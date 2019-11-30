«В России мало кто спешит признавать у себя психическое заболевание»

Мария Пушкина о биполярном аффективном расстройстве и способах его лечения

Жизнь некоторых людей напоминает американские горки: сегодня человек активен и выглядит счастливее всех, а завтра не может встать с постели из-за депрессии и страха. Если такие перепады случаются часто, то речь, скорее всего, идет о заболевании, которое современные психологи определяют как биполярное аффективное расстройство. О том, как жить с БАР, как его диагностировать и лечить, в интервью «Реальному времени» рассказала журналист, писатель, координатор ассоциации «Биполярники» Мария Пушкина.

«В России довольно плохо диагностируют БАР. Да и сами люди не обращаются за помощью, пока не станет критически плохо»

— Расскажите, что такое биполярное аффективное расстройство.

— Это хроническое заболевание, при котором периоды нормального состояния чередуются с эпизодами резко повышенного (гипомании и мании) и сильно сниженного (субдепрессии и депрессии) настроения. То есть проявляется оно прежде всего в нарушениях в эмоциональной сфере. Между эпизодами повышенного и пониженного настроения человек, как правило, полностью восстанавливается.

— Сколько больных БАР в России и в мире?

— Это не такой простой вопрос. Мировая статистика говорит, что БАР больны около 2% всех людей в мире, или 154 млн человек. Но статистика российского Минздрава показывает совсем другие цифры: 0,036%.

Дело в том, что в России, во-первых, довольно плохо диагностируют это расстройство, во-вторых, и сами люди не обращаются за помощью, пока им не станет критически плохо. Еще довольно много людей занимаются «самолечением» — с помощью случайно выбранных таблеток или вовсе алкоголя и наркотиков.

— В чем причины того, что человек заболевает БАР?

— Основными причинами считаются генетические факторы, то есть врожденная предрасположенность к экстремальным колебаниям настроения. На уровне физиологии это выражено в нарушении обмена нейромедиаторов в мозге, прежде всего дофамина и серотонина.

Нейромедиаторы стоят за всеми нашими эмоциями. Когда их баланс нарушен, настроение перестает отражать окружающую действительность. Вы чувствуете себя ужасно и вам не хочется жить, даже если вы в отпуске на Гавайях. Или, наоборот, вы на похоронах у любимой тетушки, а вам хочется рассказывать анекдоты и спеть что-нибудь веселое.

Фото detki.co.il

В России, во-первых, довольно плохо диагностируют это расстройство, во-вторых, и сами люди не обращаются за помощью, пока им не станет критически плохо. Еще довольно много людей занимаются «самолечением» — с помощью случайно выбранных таблеток или вовсе алкоголя и наркотиков

— Если дело в нейромедиаторах, значит, современные психиатры, леча БАР, работают главным образом с ними — влияя на них, приводя их к балансу? Или какая-то немедикаментозная работа с сознанием тоже присутствует?

— Верно, медикаменты воздействуют на обмен нейромедиаторов, различными способами выравнивая дисбаланс. И то, что кроме биохимических проблем при БАР имеются и психологические — тоже верно. Поэтому часто вместе с медикаментами рекомендуют психотерапию. Лучше всего себя зарекомендовал когнитивно-поведенческий подход, который помогает человеку освоить конструктивные стратегии поведения, быть более рациональным и осознанным, не поддаваясь каждый раз бурям эмоций.

Вот этот поиск мира с самим собой, баланса между желаниями и возможностями — непростая задача для каждого биполярника, потому что без этого его жизнь быстро скатывается в хаос. Здесь у каждого свой путь, кого-то спасает духовный рост, кого-то — творчество или любовь.

— В случае с БАР имеет смысл заниматься самолечением?

— Самолечением нельзя заниматься ни в коем случае. Произвольное употребление таблеток (а это сильнодействующие психотропные вещества) может привести к серьезным проблемам, вплоть до комы. А еще неправильно подобранные препараты могут ухудшить течение заболевания, например вызвать более частые мании и депрессии.

Так что задача пациента искать не лекарственные препараты, а толкового психиатра, который подберет индивидуальную схему лечения и проследит за тем, чтобы не возникло опасных побочных эффектов.

— Что, обязательно нужно идти к специалисту в клинику, если есть подозрения на БАР?

— Это личное решение каждого человека. Принудительно сейчас никого не лечат (по крайней мере, пока вы не совершили серьезное преступление). Так что если вы хотите получить помощь, разобраться с проблемой — да, нужно идти.

Если же вы считаете, что в принципе и сами справляетесь, то можно и так жить. При легких формах биполярного расстройства многие люди приспосабливаются, подстраивают свой график под колебания настроения. Но если у вас бывают тяжелые суицидальные депрессии и мании с полным отрывом от реальности, тут, кроме психиатра, мало кто поможет.

Фото ekaterinburg.med.firmika.ru

Задача пациента искать не лекарственные препараты, а толкового психиатра, который подберет индивидуальную схему лечения и проследит за тем, чтобы не возникло опасных побочных эффектов

«При БАР мании и депрессии повторяются год за годом, нередко вообще без внешних поводов. Это основной признак»

— Как отличить биполярное расстройство от тяжелого периода в жизни у эмоциональной и ранимой личности? Где провести черту между более-менее нормой и болезнью?

— Для этого разработаны критерии биполярного расстройства. Но, конечно, грань эта довольно условная. Биполярное расстройство, как и особенности характера, могут быть выражены в разной степени.

В чем основной признак болезни? Трудный период в жизни психически здорового человека со временем заканчивается, и его настроение приходит в норму, при БАР же мании и депрессии повторяются год за годом, нередко вообще без внешних поводов.

