Медведева почти гарантировала Загитовой место в финале Гран-при

Само собой получилось

Этап Гран-при России ответил практически на все вопросы о финалистах у девушек и в парном катании, оставив загадки только в танцах и у мужчин. Но породил новый вопрос: почему для выхода в финал на этапе необязательно участвовать? Подробности — в материале «Реального времени».

Радуясь за Медведеву, еще больше порадуемся за Загитову



После московского этапа вспомнилась фраза из романа Вальтера Скотта «Айвенго»: «Сэр, вы хорошо сражались за Йоркский дом и еще лучше за самого себя». Евгения Медведева, роскошно откатав, невольно помогала Алине Загитовой подняться в финал. Поскольку задвигая американку Мэрайю Белл «под себя», Евгения практически гарантировала Алине попадание в финал Гран-при.

Итак, смотрим на таблицу Гран-при и видим, что на двух первых строчках стоят Александра Трусова и Анна Щербакова, набравшие по 30 очков. На третьем месте, и это сенсация не меньшая, чем выход Финляндии на чемпионат Европы по футболу, находится американка Брэди Теннел. Казалось бы, после второго этапа Гран-при Канады, где Брэди заняла четвертое место, судьба-злодейка сказала ей: «А вам не кажется, что ваше место у пара… дной?» У нее было 22 очка, это меньше меньшего. Помнится, Евгения Тарасова и Владимир Морозов не смогли попасть на свой первый финал 2014 года, набрав 24 очка. По 22 очка еще у японки Сатоко Мияхары, Мэрайи Белл и нашей Елизаветы Туктамышевой. Но по дополнительным показателям в финал отберется Теннел, которая в эти же дни полировала лед в Польше на «Кубке Варшавы». О ее везении можно будет поговорить, когда будет проходить финал Гран-при, а сейчас просто перечислим тех, кто имел все шансы на успех, но так или иначе не воспользовался ими.

Кореянка Ю Ён могла бы стать третьей на этапе в Китае, там же потеряла свои шансы Туктамышева, причем ей помешала японка Мияхара. Уже в Москве Мияхаре помешала американка Белл, а американке помешала Медведева. Более того, в финал могла бы отобраться и Медведева, но ей помешала свой победой Трусова.

Сейчас диспозиция очень простая. Алена Косторная (15 очков), Алина Загитова и Рика Кихира (по 13 очков) делят пьедестал почета на Гран-при Японии в любом порядке. Среди участниц этого этапа просто не осталось тех, кто мог бы смешать карты фаворитам, включая Софью Самодурову.

Евгения Медведева, роскошно откатав, невольно помогала Алине Загитовой подняться в финал. Фото russian.rt.com

Просто я работаю волшебником

Любопытна история все той же Мэрайи Белл и ее тренера Рафаэля Арутюняна, проигравших в итоге Загитовой борьбу за место в финале Гран-при. У Белл до нынешнего Гран-при в активе не было вообще ничего. Победа в составе сборной США на командном чемпионате мира 2019 года была достигнута прежде всего за счет одиночников и танцоров. Даже по итогам чемпионатов США, не самых сильных в последние годы, у Белл всего лишь две бронзовые награды. По юниоркам она ни разу не попадала в финал Гран-при и даже не участвовала в чемпионатах мира. Это настолько поздний «продукт», что даже диву даешься.

Но в ее активе работа с Арутюняном, уроженцем Тбилиси и воспитанником армянской школы фигурного катания. То есть советских республик, бесконечно далеких от великого фигурного катания времен СССР.

В 43 года он переехал в Америку с очень незавидным досье. Но «прямо сейчас» это лучший тренер мира по совокупности достижений в мужском и женском одиночном катании. Суперзвездный Нейтан Чен — это целиком и полностью продукт работы Арутюняна, взявшего перспективного мальчика в 12 лет. Но это скорее исключение из практики работы Арутюняна, который достигает успехов с «возрастными» фигуристами, начиная работать с ними во время, когда в России их проводили бы на «заслуженный отдых».

Именно Арутюнян «реанимировал» Эшли Вагнер, не очень яркую фигуристку, доведя ее до серебра на ЧМ-2016 накануне 25-летия(!). Сейчас поднял на потолок возможностей Белл, которой 23 с половиной года — в современных реалиях фигурного катания сейчас значимо указывать даже такие подробности. Возможно, если бы Евгения Медведева выбрала для продолжения дальнейшей карьеры тренировочный лагерь Арутюняна, то творческий союз уже начал бы давать результат.

