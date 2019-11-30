«Как бы мигрант ни старался, он не может быть уверенным на 100 процентов, что не будет отправлен в «обезьянник»

Даниил Кашницкий о жизни и правах мигрантов в России

Какие права у российских мигрантов из Средней Азии, Закавказья и других регионов мира, общее количество которых уже перевалило за 12 миллионов человек? Что предпринимают власти, чтобы облегчить им жизнь? Как мигрантов принимают в государственных медучреждениях? На эти и другие вопросы в интервью «Реальному времени» ответил участник Региональной экспертной группы «Миграция и здоровье» Даниил Кашницкий.

«Человек, который хочет приехать в Россию, не знает окончательный список требований к нему»



— Есть ли какие-либо права у нелегальных мигрантов в России?

— На этот вопрос можно отвечать с точки зрения международных соглашений, которые определяют права человека. Есть Всеобщая декларация прав человека, которая устанавливает эти права независимо от легальности статуса конкретного человека. Согласно ей, каждый человек имеет право на жизнь, здоровье, достоинство. Этот документ Россия приняла, а значит, права, которые в нем указаны, есть и у недокументированных мигрантов. Кстати, в академической среде существует очень большая оппозиция понятию «нелегальный мигрант». Они говорят, что нелегальных людей не бывает.

Понятие «нелегальный мигрант» — дискриминирующее понятие, оно описывает мигранта, имеющего проблемы с документами, которые либо не оформлены вовсе, либо оформлены частично. Если попытаться раскрыть, что за этим стоит, то это чрезвычайно сложно, так как нелегальность может начинаться где угодно. Например, неправильно оформленная регистрация или неправильно оформленный договор с работодателем и вследствие этого — ошибки в оформлении патента. В этом есть некоторая множественность требований.

При этом стоит отметить, что миграционное законодательство часто меняется. Антрополог Мадлен Ривз называет эту ситуацию «легальная неопределенность». По факту создается такая правовая ситуация, что человек, который хочет приехать в Россию, не знает, каков окончательный список требований к нему. И как следствие этого, как бы мигрант ни старался, он не может быть уверенным на 100 процентов, что живет по закону и что проходящий мимо полицейский не отправит его в «обезьянник» и не оформит документы на депортацию.

Мигранты, живущие в России, испытывают постоянное чувство жертвы, и не важно, на каком уровне легальности они находятся. Все равно есть некоторая уязвимость, которая кроется в их социально-экономическом статусе. Бенефициарами такой правовой неопределенности становятся, по сути, те, кто зарабатывает деньги на труде мигрантов. Это крупные строительные компании, городские администрации, которые нанимают людей для уборки города, это домохозяйства, где мигранты работают по уходу за пожилыми людьми, за детьми. Мы понимаем, что документы оформлены правильно у считанного количества из них. Хорошо, если у них вообще есть право находиться в РФ. Эта ситуация выгодна власть имущим. Я имею ввиду экономическую власть в первую очередь.

Фото asiaplustj.info

Мигранты, живущие в России, испытывают постоянное чувство жертвы, и не важно, на каком уровне легальности они находятся. Все равно есть некоторая уязвимость, которая кроется в их социально-экономическом статусе

«Единственное право мигранта со всеми правильно оформленными документами — находиться в стране и работать»

— А какая ситуация в других странах?

— Да, такая ситуация не только в России. В некоторых странах к мигрантам относятся гораздо более варварски — например, в Арабских Эмиратах или в Катаре. Там мигранты из Пакистана и Индии живут в рабских условиях. То есть существуют страны, где мигрантам жить еще тяжелее, чем у нас.

В целом есть и некоторые позитивные моменты в миграционной политике России. Но если анализировать ее за последние годы, а также рассмотреть взаимоотношение между законодательством и практикой, то термин «легальная неопределенность» характеризует нашу ситуацию лучше всего.

Есть вторая отправная точка в этом разговоре. Не только в России, но и в других странах мира проявляется практичный неолиберальный подход к трудовой миграции. Но если в странах Европы мигранты имеют право на социальные пособия, на медицинскую помощь в том или ином виде, то в России единственное право мигранта со всеми правильно оформленными документами — это только находиться в стране и работать.

Десятилетиями не подписывались договоры со странами СНГ по взаимному начислению пенсии, по взаимозачету в сфере медицинского страхования. Во многом это позиция стран, из которых приезжают мигранты. Особенно ярко она была выражена в Узбекистане — что после переезда в РФ все, что происходит с узбеками, это уже их личные жизненные обстоятельства. Первый президент Узбекистана Ислам Каримов даже называл их предателями. Сейчас такая риторика не используется, но в любом случае есть проблемы поважнее, чем жизнь и здоровье мигрантов, которые живут за границей своей родины.

— Получается, что международные документы, закрепляющие право каждого человека на жизнь и здоровье, в России на практике не реализуются, так?

