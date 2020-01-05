Санкционные Олимпиады, фиаско хоккеистов в Сочи и красноречие футболистов на Евро: спортивные провалы 2010-х

Сложно назвать уходящее десятилетие удачным для российского спорта. Именно в 2010-х случились допинговые скандалы, ставшие для него судьбоносными. Сочи-2014 и вовсе за несколько лет поменял статус с «лучшей Олимпиады в истории» на «главный позор отечественного спорта». Долго, вплоть до конца «отчетного периода», мучилась и футбольная сборная России. «Реальное время» собрало семь самых неприятных спортивных сюжетов десятилетия.

Ванкувер-2010: провал по всем фронтам

Одиннадцатое общекомандное место — одно это уже говорит обо всем. Никогда прежде ни СССР, ни Россия не выступали на зимних Олимпиадах так плохо. Пятнадцать медалей (три золотых, пять серебряных и семь бронзовых) — таков результат первых зимних Олимпийских игр для России в уходящем десятилетии.

Чуть хуже выступит разве что сильно усеченная и деморализованная допинговыми скандалами сборная «Олимпийских атлетов из России» в 2018 году в Пхенчхане (13-е место: две золотые, шесть серебряных, девять бронзовых наград). Однако по количеству медалей (17) та урезанная сборная даже превзойдет ванкуверскую.

Две из трех наград высшей пробы в Канаде завоевали биатлонисты — но могли выиграть и больше. Анна Булыгина (ныне Фролина) лидировала после второй стрельбы в спринте, Зайцева — в масс-старте, однако обеим не хватило «физики». Та же беда случилась и с Антоном Шипулиным в эстафете.

По словам самого спортсмена, он не смог адаптироваться к трассе после переноса точки старта. Фото eurosport.ru

Не сумел стать олимпийским призером саночник Альберт Демченко (4-е место), который считался претендентом на награду высшей пробы. По словам самого спортсмена, он не смог адаптироваться к трассе после переноса точки старта.

Ужасным в сравнении Турином-2006 оказался итог для России и в фигурном катании: если в Италии было три золота и бронза, то в Канаде взяли лишь серебро и бронзу. Первое завоевал все тот же чемпион Турина Евгений Плющенко. То есть из фигуристов и фигуристок новой волны никто выше бронзы за 4 года так и не вырос.

Что касается хоккейной сборной, буквально нашпигованной суперзвездами (Павел Дацюк, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Андрей Марков, Александр Радулов, Александр Овечкин, Алексей Морозов, Данис Зарипов и другие), то именно канадский турнир стал первым для нашей команды, когда она вылетела на стадии четвертьфинала (Билялетдинов — не первопроходец на этом поприще).

Поражение без шансов от Канады — 3:7, и внятных объяснений провала сборной России в матче в Ванкувере болельщики так и не услышали. Тренеры Вячеслав Быков и Игорь Захаркин озвучили лишь поверхностные «соперник был силен» и «психологически перегорели». Но очевидно, что тренер канадцев легендарный Майк Бэбкок (которого тогда на родине еще не клевали за истории из прошлого) переиграл своих российских визави, выключив из игры ударное звено Овечкин — Малкин — Семин.

Вовсе без медалей, помимо хоккея, Россия осталась еще в семи дисциплинах: прыжки с трамплина, лыжное двоеборье, горные лыжи, шорт-трек, санный спорт, керлинг и фристайл.



ЗХБ ничего не оставалось, кроме как покинуть свою команду и отправиться тренировать сборную. Фото ak-bars.ru

Сочи-2014: хоккейная сборная

Выступление сборной России на домашней Олимпиаде, а также последствия этих Игр для отечественного спорта в целом — это большой и во многом уникальный сюжет, разбирать который имеет смысл в отдельной публикации.

А вот история выступления хоккейной сборной, на которую возлагались самые большие надежды, проста, понятна и, по большому счету, забыта как дурной сон. Началась она между тем задолго до старта олимпийского турнира в Сочи.

Казань, 2011 год. Лучший тренер недавно созданной Континентальной хоккейной лиги Зинэтула Билялетдинов, у которого за плечами два выигранных с «Ак Барсом» Кубка Гагарина, вызывается на разговор к Владиславу Третьяку. Глава ФХР предлагает ему оставить победоносную казанскую команду, тщательно собранную им «под себя», и возглавить сборную. Получив отказ, Третьяк сообщает об этом президенту страны Владимиру Путину. Далее некогда уважаемый вратарь «Красной машины» отправляется в Казань на разговор с президентом РТ Рустамом Миннихановым, в котором упрашивает главу республики «посодействовать».