Сейчас Арутюнян — это лучший тренер мира по совокупности достижений в мужском и женском одиночном катании. Фото armeniasputnik.am

До встречи на чемпионатах России и мира

Если есть в мире что-то стабильное, то это нестабильность в катании воспитанников Валентины Чеботаревой. Станислава Константинова не стала изменять себе и «благодаря» сорванному лутцу «закопала» себя в короткой программе, а в итоге была 11-й, причем отрыв от 10-го места был огромен. Если она по примеру двух последних лет снова сумеет собраться к чемпионату страны, боюсь, необходимо будет принимать закон, запрещающий Станиславе представлять сборную России.

Сатоко Мияхара была хороша в Китае, но в России у нее все пошло не так. Зато хороший старт японки на Гран-при Китая позволил комментатору Татьяне Тарасовой вспомнить первого казанского суперфигуриста Александра Фадеева.

— Она единственная, кто вращается в две стороны, — оценивала Татьяна Анатольевна выступление японки Сатоко Мияхара. — Когда-то это придумал Стасик Жук. И это делал Фадеев. Он, мало этого, еще прыгал аксель в два с половиной оборота в обе стороны.

— Я думаю, когда Фадеев прыгал аксели, вращался в разные стороны, они еще и предположить не могли, что фигурное катание настолько сильно э-э-э... — не довел мысль до конца сокомментатор Алексей Ягудин, и получил еще один эмоциональный выплеск:

— Почему? Он и три с половиной потом прыгал. Он первый прыгал три-три, вообще! Он прыгал все. Все, что можно было сделать тогда, он делал.

Самарин (на фото) и Алиев на московском этапе сделали все от них зависящее, действуя по принципу: делай что должно, и будь что будет. Фото fsrussia.ru

Наши — молодцы!

Так ненавязчиво мы перейдем от выступления девушек к итогам мужского этапа.

Будучи крепки задним умом, зададимся вопросом о формировании состава участников московского этапа Гран-при. Почему Александр Самарин (13 очков) и Дмитрий Алиев (11 очков) встретились на одном этапе в Москве? Два претендента на финал Гран-при, во-первых, могли помешать друг другу, а кроме того, им мог помешать Шома Уно. Почему одного из наших нельзя было отправить в Китай, где этап выдался совсем уж легковесным...

Вообще, как происходит распределение на этапы? Пока видна логика только в составе участников китайского этапа, куда тренер Алексей Мишин повез свой «выводок»: Софья Самодурова и Елизавета Туктамышева со своим бойфрендом Андреем Лазукиным.

Но оставим вопросы на потом, а сейчас констатируем, что Самарин и Алиев на московском этапе сделали все от них зависящее, действуя по принципу: делай что должно, и будь что будет. Каждым прыжком, каждым вращением они «ввинчивали» себя в шестерку финалистов.

И если ситуация у девушек ясна и чиста, как слеза ребенка, то у мужчин гарантированно вышли трое: это наши, Чен и наверняка Юдзуру Ханю (15 очков). Плюс большие шансы у Джейсона Брауна (13) и Кевина Аймо (11 очков).

Тарасова и Морозов рискуют остаться вне финала

В парах тоже все ясно. У россиян Александры Бойковой и Дмитрия Козловского — 30 очков, 26 — у другого российского дуэта, Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина, добро пожаловать в финал. У китайской пары Пэн Чэн — Цзинь Ян — 28 очков. С 22 очками завершили два этапа американцы Денни — Фрейзер, которых смело можно перевести в «режим ожидания». Подобных пар, которые, находясь в запасе, могут заменить финалистов в случае возникновения каких-либо проблем, прежде всего со здоровьем, будет три. К примеру, в прошлом финале не смог выступить Ханю, вместо него катался канадец Кевин Мессинг.

Очень бы не хотелось, чтобы в числе запасных оказались Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото fsrussia.ru

Очень бы не хотелось, чтобы в числе запасных оказались Евгения Тарасова и Владимир Морозов с их 24 очками — с этой суммой, как мы уже писали выше, они однажды в финал не отобрались.

Максимальное количество очков по итогам одного этапа у дуэтов Суй Вэньцзин — Хань Цун из Китая и россиян Анастасии Мишиной — Александра Галлямова, набравших по 15 очков и практически гарантировавших себе попадание в финал.

Таким образом, финалистов, реальных и потенциальных, насчитывается уже пять пар. Получается, что свободно только одно место, на которое претендуют Тарасова — Морозов и канадцы Мур-Тауэрс и Маринаро. На последнем этапе заявлены китайцы, канадцы и Мишина — Галлямов, которые на прошедшей неделе выиграли этап Кубка России в Казани. Теперь неплохо было бы им опередить канадцев в Японии, но, увы, даже это не гарантирует нам финал, поскольку придется обращаться к дополнительным показателям, согласно которым в финале одной ногой Теннел. В случае бронзового выступления Мур-Тауэрс и Маринаро на Гран-при Японии придется нам сравнивать очки и баллы конкурентов. Когда такое было…

