Елена Вяльбе приказала рожать, значит — рожать!

Передовой отряд зимних олимпийцев начал новый сезон

В прошлый уикенд татарстанские лыжники завоевали первые награды сезона. Зеленодолец Андрей Ларьков в составе первой сборной России стал вторым в эстафете, а Анна Нечаевская заняла в составе женской дружины шестое место. Пусть в сезоне не будет такого масштабного старта, как Олимпиада или чемпионат мира, но зато есть целый ряд любопытных интриг, о которых расскажет «Реальное время».

Из татарстанцев только у Андрея Ларькова руки дошли до Финляндии



Стартовал Кубок мира полноценным этапом в финском местечке Рука, до которого руки и ноги дошли только у одного представителя Татарстана — Андрея Ларькова. Зеленодолец финишировал в шестерке сильнейших на дистанции 15 км своим любимым классическим стилем, уступив победителю Иво Нисканену из Финляндии 45 секунд.

При этом сразу вспомнился безумный финиш в феврале нынешнего года, когда на чемпионате мира Ларьков также уступил Нисканену, но всего 2,4 секунды, и было это в рамках гонки чемпионата мира, когда финн финишировал третьим, а Ларькову, соответственно, досталась «деревянная» медаль. Тогда было обидно, сейчас — нет. Скорее, этап оставил неоднозначные впечатления. На той же пятнашке снялись сразу трое финнов из шести лыжников, которые не смогли финишировать. На этапе классического спринта последнее, 106-е, место занял еще один финн, пропустив вперед себя даже по двое китайцев, корейцев и армян. Среди женщин на десятке классикой снялись две финки из трех спортсменок, не дошедших до финиша, притом что лидер команды Криста Пярмакоси была в итоге второй.

Вопрос: это что за разброс в результатах? И на основании чего делать вывод о готовности к сезону финских лыжников — с учетом успехов лидеров или неудач «среднего звена»?

«Доминирование Норвегии в лыжных гонках — это проблема. В нашем спорте нужна большая конкуренция», — это крик души от Федерико Пеллегрино, лидера сборной Италии. Фото instagram.com/chiccopelle

О «хворых» норвежцах замолвим мы слово

Вот у норвежцев все понятно: пять первых мест, четыре вторых плюс два третьих, константа выступлений норвежской сборной в последние годы очевидна.

«Доминирование Норвегии в лыжных гонках — это проблема. Если бы они могли выставить 20 своих лыжников на старт, то все они точно были бы в топ-30. Для спорта важно, чтобы побеждали спортсмены не только из одной страны. Тогда те же лыжные гонки будут развиваться во всем мире, а не только в Норвегии. В нашем спорте нужна большая конкуренция», — это крик души от Федерико Пеллегрино, лидера сборной Италии.

Безусловное доминирование Норвегии на чемпионате мира — 2019 (когда и были сказаны эти слова) и в лыжном спорте в целом наверняка вызовет комментарии о том, что «норгам» помогают ТИ — «терапевтические исключения», благодаря которым лыжники и биатлонисты этой страны имеют право пользоваться запрещенными препаратами. С одной стороны, нельзя отрицать тот факт, что начиная с 1992 года порядка 70 процентов норвежских медалей на Олимпиадах завоеваны астматиками. Однако это банальное и слишком поверхностное объяснение успехов Норвегии.

Стоит признать, что это страна, которая готовит высококлассных лыжников с методичностью конвейера. На протяжении последних 50 лет всегда есть один определенный лидер — Форсму, Бро, Аунли, Ульванг, Дэли, Нортуг, сейчас Клэбо (и это только среди мужчин, — прим. авт.), за спиной которого маячит как минимум два состава высококлассных лыжников. Другие страны могут страдать от смены поколений, не слишком хорошей формы своих лидеров, на Норвегию же эти проблемы не распространяются. На ЧМ-2019 она приехала без своего многолетнего лидера в женских лыжах Марит Бьорген, ранее лишилась суперлыжника Петтера Нортуга, но отряд не замечал потери бойцов. Поскольку в табели о рангах, составленной по итогам Кубка мира — 2019, шесть норвежцев в десятке сильнейших и десять в числе топ-25. Чуть скромнее результаты у лыжниц — трое в топ-10 и шесть в топ-25, но такой «скромности» могут позавидовать все остальные страны-конкурентки.

Лыжи, биатлон и Магнус Карлсен — вот три весомых козыря нынешней спортивной Норвегии. Плюс вице-президент WADA Линде Хеллеланд, тоже «по совпадению» норвежка.

На протяжении последних 50 лет всегда есть один определенный лидер — Форсму, Бро, Аунли, Ульванг, Дэли, Нортуг, сейчас Клэбо (на фото), за спиной которого маячит как минимум два состава высококлассных лыжников. Фото facebook.com/officialjhk

Передовой отряд зимнего спорта России

Затронув тему допинга, вспомним, что наши лыжники уже несколько лет являются образцово-показательным отрядом российского спорта в зимних дисциплинах. Блестяще проведенный ЧМ-2017 в Норвегии — 9 медалей (2+4+3), когда не могли стартовать шесть членов сборной страны… 8 медалей на Олимпиаде в Пхенчхане-2018 (0+3+5), куда мужская команда поехала молодежным составом, а женская состояла всего лишь из пяти спортсменок… Столько же наград на ЧМ нынешнего года (0+5+3), при этом ни одного намека на допинг. Последний на прошлом ЧМ если и был, то у казахстанцев, эстонцев, австрийцев, один из которых, Макс Хауке, признавшись в употреблении смертельно опасного кровяного допинга, тем не менее дал интервью со словами «чувствовал, что русские сидят на допинге». Что поделать с их чувствами, на которые никак не могут повлиять факты, в том числе и те, что всем российским лыжникам решением суда вернули награды Сочи-2014. Так и живем…

