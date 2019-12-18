Чудаки с Avito: продам «семью», летающих драконов и рога вожака стаи

Обзор странных и необычных предложений от казанцев

В Казани предлагают приобрести павлинов: наслаждаться красотой и грацией царских птиц или... «вкусным, качественным мясом» — кому как нравится. Можно купить и летающего дракона, и это не фигура речи, а разновидность ящериц, которые действительно планируют по воздуху. Но одни из самых необычных объявлений на «Авито» — предложения казанцев приобрести рога барана — «вожака стаи» или «сытую, откормленную семью» — семейную пару с малышом. «Реальное время» публикует обзор самых нетривиальных лотов от жителей города.

Агама и «маленькая тележка» в придачу

Природа не поскупилась, наделив разные виды зкзотической агамы всевозможными расцветками, узорами и другими особенностями, например, бородой или гребнем в виде паруса, перепонками на лапках. Но один из самых необычных видов — летающий дракон, живущий на деревьях и способный к планирующему полету. Таких и разводят у себя дома некоторые казанцы.

Очевидно те, кто успел подустать от летающей по квартире рептилии, готовы уступить диковинного друга за 3 тыс. рублей и более. Аксессуары для содержания обойдутся дороже — как минимум от 8,5 тыс. рублей: террариум, светильники, лампы, грунт, витамины, специальный пинцет, термогигрометр. Максимальный комплект для агамы заводчики предлагают за 38 тыс. рублей.

Эублефар — еще один вид экзотических ящериц и удобный домашний питомец, если нужно уехать в отпуск. Фото pixabay.com

Эублефары и с чем их едят

Эублефар — еще один вид экзотических ящериц и удобный домашний питомец, если нужно уехать в отпуск: его кормят раз в неделю, а можно и того реже — раз в две недели.



— В зоомагазине продается специальный корм, а также тараканы по 6 рублей за штуку, — поясняет продавец двух симпатичных экземпляров Карина.

Эублефары отличаются от других ящериц тем, что не отбрасывают хвост. Придаток у этих животных — показатель сытости. Если он тощий, нужно скорее накормить голодную ящерицу. Со слов Карины, эублефары ведут себя спокойно, ночью не скребут, спать не мешают, хлопот не доставляют. Обладают особенностью: в течение месяца их кожа тускнеет и можно наблюдать, как животное линяет — меняет шкурку на более нарядную и яркую. В комплекте за 10 тыс. рублей с двухлетними самочками идет террариум, домик, витамины.



Павлины — красивые и вкусные

Павлиноводы, предлагая царских птиц по 7 тыс. рублей, поют оду их красоте и грации. И тут же прагматично замечают:

— Мясо у этих птиц довольно вкусное и качественное. Яйца — многие не против того, чтобы покушать яичницу из этого продукта. Разведение и продажа молодняка. Ферма павлинов — обязательно найдутся желающие посмотреть на этих райских существ. Таким образом, если организовать грамотный развод павлинов, можно действовать одновременно в нескольких сферах и сразу получать с каждой прибыль.

В последнее время муравьиные фермы стали особенно популярны у казанцев: их часто покупают детям. Фото pravda-nn.ru

Спрос на муравьиную ферму

— Уличные муравьи — жнецы — уроженцы Волгограда и Крыма. Они крупнее обычных домашних и более беспроблемные для новичков, им не нужна зимовка, — объясняет мирмпикипер (так называют людей, которые разводят муравьев) казанец Максим.

В наборе с инструкцией у Максима ферма, муравейник, семена на корм, декоративный песок, матка, которая постоянно откладывает яйца, и 10—15 муравьев. Через некоторое время их популяция может вырасти до 500—600. Тогда насекомых нужно отселять в новый муравейник или просто меньше кормить. Сами муравьи живут год, а матка — от 10 до 20 лет.

В последнее время муравьиные фермы стали особенно популярны у казанцев: их часто покупают детям. К радости родителей, жнецы вне муравейника, если вдруг покинули его пределы, в квартире не приживаются.