ЗХБ ничего не оставалось, кроме как покинуть свою команду и отправиться в Новогорск — тренировать сборную. Поначалу все шло здорово. Национальная команда под руководством Билялетдинова прошлась катком по всем соперникам на чемпионате мира — 2012 в Финляндии и Швеции и взяла «золото».

А вот потом начались проблемы. Такой уверенности у команды на ЧМ-2013 года уже не было. До сих пор Билялетдинову ставят в упрек неожиданное поражение от андердогов мирового хоккея французов (1:2) в День Победы. Из группы российская сборная тогда вышла со второго места, а в плей-офф сразу же уступила американцам — 3:8.

В квалификации российская сборная как будто разыгралась, но тут последовал памятный четвертьфинал и безвольные 1:3 от сборной Финляндии. Фото sochi2014.com

Уже тогда для руководителей ФХР должен был прозвенеть тревожный звоночек — видно, что не идет. Однако Владислав Третьяк, видимо, решил, что Билялетдинов сам не справляется, и принялся советовать (иногда особенно настойчиво), кого брать в сборную, а кого нет.

Состав, собранный не совсем тренером, по именам выглядел неплохо. В Сочи приехали Вячеслав Войнов, Алексей Емелин, Андрей Марков, Александр Овечкин, Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Александр Радулов, Владимир Тарасенко, Евгений Малкин, Артем Анисимов и другие звезды НХЛ, очень странно разбавленные игроками КХЛ.

Позже ходили разговоры, что Третьяку навязали сразу несколько игроков из НХЛ, а он, в свою очередь, передал этот список Билялетдинову. Потому в составе оказалось много заокеанских «пассажиров».

На самом турнире тревожные нотки прозвучали уже во втором матче против сборной США: 2:3 — поражение по буллитам. Далее последовала скучнейшая игра со словаками — победа 1:0 по буллитам. В квалификации российская сборная как будто разыгралась и разнесла норвежцев — 4:0. Но тут последовал памятный четвертьфинал и безвольные 1:3 от сборной Финляндии. У команды абсолютно не шла игра в атаке. Откровенно не спас вратарь Семен Варламов, напропускавший «трешку» за первые 25 минут матча. Билл выпустил Бобровского, который не пропустил — похоже, ошибка наставника с выбором вратаря.

Вылет сборной на ранней стадии стал главным черным пятом всей сочинской «триумфальной» Олимпиады и, пожалуй, главным провалом российских национальных команд в новейшей истории страны.

«Для меня это было разочарование, — рассказывал Билялетдинов в программе «Удар в тело». — Я не говорю, что я идеальный. Я допускал ошибки. Но у меня есть некоторые претензии, и они достаточно серьезные — не буду говорить кому, чего <...>. Понятно, находят разные причины — а вот тренер не объединил, все что угодно можно говорить. Придумывать, обманывать. Но, братцы, вы себя не обманывайте. Я себя не хочу обманывать — я знаю, где я напорол и где я не прав. Я говорю, что мы все должны были быть едины, чтобы решить эту задачу. Вот что самое главное. И в этом плане я очень разочаровался», — не без намека на высшие хоккейные инстанции говорил в ноябре 2019 года ЗХБ.

Владислав Третьяк, в свою очередь, сразу после Олимпиады снял с себя всякую ответственность, назвав кучу мощнейших причин, почему виновата команда, а не он:

«Страна, наша федерация сделали для нашей команды все, что могли. Сборы, турниры, пауза на подготовку к турниру. Закрыли все проблемы, не жалели ничего из того, что могло обеспечить успех. Что я еще мог предложить в качестве вклада в победу? Разве что самому в ворота встать».

Попасть-то команда Дика Адвоката туда попала, а вот на самом турнире показала ужасно скучный скрипучий футбол. Фото Piotr Drabik / wikipedia.org

«Ваши ожидания — ваши проблемы»: Россия на футбольных форумах и фейлы Акинфеева

Футбольная сборная России на протяжении почти всего десятилетия оставалась главным поставщиком тем для анекдотов и шуток КВН. Правда, по большей части это был смех сквозь слезы.