Понятно, что достаточно безоблачное положение российских лыжников во многом связано с личностью президента федерации Елены Вяльбе, в честь которой кинематографисты решили снять фильм. Выход его в прокат намечен на 2021 год — срок понятен, поскольку это будет предолимпийский год. Картина о Вяльбе впервые будет посвящена живому человеку, более того, находящемуся в гуще событий.

Еще более того — влияющему не только на спортивную, но и на семейную жизнь некоторых своих подопечных. Сразу четыре из которых — лидеры сборной Юлия Белорукова и Анастасия Седова, а также Татьяна Алешина и Елена Соболева — пропустят сезон из-за беременности. Последняя лыжница уже более известна как Устюгова, супруга ветерана российской сборной Сергея Устюгова. Логичный выбор спортсменок, понимающих, что сезон проходной, и не желающих рисковать.

Как это сделала, например, француженка Мари Дорен-Абер, которая тренировалась на восьмом месяце, а потом экстренно вернулась в спорт, завоевав две золотые медали ЧМ-2015 по биатлону. С одной стороны, героизм, с другой — огромный риск, вызванный в том числе давлением на спортсменку со стороны федерации биатлона Франции.

Уроженец Перми переехал в Заинск, стал призером юниорского чемпионата мира в качестве татарстанского спортсмена, но с нынешнего сезона пополнил состав сборной Беларуси, причем по биатлону. Фото flgr.ru

Теперь у нас снова есть биатлонист. Только теперь белорусский

Пример с француженкой позволяет нам плавно перейти от лыжного спорта к биатлону. Как известно, в этом сезоне произошло логичное разделение двух татарстанских федераций по видам спорта: лыжи остались в ведении прежнего руководителя Ильшата Фардиева, а биатлон перешел под крыло Ильдара Нугманова. Что, надеемся, прекратит склоки между этими структурами.

Биатлон, не развиваясь в Татарстане, тем не менее получил из нашей республики сразу несколько спортсменов. Самый яркий из них — олимпийский чемпион 1972 года зеленодолец Ринат Сафин, выступавший за Ленинград. Уже в постсоветские времена была Лилия Перетурина, дочь известного тренера из Нижнекамска Владимира Перетурина. Удмуртию представляла Алина Якимкина из Нижнекамска, трагически погибшая в 2015-м.

Сейчас к числу покинувших Татарстан можно отнести и 22-летнего Егора Казаринова. Уроженец Перми переехал в Заинск, стал призером юниорского чемпионата мира в качестве татарстанского спортсмена, но с нынешнего сезона пополнил состав сборной Беларуси, причем по биатлону. Ее снова можно называть татаро-башкирской, поскольку помимо Казаринова в Белоруссию перешла еще и Аделина Сабитова из Уфы.

В этом нет ничего удивительного, поскольку цвет и гордость белорусского биатлона на самом деле не только Дарья Домрачева, но и неограниченный десант российских спортсменов. Даже нынешний президент федерации биатлона России Владимир Драчев заканчивал свою карьеру в составе сборной этой страны. А еще великие Булыгин, Кашкаров, Майгуров, Попов и менее значимые, но известные Валиуллин, Редькин, Сашурин.

Фамилии Ларькова (на фото), Нечаевской, дебютанта сборной страны Христины Мацокиной любители лыжного спорта смогут чаще видеть по Первому каналу благодаря трансляциям с этапов Кубка России. Фото Натальи Новиковой / flgr.ru

За эту сборную выступал в том числе и 28-летний Дмитрий Абашев, уроженец Перми, а ныне лидер сборной Татарстана. Так что биатлонный треугольник Пермь — Татарстан — Белоруссия пополнился еще одним спортсменом. Если спортсмен в итоге добьется улучшения своих результатов, то можно будет только порадоваться за него. Поскольку в составе сборной нашей республики сейчас огромная конкуренция. Как за счет лыжников, переехавших в Татарстан, так и благодаря собственным воспитанникам. К примеру, очередной сезон начала наш ветеран Диляра Сабирзянова, за которую тоже можно только порадоваться. В конце концов, на том же этапе в финской Руке стартовала 35-летняя Алена Прохазкова — и была лучшей в своей сборной. Продолжает соревноваться Анна Нечаевская, вышедшая замуж и взявшая фамилию супруга Никиты Суркова, но не решившаяся на уход в декретный отпуск, как четыре ее подруги по сборной России, и две — Наталья Жукова и Лариса Рясина — по сборной Татарстана.

Фамилии Ларькова, Нечаевской, дебютанта сборной страны Христины Мацокиной любители лыжного спорта смогут чаще видеть по Первому каналу благодаря трансляциям с этапов Кубка России, которые будет комментировать сама Елена Вяльбе. Пусть, узнав об этом, где-то загрустит Дмитрий Губерниев, лишенный эфира, зато возрадуются любители лыжного спорта, слышащие профессиональные комментарии.

