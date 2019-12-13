В Татарстане в 90 залах для елок нашли нарушения пожарной безопасности

До Нового года в республике проверят более 1600 площадок для праздников

Фото: Олег Тихонов

В новогодние каникулы, как правило, возрастает число пожаров. Год назад за праздничные дни в Татарстане их произошло 110. Чтобы обезопасить население, в республике с 20 декабря вводят особый противопожарный режим, который продлится до 8 января 2020 года. Об этом и других мерах профилактики ЧП рассказал сегодня на брифинге в Казани заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ про РТ Максим Трущин. «Реальное время» также выяснило, на каких площадках в городе разрешат запускать петарды и что ждет нарушителей.

Штрафы выросли в два раза

В зимние каникулы традиционно происходит наибольшее количество пожаров, хотя статистика из года в год сохраняется на одном уровне, рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ про РТ Максим Трущин. За прошлые новогодние праздники в республике произошло 110 пожаров, на пять случаев больше, чем годом ранее. При этом погибли пять человек и 17 получили травмы. 41 пожар произошел по причине нарушения правил эксплуатации печей и дымоходов, 30 пожаров — из-за неосторожного обращения с огнем. В 24 случаях татарстанцы нарушили правила пользования электроприборами.

Ежегодно главное управление ГО и ЧС республики рекомендует кабмину устанавливать особый противопожарный режим. На этот раз его объявят с 20 декабря по 8 января 2020 года. На этот период в Татарстане запланировано много проверок и патрулирований, особенно объектов с массовым пребыванием людей.

— Главное управление выставит посты на наиболее значимых объектах праздничных мероприятий и на республиканскую елку, которая состоится 25 декабря в «Татнефть Арене». Там будет дежурить группа из 35 человек и две пожарные машины. Кроме того, сейчас наши сотрудники Госпожарнадзора проверяют объекты, где пройдут детские утренники, оценивают состояние помещений, — отметил спикер.

Пожарные проверяют исправность систем пожарной защиты, соответствие требованиям помещений и эвакуационных выходов. Проводят практические тренировки персонала: знают ли они, как нужно действовать в опасной ситуации. Из 1685 мест для елок сотрудники МЧС проверили 615 объектов и выявили 90 нарушений. Привлекли к ответственности шесть юридических и 14 должностных лиц. Оказалось, что в некоторых учреждениях недостаточно средств тушения или загромождены запасные выходы.

Как заметил Максим Трущин, в этот период повышается административная ответственность за нарушения безопасности в два раза. Штраф составляет от 2 тыс. до 4 тыс. рублей для физических лиц, от 15 тыс. до 30 тыс. рублей — для должностных, а для предпринимателей без образования юрлица — от 30 тыс. до 40 тыс. рублей.

Пожарные будут дежурить на улицах

Максим Трущин напомнил, что серьезную угрозу для жизни и здоровья представляет пиротехника, которую так любят в праздники. Опасно не только ее использование, но и хранение. Год назад травмы от нее получили 13 человек, в этом году — уже трое.

Спикер сообщил, что вместе с полицейскими сотрудники МЧС проведут плановые рейды мест, где пиротехника не должна продаваться — под открытым небом, на улице с лотков и машин. Кроме того, запрещена реализация пиротехники в магазинах, которые размещены в жилых домах. Если пожарные получат об этом сигнал, то по согласованию с прокуратурой проверят объект. В этом случае штраф для юридического лица составит от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.

Трущин обратил внимание, что введены ограничения по применению пиротехнических изделий для жителей Татарстана. Их можно применять на расстоянии не меньше 50 метров от объектов соцсферы, школ, детсадов, а также жилых зданий и не ближе чем на 500 метров к промышленным объектам, опасным производствам.

— С сотрудниками полиции будем патрулировать территории, чтобы следить за тем, как татарстанцы запускают салюты. Соблюдают ли требования по расстоянию. Сейчас муниципалитеты определяют площадки для пиротехники. В прошлом году их было 560, — заметил представитель управления.

По его словам, в Казани есть площадки, которые действуют круглогодично: набережная Кировской дамбы, площадка между «Казанской Ривьерой» и центром семьи «Казан» и в акватории Казанки, при этом Трущин предупредил, что надо воздержаться от выхода на тонкий лед реки.

У петард и салютов должны быть сертификаты и инструкции

Максим Трущин напомнил, что покупать пиротехнику нужно в специализированных магазинах, не на улице и даже не у знакомых. У продавца необходимо обязательно попросить сертификат на изделие. Необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по безопасному хранению и использованию. Категорически запрещается запускать салюты внутри помещений, с балконов и козырьков подъездов. Лучше не использовать пиротехнику, которая подверглась воздействию влаги. Необходимо воздержаться от запуска салюта при сильном ветре — он увеличивает радиус воздействия.

— Площадки создаются, чтобы гражданин не думал, можно здесь запускать или нельзя. Если эта площадка далеко и нет возможности на нее попасть, надо помнить о безопасном расстоянии. Кроме того, нужно установить пиротехнику на ровную поверхность, присыпать снегом. Нужно понимать, где находится фитиль. Если перепутать верх и низ изделия, салют может подлететь и выстрелы будут производиться в хаотичном направлении. Если вдруг изделие не сработает, нужно выждать 10 минут. Нельзя нагибаться к нему, что определить, почему не произошел запуск. Сначала нужно убедиться, что фитиль погас, нет тлеющих частиц. После этого надо поместить салют в воду на 24 часа, а потом спокойно утилизировать вместе с бытовым мусором. Нельзя пиротехнику бросать в огонь, а также разбирать ее, вносить какие-то изменения, — подробно проинструктировал Максим Трущин.

Он также напомнил, что не надо идти на поводу у детей и доверять им запуск салютов. Кроме того, накануне длинных каникул необходимо проговорить с детьми все их действия в случае пожара.