Неудачи главной футбольной команды страны начались на первом же крупном турнире, а именно на Евро-2012 в Польше и Украине. Попасть-то на него команда Дика Адвоката попала, но вот на самом турнире показала ужасно скучный футбол. А ведь начиналось все просто прекрасно: россиянам досталась самая слабая группа — с Польшей, Чехией и Грецией. Да и стартовали отлично — разгромной победой над Чехией — 4:1 (дублем отметился Алан Дзагоев, по голу забили Широков и Павлюченко). Ну а далее — усыпляющая ничья с Польшей 1:1 с ужасающим вторым таймом. По традиции, все для россиян решалось в последнем туре, где команде предстояло сыграть с греками и по той же традиции россияне, ничего толком не показав, уступили 0:1.

«Мне совершенно неважно, что подумают люди о моей работе в сборной России и как они ее оценят. Я считаю, что у нас была хорошая команда, мы не проигрывали в течение 16 матчей кряду, а то, что случилось сегодня, иначе как невезением не назовешь. Я могу гордиться своей работой в сборной России», — заявил тогда Адвокат, который раньше времени без команды улетел из Польши в компании президента РФС Сергея Фурсенко, а вскоре покинул пост главного тренера.

Нечто подобное высказал и полузащитник команды Андрей Аршавин, ставший после этого врагом №1 в России на ближайший год. «То, что мы не оправдали ваши ожидания, — это не наши проблемы. Это ваши проблемы», — сообщил тогда стране футболист.

После увольнения Адвоката Фурсенко в порыве реабилитироваться в качестве главы российского футбола решил пригласить в сборную некогда звездного наставника Фабио Капелло на огромную зарплату в 7 миллионов евро в год, не считая бонусов. Еще 15 миллионов итальянец получил за выход на мундиаль и в качестве неустойки за расторжение контракта в 2015 году (а ведь первый контракт можно было просто не продлевать). По подсчетам СЭ, за 3 года в России Капелло получил 39 579 891 млн евро.

А что же с результатом на футбольных полях? Выход на чемпионат мира 2014 года в Бразилии с первого места в группе и чрезвычайно зевотный футбол на полях Куябы, Рио-де-Жанейро и Куритибы. Два очка, добытые с таким скрипом, что хочется больше не вспоминать выступление команды Капелло.

Впрочем, тот чемпионат мира получился таким вымученным не без помощи футболистов. Чего стоит только эпичный фейл в исполнении Игоря Акинфеева в стартовой игре против сборной Кореи.

Благо через 4 года голкипер сборной России сполна реабилитируется уже в домашнем чемпионате мира в не менее эпичной игре со сборной Испании.



Но сначала был чемпионат Европы во Франции, где российская команда «достигла дна», став самой скучной сборной на всем турнире и набрав всего одно очко.

«Ко мне в номер зашла группа игроков, и мы в один голос произнесли: «Мы *овно», — признавался по окончании турнира экс-наставник той сборной Леонид Слуцкий. Разгром от сборной Уэльса (0:3) стал апогеем всех провалов и неуклонного понижения уровня российского футбола и поводом для полной перезагрузки нашей команды. Тем более что через 2 года ожидался домашний мундиаль.

Олимпиада-2016: первое отстранение

Сложно однозначно назвать выступление сборной России в Рио провалом. Все-таки всем известные причины не могли не повлиять и на медальный расклад. Первая волна отстранений и дисквалификаций после допингового скандала того же Сочи-2014 коснулись нашей страны именно на этой Олимпиаде, и естественно, многие надежды российских болельщиков были сокрушены еще до официального старта Игр.

В изначальную заявку Олимпийского комитета России входили 389 атлетов, почти треть из которых в итоге не смогли выполнить критерии по допуску к Играм. Допустил МОК первоначально 271 российского атлета, но перед самым стартом Олимпиады стало известно, что еще восемь отечественных атлетов получили разрешение выступать на Играх — Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил правило МОК о том, что спортсмены, когда-либо имевшие допинговые нарушения, не смогут принять участие в Играх 2016 года. В один момент говорили об отстранении и вовсе едва ли не всех легкоатлетов из России.

Всего на Играх-2016 российская сборная завоевала 56 медалей — это абсолютно худший результат за всю историю с 1996 года. Фото Reuters

Для сравнения — на Олимпиаде в Пекине (2008) выступили 467 россиян, в Лондоне-2012 — 436.

