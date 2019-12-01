«Их нравы»: президент, всегда сверявшийся со своей первой речью

«Защитник турок» Фахри Корутюрк

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодня вашему вниманию предлагается рассказ об офицере, дипломате и шестом президенте Турции Фахри Корутюрке.

Прокатили кандидатов из генштаба



Через два года после государственного переворота 1971 года истекал семилетний президентский срок Джевдета Суная. Страна и парламент, раздираемые диспутами правых и левых, переходящими зачастую в кровавые столкновения, подходили к выборам нового президента. Традиционно на этот пост претендовали кандидаты из генерального штаба Турции Текин Арыбурун и Фарук Гюрлер. Несмотря на колоссальное давление на членов парламента, оказываемое военными, непосредственно перед голосованием лидеру Партии справедливости Сулейману Демирелю удалось в кооперации с Бюлентом Эджевитом и Народно-республиканской партией успешно провалить кандидатуры из генштаба. Состоялось не менее 15 туров голосования, и ни на одном из них кандидатам от военных не удалось набрать необходимого количества голосов. После этого лидеры ПС, НРП и РПД (Республиканская партия доверия) выдвинули общего кандидата, также военного, которым оказался отставной командующий военно-морским флотом Турции Фахри Корутюрк. Так состоялся реванш Демиреля над военными за вынужденную отставку во время переворота 1971 года.



На президентском посту у Корутюрка, как позже признавался в интервью он сам, особых достижений не было. Фото milliyet.com.tr

На президентском посту у Корутюрка, как позже признавался в интервью он сам, особых достижений не было. Пожалуй, главным из них было то, что все это время ему удавалось сохранить относительную политическую стабильность и не дать ситуации скатиться в хаос. Так как на протяжении всех семидесятых шла непримиримая борьба между правыми и левыми, ни одной из политических партий не удавалось получить абсолютного большинства голосов, создавались коалиционные правительства, которые сменяли друг друга с молниеносной быстротой. На этом фоне Корутюрк предлагал ввести некоторые изменения в конституцию страны для того, чтобы усилить полномочия премьер-министра и перейти к классической парламентской форме правления. Однако на тот момент его идеи не встретили поддержки среди парламентариев.

Многие соратники и современники Корутюрка отмечали в нем непревзойденную приверженность букве закона и тем принципам, которые составляли основу его жизненного кредо. Очень часто вспоминают тот факт, что Корутюрк постоянно носил в кармане пиджака речь, которую он произнес на церемонии вступления на президентский пост. Он периодически доставал ее из кармана и перечитывал, сверяясь с тем, соответствуют ли его действия тому, что он когда-то обещал.

Фамилия, подаренная Ататюрком

Биография героя нашего сегодняшнего рассказа, как, наверное, биография любого военного или политического деятеля XX века, складывалась самым интересным образом. Он родился в семье военного, потерял мать в очень раннем возрасте, поэтому его воспитала приемная мать, к которой он относился с большой нежностью. Окончил военно-морскую школу, училище, а затем и военно-морскую академию. Прослужив некоторое время на крейсерах «Явуз» и «Хамидийе», а также на других кораблях, был назначен военным атташе при посольстве Турции в Риме. Представлял турецкую делегацию в ранге советника на международной конференции по проливам в Монтрё. Стоит отметить, что результаты этой конференции считаются одной из первых побед турецкой дипломатии в республиканский период.

Корутюрк был связан с разведкой еще со времен обучения в военно-морской академии, которую он окончил в 1933 году, а фамилия Корутюрк, буквально «защищающий турков», была дарована ему непосредственно Ататюрком в 1934 году. Фото aljazeera.com.tr

Затем Корутюрк был назначен военным атташе в Берлине, позже вернулся на родину и некоторое время проработал в генштабе. Во время Второй мировой войны был вновь назначен военным атташе в Берлин, совмещая этот пост с должностью военного атташе в Стокгольме. После войны вновь вернулся в Турцию, был командующим стамбульского подразделения ВМФ, а также командующим подводных подразделений. В 1953 году возглавил разведывательное управление генштаба. Стоит отметить, что Корутюрк был связан с разведкой еще со времен обучения в военно-морской академии, которую он окончил в 1933 году, а фамилия Корутюрк, буквально «защищающий турков», была дарована ему непосредственно Ататюрком в 1934 году.

С этим была связана следующая история. Во время обеда в одном из заведений Стамбула, которую часто посещали выпускники академии, к молодому Фахри, раздумывавшему над тем, какую фамилию выбрать (в 1934 году вышел закон о фамилиях, по которому каждый человек был обязан взять себе фамилию), подошел Ататюрк и задал ряд вопросов, касающихся его обучения и службы. В конце беседы он спросил Фахри о том, выбрал ли он себе фамилию, на что тот ответил, что пока пребывает в раздумьях на этот счет. Тогда Ататюрк сказал, что все «революции» в стране, совершенные Мустафой Кемалем и его соратниками, доверены турецкой молодежи, а в обязанности молодых военных из разведки входит как раз-таки защита достижений этих революций, поэтому он предлагает Фахри взять фамилию Корутюрк, чтобы он всегда помнил о необходимости этой защиты. Так в одно мгновение будущий президент стал обладателем фамилии и, успешно пройдя собеседование у самого Ататюрка, пополнил ряды служащих турецкой разведки.

Корутюрк был женат на знаменитой турецкой художнице Эмель Корутюрк. Фото gazetekadikoy.com.tr

Четыре года в СССР

После государственного переворота 1960 года, когда военные впервые взяли власть в свои руки, Корутюрк несколько часов побывал в должности министра иностранных дел. Отмена этого назначения произошла по причине того, что он был военным, который работал по линии сотрудничества Турции с НАТО, что не позволяло ему занимать министерский пост. Однако в том же 1960 году он был назначен послом Турции в Советском Союзе, где основной его задачей было представлять не только свою страну, но и новый режим, который пришел к власти в результате переворота. Проработав послом в Москве до 1964 года, Корутюрк вышел на пенсию по военной линии, а его дипломатическая карьера продолжилась в Мадриде.

Шестой президент Турецкой Республики Фахри Корутюрк скончался в 1987 году от сердечного приступа. Он похоронен на государственном кладбище в Анкаре. Корутюрк был женат на знаменитой турецкой художнице Эмель Корутюрк. У них родились трое детей, все сегодня, подобно отцу, работают на дипломатическом поприще.