Филипп Тьер: «В Казани появился еще один кусочек Франции»

У «КАН АВТО» очередное пополнение

У жителей и гостей города Казани появилось еще больше возможностей для покупки надежных и комфортабельных французских автомобилей. 26 ноября коммерческий директор Renault Россия Филипп Тьер и президент группы компаний «КАН АВТО» Александр Колесов официально открыли новый автосалон Renault на улице Восстания, 131.

В столице Татарстана открылся новый дилерский центр французского бренда на месте бывшего автосалона «РРТ». Площадка была выкуплена у прежнего владельца и переформатирована в новый «Renault КАН АВТО». В портфеле компании Александра Колесова новый автоцентр стал девятнадцатым по счету и вторым дилерским центром Renault в Казани.

На открытие автосалона приехали важные персоны в мире автобизнеса: коммерческий директор Renault в России Филипп Тьер и президент группы компаний «КАН АВТО» Александр Колесов. По словам господина Тьера, концерн Renault строит большие планы в отношении казанского рынка:

«Казань представляет для нас огромный интерес. Это третий по величине авторынок в России с большими перспективами роста. Первый автосалон «Renault КАН АВТО» на улице Оренбургский тракт показал хорошую динамику продаж. Надеемся на дальнейшее развитие отношений в бизнесе».

Компания «КАН АВТО» уже 14 лет предоставляет квалифицированную помощь при выборе автомобиля, выгодные кредиты от банков-партнеров, возможность приобретения автомобиля в лизинг, trade-in, услуги по оформлению страховки, установка дополнительного оборудования, охранных систем и аксессуаров.

На территории автокомплекса «Renault КАН АВТО» также расположился новый Центр кузовного ремонта на площади 1 440 квадратных метров. Он будет оснащен самым современным оборудованием таких мировых производителей, как Nova Verta, BlACKHAWK, Telwin, SATA, Nussbaum, Festool. Здесь будет находиться собственная лаборатория по подбору цвета. Расчетная мощность кузовного участка составляет 350 автомобилей в месяц. Наличие большого склада запасных частей позволит производить ремонт в короткие сроки как при обращении за наличный расчет, так и по направлениям от страховых компаний.

«Renault для нас — бренд, с которым хочется развиваться, — рассказал на открытии президент группы компаний «КАН АВТО» Александр Колесов,— поэтому мы отнеслись к этому событию очень ответственно. Постарались сделать все именно так, чтобы было удобно нашим клиентам. В Татарстане много поклонников автомобилей марки Renault, и мы хотим удовлетворить их потребности. Хочется поблагодарить свою команду за проект, который мы смогли вместе реализовать всего за один год».

Новый дилерский центр Renault, действительно, появился очень кстати, поскольку в следующем году интерес к бренду будет только расти с опережающими темпами. Весь модельный ряд уже сейчас пользуется хорошим спросом, а некоторые удерживают лидерство в своих сегментах. И это не только типичный и знакомый нам Logan, неизменно популярный представитель среднего класса. На открытии гости не могли не заметить недавно вышедшую модель Arkana. Этот автомобиль — новое слово в развитии модельной гаммы французской марки, и ничего подобного Renault ранее не делала.

Также положительно скажется и расположение нового автосалона: район Горьковского шоссе, с точки зрения логистики, привлечет большое количество автолюбителей не только Московского, Кировского, Авиастроительного района, но и гостей нашего города из Ульяновска, Йошкар-Олы, Зеленодольска и населенных пунктов, заезжающих в город через Лебяжье.

Открывшийся дилерский центр выполнен в полном соответствии с корпоративными стандартами Renault, как и первый дилерский центр на улице Оренбургский тракт, и осуществляет полный спектр услуг по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей Renault, включая гарантийный и постгарантийный ремонт. Общая площадь дилерского центра «Renault КАН АВТО» составляет более 3 тыс. кв. м.

— В России у нас мощная индустриальная база — завод, сильная команда инженеров, отзывчивые дилерские центры. Для нас Казань — это город с высоким потенциалом, — поделился Филипп Тьер. — Во Франции мы говорим, что талант не зависит от возраста, и компания «КАН АВТО» доказывает это своим примером. Мы гордимся тем, что здесь работает такая молодая команда амбициозных людей, которая сделает вас, уважаемые клиенты, счастливыми. Здорово, что в Казани появился еще один кусочек Франции.

Renault в России входит в сегмент доступного автомобиля для широкого круга покупателей. Его ценят люди, которые уже не хотят никому ничего доказывать и настроены на спокойный семейный образ жизни.

Компания «КАН АВТО» приглашает всех желающих лично протестировать новые автомобили Renault. Тем более, что до Нового года действует специальная акция*: беспроцентная рассрочка на все модели Renault на 3 года.

Материал подготовлен при поддержке ГК «КАН АВТО»