Мария Парфенова: «Двоечники и сформировали мир, в котором мы сегодня живем»

Дочь известных журналистов Леонида Парфенова и Елены Чекаловой об изъянах образования и детях-гениях с дислексией

Как детям со специфическими расстройствами чтения и письма получить образование и найти свое место в жизни? Проблему обсудили в минувшие выходные в Иннополисе на публичной конференции в формате TEDx — «Слишком большие данные». С лекцией на тему выступила Мария Парфенова — 27-летняя дочь известных журналистов Леонида Парфенова и Елены Чекаловой. Сегодня она директор по развитию проекта «Учитель для России», член Ассоциации родителей и детей с дислексией и человек, который публично заявил о своем диагнозе. В выступлении спикера, которое приводит «Реальное время», Парфенова говорит о том, какие условия необходимо создавать детям с особыми потребностями в обучении.

Более 80% населения не знают эти термины

Привет! Я Маша, мне 27 лет. Я работаю в программе «Учитель для России». Сегодня перед вами я решила выступить в халате. У нас в программе есть фирменный стикер «Образование, не болей». Вот я и решила сегодня перед вами в белом халате немножко «полечить» наше образование.

Еще десять лет назад почти никто не верил в мой успех, что я буду писать, говорить и делать важные штуки. В школе я училась плохо, с дисциплиной было еще хуже. Я поздно научилась читать, писала диктанты с 30-ю ошибками. Не могла выучить времена года, очень тяжело давались дни недели, не могла определять время на часах. Из-за этого было тяжело с дисциплиной, выкрикивала ответы, срывала уроки. В общем, хулиганила и подстрекала других. Это все то, что привыкли называть девиантным поведением. И все только усложнялось от гендерных стереотипов и успешности известных родителей: «Как ты себя ведешь? Как ты учишься? Ты же девочка! Ты же дочь таких родителей!»

Не буду томить: как уже сказали, у меня дислексия, дисграфия и СДВГ. Кстати, согласно Всероссийскому исследованию, более 80% населения не знают эти термины. Не знают, что этот термин относится к каждому пятому человеку в стране. То есть — это 30 млн детей и взрослых. Дислексия и дисграфия — это нейропсихологические особенности мозга, которые влияют на способности освоения чтения, письма и счета. Это не психологическое отклонение. У нас сохранная мотивация, сохранный интеллект и возможность к обучению. Но, к сожалению, мы видим, слышим и воспринимаем информацию иначе, иначе, чем другие 75 — 80%.

А страшные буквы СДВГ кто-то слышал до этого? Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Как можно понять из названия — это неврологическая особенность, которая вызывает сложности с самоконтролем, импульсивность, невнимательность, проблему с самоорганизацией, с таймингом. И как вы уже поняли, за детьми с такими особенностями обычно ложно закрепляется клеймо неспособного и ленивого ребенка, собственно, как и произошло со мной.

Сегодня большинство школ не способны дать необходимое образование детям с трудностями обучения. Это 25% детей. Из-за столь низкой осведомленности проблема на самом деле намного шире. Ведь каждый пятый не понимает, что с ним не так

«Каждый пятый не понимает, что с ним не так»

Сегодня большинство школ не способны дать необходимое образование детям с трудностями обучения. Это 25% детей. Из-за столь низкой осведомленности проблема на самом деле намного шире. Ведь каждый пятый не понимает, что с ним не так. Не знает, почему он не такой, как все. Представьте школьника в третьем или четвертом классе, который каждый день выполняет письменные работы, пишет диктанты. И каждый день он видит, что он не такой, как все. Что не может делать простые вещи. Ему взрослые говорят: «Так просто читать, списать задание». Но он не может это сделать. И взрослые не понимают, что с ним не так. А ребенок откуда может знать, что с ним не так? При этом ежедневно общество обвиняет именно ребенка, а затем родителей и учителей. И мало кто понимает, что дело на самом деле в неэффективном подходе к обучению, который не учитывает индивидуальные особенности детей.

Важно понимать, что трудности обучения и нейропсихологические особенности человека — это не болезнь, их нельзя вылечить. И даже если ребенок получит квалифицированную поддержку, все равно признаки этой дислексии и СДВГ сохранятся во взрослом возрасте.

Приведу пример. Я ежедневно в переписке употребляю слово «стипендия» в силу своей работы. Но каждый день продолжаю писать это слово с буквой «е». Я научилась читать вслух. Но каждый раз, когда вижу длинное слово, оно меня вводит в ступор. И я несколько раз прочитываю его про себя, по слогам, потому что не могу понять, в каком порядке находятся эти буквы.

Так, я недавно была на открытом уроке у пятиклассников и прочитала тему урока «Безудержные гласные» и засмеялась. Как вы поняли, тема урока была «Безударные гласные». Слава Богу, что меня не услышали дети. Я научилась слушать, но я продолжаю перебивать людей. Я научилась воспринимать инструктора на слух, но не могу запомнить, что он говорит, поэтому на йоге просто копирую всех.

«Я полюбила свои особенности, но продолжаю чувствовать себя аутсайдером»

В этом году я переборола страх сидеть за рулем и пошла в автошколу. Но я не закончила и так не пошла на экзамен. Я избегаю любых экзаменов и тестирований. Когда мне не перезванивает человек, я сразу думаю, что со мной что-то не так. Я не думаю о том, что у него могут быть дела или человек просто забыл.

