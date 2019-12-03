30 лет окончанию «холодной войны»: «Мир просто стал другим, сейчас нет ярких союзников»
Ровно 30 лет назад официально закончилась «холодная война»
3 декабря 1989 года Михаил Горбачев и Джордж Буш-старший заявили, что Россия и США больше не являются стратегическими противниками. Этот день вошел в историю как официальная дата окончания холодной войны. Политические и экономические события последнего десятилетия неоднозначны. Формально холодная война между нашими странами кончилась 30 лет назад, но так ли это на самом деле? Корреспонденты «Реального времени» опросили известных людей о том, что считают ли они Америку союзником России?
В опросе «Реального времени» — мнения влиятельных политиков, депутатов, бизнесменов и ученых о том, можно ли сегодня, через 30 лет после знаковой даты, считать США и Россию союзниками.
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Ирек Зиннуров депутат Госдумы от Татарстана, олимпийский чемпион по водному поло
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— Я вряд ли сейчас считаю Америку союзником. Ведь союзники — это те, кто совершают действия в союзе друг с другом. А действия, которые время от времени предпринимают американцы, отказываясь от некоторых международных соглашений, вряд ли можно назвать партнерскими.
По большому счету, напряжение окончательно никогда и не спадало. Просто время от времени оно становится меньше, а потом с новой силой нарастает. Так и будет, наверное. Вряд ли все когда-нибудь придет к состоянию дружбы. Американцы вряд ли откажутся от своей политической доктрины: они пытаются выстроить однополярный мир, не обращая внимание на мнение других государств. Поэтому, наверное, и не получится у нас союзнических и партнерских отношений — потому что они подразумевают совместное обсуждение и реализацию многих проектов. А когда в одностороннем порядке сначала отказываются от международных соглашений, потом вводят санкции — о чем речь?
При этом Америка продолжает навязывать свои условия не только нам, но и остальному миру: например, Европе, когда Югославию они разбомбили, ни у кого ничего не спросив… Потом помним, что произошло, когда искали атомное оружие в Ираке — трясли непонятно чем в колбочке. Они играют свою игру, и им наплевать на мнение других. Косово вспомним: референдум провели и отсоединили от Сербии. А когда то же самое произошло в Крыму — волеизъявление народа они считают вне закона. Думаю, у нас никогда не будет союзнических отношений.
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Виталий Милонов депутат Госдумы РФ, член комитета ГД по международным делам
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— Я не согласен с тем, что холодная война кончилась, потому что Америка ее, в общем-то, и не заканчивала. Можно сказать, что в 1992—1993 году она на какое-то время нас победила. До отправной точки разворота Евгения Максимовича над Атлантикой — холодная война была в состоянии приостановленной, замороженной. Америка — нация, которая воюет всегда, она никогда не согласится с отсутствием себя в качестве сверхдержавы. Пропагандируя демократию, американцы совершенно четко под этим понимают, что это ни в коем случае не должно касаться американских национальных интересов во всем мире. И как сейчас говорить о том, что холодной войны нет? Да есть она, конечно!
Можно говорить о партнерстве с Америкой, но даже во времена Брежнева было сотрудничество по ряду вопросов между Советским Союзом и Западом. Мы покупали насосы в Англии, еще что-то. Отказываться от сотрудничества не нужно ни в коем случае — главное, чтобы от этого была польза для России. Чтобы мы обогащались от этого, а не обеднялись. Сотрудничество не должно быть платой за какой-то политический компромисс, поэтому России надо отталкиваться от своих национальных интересов, которые распространяются далеко за пределы наших границ. И если мы будем отталкиваться от этого, то и сотрудничество с Америкой пойдет нормально. Потому что американцы понимают язык адекватных сильных людей. Если мы превратимся в украинцев, грузин, болгар, которые постоянно чего-то просят — то с нами никто не будет разговаривать.
