Гареев Тимур Рамилевич

Общая информация

Родился 07 мая 1987 года в г. Нижнекамск.

Образование

2013 г. — окончил Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева.

2016 г. — окончил Московский гуманитарно-экономический институт.

Трудовая деятельность

2007-2008 гг. — директор центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» в г. Нижнекамск.

2008-2014 гг. — специалист отдела торговли и потребительских услуг исполкома Нижнекамского района РТ.

2014 г. — заместитель директора МБУ «ДЕЗ» по работе с общественностью.

2014-2020 гг. — руководитель Советов территориальных общественных самоуправлений.

С 2020 г. — заместитель мэра г. Нижнекамска, заместитель главы Нижнекамского района РТ.

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