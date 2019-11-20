Суперспокойствие в России и суперсенсация из Финляндии

Определились 20 участников футбольного Евро-2020

Этот отбор получился очень любопытным за счет того, что ответы на вопросы о будущих участниках Евро приходили последовательно. За три тура, два тура, тур до конца отбора, что позволяло сосредоточить внимание на матчах, где оставалась интрига. Благодаря досрочному выходу России на ЧЕ-2020 мы смогли спокойно и с интересом отследить всех наших потенциальных соперников. Подробности — в обзоре «Реального времени».

Крал у косоваров Евро украл



Из группы А на ЧЕ вышли сборные Англии и Чехии. Причем они начали турнир матчем друг с другом, в котором англичане на «Уэмбли» вынесли соперников со счетом 5:0. На старте они вообще были прекрасны, разгромив на выезде и Черногорию 5:1, а в третьей игре стерли в порошок Болгарию — 4:0. Показывать остальным, «кто тут папа», британцы продолжали вплоть до окончания первого тайма домашнего матча с Косово — 5:1.

Но со второго тайма у англичан «что-то пошло не так». Начать с того, что Косово, дебютант европейского отбора, это скорее команда косоваров, чем сборная страны. Подобные примеры мы уже видели в лице сборных Алжира на ЧМ-2014 и Марокко на ЧМ-2018, когда почти два десятка футболистов оказывались выходцами из европейских чемпионатов с куда более высоким уровнем футбола, чем, собственно, есть в самой стране. Вот и за Косово играли австриец, по два бельгийца и шведа, три немца, квартет норвежцев и сразу 10 швейцарцев. И это не просто ноунеймы. К примеру, Валон Бериша провел 18 матчей за Норвегию, голкипер Самир Уйкани выступал за сборную Албании, будучи при этом воспитанником бельгийского «Андерлехта». «Австриец» Атде Нухиу выступает в Английской премьер-лиге. Бомбардиром этой сборной был экс-албанец Ведат Мурики, который поначалу забивал буквально всем — болгарам, чехам, теперь и англичанам. Но если британцам его гол только подпортил настроение, поскольку те победили — 5:3, то чехов расстроил неимоверно. Они-то поначалу думали, что будут бороться за вторую путевку с Болгарией или Черногорией, а тут получили такой нежданчик в гостевом матче в Приштине. Справедливости ради, для косоваров, собиравшихся со всей Европы, это также был практически гостевой матч.

Если косовары удивляли в лучшую сторону, то болгары шокировали со знаком минус. Всего одна победа в ничего не значащем матче с Чехией, 0:10 в двух матчах от Англии… Хотя в предыдущем отборе на ЧМ-2018 болгары обыграли Голландию и Швецию. Казалось бы, разгром «Лудогорцем» ЦСКА со счетом 5:1 в матче Лиги Европы должен демонстрировать возросший уровень национального футбола, тем более что в сборной пять футболистов из этого клуба. Но мы же помним по тому матчу, что болгары в своей команде на вторых ролях, и против ЦСКА выходил играть только один.

Доказывать остальным, «кто тут папа», британцы продолжали вплоть до окончания первого тайма домашнего матча с Косово

Важнейший матч в группе прошел в итоге 11 октября, когда в Праге встретились Чехия и Англия. На 5-й минуте матча Кейн забил свой шестой гол, повергнув чехов в уныние. Но у них также есть свой базовый клуб, и в розыгрыше нынешней Лиги чемпионов он громко заявил о себе. Речь о «Славии», которая делегировала в сборную девятерых, и они как раз не пребывают в команде на вторых ролях. Плюс бомбардир Патрик Шик из «РБ Лейпциг», хотя, судя по матчам с «Зенитом», это не основной нападающий немцев. Плюс новичок «Спартака» Алекс Крал. То есть у чехов сборная без звезд, но боевая. И англичан она в итоге переборола — 2:1, снова став хозяйкой своей судьбы.

Решать ее предстояло 14 ноября в домашнем матче с Косово. Атде Нухиу открыл счет в начале второго тайма и поставил хозяев в тяжелое, но привычное положение. Отыгрываться тяжело, но конкретно в этом турнире чехи делали это уже дважды, а потом и побеждали. Организатором перелома в игре с косоварами стал Крал. Поначалу он сравнял счет отличным ударом из-за штрафной, а потом реализовал навес с углового. Пусть гол записали на партнера, но того мяч только коснулся, целенаправленно летя в ворота от головы Крала.