Например, есть тест на БАР, в котором имеется такое утверждение: «Во время «спадов» эти люди часто испытывают недостаток энергии; чувствуют необходимость оставаться в постели или потребность в дополнительном сне; испытывают недостаток мотивации для того, чтобы заниматься вещами, которые они должны делать». И нужно выбрать, про меня это утверждение или нет.

— Кстати, может ли человек сам диагностировать у себя БАР? Ведь это может быть непросто сделать — у многих есть склонность драматизировать ситуацию, завышать «масштабы трагедии».

— По своим наблюдениям могу сказать, что более распространена обратная проблема: человек до последнего старается убедить и себя, и окружающих, что с ним все хорошо, он нисколько не болен. В нашей стране мало кто спешит признавать у себя психическое расстройство и идти к психиатру.

Диагностировать у себя что-либо вряд ли возможно, ведь вы не видите картину объективно. Но можно заметить определенные симптомы и обратиться к врачу. Вот несколько простых тестов, с помощью которых это можно сделать.

— Какая история болезни с хорошим концом поразила вас до глубины души?

— Моя вдохновительница — клинический психолог Кей Джеймисон. Она легендарная личность, особенно в среде биполярников. Кроме того, что она одна из ведущих исследователей БАР в мире, и еще она пишет потрясающие популярные книги. Например, такие как «Беспокойный ум», которую я перевела на русский. Также она написала Touched with fire — книгу о связи БАР и депрессии с творчеством и гениальностью. Когда-нибудь я и эту книгу переведу, это моя давняя мечта.

Джеймисон сейчас за 70, и лет 40 из них она живет на препаратах, которые заглушают ее депрессии и приступы психоза. При этом она активна и сейчас: пишет книги, читает лекции, ведет научные исследования. Достойный пример для подражания.

Она поддерживает свое равновесие разными способами, но всегда говорит, что главный из них медикаменты. Кроме этого, конечно, большую роль играет творчество. Это довольно оригинальный способ смириться с болезнью — стать самым известным ее исследователем.



Фото wikipedia.org

Моя вдохновительница — клинический психолог Кей Джеймисон. Она легендарная личность, особенно в среде биполярников. Кроме того, что она одна из ведущих исследователей БАР в мире, еще она пишет потрясающие популярные книги

— Какие группы людей находятся в «зоне риска», кто с большой долей вероятности может заболеть БАР?

— БАР считается семейным заболеванием. Так что если среди ваших родственников кто-то им болел, то риск есть и у вас, и у ваших потомков (но не очень большой, так как заболевание в целом достаточно редкое).

С другой стороны, большое значение имеют условия жизни. Если у вас есть наследственная предрасположенность к БАР, вы можете сгладить колебания настроения с помощью грамотно построенного образа жизни. Это прежде всего здоровый сон, четкий режим, снижение уровня стресса, умеренные занятия спортом. А можете и спровоцировать приступы заболевания — с помощью перегрузок, недосыпа или алкогольных или наркотических веществ.



Что каждый может сделать сам, чтобы сгладить колебания настроения

— Насколько помогают группы взаимоподдержки БАР, если их ведут неспециалисты в психиатрии, в медицине? Насколько стоит доверять свое лечение человеку, который сам болеет БАР?

— Группы взаимоподдержки (то есть те, которые организуют и ведут сами пациенты) — это мировая практика, которой более 50 лет. Наверное, вы слышали об «Анонимных алкоголиках» — они устроены по тем же принципам.

Такие группы — это практически бесплатный и достаточно эффективный способ получить поддержку и понимание людей с похожими проблемами, перенять их полезный опыт возможность высказаться без страха осуждения. Группы поддержки не занимаются лечением, у каждого их участника должен быть свой врач.

— Расскажите немного о вашей новой книге о БАР.

— Идею книги я вынашивала очень долго, с тех пор, как сама столкнулась с тем, что адекватной практической информации для людей с биполярным расстройством на русском языке не найти. В последние два-три года ситуация с информированностью меняется к лучшему, но пособий, рассчитанных именно на пациентов, по-прежнему нет. Так что мы будем первые. Выход книги из печати запланирован на начало 2020 года.

Работа над ней заняла почти год (только что закончили работу над текстами, теперь занимаемся вместе с издательством оформлением). Она стала возможной прежде всего благодаря общественной поддержке: в начале года я собрала более 300 тысяч рублей на эту задачу с помощью краудфандинга. Над книгой трудится целая команда, которая включает биполярников, психиатров и психологов.

Фото bipolar.su

Если у вас есть наследственная предрасположенность к БАР, вы можете сгладить колебания настроения с помощью грамотно построенного образа жизни. Это прежде всего здоровый сон, четкий режим, снижение уровня стресса, умеренные занятия спортом. А можете и спровоцировать приступы заболевания — с помощью перегрузок, недосыпа или алкогольных или наркотических веществ

— О чем эта книга?

— Она отвечает на такие вопросы, как: что не так с биполярным мозгом и можно ли это исправить, когда действительно пора обратиться к психиатру, что делать (и не делать), если вы подозреваете биполярное расстройство у своего близкого, с чем легко (и опасно) перепутать биполярное расстройство. Эти вопросы будут разобраны на примерах из жизни реальных людей — участников ассоциации «Биполярники».

Поскольку это книга самопомощи, самый подробный раздел будет о том, что каждый может сделать сам, чтобы сгладить колебания настроения и поддерживать равновесие. Это и грамотный режим дня, и специфические инструменты вроде графиков настроения и групп поддержки.



Матвей Антропов