Арабика с куста

Не придется покупать кофе в магазине, уверяет еще один казанец, вырастивший 10-летнее плодоносящее кофейное дерево сорта арабика. Утонченное плодовое африканское растение с темно-зелеными блестящими листьями зацветает ранней весной.

Приятный аромат небольших белых цветков напоминает запах жасмина. А в круглых темно-буро-красных плодах, похожих на вишню, по два-три кофейных зернышка. За год такое дерево, как уверяет продавец, дает до 1,5 тыс. зерен. Мужчина предлагает плодоносящее четырехметровое дерево за 149 тыс. рублей.

Самоварами на «Авито» уже никого не удивишь, но теперь их необязательно покупать — можно брать в аренду. Фото avito.ru

Растопить «Цыганку»

Самоварами на «Авито» уже никого не удивишь, но теперь их необязательно покупать — можно брать в аренду. У Рамиса, который их собирает и ремонтирует, все чаще стали заказывать эти товары.

В коллекции у мужчины не только обычные расхожие модели, есть и редкие экземпляры. Например, буфетный трактирный самовар на 40 литров, выпущенный на тульском заводе в 1930-х годах, стоит 63 тыс. рублей. Рамис, увлекающийся историей старинных вещей, знает, что точно такие же модели производили и в дореволюционное время. Еще есть изысканная, сверкающая «Цыганка» конца позапрошлого века с изящными ручками и гравировкой производителя, а также пузатая 9-литровая «Дуля» 1920—30-х годов выпуска.



«Продам семью»

К услугам казанцев предлагают и «сытую, накормленную семью, в хорошем состоянии». Приобрести семейную пару с малышом в колыбели можно за 10 тыс. рублей. Речь в необычном объявлении, как оказалось, о ростовых куклах. Продавец предлагает использовать их в интерьере. У «четы» кроме чада есть еще несколько родственников и друзей. Интерьерный декор — отдельная содержательная тема на «Авито».

Кому рога вожака стаи?

Чтобы развить в себе лидерские качества или в целях аутотренинга казанцам предлагают купить за 2 тыс. рублей и повесить где-нибудь над кроватью «необработанные рога барана — вожака стаи», говорится в объявлении. Оговорка, конечно, меняет дело: статус вожака «стаи», должно быть, авторитетнее, чем вожака стада.



Казанцам предлагают купить за 2 тыс. рублей и повесить где-нибудь над кроватью «необработанные рога барана — вожака стаи». Фото avito.ru

401-й способ по Бендеру

Как истинные «идейные борцы за денежные знаки» нумизматы знают больше «сравнительно честных способов отъема денег», чем сам великий комбинатор. Коллекционер, продающий древнеримский динарий за 5 тысяч, серебряный рубль эпохи Александра III за 29 тысяч, византийский гистаменон — солид за 37 тысяч рублей, предлагает и 5 тысяч рублей за 6,5 тысячи. Не в иностранной валюте и не царского золота-серебра, а 5 тысяч рублей Банка России с красивым зеркальным номером 5143415.

— Надо просто разбираться: на банкноте есть штампы, модификация указана мелкими буквами. Ценятся деньги с красивыми номерами, с браком. Например, купюра в 500 рублей — модификации 2004 года, а следующая модификация вышла уже в 2010 году. Этой банкноте может быть почти от 10 до 16 лет. Такие встречаются редко, но попадаются банкноты еще старее, правда, совсем редко. В основном в ходу деньги, выпущенные максимум два года назад. Чтобы понимать ценность таких денег, нужно разбираться в этом. Если человек не занимается, ему будет неинтересно, — рассказал обладатель пятисотенной банкноты, продающий ее за 666 рублей, при уместном торге.

Приставка в аренду

Игроманам, не желающим тратиться на дорогие игровые приставки, казанец предлагает консоли в аренду. Погрузиться в мир игр на сутки с Sony PlayStation 4 можно за 700 рублей, на три дня — за 1,5 тыс. рублей. Зависнуть на неделю — 2,5 тыс. рублей, что гарантирует бессонные ночи и проблемы на работе. Вместе с приставкой можно арендовать fullHD 21-дюймовый монитор за 300 рублей с залогом в 10 тыс. рублей.

