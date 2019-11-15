Сдавать посуточно можно: запрет в СМИ оказался фейком

Самозанятые могут использовать квартиры для ведения предпринимательской деятельности: печь торты, заниматься репетиторством и оказывать юридические услуги

Растиражированная с утра новость о введении запрета на посуточную аренду квартир в связи с выходом постановления правительства РФ №1417 произвела эффект разорвавшейся бомбы. Несмотря на многочисленные гиперссылки на первоисточник в СМИ, казанские риелторы не поверили двусмысленной интерпретации правительственного документа, подписанного накануне премьер-министром Дмитрием Медведевым, считая толкование противоречащим Гражданскому кодексу. Конец сомнениям положили эксперты. «Запрет на посуточную аренду квартир невозможен, поскольку нарушает принципы гражданского оборота», — заявил «Реальному времени» ответственный секретарь экспертного совета Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук, признав, что по факту существует тонкая грань между тем, когда квартира сдается внаем, и гостиничными услугами.

Стоп-сигнал: сдавать посуточно нельзя?

Сегодня многие оказались взбудоражены сообщением информагентств о введении с ноября запрета на посуточную аренду квартир. Данный вид деятельности приносит солидный доход и многим казанцам. Во многих СМИ сообщали о выходе постановления правительства №1417, которое запрещает оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях многоквартирных домов. Фактически речь идет о запрете хостелов в жилых домах, что долго обсуждалось на федеральном уровне и наконец было закреплено в правительственном документе за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

В документе говорится, что в квартирах запрещено размещать промышленные предприятия и осуществлять миссионерскую деятельность, за исключением случаев, предусмотренных ст. 16 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Но вместе с тем жилые помещения можно использовать для профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности, но только если это не нарушает прав других граждан.

Загвоздка возникла из-за последнего пункта документа. В нем говорится, что «жилое помещение не может использоваться для предоставления гостиничных услуг». Поскольку существует тонкая грань между краткосрочной арендой (то есть с фиксированным сроком аренды, как у гостиниц) и самими гостиничными услугами, то некоторые интерпретировали последнее положение как прямой запрет на посуточную аренду.

В публикациях утверждалось, что теперь «посуточная аренда квартир в России оказалась вне закона, в частности, это может коснуться тех, кто сдает жилье с помощью онлайн-площадки Airbnb». Эксперты объясняли это тем, что так называемый «закон о хостелах», запрещающий использовать жилые помещения в качестве гостиниц, вступил в силу с 1 октября 2019 года, после чего ожидалось, что вслед за этим поступят разъяснения о почасовой и посуточной аренде квартир, но их не последовало. По этой причине сложилось впечатление, что запрет на краткосрочную аренду выражен в последнем предложении постановления.

Неверное толкование

Казанские риелторы и отельеры не поверили двусмысленным трактовкам, которые появились в прессе. Тем не менее эта сенсационная новость вызвала ажиотаж в социальных сетях, признал глава «Казан Реал Эстейт» Марсель Валиахметов. По его словам, со вчерашнего дня в профильных группах идут споры о том, как понимать эту последнюю формулировку в свете последних новаций, касающихся хостелов. Хотя он уверен, что аренду жилья нельзя путать с гостиничными услугами, потому что они находятся в разных правовых плоскостях. «Собственник вправе распоряжаться жильем по своему усмотрению, и это регулируется Гражданским кодексом», — отметил он.

Президент Ассоциации отельеров Татарстана, управляющая отелем Relita-Kazan Гульнара Сафина также заявила «Реальному времени», что предоставлять квартиру в посуточную аренду можно. По ее словам, между оказанием гостиничных услуг и договором найма большая разница, поэтому их нельзя сравнивать.

— Есть совокупность признаков, по которым причисляют к гостиницам (регулируется положением правительства №158). Это проживание, уборка, завтрак. «Если госорганы будут смотреть, то они должны оценивать по совокупности признаков, — пояснила она.

Сафина напомнила, что понятие гостиницы определяется постановлением правительства РФ №158 от 16 февраля 2019 года, в котором описаны все виды гостиниц и набор требований и услуг для отеля каждой категории, а вот сдача внаем собственного жилья регулируется главой 35 Гражданского кодекса. Поэтому сдача внаем комнат посуточно не запрещается, ведь это не является гостиничной деятельностью, заключила она. По ее словам, ничего нового в постановление не внесено, просто продублированы прежние правила.

Госдума: сдавать посуточно можно

Конец сомнениям положили в Госдуме. «Запрет на посуточную аренду квартир невозможен, поскольку нарушает принципы гражданского оборота», — заявил «Реальному времени» ответственный секретарь экспертного совета Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук.

— Вот видите, как неправильное толкование может создать информационную волну на ровном месте, — заметил Склянчук, пояснив, что между договором краткосрочной аренды и гостиничными услугами большая разница и разные права и обязанности.

Тем не менее проблемы с арендным фондом есть, и этим озабочены в правительстве. По словам эксперта, буквально на днях Александр Плутник (гендиректор института развития ДОМ.РФ) докладывал депутатам, что 10% жилого фонда сдаются в аренду. «Во многих городах мы видим объявления на столбах о сдаче квартир посуточно либо на часы. Это разрешено гражданским законодательством. Однако этими предложениями пользуются не только люди, которые приезжают в командировки, или кому нужно время поспать до вылета — им удобно снять на несколько часов квартиру рядом. Эти квартиры используются под бордели. А это уже не нравится соседям, потому что там постоянно ходят. Но у нас по Конституции право на жилище неприкосновенно, но все, что происходит внутри квартиры, остается «терра инкогнита», — отметил он.

Вместе с тем, указал Склянчук, квартиры могут использоваться для предпринимательства: «Татарстан как пилотный регион для самозанятых может пользоваться этой нормой. Торты, репетиторство и адвокаты... Это постановление допускает ведение предпринимательской деятельности без перевода квартиры в нежилое помещение».