Алсу Набиева: «Наша задача — внедрение нового стандарта кооперативного образования»

ККИ РУК займется подготовкой кадров для кооперации со школьной скамьи

Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации ставит перед собой задачу подготовить лучших специалистов для потребительской кооперации. В этой многоуровневой системе подготовки кадров — от обучения и практики до трудоустройства — интегрирующим звеном станет Ресурсный центр развития кооперации, который открылся на базе нового учебного корпуса ККИ РУК. О том, как в Татарстане планируют вовлечь молодежь в создание кооперативов буквально со школьной скамьи, — в материале «Реального времени».

Кооперация возродится с помощью студентов

На минувшей неделе в Татарстане обсудили вопрос развития Ресурсного центра кооперации, который открылся на базе нового учебного корпуса Казанского кооперативного института. В этой связи делегация Центросоюза России во главе с председателем Совета Центросоюза Дмитрием Зубовым, руководители профильных министерств республики и ректор ККИ РУК Алсу Набиева посетили Алексеевское райпо, которое активно принимает на своих производственных базах студентов, готовых постичь азы потребительской кооперации. Гостям представили склады лектехсырья, шерсти, кожи. Также ознакомили с производством продукции райпо: мясной, хлебобулочной, рыбной. Всего в системе райпо имеется 48 магазинов, ежегодный товарооборот которых составляет более 200 млн рублей.

«Сейчас мы занимаемся поисками вариантов, как развить кооперацию в современных условиях. Формула простая — взять лучшее из прошлого и перенести в будущее. Добавить к этому что-то новое: новые технологии, новые законы общества, новую экономику, — поделился свои видением отрасли Дмитрий Зубов во время посещения сельского райпо. — Здесь работают люди, которые получают небольшие деньги. Раньше они могли заработать гораздо больше. Был дефицит. Сегодня уже другие условия, избыток всего. Поэтому надо искать новые формы и создавать такую продукцию, которая будет востребована. В этом надежда у нас на молодежь. У нас в структуре кооперации учатся более ста тысяч студентов (Российского университета кооперации, крупнейшим филиалом которого является Казанский кооперативный институт, — прим. ред.). Сейчас мы перестраиваем всю систему образования, чтобы студенты, учась в наших вузах, знали, что такое кооперация, как создать бизнес, как создать кооператив.

Далее в рамках семинара «Ресурсный центр развития кооперации как фактор сохранения сельского уклада жизни», состоявшемся 14 ноября в п.г.т. Алексеевское, гости обсудили вопросы создания профильных кооперативных классов на базе школ, подготовки кадров. Пилотная стадия проекта по созданию профильных кооперативных классов в школах предполагает открытие школьных кооперативов в Алексеевском и Алькеевском муниципальных районах республики, которые первыми заявили о готовности включиться в проект. Это значит, что перед школьниками откроются перспективы по реальному созданию кооперативов, получению дохода за счет реализации сельхозпродукции со школьных огородов и садов, навыков ведения собственного дела. Идея получила одобрение Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, министерств образования, экономики, культуры, Татпотребсоюза, проектом заинтересовались и другие районы республики.

«Мы показали, что кооперация жива»

Однако создать одинаковую модель кооперации во всех регионах невозможно. Во многом это зависит от людей, которые, собственно, и будут возрождать кооперативную инфраструктуру.

«Поменялся стиль жизни, появились новые технические возможности. Невозможно возродить кооперации только на опыте прошлого. Он, безусловно, тоже нужен. Посмотрев традиционную базу кооперации в Алексеевском районе, мы рады, что здесь все удалось сохранить, но сегодня этого мало. Кооператоры не выживут в современных условиях. Нам нужно менять законы, нужно подготовить студентов и сделать это компетентно, — сказал Зубов, призвав участников семинара к откровенному разговору. — Мы показали, что кооперация жива. Есть большие перспективы развития.

Нас все поддерживают, в том числе президент Российской Федерации. Если раньше говорили, что о кооперации никто не знает, никто не видит, не обращали на это внимание, то сейчас такого нет. Практически во всех регионах мы имеем полную поддержку», — отметил председатель Центросоюза России.

Так, по его словам, именно Татарстан может стать одной из точек мощного развития кооперации в Поволжском федеральном округе.

Как сохранить сельский уклад жизни

В то же время потребкооперация позволяет сохранить и развивать сельский уклад жизни, что сегодня является одной из приоритетных государственных задач. Ректор ККИ РУК Алсу Набиева подчеркнула, что очень важно обеспечить заинтересованность в том самих сельских ребят — студентов. Для этого в республике создаются программы поддержки кооперативов, в целом уделяется большое внимание развитию малых форм хозяйствования на селе.

— В Татарстане в сельской местности проживают более 900 тысяч человек. Республика входит в число лидеров субъектов России по производству сельхозпродукции. По производству молока мы занимаем первое место, по картофелю — пятое, по зерну — шестое, — рассказал в ходе семинара глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров, добавив, что профильное ведомство также поддерживает работу ресурсного центра в подготовке специалистов. Для этого выделяются гранты для развития молодежных кооперативов.

— У нас на предприятии проходили практику 100 студентов ККИ. Из них 48 человек изъявили желание остаться, трудоустроиться. Это уже положительный результат! И то, что ресурсный центр реализуется у нас в республике, должно стать основой для потребительской кооперации, — подчеркнул председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов.