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Марат Галеев депутат Госсовета РТ
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30 лет — срок немаленький. За это время произошли такие метаморфозы, что постановки вопроса о союзничестве России с Америкой в принципе нет. Мы, в общем-то, никогда союзниками-то и не были. Просто был период попытки поставить точку в холодной войне. И в первые лет 10 казалось, что это удается, но после начали происходить существенные изменения, и сейчас назвать союзниками нас трудно. Конечно, есть разные мнения. В определенных кругах есть суждение, что «холодная война-2» в самом разгаре. Наверное, это несколько с перебором…
Мир просто стал другим: сейчас нет ярких союзников, и в прежних «блоках», между бывшими союзниками зародилось огромное количество противоречий. Сейчас состояние мира таково, что сформировались новые точки противоречий глобального характера. Для начала века были характерны тенденции глобализации. А глобализация означала преференциальность торговли, развитие торговых отношений в рамках ВТО. Сейчас — эпоха протекционизма, вместо институтов ВТО стали больше превалировать двусторонние союзы. Переломный период наступил в 2016 году, с приходом Трампа. Обама был олицетворением глобализации и развития сотрудничества на глобальном уровне, сейчас же все несколько иначе. На фоне всего этого, конечно, холодной войны нет, но налицо усиление локальных военных конфликтов, в которых большие страны опосредованно задействованы, и мы здесь с Америкой никак не союзники.
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Павел Подлесный политолог, руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН
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— Считать Америку нашим союзником сейчас — это совершенный абсурд. Во всех официальных документах Америки мы проходим как соперник, держава, нарушающая мировой порядок. Мы тоже не стесняемся в «комплиментах» Америке. Поэтому, к сожалению, никакой она нам не союзник.
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Артур Хосровян ночной мэр Казани
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— Я вообще не делю планету на союзников и врагов, потому что написано: «господня земля и все, что наполняет ее». Все, что придумали люди с границами и пропагандой, мне глубоко неприятно, во всей этой истории по-настоящему ни союзников, ни врагов быть не может. Я считаю, что все люди — братья, и предпочитаю таким этот мир видеть. Все остальное — издержки пропаганды и идеология, которой пытаются манипулировать людьми. Америка нам однозначно не враг, там живут точно такие же люди.
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Рафил Нугуманов экс-депутат Госсовета РТ, генерал-майор полиции
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— Холодная война превратилась в сверхгорячую, по-моему. Союзником России я Америку, конечно, не считаю. И этого не может быть, потому что имеет место противостояние НАТО с Россией. Мы с Америкой можем в каких-то вещах вместе работать — против терроризма, в экономике. Войны все когда-нибудь кончаются. И было бы здорово наладить отношения с Америкой, но пока этого нет. В первую очередь мы должны развивать экономические отношения, тогда и политические будут развиваться. Ну и заканчивать гонку вооружений, возвращаться на старые рельсы «о неприменении», то есть возвращать все, что мы сегодня отменяем.
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Сергей Пасечник генеральный директор магазина путешествий Companion SP
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— Государство — это, прежде всего, люди. И для простых людей я не вижу никаких препятствий. А если считать союзниками государства, то смотря в чем. В туризме препятствий нет. Врагом я Америку не считаю. Если говорить о политике, то Путин с Трампом чем-то там мерятся, ну и все… Какие-то запреты, но для определенных лиц.
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Павел Кострикин партнер компании-застройщика коттеджного поселка «Примавера»
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— Нет, конечно. Бизнес-отношения были и во время холодной войны. 30 лет назад делали ошибки и они, и мы, провалы были с обеих сторон. Но сохранялась более равная конкуренция за мировое влияние — слово «война», может, не очень хорошее. Сферы влияния у СССР были ничуть не меньше, чем у США. Бизнес бизнесом, но государства и сейчас конфликтуют за политические интересы. И сейчас — война, в общем, такая же, «холодная», хотя нет конкуренции на равных, как раньше. Однако считаю, что в последнее время в некоторых вопросах выглядим достойно, но не во всех. На равных конкурировать трудно — экономика меньше.
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Адель Ягудин партнер Indever по РТ
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— США — конкурент в политической, экономической, военной сфере. Но информация, которая идет к нам, по большому счету, не соответствует реальному положению вещей. Это знают те, кто ездит туда. Американцы к нам приезжают. Люди же нормально между собой общаются. Наверное, в каких-то сферах страны можно назвать и союзниками. Ситуативно надо смотреть. Но не надо воспринимать США как врага.