Всего на Играх-2016 российская сборная завоевала 56 медалей, 19 из них — золотые. В новейшей истории отечественной команды такого не было — это абсолютно худший результат с 1996 года.

Впрочем, пенять только на санкции МОК не стоит. Если некоторый недобор медалей у тяжелоатлетов и легкоатлетов можно понять, то непопадание в Рио наших команд в игровых видах спорта допинговым скандалом не объяснишь.

Не сумела пробиться в Бразилию, например, баскетбольная сборная России. Прежде с Олимпийских игр российские команды регулярно привозили медали. В Лондоне, например, завоевали «бронзу». Без каких-либо наград в Рио оказались и обе волейбольные сборные. Триумфаторы Лондона, мужчины, заняли лишь четвертую позицию, проиграв в полуфинале бразильцам, а в матче за третье место — команде США. Женщины же и вовсе вылетели на стадии четвертьфинала.

Российский биатлон: идем ко дну

Серьезный кризис, который продолжается и по сей день, охватил российский биатлон во втором десятилетии века. Постепенно из большого спорта начали уходить триумфаторы ванкуверской Олимпиады Иван Черезов, Николай Круглов, Максим Чудов, Евгений Устюгов, Ольга Зайцева, Светлана Слепцова, Ольга Медведцева и другие. А вот достойной смены им в стране выращено так и не было. И вторая половина «десятых» стала по-настоящему провальной для отечественного биатлона.

Первые годы десятилетия прошли на вполне приемлемом уровне, к сочинским Играм у российского биатлона еще оставался некий багаж «нулевых» годов, на который можно было рассчитывать — большинство спортсменов намеренно продлили свой спортивный век, чтобы поучаствовать в домашней Олимпиаде. Но даже там, на победных Играх, «золото» удалось выиграть только мужчинам в эстафете (Алексей Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко, Антон Шипулин).

Даже на победных Играх золото удалось выиграть только мужчинам в эстафете (Алексей Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко, Антон Шипулин). Фото ski.ru

По сути, 2014 год и стал началом больших перемен в руководстве Федерации биатлона России и затяжного кризиса. Михаил Прохоров, обещавший до Олимпиады два золота, покинул свой пост уже через полтора месяца после ОИ-2014.

На смену ему пришел Александр Кравцов, но эта перестановка ничего не изменила. Более того, вскоре в организации начались склоки, что не могло не сказаться на результатах. На Кубках мира — что в эстафетах, что в индивидуальных гонках — практически без медалей на всех этапах.

Протянувший до 2018 года Антон Шипулин начиная с 2014 года «золота» так и не увидел — его награды на Кубках мира в индивидуальных гонках ограничивались «серебром» и «бронзой».

В Пхенчхан же вместо «шесть+шесть» поехали «два+два», и рассчитывать на что-то серьезное в таком усеченном составе, конечно, не стоило. Ноль медалей заработали биатлонисты в Корее.

Ждать ли нам возрождения биатлона в стране? Пожалуй, новые санкции WADA могут только ослабить мотивацию молодых российских биатлонистов. Так что конца кризису пока не видно.

Поражение Поветкина от Кличко

Не самым удачным десятилетием стали «десятые» и для российских бойцов. Хотя в боксе у наших спортсменов дела еще шли на относительно неплохом уровне — периодически радовал российских болельщиков Денис Лебедев, ставший чемпионом мира по версии WBA (2012—2018), несколько больших боев выиграл Александр Поветкин. Но, к сожалению, далеко не все: возможно, самый главный поединок своей карьеры российский тяжеловес проиграл.

2013 год. Бой, который на территории СНГ ждали больше, чем любой из боев Мейвезера или Льюиса. Россиянин Поветкин и украинец Кличко-младший должны были сойтись в октябре 2013 года. Огня этому бою придавала политическая подоплека: той осенью украинские власти стояли на перепутье — либо подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, либо идти на сближение с Россией и Таможенным союзом. Начался Евромайдан.

Интересно, что в столь напряженный период российский болельщик повел себя корректно — когда перед боем в спорткомплексе «Олимпийский» зазвучал гимн Украины, зал встал и поддержал украинского боксера. На ринге же все началось для россиянина довольно обнадеживающе — несколько раз Александру удавалось выйти на удобную для себя близкую дистанцию, с которой можно было нанести короткий сильный удар (только в этом и был его шанс на победу), однако Владимир Кличко не стесняясь стал клинчевать соперника, а также изматывать его джебом.