— На практике человек, который является недокументированным мигрантом, сегодня имеет право только на экстренную медицинскую помощь. То есть когда его жизни угрожает опасность, например перитонит, острая грыжа, перелом или открытая форма туберкулеза. Мигрантов с такими диагнозами принимают в больницу, реанимацию. Это делается не идеально, но всегда можно вызвать скорую и попасть в больницу. Более-менее это работает.

Фото sib-catholic.ru

Если в странах Европы мигранты имеют право на социальные пособия, на медицинскую помощь в том или ином виде, то в России единственное право мигранта со всеми правильно оформленными документами — это только находиться в стране и работать

«Страховые компании сориентировались и выпустили на рынок дешевые полисы, не предоставляющие мигрантам ничего»

— После операции мигранту сразу выпишут счет и выставят за дверь?

— Здесь многое зависит от позиции главного врача конкретного лечебного учреждения. Четкой политики в этом вопросе нет. Когда я проводил интервью с докторами в Москве, то получил очень разные реальные практики лечения мигрантов. Да, где-то жестко выставляют счет вскоре после операции, но во многих больницах есть такая практика, что человека выписывают через 2-3 дня после операции, либо он продолжает лечиться за свой счет. Плановая медицинская помощь, долечивание бесплатно, как правило, не оказываются.

Для жителей стран, которые не входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), существует система патентов. Патент — это одновременно вид на жительство и право на работу. Для получения патента ты должен купить медицинский полис. Это очень здорово. Но, конечно, это очень сильно бьет рублем по мигранту, который и так зачастую одалживает деньги на переезд в Россию.

Что получилось в итоге? Страховые компании сориентировались и выпустили на рынок символические дешевые полисы ценой в 3-4 тысячи рублей, которые не предоставляют мигрантам ничего. В списке услуг в таких полисах было то, что и так предоставляется бесплатно по законам РФ. Мигранту и так вырежут аппендицит, потому что он все-таки человек. Более того, когда мигранты пытались звонить по этим полисам, то их отфутболивали, направляли в другие учреждения. Все относятся к таким полисам как к формальности. Ты должен поставить галочку и просто заплатить за полис. Никто к этому не относится в контексте здоровья человека и его блага.

Нормальный полис, дающий доступ к большому набору услуг, которые может предоставить поликлиника, стоит примерно 25—30 тысяч рублей. Обычный трудовой мигрант не может позволить себе дополнительно потратить такие деньги. Потому что, во-первых, люди верят, что с ними все будет хорошо, во-вторых, таких денег у них просто нет, а в-третьих, есть так называемый «эффект здорового мигранта». То есть эмигрируют здоровые молодые мигранты, которые, по идее, не должны болеть и с которыми не должно происходить ничего плохого. В нашем регионе большинство мигрантов приезжают не от голода, а, скорее, чтобы воплотить какие-то свои жизненные проекты — купить машину, расширить дом, накопить на образование детей. Они не будут тратить лишнего на текущую жизнь. Они живут в стесненных обстоятельствах, у них есть какое-то скромное койко-место. Мигранты терпят такие условия. Это специфика сезонной миграции. Даже если человек переезжает с семьей, забота о здоровье — это не второй и даже не третий приоритет в структуре его расходов.

Врачи приемных отделений московских больниц говорили мне в интервью, что если к ним попадает мигрант, то это, как правило, что-то действительно серьезное. В СМИ одно время была такая риторика: «Вот, мы сделаем доступную медицину для мигрантов, и они пойдут к нам со своими болячками. Или начнется «родовой туризм»». На самом деле, мигранты приходят в такой запущенной ситуации, в которой, если человеку не помочь, его может просто скоро не стать. У них такой рабочий график, что им некогда ходить по больницам.

Фото ntgb4.ru

На практике человек, который является недокументированным мигрантом, сегодня имеет право только на экстренную медицинскую помощь. То есть когда его жизни угрожает опасность, например перитонит, острая грыжа, перелом или открытая форма туберкулеза

— Вы упомянули голод как причину эмиграции. В наши дни действительно есть такая проблема в каких-то странах бывшего СССР?

— Наверное, я сказал не очень корректно. Все-таки уровень ВВП в странах бывшего СССР выше, чем в странах Африки к югу от Сахары. Я имел в виду бедность, при которой у людей недостаточно сбалансированное питание. То есть люди находятся в таком цикле бедности, что для осуществления каких-то больших жизненных проектов им нужно уже куда-то выехать на заработки — в столицу своего государства, в Москву или в Казахстан, Турцию, в какие-то другие страны.

«В прошлом году заявки на получение гражданства РФ подали 270 тысяч человек»

— С какой целью едут в основном в Россию — чтобы остаться у нас жить, или это временное переселение?

— У нас ежегодно растет количество заявок на получение гражданства РФ. В прошлом году их было порядка 270 тысяч. В России последние годы идет целенаправленная политика по либерализации получения российского паспорта. Сейчас существенно расширен список тех, кто может подать заявление на упрощенное получение гражданства. Мигранты, которые имеют одну из 135 специальностей, содержащихся в приказе федерального министерства труда и социальной защиты, уже через год работы в нашей стране могут подать документы на получение паспорта РФ. Например, это доктора, инженеры, математики. Также на упрощенное получение гражданства могут рассчитывать те, у кого родитель или супруг имеет гражданство РФ, или те, кто был гражданином СССР.

Это говорит о том, что Россия заинтересована в привлечении квалифицированных людей, которые говорят на русском языке, которые уже обладают профессией. Демографическая ситуация в нашей стране ухудшается, поэтому за этим стоит прагматизм. Чтобы уровень жизнь в России сильно не ухудшался, ей нужно восполнение трудовых ресурсов.

Вообще, уехавшие мигранты не совсем бросают свою родину. Они, как известно, переводят туда деньги. Например, такие страны, как Индия и Китай, получили очень много от своих диаспор в других странах, от совместных компаний, технологий, дипломатических отношений. Это все монетизируется.

Здесь еще можно затронуть тему эффективности труда. Я допускаю, что через 30 лет достаточно будет в 10 раз меньше молодых людей, чтобы прокормить всех пенсионеров, которые будут в то время жить. Так же как сегодня, например, в Америке сельским хозяйством заняты всего около полутора процентов трудоспособных людей, но они не только кормят свою большую страну, но и экспортируют продукты питания по всему миру. Еще 100 лет назад невозможно было такое представить. Это пример того, что не очень корректно проецировать в будущее сегодняшнюю логику.

Фото rosbalt.ru

У нас ежегодно растет количество заявок на получение гражданства РФ. В прошлом году их было порядка 270 тысяч. В России последние годы идет целенаправленная политика по либерализации получения российского паспорта

«В Санкт-Петербурге каждый пятый бездомный — это мигрант, пострадавший от работодателя и недобросовестных трудовых отношений»

— Приведите примеры удачных и неудачных законопроектов, которые были направлены на помощь и интеграцию мигрантов.

— В принципе, мне нравится идея оргнабора. Это когда страна заключает соглашения о том, что человек может найти в ней работу, еще не выехав со своей родины. Например, такое соглашение подписано у нас с Узбекистаном. То есть человек знает, что он приедет в рамках определенной квоты, что его ждет работодатель. Заранее известны условия проживания, оплата, и, скорее всего, человека не кинут. Это помогает сократить количество людей, которые вышвыриваются на обочину жизни из-за обмана работодателей. В наше время это происходит очень часто. Например, в Санкт-Петербурге каждый пятый бездомный — это мигрант, пострадавший от работодателя и недобросовестных трудовых отношений. Если учитывать внутренних мигрантов (граждан РФ), то таких бездомных и вовсе половина от их общего количества. То есть если лучше регулировать отношения между работником и работодателем, количество бездомных можно сократить наполовину. Еще хорошо бы включить плановое медицинское обслуживание для мигрантов, чтобы люди могли получать медицинскую помощь, как обычные россияне, которые здесь живут и работают. Поскольку они же работают и платят все налоги.

Еще один из хороших законопроектов: в рамках организации ЕАЭС (Россия, Кыргызстан, Казахстан, Армения, Беларусь) гражданам, которые в нее входят, представили доступ к системе обязательного медицинского страхования России. Гражданам стран ЕАЭС не нужно получать патент, когда они приезжают в Россию, они регистрируются по месту жительства, встают на учет в местную поликлинику и живут как обычные россияне. Это очень здорово. Конечно, дьявол в деталях. Например, для получения гражданства ты все равно должен сдавать анализы на туберкулез и ВИЧ-инфекцию. В случае выявления хронического заболевания человек моментально становится нежелательным для пребывания в России и его могут даже депортировать.

Также хорошая история, что время рассмотрения заявления на РВП (разрешение на временное проживание) у нас сократили с шести месяцев до трех. И документ теперь выдают иностранцам без учета квоты, например, если у тебя жена россиянка. Расширили возможности для легального проживания в РФ и получения паспорта. Но, конечно, есть еще недочеты.

Приведу маленький пример. У меня есть друг, его зовут Траоре Каджаль. Он гражданин Кот-д’Ивуар, но так у него сложилась жизнь, что он живет в Москве. Здесь он женился, у него родились двое детей. Траоре здесь уже 7 лет и только сейчас он смог начать оформлять РВП как муж россиянки. Он подал документы в октябре. И в течение времени их рассмотрения ему важно находиться в России только легально — а визу дают максимум на 3 месяца. Это значит, что мой друг должен в течение всего срока рассмотрения уезжать и возвращаться в страну, чтобы продержаться на этих трехмесячных визах. При том что во время ожидания ты не имеешь права работать официально. Ты должен содержать семью, откуда-то брать деньги на эти поездки, а также оформление виз, тарифы и официальные переводы. Я знаю много случаев, когда из-за требований бюрократии люди попадали в крайне затруднительное положение.



Матвей Антропов