Для чехов сценарий выхода на Евро выглядит мотивирующим с исторической точки зрения. Именно так они начинали путь к победе на ЧЕ-1976 года, когда стартовали с разгрома от Англии — 0:3. Что касается британцев, то они прошли на Евро, как к себе домой. Достаточно сказать, что англичане семь раз побеждали с крупным счетом, Кейн в итоге забил 12 раз, Стерлинг — 8, это больше, чем сборные Болгарии (6 голов, один из них забил Ивелин Попов) и Черногории (3 мяча).

Важнейший матч в группе прошел в итоге 11 октября, когда в Праге встретились Чехия и Англия

Шевченко: невозможное — возможно

Так же уверенно путевку на Евро завоевала сборная Украины. Хотя начинала со скрипом — ничья в Португалии и гостевая победа над Люксембургом. Там хозяевам дико не повезло — они пропустили автогол на 3-й добавленной минуте. Но, как говорится, везет сильнейшим, а таковыми, как выяснилось, в группе стали «жовто-блакитные». После Люксембурга случился главный для украинцев матч в группе, когда они дома разгромили 5:0 Сербию.

Досрочный выход на Евро украинцы за два тура до конца оформили после трудовой победы над Португалией. Но южане не слишком огорчились. Наличие в группе Литвы позволило их лидеру Криштиану Роналду исправно пополнять свой голевой баланс. Литовцам он наколотил семь мячей: покер и хет-трик. Во втором из этих матчей он был заменен в третий раз подряд в своей карьере, но, в отличие от замен в футболке «Ювентуса», в этот раз КриРо не выказывал недовольства.

Финишировавшие третьими сербы не смогли навязать борьбу двум лидерам, но зато опередили в заочном споре Косово.

Досрочный выход на Евро украинцы за два тура до конца оформили после трудовой победы над Португалией

Испания как персонаж Абдулова

Испания вышла из группы как обычно. Вспоминается персонаж Александра Абдулова из новогодней комедии «Чародеи»: видеть цель и не замечать препятствий. Пять побед с крупным счетом, в том числе над вторым лауреатом — Швецией, плюс еще три победы и две ничьих. После заключительного разгрома Румынии со счетом 5:0 «на радостях»… уволили главного тренера Роберта Морено.

У всех в памяти история выступления Испании на ЧМ-2018, когда она приехала в Россию без главного тренера, выведшего команду на чемпионат мира. Сейчас ситуации схожая. Что сказать? Федерации футбола Испании можно презентовать из Австралии бумеранг, россияне могут подарить испанцам грабли и сборник цитат Виктора Черномырдина с короночкой: «Никогда такого не было и вот опять».

Помимо «фурии роха» в группе намечалось сразу три претендента на борьбу за путевки на Евро — Швеция, Норвегия и Румыния, но никто не стал препятствием, смирившись с ролью претендентов на место персонажей второго плана.

Грек и турок, два итальянца, по три экс-югослава и афро-шведа: такой нынче состав у Тре крунур. И это еще надо учитывать, что за нынешнее Косово выступает дуэт шведских и квартет норвежских футболистов. Шведы уже второй отбор играют без Златана Ибрагимовича, и следует признать, что сборная стала только лучше. Сейчас там каждый второй может взять на себя роль лидера, тем более что претендентов достаточно.

Один из них, Себастьян Ларссон, не только игрок «Спартака», но и сын известного в прошлом футболиста Хенрика Ларссона. Так вот, в этой отборочной группе хватало отпрысков футболистов. Это и Янис Хаджи, сын Георге, в сборной Румынии, и норвежец Эрлинг Холанд, сын Альфа-Инге Холанда, наделавший шороху в Лиге чемпионов, где он выступает за «РБ Зальцбург».

Матч двух мультинационально-скандинавских команд стал украшением этого отбора — 3:3, и это была совсем не мирная ничья

Если шведов россияне видели недавно и в отборе на Евро-2016, будучи в одной группе, и на ЧМ-2018 (вот кто не пустил к нам скуадру адзурру), то Норвегия не попадалась давно. Создается впечатление при этом, что коренные норвежцы остались только в сельской местности страны, где они с малолетства надевают лыжи и уходят в биатлон, лыжный спорт и двоеборье. Поскольку в футболе уже есть два брата Эльюнусси, Алеесами, Камара, Кинг, Маарс Йонсен, Элабделлауи, плюс в молодежке подрастает новое поколение мультиевропейской Норвегии, чей первый темнокожий футболист Джон Карью отметил в этом году 50-летие.

