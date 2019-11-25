Как Кыш Бабая поздравили Тол Бабай, Урал Мороз, Санта Клаус и другие волшебники

Татарстанского Деда Мороза коллеги в его резиденции поздравили с новосельем

Фото: Максим Платонов

В сказочно-поэтическом селе Яна Кырлай накануне запустили 10-й новогодний сезон. Резиденция Кыш Бабая, у которого появился собственный дом и целый Лес чудес, теперь будет работать круглогодично. Поздравить татарстанского дедушку приехали его коллеги из других регионов и даже из Финляндии. «Реальное время» побывало на новоселье.

Кыш Бабай с гостями «дозором обошел владенья свои»

На юбилейное открытие резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы съехались татарстанцы и жители других регионов. Детвора с нетерпением ждала волшебных героев. Вдруг кто-то в толпе крикнул: «Идут!» Публика, заволновавшись, двинулась было навстречу сказочному десанту, а потом, разделившись на две части, впустила делегацию в образовавшийся коридор. Перед бородатыми дедушками в расписных шубах и прекрасными девицами в белоснежных одеждах распахнулись ворота. После торжественных речей ребятню впустили в сказку.

Большие и маленькие зрители вместе с почетными гостями Кыш Бабая осматривали его владения. Место здесь действительно колдовское: юные и величественные ели, замерзшая речка, огороженная буреломом. У кого-то не работал интернет — время в Лесу чудес не просто останавливается, оно будто переносит взрослых назад, в беззаботное детство. Раньше резиденция виновника торжества размещалась в доме поэта Габдуллы Тукая. Теперь у новогоднего татарстанского дедушки появилось отдельное жилье со всеми удобствами: восседает Кыш Бабай на огромном кряжистом пне-троне, спит на кровати с узорчатыми покрывалами, в расписном сундуке припасены, видимо, подарки, а по стенам — зимние сувениры и подарки от гостей, создающие уют и праздничное настроение в новом доме.

Появились свои лесные квартиры у Шурале и Убырлы Карчык. Татарская сестра Бабы Яги с шутками встречала гостей на пороге. Всюду по лесу бродили шайтаны, батыры и другие герои народных татарских сказок и произведений поэта Тукая, пока волшебные гости проводили фотосессию и раздавали автографы.

Появились свои лесные квартиры у Шурале и Убырлы Карчык

Дедушки в отрыве и коллекция часов Кыш Бабая

После прогулки по лесу Кыш Бабай вместе с коллегами поднялся на сцену. Хозяина поздравляли с праздником. Байкальский Дед Мороз — с объемной пушистой бородой, весь в белом инее — вручил юбиляру часы, «прозрачные, как байкальский лед», которые показывают иркутское время, и нерпу — свой символ. Дедушка, спустившийся с Саян, рассказал о своих прекрасных местах и традициях, исполнил для всех новогоднюю песню.

Санта Клаус с матушкой, приехавшие из Финляндии, понимают немного русский язык, но, поскольку переводчика с ними не оказалось, были немногословны. Они принесли в дар волшебного оленя, который умеет поздравлять с Новым годом.

Удмуртский бородатый добрый персонаж Тол Бабай, хранитель семейных ценностей, в малиновой шубе с национальными узорами приехал со своим чудесным, веселым помощником. Вместе они заводили публику, пели и танцевали и тоже подарили часы.

Урал Мороз — красный нос и с такими же раскрасневшимися щеками, в шикарной, по-новогоднему стильной шубе зажигал, танцевал, жонглировал посохом. Те, кто дотрагивались до посоха, загадывали желания.

Околдовывала всех неуемной энергией обаятельная Кикимора Вятская. «Для друзей просто Ки-Ки», — представлялась она. Девица Метелица — хранительница головных уборов из Вятских Полян, она проверяла, у всех ли ребятишек они есть. Снежные гостьи из Костромы и Кирова играли со зрителями. У Кыш Бабая теперь целая коллекция часов от волшебных героев, а Берендей из Переяславля Залесского подарил не зимние часы, а с ярким солнцем.

Перед отъездом коллеги собрались на пресс-конференции в доме новосела

А волшебство-то работает!

Перед отъездом коллеги собрались на пресс-конференции в доме новосела. Они рассказали, что писем очень много приходит. Современные дети желают телефоны, планшеты. По словам Урал Мороза, ему приходится «самому сидеть в интернете, чтобы понимать, чего хотят ребята и быть в тренде». Тол Бабай сообщил, что многие дети в последнее время все больше просят добра, мира и здоровья, переживают за своих близких и хотят получить щенков.

— Дети все ждут чуда, и оно свершается, если в него верить, — убеждал Берендей.

Дедушки рассказали и о своих желаниях.

— Мое самое главное желание, чтобы все детские желания сбывались, — воскликнул Урал Мороз.

— А я мечтал о своем доме, и теперь моя мечта начала сбываться. И с этого дня моя резиденция будет работать круглый год. И для каждого сезона у нас будут свои праздники, — поделился своим сокровенным кареглазый шатен Кыш Бабай в зеленой шубе с прекрасной вышивкой и переливающимися украшениями.

Гостям было любопытно, что же новогодние волшебники делают летом.

— В первое воскресенье июня все приезжают в мою резиденцию в Переяславль Залесский и устраивают такой же веселый фестиваль, — ответил Берендей.

Дедушки, их дочки и внучки готовы к празднику

«Реальное время» поинтересовалось, часто ли дедушки собираются все вместе и много ли ездят по свету.

— Мы редко встречаемся, потому что у каждого волшебника свой плотный график. Как только окошечко появилось, едем к своим друзьям. Первого декабря у меня день рождения в «Парке сказов», что у Екатеринбурга, приезжайте! — пригласил Урал Мороз.

А у Тол Бая большой праздник 7 декабря, гости соберутся в селе Шаркан. Байкальский Дед Мороз позвал в свою «Ледяную сказку Байкала» посмотреть на замороженные «наплески волн».

— У нас нет конкуренции. Приезжают из Кирова, привозят мне привет от Кикиморы. И даже здесь говорят: «Берендей, мы же у вас были, как здорово у вас!» — ответил славянский царь.

Кыш Бабай разрешил подергать свою бороду, чтобы все убедились, что он — настоящий, «только несильно, а то ведь больно». И он тоже подарил своим гостям подарки.

— А работает-то, получается, у вас волшебная арочка, я как раз желание загадала, — обрадовалась сюрпризу Ки-Ки.

Дедушки, их дочки и внучки готовы к празднику. Новогодние ворота их резиденций открыты с декабря до конца января. Осталось лишь зиме завершить последние приготовления — добавить снега, чтобы татарстанцы почувствовали приближение праздника в полной мере.

1 / 36 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов