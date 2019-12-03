30 лет окончанию «холодной войны»: «Мир просто стал другим, сейчас нет ярких союзников»

— Я вряд ли сейчас считаю Америку союзником. Ведь союзники — это те, кто совершают действия в союзе друг с другом. А действия, которые время от времени предпринимают американцы, отказываясь от некоторых международных соглашений, вряд ли можно назвать партнерскими.

По большому счету, напряжение окончательно никогда и не спадало. Просто время от времени оно становится меньше, а потом с новой силой нарастает. Так и будет, наверное. Вряд ли все когда-нибудь придет к состоянию дружбы. Американцы вряд ли откажутся от своей политической доктрины: они пытаются выстроить однополярный мир, не обращая внимание на мнение других государств. Поэтому, наверное, и не получится у нас союзнических и партнерских отношений — потому что они подразумевают совместное обсуждение и реализацию многих проектов. А когда в одностороннем порядке сначала отказываются от международных соглашений, потом вводят санкции — о чем речь?

При этом Америка продолжает навязывать свои условия не только нам, но и остальному миру: например, Европе, когда Югославию они разбомбили, ни у кого ничего не спросив… Потом помним, что произошло, когда искали атомное оружие в Ираке — трясли непонятно чем в колбочке. Они играют свою игру, и им наплевать на мнение других. Косово вспомним: референдум провели и отсоединили от Сербии. А когда то же самое произошло в Крыму — волеизъявление народа они считают вне закона. Думаю, у нас никогда не будет союзнических отношений.