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Галина Шарафутдинова исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров г. Казань РТ
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— Далека от политики. Для меня очень важно, что сегодня, несмотря ни на какие события, если правительства умеют договориться друг с другом на своем уровне, то нам это гарантирует спокойствие и, наверное, какую-то уверенность в завтрашнем дне.
Для меня «холодная» война, как ее называют, таковой никогда не была. Знаю, что многие люди из Казани ездят в Америку и очень хорошо себя чувствуют. И по работе, и путешествуют. И пребывание там комфортное. Поэтому эта страна не ассоциируется у меня с чем-то негативным. Другой вопрос, что на уровне политики есть несогласия, но, тем не менее, нам это жить не мешает.
Была бы очень рада, если бы для жителей обоих государств сохранялся свободный доступ друг к другу. Если говорить про санкции, то отчасти они создают преграды. Но не бывает худа без добра, это помогает мобилизоваться, найти свои внутренние резервы. По крайней мере наша отрасль не пострадала, мы нашли замещение, которое гостей наших радует.
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Евгений Иванов управляющий собственник «Penta House»
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— Однозначно не союзник, но одно из важных стратегических государств, с которым нужно уметь разговаривать и вести себя на равных. С ними обоюдный процесс договоренностей. Но однозначно не союзник, иначе ядерные боеголовки бы не были направлены и НАТО бы не было рядом с нашими границами.
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Рафаэль Сыражев владелец девелоперской компании «Невада РТ»
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— Только у США есть эксклюзивное право создавать деньги в нужном для ее экономики количестве. К примеру, России, чтобы создать 65 рублей, нужно сначала спросить на то разрешение у «дяди Сэма» в виде ритуала ввоза 1 доллара в нашу страну. Россия, по сути, платит дань Америке. Как, собственно, и все остальные страны. И произошло это потому, что все страны так или иначе когда-то проиграли Штатам какую-то войну. Поэтому для России 3 декабря — это тридцатилетний юбилей проигранной нами холодной войны, а не просто дата ее окончания. И проиграли мы ее исключительно благодаря изобретательности Михаила Сергеевича.
Если смотреть очень широко и оплату нами дани ФРС рассматривать как партнерско-союзнический акт, тогда да, США и Россия исповедуют партнерско-союзнические взаимоотношения... Что касается самого Михаила Горбачева, то он остается и всегда был соратником США. И хорошо бы нам всем всегда правильно трактовать исторические факты и их «героев» для назидания будущих поколений.
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Борис Любошиц председатель совета директоров консалтинговой компании «Аудит груп», член наблюдательного совета Гильдии инвестиционных финансовых аналитиков России
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— Как говорил Петр I, у России есть только два союзника: армия и флот. Нельзя сегодня Америку считать союзником России. Но в целях мирного будущего наших детей и внуков, конечно, было бы хорошо, чтобы две супердержавы, Россия и США, смогли бы найти что-то общее через диалог, как это было уже в конце Второй мировой войны, когда Америка и Англия поддерживали Советский Союз. Но нет у нас, к сожалению, общего врага, ради чего можно было бы объединиться. Могу только как обыватель рассуждать о политике, это не моя сфера интересов.
Интересы политики, как правило, противоречат интересам простых людей и интересам других сфер. Искусство, наука, бизнес, спорт — вещи, которые не имеют границ. И было бы хорошо, если бы политики смогли тоже договориться. Для бизнеса сейчас есть препятствия, риски, санкции. Много пожил в Советском Союзе и знаю, как люди не могли выехать за границу или купить, например, нужную книгу.
По роду интересов много читаю, заказываю много новых изданий. Например, только что нужны были книги. Одна нашлась в Лондоне, другая — в Киеве. А перед этим одну книгу привезли из Берлина, а еще одну — из Сербии. А представляете, если бы этого не было? А для ученых?! «Железный занавес» — это очень плохо. Видел какой-то пост, что скоро люди будут не граждане страны, а граждане какого-то бизнеса. Если мы с вами работаем в Google, например. Мы можем жить в любой стране, принципиально только, где мы работаем. Я — либерал, демократ и гуманист.
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Но до этого успел убить многие десятки миллионов человеческих жизней на планете Земля.