Я больше не плачу, когда встречаю орфографические ошибки у себя в постах. Но мне дико стыдно, когда я открываю деловую переписку и вижу, что важному человеку отправила письмо с ошибкой. Я полюбила свои особенности, но я продолжаю чувствовать себя аутсайдером. А сколько детей не смогли преодолеть эти трудности? Сколько детей не смогли закончить 11 классов? Не смогли поступить в вуз, не смогли найти свое место в обществе. Сколько из них попало в тюрьму и умерло от аддикции? Но могло бы быть иначе, если бы обучение шло в ногу со временем. Если бы общество подошло к обучению с точки зрения эффективности, а не держалось бы за устоявшиеся педагогические традиции.

Сколько детей не смогли закончить 11 классов? Не смогли поступить в вуз, не смогли найти свое место в обществе. Сколько из них попало в тюрьму и умерло от аддикции? Но могло бы быть иначе, если бы обучение шло в ногу со временем

Нет главного ответа — как учить людей эффективно

Еще в прошлом веке мы узнали, что когда человек потребляет информацию не только через чтение, но и через видео и другие источники, количество заполненного спустя несколько месяцев намного больше, чем когда ты просто прочитал.

В прошлом году было проведено исследование с использованием функционального МРТ, которое следило за изменением активности мозга и изменением во время чтения. Оно показало, что дети с самыми высокими навыками грамотности обладают большей интерактивностью между различными областями своего мозга. Это говорит о том, что чтение — это мультифункциональный навык. Мы задействуем весь мозг, когда мы читаем. Соответственно, обучаться чтению и письму нужно так же, задействуя весь мозг. Мы живем в век информации, но у нас нет главного ответа — как учиться, как учить людей эффективно. И даже когда у нас появляются эти инструменты, они не используются массово. Они не присутствуют в обычных школах. И самое страшное, что это мало кого волнует.

Я часто слышу такую фразу «в наше время такого не было, вы эту дислексию придумали». Дислексия и другие нейроособенности были у людей и 300, и 400 лет назад. Но со знаком минус они стали появляться в XVIII веке при популяризации печати, когда общество ушло от обучения через опыт и пришло к обучению через книги. В этот момент мы потеряли доступность образования для каждого пятого человека. Теперь мы знаем, что мы разные, что чтение и письмо дается людям по-разному. Но, к сожалению, выводы сделали только частные школы, где появилась поддержка специалистов, где развивается мультисенсорное обучение.

За рубежом начали открываться школы для одаренных детей с дислексией, потому что у нейронетипичного человека есть масса врожденных преимуществ, развивая которые, они могут стать успешными. Я говорю про невероятную фантазию, про развитое абстрактное и ассоциативное мышление, про высокий эмоциональный интеллект, за которым стоит будущее. За нестандартное решение, за способность работать с большими данными, за массу творческих способностей, которые оттуда вытекают. Может быть, вы уже поняли, почему все эти люди на экране. Помните историю про Томаса Эдисона, изобретателя, которого выгнали из школы, потому что он был гений и его некому было обучать?

А знали ли вы, что Маяковский не умел пользоваться знаками препинания? Что, скорее всего, причина, почему он писал лесенкой — это не особенный стиль, а единственный способ использовать знаки препинания. Что если бы Лиля Брик не правила орфографию, не ставила вместо него пунктуацию, вполне возможно, мы не узнали бы про такого гения. И это далеко не единственный писатель. То же самое было с Агатой Кристи. Но, слава Богу, они пробились и их книги сегодня знают. А Эйнштейна вообще выгоняли из каждого учебного заведения. А Ричард Брэнсон стал миллиардером, не зная разницу между оборотом и выручкой. Об этом он узнал только 9 лет назад от своего финансового директора, когда тот нарисовал ему рыбок, сетку, море и по аналогии с этим пояснил, как работает его компания.

Стал ли мир хуже от того, что эти двоечники нашли свое место в обществе? По-моему, эти двоечники и сформировали тот мир, в котором мы сегодня живем.

За рубежом начали открываться школы для одаренных детей с дислексией, потому что у нейронетипичного человека есть масса врожденных преимуществ, развивая которые, они могут стать успешными. Я говорю про невероятную фантазию, про развитое абстрактное и ассоциативное мышление, про высокий эмоциональный интеллект, за которым стоит будущее

Обратите внимание на детей

Если вы родитель, обратите внимание на своих и других детей. Потому что в каждом классе есть два-три ребенка, которые нуждаются в профессиональной поддержке. Поделитесь информацией с семьями, поделитесь информацией со взрослыми и детьми, потому что это может многим помочь, если что-то с ними не так. Вернее, что с ними так. Если вы учитель, то углубитесь в изучение этой проблемы. Это поможет сэкономить и время, и нервы, и силы. Тогда вы будете более квалифицированными и обладать инструментами для обучения ребенка.

Не занижайте оценки за логопедические ошибки. Оградите детей с дислексией от чтения вслух перед классом, если это возможно. Когда у ученика не будет что-то получаться, попробуйте найти другой подход. Старайтесь задействовать мультисенсорное обучение. Если вы работодатель и видите резюме с орфографической ошибкой, не делайте быстрых выводов по поводу профессиональных качеств этого человека. Если вы услышите про похожие особенности у ребенка или у взрослого, не бойтесь сказать, что причиной может быть дислексия или другое нейронетипичное развитие.

Я уверена, что 11 лет в школе — очень долго. Я уверена, что дети могут использовать это время с большей пользой. В школьном возрасте дети не понимают, что любовь взрослого, любовь родителя, она безусловная. Дети не знают, что от них не откажутся из-за того, что они не умеют читать так, как все. Из-за того, что они не умеют делать задания так же, как все. Из-за того, что они не такие, как все.