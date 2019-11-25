Как Кыш Бабая поздравили Тол Бабай, Урал Мороз, Санта Клаус и другие волшебники
Татарстанского Деда Мороза коллеги в его резиденции поздравили с новосельем
В сказочно-поэтическом селе Яна Кырлай накануне запустили 10-й новогодний сезон. Резиденция Кыш Бабая, у которого появился собственный дом и целый Лес чудес, теперь будет работать круглогодично. Поздравить татарстанского дедушку приехали его коллеги из других регионов и даже из Финляндии. «Реальное время» побывало на новоселье.
Кыш Бабай с гостями «дозором обошел владенья свои»
На юбилейное открытие резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы съехались татарстанцы и жители других регионов. Детвора с нетерпением ждала волшебных героев. Вдруг кто-то в толпе крикнул: «Идут!» Публика, заволновавшись, двинулась было навстречу сказочному десанту, а потом, разделившись на две части, впустила делегацию в образовавшийся коридор. Перед бородатыми дедушками в расписных шубах и прекрасными девицами в белоснежных одеждах распахнулись ворота. После торжественных речей ребятню впустили в сказку.
Большие и маленькие зрители вместе с почетными гостями Кыш Бабая осматривали его владения. Место здесь действительно колдовское: юные и величественные ели, замерзшая речка, огороженная буреломом. У кого-то не работал интернет — время в Лесу чудес не просто останавливается, оно будто переносит взрослых назад, в беззаботное детство. Раньше резиденция виновника торжества размещалась в доме поэта Габдуллы Тукая. Теперь у новогоднего татарстанского дедушки появилось отдельное жилье со всеми удобствами: восседает Кыш Бабай на огромном кряжистом пне-троне, спит на кровати с узорчатыми покрывалами, в расписном сундуке припасены, видимо, подарки, а по стенам — зимние сувениры и подарки от гостей, создающие уют и праздничное настроение в новом доме.
Появились свои лесные квартиры у Шурале и Убырлы Карчык. Татарская сестра Бабы Яги с шутками встречала гостей на пороге. Всюду по лесу бродили шайтаны, батыры и другие герои народных татарских сказок и произведений поэта Тукая, пока волшебные гости проводили фотосессию и раздавали автографы.
Дедушки в отрыве и коллекция часов Кыш Бабая
После прогулки по лесу Кыш Бабай вместе с коллегами поднялся на сцену. Хозяина поздравляли с праздником. Байкальский Дед Мороз — с объемной пушистой бородой, весь в белом инее — вручил юбиляру часы, «прозрачные, как байкальский лед», которые показывают иркутское время, и нерпу — свой символ. Дедушка, спустившийся с Саян, рассказал о своих прекрасных местах и традициях, исполнил для всех новогоднюю песню.
Санта Клаус с матушкой, приехавшие из Финляндии, понимают немного русский язык, но, поскольку переводчика с ними не оказалось, были немногословны. Они принесли в дар волшебного оленя, который умеет поздравлять с Новым годом.
Удмуртский бородатый добрый персонаж Тол Бабай, хранитель семейных ценностей, в малиновой шубе с национальными узорами приехал со своим чудесным, веселым помощником. Вместе они заводили публику, пели и танцевали и тоже подарили часы.
Урал Мороз — красный нос и с такими же раскрасневшимися щеками, в шикарной, по-новогоднему стильной шубе зажигал, танцевал, жонглировал посохом. Те, кто дотрагивались до посоха, загадывали желания.
Околдовывала всех неуемной энергией обаятельная Кикимора Вятская. «Для друзей просто Ки-Ки», — представлялась она. Девица Метелица — хранительница головных уборов из Вятских Полян, она проверяла, у всех ли ребятишек они есть. Снежные гостьи из Костромы и Кирова играли со зрителями. У Кыш Бабая теперь целая коллекция часов от волшебных героев, а Берендей из Переяславля Залесского подарил не зимние часы, а с ярким солнцем.
А волшебство-то работает!
Перед отъездом коллеги собрались на пресс-конференции в доме новосела. Они рассказали, что писем очень много приходит. Современные дети желают телефоны, планшеты. По словам Урал Мороза, ему приходится «самому сидеть в интернете, чтобы понимать, чего хотят ребята и быть в тренде». Тол Бабай сообщил, что многие дети в последнее время все больше просят добра, мира и здоровья, переживают за своих близких и хотят получить щенков.
— Дети все ждут чуда, и оно свершается, если в него верить, — убеждал Берендей.
Дедушки рассказали и о своих желаниях.
— Мое самое главное желание, чтобы все детские желания сбывались, — воскликнул Урал Мороз.
— А я мечтал о своем доме, и теперь моя мечта начала сбываться. И с этого дня моя резиденция будет работать круглый год. И для каждого сезона у нас будут свои праздники, — поделился своим сокровенным кареглазый шатен Кыш Бабай в зеленой шубе с прекрасной вышивкой и переливающимися украшениями.
Гостям было любопытно, что же новогодние волшебники делают летом.
— В первое воскресенье июня все приезжают в мою резиденцию в Переяславль Залесский и устраивают такой же веселый фестиваль, — ответил Берендей.
«Реальное время» поинтересовалось, часто ли дедушки собираются все вместе и много ли ездят по свету.
— Мы редко встречаемся, потому что у каждого волшебника свой плотный график. Как только окошечко появилось, едем к своим друзьям. Первого декабря у меня день рождения в «Парке сказов», что у Екатеринбурга, приезжайте! — пригласил Урал Мороз.
А у Тол Бая большой праздник 7 декабря, гости соберутся в селе Шаркан. Байкальский Дед Мороз позвал в свою «Ледяную сказку Байкала» посмотреть на замороженные «наплески волн».
— У нас нет конкуренции. Приезжают из Кирова, привозят мне привет от Кикиморы. И даже здесь говорят: «Берендей, мы же у вас были, как здорово у вас!» — ответил славянский царь.
Кыш Бабай разрешил подергать свою бороду, чтобы все убедились, что он — настоящий, «только несильно, а то ведь больно». И он тоже подарил своим гостям подарки.
— А работает-то, получается, у вас волшебная арочка, я как раз желание загадала, — обрадовалась сюрпризу Ки-Ки.
Дедушки, их дочки и внучки готовы к празднику. Новогодние ворота их резиденций открыты с декабря до конца января. Осталось лишь зиме завершить последние приготовления — добавить снега, чтобы татарстанцы почувствовали приближение праздника в полной мере.
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