Уже во втором раунде Поветкин попался на левый боковой и оказался в нокдауне, а Кличко сделав выпад, снова ушел в «вязание» российского боксера. К третьему раунду трибуны стали недовольно посвистывать, возмущаясь тем, что украинец не предлагает зрителю ничего, кроме «объятий».

«Кончай его, Саша» — слышалось с трибун в середине боя. Однако «кончить» такого искушенного бойца было ох как непросто. В седьмом раунде рефери отсчитал у Поветкина уже три нокдауна, правда, дважды Кличко отправил Александра на пол не ударом, а броском. Поветкин, хотя и вставал для продолжения боя, но заметно устал. Украинец легко читал все рывки соперника, а удары Александра практически утратили любую опасность.

Провисев на Поветкине половину боя, украинец стал победителем единогласным решением судей. Выбрав простейшую, малосмотрибельную, но эффективную тактику Владимир Кличков победил в принципиальном российско-украинском противостоянии.

Это поражение стало для «Русского витязя» первым в его профессиональной карьере. Ранее за 8 лет выступлений на профессиональном ринге россиянин одержал 26 побед, 18 из которых досрочно.

Две ошибки Федора Емельяненко: не сумел вовремя остановиться и не пошел в UFC

От самого яркого российского представителя в MMA Федора Емельяненко уже к середине десятилетия осталась лишь тень. Четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам проиграл уже в первом большом бою десятилетия — в 2011 году бразильцу Антониу Сильве на турнире Strikeforce Grand Prix. Уже в следующем крупном противостоянии с американцем Дэном Хендерсоном Федор потерял сознание, и судьи зафиксировали технический нокаут.

От самого яркого российского представителя в MMA Федора Емельяненко уже к середине десятилетия осталась лишь тень. Фото rusbiathlon.ru

После чего Федор победил сорокалетнего Джеффа Монсона и Педро Риззо и заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах. Объявление об уходе «Последний император» сделал после кончины отца.

«Я думаю, что время пришло, я ухожу. У меня есть еще чемпионат мира по боевому самбо. На решение об уходе повлияла семья. Дочки растут без меня, поэтому настало время уйти», — говорил на пресс-конференции боец.

И такое завершение было бы самым логичным и правильным — уйти на мажорной ноте и оставить о себе славу практически непобедимого русского бойца. Однако через 3 года Федор зачем-то объявил о возобновлении карьеры, и это стало большой ошибкой.

Начал Емельяненко неплохо — сначала на новый 2015 год техническим нокаутом победил Джайдипа Сингха. Позже в скандальном поединке с Фабио Мальдонадо получил победу по очкам, которую штаб Мальдонадо оспаривал как мог.

Далее Федор пошел на понижение и перешел в Bellator, где, побив Фрэнка Мира в четвертьфинале и Чейла Соннена в полуфинале, все-таки уступил в финале действующему чемпиону Bellator Райану Бейдеру. Пожалуй, этот бой в начале 2019 года и стал красной чертой в карьере Емельяненко.

Бой закончился унизительно для россиянина — нокаутом уже на 35-й секунде. Федор не успел нанести ни одного удара, пропустил левый хук в челюсть, от которого оказался в нокдауне, после которого Бейдер его добил.

Еще одним провалом для Емельяненко можно считать так и не реализовавшуюся карьеру бойца в главной лиге смешанных единоборств. Буквально накануне глава UFC Дейна Уайт выразил сожаление, что ему так и не удалось подписать контракт с Федором. Уайт признался, что организация вела с ним переговоры.

Бой с Бейдером в начале 2019 года и стал красной чертой в карьере Емельяненко. Фото lenta.ru

«Единственный поединок, который я хотел организовать и который так и не состоялся — это поединок Федора против Брока Леснора. Мы планировали устроить его на Texas Stadium. Но мне не удалось договориться с Федором. Мы были близки к его подписанию незадолго до смерти его отца. Мы почти были у цели. Помню нашу встречу. Все прошло хорошо, да и Брок хотел подраться с Федором. Но потом умер его отец, и он перестал выступать», — сказал Уайт в интервью MMAJunkie.

Кто знает, что было бы, перейди Емельяненко в UFC в 2012 году. Возможно, его карьера сложилась бы совсем иначе. Но спортивная история, как и любая другая, не знает сослагательного наклонения.