— В республике подготовка кадров для кооперации имеет системный характер. Благодаря Министерству сельского хозяйства у нас есть бюджетные группы. На уровне среднего профессионального образования мы готовим хлебопеков для сельской кооперации. На уровне высшего образования — это экономика кооперативных организаций. Теперь перед нами стоит большая задача по внедрению нового федерального стандарта высшего образования — «Кооперативное дело». Мы эту работу ведем и хотим реализовать успешно в следующем году, — отметила Алсу Набиева.

— Мы должны научиться доносить информацию — создавать газеты, телевидение, чтобы студентам было интересно этим заниматься. Снимать молодежные сериалы о кооперации. Также уделять внимание цифровизации, социальным сетям, — перечислял Дмитрий Львович.

— Учебные лаборатории, которые открылись в июне этого года, позволили нам готовить поваров на профессиональном уровне. Быть конкурентоспособными. Наш институт принял участие в чемпионате WorldSkills по восьми компетенциям: «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Осетинские пироги», «Ресторанное дело». Наши студенты заняли призовые места, — рассказала ректор вуза Алсу Набиева.

— Человеческий капитал — это основа нашего будущего. И наличие системы подготовки кадров, создание ресурсных центров и лабораторий кооперации говорит о том, что развитие этого направления имеет хорошую перспективу, — отметил глава республики Рустам Минниханов на пленарном заседании, которое прошло на базе ресурсного центра в новом корпусе Казанского кооперативного института. — Это не только бизнес. Кооперация на селе сегодня берет на себя множество социальных задач, которые государство само выполнить не может, а через систему кооперации эти вопросы решаются, — подчеркнул Минниханов.

Одну из значимых ролей в современном становлении кооперации играет Татпотребсоюз, который предоставляет площадки и другие ресурсы, чтобы студенты могли с первых дней учебы проходить практику.

Тем не менее сельская местность продолжает испытывать кадровый голод в области общественного питания, торговли. И чтобы решить эту проблему, необходимо увлечь молодежь, уверен Дмитрий Зубов. Значительную роль в этом глава Центросоюза видит в использовании «важнейшего из искусств» — кино.

В завершении семинара было подписано соглашение между руководством Алексеевского района и Казанским кооперативным институтом о создании ресурсного центра и намерении района принять участие в его работе.

Надо уметь готовить «вкусные» кадры

На следующий день в ходе круглого стола, организованного на базе факультета среднего профессионального образования ККИ РУК, эксперты акцентировали внимание на подготовке кадров и востребованности специальностей в системе общественного питания потребительской кооперации.

Согласно данным Татпотребсоюза, отрасль общественного питания за 9 месяцев текущего года обеспечила товарооборот на сумму 433,8 млн рублей, с ростом 110 % к уровню прошлого года. В числе райпо, обеспечивших рост товарооборота, — Алексеевское райпо (+27%), где накануне побывали участники дискуссии.

Неудивительно, что порядка 30% студентов кооперативного образования учатся по пищевым направлениям, изучая технологию продуктов общественного питания. Стоит отметить, что Казанский кооперативный институт РУК уже готовит специалистов в соответствии с той системой, которую задают работодатели.

По словам Набиевой, за три года количество студентов ККИ РУК выросло до 7 тысяч человек. В 2019-м вуз успешно прошел очередную аккредитацию до 2025 года. В результате было принято решение о расширении материально-технической базы — 15 ноября в Казани на Исаева, 12 открылся новый учебный корпус ККИ РУК в формате Ресурсного центра развития кооперации.

Данный проект поддержал и президент Татарстана Рустам Минниханов, посетивший Ресурсный центр ККИ в день открытия.

Президент подчеркнул, что потребкооперация уже вышла за рамки традиционного агропромышленного комплекса.

Глава республики выразил благодарность председателю Совета Центросоюза России Дмитрию Зубову за поддержку потребительской кооперации на федеральном уровне.

Также в этот же вечер состоялась церемония вручения наград. Председатель Совета Центросоюза Российской Федерации Дмитрий Зубов вручил президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову ведомственную награду Центросоюза Российской Федерации — орден «За вклад в развитие потребительской кооперации России» I степени. Орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации России» III степени был удостоен председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов, медалью «За вклад в развитие потребительской кооперации России» I степени награждена ректор Казанского кооперативного института РУК Алсу Набиева.

Кузница кооперативных кадров: история Казанского кооперативного института уходит корнями в 80-е годы

Казанский кооперативный институт — крупнейший филиал Российского университета кооперации — основан в 1987 году. ККИ РУК является основным вузом в Татарстане, который более 30 лет готовит специалистов для кооперации и малого бизнеса. Сегодня в вузе обучаются 7 тысяч студентов по 47 образовательным программам высшего и среднего профессионального образования.

ККИ РУК выступает как бизнес-инкубатор по созданию сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Именно при его поддержке в Татарстане за 2018—2019 годы было создано более 50 кооперативов, учрежден ревизионный союз сельхозкооперативов.

Кроме того, еще одной гордостью института является специалитет «Таможенное дело», а также новая специальность — «Экономическая безопасность». Стоит отметить, что это единственный вуз в регионе, где готовят таких специалистов, которые востребованы не только в таможенных органах, но и в целом в сфере внешнеэкономической деятельности, консалтинга, а также в правоохранительных органах.