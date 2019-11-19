И последние станут первыми: история Алины Загитовой, стартовавшей с 25-го места среди юниорок страны

Чемпионка сделала шаг назад, но «не спешите вы нас хоронить»…

Фото: vk.com (Наталья Антипина, Алина Загитова и Лариса Санина)

Любители фигурного катания знают Алину Загитову как чемпионку Олимпийских игр, мира, Европы и России. Но совсем еще недавно были времена, когда суперчемпионка была 25-й из 28 участниц юниорских соревнований, причем проигрывала она ровесницам и тем, кто младше ее. Всего же в России 65 (!) человек, которые хотя бы раз оказывались в таблице выше, чем Алина, и половина из них уже ушли из спорта, а часть делают первые шаги в сборных других стран и в парном катании. Подробности — в материале «Реального времени».

Как Загитова стартовала в Ижевске?



Те, кого удивляет спокойно-рассудительное отношение Алины Загитовой ко второму месту на этапе Гран-при, видимо, узнали об этой фигуристке в 2017 году, когда она ворвалась в элиту фигурного катания, еще будучи юниоркой. В их глазах Загитова выглядит как Юлий Цезарь: «Пришел, увидел, победил». Но это не так. За пару месяцев до Олимпиады в Пхенчхане автор этих строк делал интервью с известным тренером из Ижевска Натальей Антипиной, и во время нашего общения создалось впечатление, что Наталья Алексеевна, на самом деле прекрасный и талантливый наставник, делала в своей тренировочной группе ставку на других. И это было понятно, поскольку лидером той группы была Наталья Огорельцева. Она выигрывала первенство России, опережая Марию Сотскову, Серафиму Саханович, Полину Цурскую. Обходила Екатерину Александровскую (8-е место), которая сейчас катается за сборную Австралии с Чарли Уиндзором и казаночку Адилю Шарафиеву (12-е место). Адиля выступает сейчас в составе команды «Татарстан» по синхронному катанию, стала бронзовым призером Универсиады в Красноярске и пятой на чемпионате мира-2019. Мы вспоминаем их как людей, которые соревнуются до сих пор, в отличие от самой Огорельцевой.

Второй в группе Антипиной была Алиса Лозко. Если Огорельцева постарше Алины на 2 года, соответственно, она должна была раньше заявить о себе, то Лозко ее ровесница. На просторах интернета можно, покопавшись, найти информашку, рассказывающую о том, что «сборная Удмуртии успешно выступила на зональных отборочных соревнованиях, проходивших в Перми. По их итогам сразу пять наших юных фигуристов заслужили право участия в финале Первенства России по фигурному катанию, который будет проходить 19—23 марта в городе Старый Оскол. Для Удмуртии это первый прецедент столь массового представительства на официальных соревнованиях российского уровня».

Лидером той группы была Наталья Огорельцева. Фото youtube.com

Помимо лидера Огорельцевой, на соревнованиях выступили 10-летние Алиса Лозко и Тимур Казанцев (оба 1-е место), Елена Гырдымова и Артур Биктимиров (оба 2-е место). И самое слабое выступление было у их ровесницы Загитовой, которая финишировала пятой. И это даже не в масштабах России, а на окружных соревнованиях Приволжского и Уральского федеральных округов.



«Обыгрывала Загитову на раз-два»

Лозко, Гырдымова, Мария Талалайкина: вот кто был в тройке тех соревнований, на которых дебютировала Алина. На первенстве России же Загитова «закопалась» еще глубже, финишировав 22-й из 26 участниц. В том числе и этот старт позволил затем Анастасии Губановой (2-е место на том турнире) заявить позже в нашумевшем интервью: «Обыгрывала Загитову на раз-два…». Причем Губанова даже моложе Алины на полгода и представляла на тот момент Тольятти, такую же провинцию фигурного катания, как Ижевск. Но разница между девочками в местах (20) и в баллах (69) оказалась такой, что Загитова была вынуждена смотреть на соперницу снизу вверх. Победила Валерия Евсеева, тренировавшаяся у прекрасных наставников Инны Гончаренко, воспитавшей Аделину Сотникову, и… Сергея Дудакова. Болельщики на соревнованиях в Старом Осколе любовались Александром Красножоном (ныне сборная США), Елизаветой Ющенко (сборная Израиля), Элизабет Турсынбаевой (сборная Казахстана)...

Через год Загитова была на первенстве федеральных округов еще ниже, на седьмом месте. Подруги по тренировочной группе Лозко (4-е место) и Гырдымова (6-е место) снова были выше ее, поэтому нет ничего удивительного в том, что Лозко после этого переехала в Санкт-Петербург, ранее уехала Огорельцева, а еще ранее — Елизавета Туктамышева из соседнего с Ижевском Глазова. А Загитова оставалась в столице Удмуртии, откуда поехала на первенство России старшего возраста и финишировала там 17-й. Солировали снова другие.

Однажды Загитова финишировала 25-й из 28 участниц, это худший результат в ее карьере. И ладно бы ее, провинциалку из Ижевска, обыгрывали только москвички, петербурженки и те, кто туда «понаехал». Среди победительниц Загитовой значится ровесница, которая занималась фигурным катанием в станице Выселки Краснодарского края. Даже если учесть, что Алине тогда было всего 12 лет, думаете, она не знает, что такое горечь поражения? Или же она не помнит, как смотрела со стороны на лучших учениц своих тренеров… В Ижевске, потом в Москве, где у Тутберидзе были Липницкая и Медведева, в группе у Анны Царевой, где она тоже недолго тренировалась в тени Анны Погорилой.

С нынешнего сезона за Белоруссию выступает Виктория Сафонова, которая также однажды смотрела на Загитову с высоты пяти баллов преимущества и двух мест в таблице. Фото youtube.com

Не открою тайны, сказав, что если создать интернет-сообщество «Обыгрывала Загитову на раз-два», то там окажется 65 фигуристок только из России. Причем самая младшая в ней 14-летняя Ясмина Кадырова из Казани, опередившая Алину на три места в таблице и на 11 баллов. Еще лучше тогда выступала Елена Павлова, ставшая четвертой, а сейчас формирующая новую пару в составе сборной Германии с Рубеном Бломмартом. Среди тех, кто финишировал выше Загитовой, и Екатерина Рябова (Азербайджан), четвертая на этапе «Гран-при России», и Екатерина Куракова (Польша), вторая на недавнем «Гран-при «Варшавы», и даже Александра Бойкова, чемпионка «Гран-при России», победившая в парном катании с Дмитрием Козловским. С нынешнего сезона за Белоруссию выступает Виктория Сафонова, которая также однажды смотрела на Загитову с высоты пяти баллов преимущества и двух мест в таблице (10-е против 12-го).

К счастью, все они, так или иначе, продолжают свои спортивные карьеры и не стремятся заработать сомнительную популярность, разбирая катание олимпийской чемпионки на правах тех, кто обыгрывал ее на пути к вершинам.

Неизвестное достижение Екатерины Митрофановой

Бойкова дважды финишировала выше Алины, как и Дарья Паненкова, которая обошла Загитову на первых стартах, куда они заявились как новые ученицы Этери Тутберидзе. В мире фигурного катания большой резонанс вызвало недавнее интервью Паненковой, в котором она разбирала технику Алины. Ну так они столько лет тренировались вместе, кому, как не Паненковой, знать Загитову. Одно уточнение: она знала Алину во времена ее поражений, столь частых тогда и столь редких нынче.

Кстати, Алена Косторная также давно входит в клуб победительниц Загитовой. Впервые она сделала это в декабре 2014 года на этапе Кубка России, когда 11-летняя Алена финишировала пятой, правда, тренируясь на тот момент еще у Елены Жгун. От группы Тутберидзе на тех соревнованиях выступила Екатерина Митрофанова, занявшая шестое место сразу после Косторной. Сейчас она подрабатывает на подкатках, поскольку тренером 17-летняя девушка быть не может по определению. И вот эта самая скромная Митрофанова возглавляет список девушек, финишировавших на различных соревнованиях выше Загитовой. У нее подобных финишей шесть. По пять у Анастасии Гуляковой, Станиславы Константиновой, Косторной, Лозко, Елизаветы Нугумановой, Алисы Федичкиной. По четыре раза Алину опережали Гырдымова, Самодурова, Анна Тарусина и парница Анастасия Мухортова, выступающая по юниорам вместе с Дмитрием Евгеньевым. Как видим, Анастасия Губанова даже в этом аспекте не входит в число лидеров, поскольку у нее также четыре подобных факта. Единственная из нынешней российской элиты, кто ни разу не оказывался на соревнованиях выше Алины — это Туктамышева.

Даже в случае вполне предсказуемого непопадания на предстоящие чемпионаты Европы и мира Загитова сможет продолжить сезон, проведя его в более расслабленном ритме выступлений в шоу. Фото tatar-inform.ru

В феврале 2016-го Загитова была 12-й на первенстве Москвы, уступив там, среди прочих, двум малышкам Анне Щербаковой и Александре Трусовой. Причем девочки тогда обошлись без четверных, заняв в итоге 8-е и 9-е места соответственно. А уже в декабре 2016 года был взрослый чемпионат России, где 14-летняя Загитова сполна взяла реванш у тех, на кого раньше смотрела снизу вверх. Погорилая тогда финишировала четвертой, Губанова седьмой, а землячки Лозко и Огорельцева — 14-й и 17-й соответственно. И вот декабрем 2016-го нужно датировать старт взрослой карьеры Алины Загитовой, которая на чемпионате страны текущего года отметит трехлетие своего пребывания в российской и мировой элите. Три года — это даже меньше, чем один полноценный олимпийский цикл, выматывающий до предела. Даже в случае вполне предсказуемого непопадания на предстоящие чемпионаты Европы и мира Загитова сможет продолжить сезон, проведя его в более расслабленном ритме выступлений в шоу.