Матч двух мультинационально-скандинавских команд стал украшением этого отбора — 3:3, и это была совсем не мирная ничья. Швеция отыгралась с 0:2, выйдя вперед на первой добавленной минуте, а на седьмой норвежцы установили окончательный счет.

Румыния также напомнила нам о «Лудогорце», поскольку бомбардир этих двух команд Клаудио Кешеру забил пять голов из семи, проведенных румынами на старте турнира. Но затем сбавил темп, оставив силы на то, чтобы сделать хет-трик в матче с ЦСКА.

Мудрая жеребьевка свела в одну группу Мальту и Фарерские острова, сделав приятное болельщикам обеих стран. Команды выиграли по матчу друг у друга — что еще надо аутсайдерам, чтобы считать отборочный цикл успешным?

Возвращение Италии

Италия вышла на Евро легче остальных. Ей помогли три обстоятельства. Достаточно легкая группа, где казавшаяся главным соперником Греция откровенно провалила отбор. Да, греки заняли третье место в группе, но это не более чем оптический обман. Они выползли на воображаемый пьедестал благодаря победам в двух последних турах, бесполезных, как избиение повешенного. А вот сыграть вничью с Лихтенштейном и проиграть Армении — это, конечно, позор.

Италия вышла на Евро легче остальных. Ей помогли три обстоятельства

Такое же чувство испытывала год назад сама Армения, когда проиграла дома Гибралтару. Повтори она сейчас такое же, быть бы Александру Григоряну главным тренером сборной. Но армяне выступили вполне сносно для себя.

Чувство досады испытывала и Италия, когда не вышла на ЧМ-2018 в России. Поэтому она, словно ужаленная, билась за победу в каждом матче, дважды обыграв другого лауреата группы Финляндию.

Наконец, третье обстоятельство — это личность наставника сборной Роберто Манчини. Если футболисты были «ужалены» до России, то allenatore Манчини получил свой укус непосредственно в России, бездарно руководя «Зенитом». Увы, как это часто у нас бывает, удар по самолюбию был изрядно смягчен суммой прописью. И вот два лузера периода 2017—2018 встретились, померились уязвленным самолюбием и сотворили на пару подарок к 55-летию Манчини, которое он справит 27 ноября. Парадокс: для итальянцев он практически спаситель нации, хотя нам запомнится как жадная бездарность.

Вот выход финнов на Евро — реальная сенсация. Рассматривая состав участников предыдущего Евро, болельщики насмехались над Албанией, Венгрией, Исландией, Уэльсом, хотя все они завоевали свои путевки вполне легитимно. Финны же вообще никогда не отбирались в финальную часть крупных международных соревнований.

Сейчас же, потеряв, казалось бы, недавних лидеров — братьев Алексея и Романа Еременко, они вышли досрочно. И ведь нет в команде игроков, которых можно было бы сравнить с Литманеном и Хююпя. Разве что отличный бомбардир Теему Пукки, да голкипер Лукаш Градецки, защищающий цвета «Байера», но как легко ему забивать, показали недавно футболисты «Локо». Зато появился наконец-то и темнокожий футболист в команде Гленн Камара, а то как-то неловко уже было за финнов. Уж и афро-поляки были, и афро-чехи, и афро-датчане, а в Суоми продолжали обходиться «горячими финскими парнями», плюс понаехавшими русскими, игнорируя только Бориса Ротенберга.

Выход финнов на Евро — реальная сенсация

Даже тренер у финнов свой — Маркку Канерва, который пришел в тренерский штаб еще в 2011 году, когда главным тренером был Мика-Матти Паателайнен. К слову, они вместе с Паателайненом были участниками последнего в истории матча между сборными Финляндии и СССР, закончившегося в 1988 году нулевой ничьей. Тогда оба игрока выходили на замену. Затем Паателайнен ушел из сборной, а Канерва остался и дождался, когда станет главным.



Запоздалая встреча с датчанами

Самая запутанная ситуация сложилась в группе D. Это можно было предположить изначально, поскольку вместе собрались достаточно ровные Швейцария, Дания и Ирландия, а также Гибралтар, роль которого была очевидна: дарить очки всем, с кем он встретится. И кто отнесется к Гибралтару с уважением, помня, как опозорилась с ним Армения. Новой жертвой едва не стала соседняя Грузия, которая, обыгрывая Гибралтар со счетом 2:0, не заметила, как соперник превратился в лабрадора и дважды куснул голами. Пришлось собираться вновь и забивать победный мяч за 6 минут до финального свистка. В целом же грузины могут считать отборочный цикл успешным, все-таки они сами сумели дважды куснуть Данию и Ирландию, сыграв с ними вничью.

Эти ничьи и стали важнейшими в определении победителя группы. Швейцария не теряла очков в матчах с аутсайдерами, единственный курьез с ней приключился в домашнем матче с Данией. Ведя за 15 минут до конца 3:0, швейцарцы умудрились закончить игру вничью. Вообще, голы в концовках были их ахиллесовой пятой — таким образом они упустили еще и победу с Ирландией и проиграли в гостях Дании. Но такой же гол в концовке матча с Грузией в итоге принес им путевку на Евро.

Стоит заметить, что футбол в стране достиг такого уровня, что даже периодически спотыкаясь, сборная вышла на Евро с первого места в группе. Кстати, квартетом игроков «Базеля», который призывается в состав сборной, зачастую просто заполняют игровой протокол, поскольку на поле они практически не выходят. Это к тому, чтобы сентябрьское поражение «Краснодара» со счетом 0:5 не выглядело сейчас в той или иной мере оправданным.

Датчане завоевали путевку на Евро в последнем туре. И станут там соперниками сборной России. Хотя могли бы стать ими еще на ЧМ-2018, где обыгрывали Хорватию в серии пенальти. Каспер Шмейхель был бесподобен, но его подвели партнеры и Даниэл Субашич, голкипер сборной Хорватии. Хорваты обыграли Данию в серии пенальти, вышли в четвертьфинал, а дальнейшее все помнят.

Датчане завоевали путевку на Евро в последнем туре и станут там соперниками сборной России

На этот раз без Исландии и Албании

Действующие чемпионы мира французы выходили достаточно спокойно. Будучи изрядно измучены частыми встречами с Исландией (домашнее Евро-2016, прошлогодняя домашняя ничья в «товарняке» — 2:2, когда они отыгрались только в концовке), на этот раз французы не оставили от нее камня на камне — 4:0. После чего уступили Турции. В итоге получилось, что именно французы, пусть и невольно, решили судьбу обладателя второй путевки.

Сама Исландия сделала все необходимое для попадания на Евро, обыграв Турцию в личной встрече. Но «дьявол кроется в деталях». И в этих деталях Турция была сильнее. Благодаря голу, забитому на последней минуте, одолела Албанию. Забитым в концовке голом оформила ничью с Францией, которой исландцы проиграли, зачем-то сами себе привезя пенальти… В итоге получалось, что Франция отобрала 6 очков у Исландии, а Турция — 4 очка у Франции.

У Исландии был шанс опередить Турцию, обыграв ее еще и в гостях. И казалось, что он осуществится, когда исландец на 90-й минуте оказался в убойной позиции, но «убил» только турка, бросившегося под удар.

Французы же едва не опозорились в игре с Молдовой. Начав домашний матч с командой, где выступал несостоявшийся игрок казанского «Рубина» Раду Гынсарь, с пропущенного гола, французы победили только благодаря голу с пенальти в исполнении Оливье Жиру.

Французы едва не опозорились в игре с Молдовой

Албанцы, удивившие бодрым выходом на Евро-2016, на этот раз «удивили» домашней ничьей с Андоррой — 2:2, которая до этого еще и молдаван обыграла. 4 очка в активе Андорры, занявшей в группе предпоследнее место, когда такое было?

Македония поменяла название прямо во время отбора

Выходу Польши и Австрии на Евро могла бы помешать, наверное, только Словения. Но она сподобилась только на одну победу над Польшей и разгром Латвии. Последние вообще выглядели как «мальчикас для битьяс», будучи разгромлены четырежды и не набрав ни очка. Даже Андорра, о которой речь шла выше, выглядела увереннее.

Если Италия опозорилась, не попав на ЧМ-2018, то Польша сделала это уже в России, приехав в качестве скрытого фаворита и вылетев из турнира, как пробка из-под шампанского. Поэтому «червоно-бялые» постарались со старта уйти в отрыв, выиграв четыре матча подряд. Роберт Левандовский привычно пополнял свой голевой багаж, забивая аутсайдерам: четырежды огорчил Латвию, однажды отличился с Израилем, в матче, закончившемся разгромом. Но даже пять его голов — это ничто перед бомбардирским результатом Эрана Захави из Израиля. Именно на него ориентировался в отборочном цикле Артем Дзюба, но с Захави реально что-то произошло в чемпионате Китая, поскольку малоизвестный до того футболист отличался в каждой(!) игре своей сборной, в которой она забивала. Не было мячей только в гостевом противостоянии с Польшей — 0:4. Еще один гол у Израиля забил Бибрас Натхо — «помним, любим» (и удивляемся, что отличился не с 11 метров, а с игры).

«Червоно-бялые» постарались со старта уйти в отрыв, выиграв четыре матча подряд

Бомбардирскими качествами блеснул и австриец Марко Арнаутович, серьезно потревоживший нас в то время, когда Россию тренировали Капелло и Слуцкий. Арнаутович помог своими голами обеспечить своей сборной вторую путевку. В целом положение в группе было абсолютно прозрачным. Два фаворита, один аутсайдер и три команды, которые «слиплись, как пельмени», в середине турнирной таблицы — Израиль, Словения и Северная Македония. Последняя поменяла по ходу отборочного цикла свое название, чтобы не напоминать одну из провинций Греции. И это правильно, иметь что-то общее с такой беспомощной Грецией не надо.

Вице-чемпионы и экс-чемпионы мира отобрались без проблем

Северная Ирландия практически до конца отбора боролась с двумя фаворитами — Германией, уязвленной невыходом из группы ЧМ-2018, и Голландией, которая вообще пропустила два последних крупных турнира. Особенно обидным для голландцев было не приехать в Россию, поскольку тогда они набрали одинаковое количество очков со шведами, но уступили по дополнительным показателям. И этими показателями были не личные встречи, по которым голландцы шведов опередили.

Вот и здесь был момент, когда судьба Голландии висела на волоске. Она уступила Германии дома и уступала ей и в ответном матче. Но голландцы собрались и переломили ход матча, одержав победу в заключительные 10 минут. В этот же отрезок времени они одержали победу над Северной Ирландией, которая открыла счет в гостевом матче, но не удержала преимущество в основное время, а проиграла из-за голов, пропущенных в добавленные 5 минут.

Последний шанс на то, чтобы догнать голландцев, североирландцы упустили в домашнем поединке. Получив шанс на 11-метровый, их игрок запулил мяч над перекладиной так высоко, что мог тут же получить предложение перейти в регби.

Белоруссия и Эстония выясняли между собой, кто лучший среди лузеров, и сильнее оказалась Белоруссия, у которой есть отдельный повод для радости. В ее чемпионате играет футболист сборной Финляндии, причем выступает он на уровне дублирующих команд, защищая цвета «БАТЭ-2».

Последний шанс на то, чтобы догнать голландцев, североирландцы упустили в домашнем поединке

То, что немцы и хорваты выйдут победителями из своих групп, стало ясно достаточно рано, но до последнего тура не было понятно, кто станет второй командой вслед за «шашечными». Судьба выхода решалась в последнем туре, когда встречались Уэльс (11 очков) с Венгрией (12 очков), а Словакия (10 очков) принимала Азербайджан. В итоге Уэльс завоевал для себя путевку в очном поединке с венграми, завершившемся со счетом 2:0.



Даже трудно представить, сколько баранов отправилось в мангалы после матчей Азербайджана с Хорватией. Повод дал даже проигранный поединок в гостях. Но ведь всего 1:2, да еще Азербайджан вел в счете буквально до конца первого тайма после гола экс-рубиновца Рамиля Шейдаева. А уж домашняя ничья с вице-чемпионами мира 1:1 — это вообще повод для возведения дня матча в ранг национального праздника.

Настроение Азербайджана, хоть и косвенно, но важно в плане того, что эта страна также находится среди хозяек предстоящего Евро. Азербайджан пытается заявить о себе через спорт. Пока получается через проведение соревнований — Европейские игры, финал Лиги Европы УЕФА, спонсорство мадридского «Атлетико», теперь еще и Евро-2020. Глядишь, и результаты не заставят себя ждать.

Последние четыре путевки на Евро-2020 будут разыграны весной будущего года.