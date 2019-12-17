«У нас людей с психическими расстройствами 10 процентов — и ни слова в нацпроектах про психиатрию!»

Депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич — об упущенном раке, нищей психиатрии и «беглых» врачах

Фото: Максим Платонов

На предновогодней встрече с журналистами депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич коротко рассказал о том, что считает своими достижениями за год депутатства, и перевел общение с журналистами в режим, как он выразился, «не вопросов и ответов, а обсуждения проблемы». О проблемах диагностики онкологических заболеваний, достижениях и «пробелах» всеобщей диспансеризации, хроническом недофинансировании российской психиатрии и кадровом дефиците в медучреждениях — в материале «Реального времени».

«Надо вводить премии за онконастороженность»



— Население уже откликнулось на призывы Минздрава регулярно проходить диспансеризацию. Во всяком случае, многие люди уже поняли, что им даром проводят важные обследования, и ценят это, стараются если не сознательно предотвратить развитие болезней, то хотя бы сэкономить на диагностике. Хорошо, что с 2020 года диспансеризация станет ежегодной, но не станет ли она одновременно более поверхностной и, значит, менее эффективной? — подкинула тему для обсуждения корреспондент «Реального времени». — Ведь многие обследования, по-видимому, из экономии, при диспансеризации больше не проводятся.

— Мы проходим путь, который западные страны прошли лет 15 назад, — откликнулся Борис Менделевич. — Диспансеризация сейчас — основной двигатель нашего здравоохранения. Мы можем поставить огромное количество больниц, закупить современнейшее оборудование и новейшие препараты. Но если люди сами не начнут заботиться о своем здоровье, мы не сможем добиться успехов. По опыту других стран я знаю, что вначале это возможно, а потом все стопорится: по достижении определенного уровня медицины уже не так важно, как она работает — важно, как к своему здоровью относятся сами люди.

Депутат напомнил давние слова Михаила Зурабова о том, что ни один из членов бюро ЦК КПСС, несмотря на преклонный возраст, не умер от онкозаболевания, хотя рак — болезнь пожилых. И связано это было с тем, что они дважды в год проходили диспансеризацию и их болезни вовремя выявляли.

Мы можем поставить огромное количество больниц, закупить современнейшее оборудование и новейшие препараты. Но если люди сами не начнут заботиться о своем здоровье, мы не сможем добиться успехов

— У нас самый ресурсоемкий федеральный проект — по онкологии. На мой взгляд, там есть самое важное — создание центров амбулаторной онкологической помощи, ЦАОП. Такие центры должны быть созданы не обязательно в каждом районе — возможно, нужны межрайонные ЦАОП, но в транспортной доступности для населения. Они должны быть нацелены на выявление онкологических заболеваний. У них есть перечень обязательных исследований, и им отводится ровно 14 дней, чтобы поставить онкодиагноз или его опровергнуть. На МРТ, если необходимо, УЗИ, все прочее — 14 дней, и вот это очень важно, потому что вы сами знаете, какие на эти обследования очереди.

А вот чтобы пациент получил направление на обследование в ЦАОП, надо уже стимулировать врачей — онкологов, участковых терапевтов, считает депутат:

— Надо вводить премии за онконастороженность. Мы буквально полмесяца назад приняли закон, и с 1 января 2020 года все врачи, заподозрившие онкологическое заболевание при условии, что диагноз впоследствии подтвердился, будут получать дополнительные премии.

Ждите денег и жалуйтесь

— Но при диспансеризации сегодня упускается из виду ряд важных обследований, некоторые виды онкозаболеваний остаются не выявленными, а человек успокоен, убежден, что здоров, и в результате мы получаем от диспансеризации не профилактику заболеваний на ранних стадиях, а совсем обратный эффект, — привела пример из журналистской практики корреспондент «Реального времени». — Например, при диспансеризации не проводится полное УЗИ брюшной полости, а потом болезнь выявляют на более тяжелой, а то и безнадежной стадии. У нас обследуют только шейку матки. Хотя на третьем месте среди злокачественных новообразований женских репродуктивных органов после рака шейки матки находится рак тела матки и рак яичников, и их выявляют, когда заболевание уже запущено, и под угрозой — жизнь.

— Верно. Но мы должны понимать, что перечень обследований зависит от финансовой возможности. Здравоохранение, к сожалению, финансируется не от того, что нужно, а от того, сколько [денег] есть. Задача Министерства здравоохранения — расставить приоритеты, что нужнее в первую очередь. Это как в семье — нужен холодильник и нужен телевизор, а деньги есть на что-то одно. Но у нас ежегодно значительно увеличивается бюджет, с 2011—2012 года он в России вырос почти в два раза. И я очень надеюсь, что мы будем увеличивать финансирование диспансеризации.

Пациенты просто не знают свои права и не пользуются ими. Есть нормы — в каких случаях в какой срок должны быть пройдены назначенные обследования

— А что делать пациенту, если ему уже назначено обследование и время терять нельзя, а его ставят в очередь? — напомнили журналисты о другой «болевой точке» онкологии и не только онкологии.

Менделевич посоветовал не соглашаться ждать месяцами или спешить в платные клиники за услугой, которая должна быть оказана по медицинскому полису.

— Пациенты просто не знают свои права и не пользуются ими. Есть нормы — в каких случаях в какой срок должны быть пройдены назначенные обследования. Надо не стесняться требовать и жаловаться на нарушения сроков. В частности, надо сразу обращаться в страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС. Страховщикам выгодно защищать права пациентов: за выявленные нарушения медицинские учреждения выплачивают страховым компаниям огромные суммы штрафов.

Сумасшедшая нищета психиатрии

— Недавно я был на форуме «Медицина и качество». Там выступала главный специалист по профилактической работе Минздрава профессор Оксана Драпкина, она рассказывала, что сегодня диспансеризация направлена на выявление заболеваний по четырем направлениям — онкология, сердечно-сосудистые заболевания, инфекционные… Я ей задал вопрос: [почему] у нас психиатрия не входит никуда? Вот вообще никуда! — поделился болью с журналистами потомственный психиатр. — У нас есть национальный проект «Здравоохранение» — там нет ни слова про психиатрию. У нас есть проект по первоочередным мерам по совершению первичной медико-санитарной помощи — почти полтриллиона рублей будет выделено на всю страну, но там нет ничего про психиатрию. У нас в этом году указом президента России утверждена стратегия развития здравоохранения в России до 2025 года — и там ни слова про психиатрию. При этом психические заболевания входят в пятерку заболеваний, при которых нарушается трудоспособность человека. Психические заболевания у нас стоят на первом месте по инвалидизации. И у нас людей, страдающих тем или иным психическим расстройством, — порядка 10 процентов населения, это в мире так. И ни слова ни в одной программе, в серьезных национальных проектах нет про психиатрию!

На недоуменный вопрос, почему так получилось, Борис Менделевич сказал, что при министре [здравоохранения] Татьяне Дмитриевой в психиатрию средства вкладывались, поскольку в силу своей профессии она понимала необходимость этого, а сейчас «у нас прекрасная психиатрическая школа, а материально-техническая база психиатрии остается на уровне позапрошлого века».

У нас в этом году указом президента России утверждена стратегия развития здравоохранения в России до 2025 года — и там ни слова про психиатрию. При этом психические заболевания входят в пятерку заболеваний, при которых нарушается трудоспособность человека

Что же касается применения электросудорожной терапии в Казанской психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением, которая, по данным посетившей клинику делегации Комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, проводилось без анестезии — в духе «лечения» главного героя легендарного фильма Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки», то, по данным депутата, этот метод в клинике больше вообще не используется.

Задачка без ответа для главврача

— К сожалению, у нас огромная нехватка узких специалистов, — переключил обсуждение другую проблему Борис Менделевич, дав понять, что даже успешно выявленные диспансеризацией на ранних стадиях заболевания зачастую некому лечить. — В стационарной сети в больших городах особенных проблем нет — там можно позвать консультанта из другого отделения, а это день-два максимум. А вот в поликлинической сети — это огромная проблема. И еще больше эта проблема касается не городов, а сельской местности и районных центров. Мы не так давно проводили заседание в Рыбной Слободе. Ладно мы с вами в большом городе живем — а у них даже нет возможности, как у нас, плюнуть на все и сходить в платную клинику! Им еще добраться до Казани надо.

Кадровую проблему надо решать, говорит депутат, но как — пока не знает. Он полагает, что тут должны озадачиться местные власти и главврачи лечебных учреждений на местах: растить кадры, направлять абитуриентов-целевиков в медицинские вузы. Однако ответа на вопрос, какими мерами можно, по его мнению, удержать на селе эти обученные «на заказ» кадры, не удалось найти даже общими усилиями. Выпускников, подтвердил Менделевич, пока не удается заманить к родным пенатам даже с помощью денежных санкций — они возмещают обозначенные в договорах с муниципалитетами и больницами суммы и упархивают в города:

— Возвращается, к сожалению, менее 50 процентов, остальные находят любые зацепки — юридического, семейного характера — и уезжают. Ответственность за это надо ужесточать: если ты занял чье-то место, имея меньшие баллы, ты должен отработать!

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Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов