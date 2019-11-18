Саратовскую экономику делают арматура, вагоны, электровозы и немного нефти

Обзор крупного бизнеса родины Вячеслава Володина и российского газа

«Реальное время» продолжает исследовать экономику регионов ПФО, опираясь на данные о выручке крупнейших компаний. Сегодня обратим взоры к южным рубежам нашей Родины — в Саратовскую область. Нефть там добывают, но на порядок меньше, чем в богатых Татарстане и Башкирии. И это отражается на составе экономики: сырьевая доля в ней невелика и в большей степени связана с переработкой нефти, а не с добычей. Совокупная выручка сотни крупнейших компаний Саратовской области в 2018 году составила около 550 миллиардов рублей. Это больше, чем показатели «бедных» соседей — Ульяновской и Пензенской областей, но гораздо меньше, чем у лидирующих в Поволжье Татарстана, Башкирии, Нижегородской и Самарской областях, Пермского края.

Электросети лидируют по выручке благодаря соседним регионам

Крупнейшей по объему выручки компанией, зарегистрированной в Саратовской области, стала «МРСК Волги». Это «дочка» принадлежащего государству ПАО «Россети». Базирующаяся в Саратове «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» обслуживает электросети общей протяженностью более 225 тысяч километров в семи регионах Поволжья (Саратовская, Пензенская, Ульяновская, Самарская, Оренбургская области, а также республики Мордовия и Чувашия).

В 2018 году оказание услуг по передаче электроэнергии в семи регионах принесло «МРСК Волги» выручку 63,5 миллиарда рублей и чистую прибыль 4,2 миллиарда. Благодаря столь обширной территории присутствия, предприятие является крупнейшим саратовским налогоплательщиком с показателем налога на прибыль более полутора миллиардов рублей.

Проданная на Кубань «дочка» «Северстали» наращивала выручку

На втором месте рейтинга — Металлургический завод «Балаково». Построенный с нуля на деньги «Северстали» мини-завод специализируется на выпуске сортового стального проката (главным образом арматуры) из металлолома. Производственная мощность — более миллиона тонн в год. Первую продукцию завод выпустил в 2013 году, в 2014-м получил 8 миллиардов рублей выручки, а уже к 2018-му вышел на второе место в регионе по годовому обороту: 27 миллиардов рублей (плюс 42% к показателям 2017-го), показатель чистой прибыли в 2018 году составил 136 миллионов.

Построенный с нуля на деньги «Северстали» мини-завод специализируется на выпуске сортового стального проката из металлолома. Фото bal.ru

В нынешнем году «Северсталь» продала свое саратовское детище Абинскому электрометаллургическому заводу (Краснодарский край), входящему в структуру «Новостали-М» депутата Госдумы Ивана Демченко. Сумма сделки составила 215 миллионов долларов. Новый собственник заявил о намерении нарастить объемы производства.

Нефти мало, компаний много

Саратовская область присутствует на нефтегазовой карте России, хотя углеводородов здесь добывают на порядок меньше, чем, скажем, в соседней Самарской области, не говоря уж о Татарстане или Башкирии. Суммарно в 2018 году в регионе добыли немногим более полутора миллионов тонн нефти и газового конденсата. При этом на добыче углеводородов здесь специализируется сразу несколько небольших компаний. Это подразделение «РуссНефти» Михаила Гуцериева — ПАО «Саратовнефтегаз» (выручка в 2018 году составила почти 5 миллиардов рублей), а также независимые компании «Юкола-Нефть» (10,2 млрд) и «ЛукБелОйл» (6,8 млрд). Стоит отметить, что ни одна из них не вошла в число десяти самых «оборотистых» в регионе. Зато там есть сразу две дочки «Роснефти», которые занимаются не добычей, а переработкой нефти и продажей нефтепродуктов.

Так, на третьей строчке рейтинга с выручкой 25,7 миллиарда рублей расположилось ПАО «Саратовнефтепродукт», продающее топливо как оптом, так и в розницу через сеть АЗС. В 2018 году предприятие получило неплохую прибыль: 10,5 миллиарда рублей. Еще одно предприятие из структуры «Роснефти» — «Саратовский НПЗ» с выручкой 13,4 миллиарда (девятое место рейтинга) и чистой прибылью 3,7 миллиарда. Это довольно крупный и передовой нефтеперерабатывающий завод. В 2018 году здесь начали производить «инновационное моторное топливо» — бензин АИ-95-К5 «Евро 6», который обладает «улучшенными эксплуатационными и экологическими характеристиками».

Добычу же углеводородов на территории Саратовской области «Роснефть» ведет силами своей оренбургской «дочки» — ПАО «Оренбургнефть».

Присутствует в десятке самых «оборотистых» компаний Саратовской области и подразделение «Лукойла» — нефтехимическое предприятие «Саратоворгсинтез», которое считается ведущим в России производителем нитрила акриловой кислоты, ацетонитрила и цианида натрия. С выручкой в 17,6 миллиарда рублей компания расположилась на седьмой строчке рейтинга. Стоит отметить, что завод время от времени попадает в центр внимания СМИ в связи с экологической тематикой: жители близлежащих районов Саратова периодически жалуются на едкий запах, который связывают с выхлопами «Саратоворгсинтеза».

На добыче углеводородов специализируется сразу несколько небольших компаний. Фото business-vector.info

Еще одно предприятие, связанное с нефтянкой, замыкает топ-10 саратовских предприятий с наибольшей выручкой. Это ООО «Фракджет-Волга», предоставляющее услуги по строительству и ремонту нефтяных и газовых скважин, а также их непосредственной эксплуатации. Компания создана в 2007 году, но бурно развиваться начала в 2013-м. А 2018 год стал для «Фракджет-Волги» и вовсе прорывным: оборот компании по сравнению с 2017-м вырос на 135% и достиг показателя в 12,7 миллиарда рублей. Показатель чистой прибыли за тот же период увеличился в шесть с лишним раз: 1,3 миллиарда в 2018-м против 200 миллионов в 2017-м. По состоянию на конец прошлого года стоимость компании оценивалась в 3,6 миллиарда рублей. Одним из основных заказчиков является «Газпром».

Любопытно, что один из совладельцев «Фракджет-Волги» Дмитрий Колосов является также соучредителем зарегистрированной в Москве компании «Фракджет-Строй», которая «засветилась» в Саратовской области как подрядчик на госконтрактах: компании достался тендер на строительство школы в Саратове.

Родина российского газа — антирекордсмен по тарифам

Саратовская область считается родиной отечественной газодобычи. Именно здесь, в селе Елшанка, в 1941 году пробурили первую в Россию газовую скважину. К 1946 году был построен и первый в стране магистральный газопровод, по которому голубое топливо пустили в Москву. И хотя уже в 60-х запасы местного газа были исчерпаны, это историческое обстоятельство наложило свой отпечаток на современное состояние саратовской экономики. В регионе работает сразу четыре крупных предприятия, входящих в структуру «Газпрома», причем два из них уверенно входят в десятку самых «оборотистых».

Это, как и в других регионах, местный «Межрегионгаз» (24,8 миллиарда рублей выручки и четвертое место рейтинг). Предприятие можно назвать успешным хотя бы потому, что уровень газификации в Саратовской области один из самых высоких в стране — 99%. Как следствие — много клиентов, к тому же, платящих за газ по одному из наиболее высоких в России тарифов. По данным РИА «Рейтинга», в Саратовской области тарифы на газ для населения — одни из наиболее высоких в России: 9,2 рубля за кубометр. Дороже газ обходится только в Калининградской и Иркутской областях. Ну а с учетом доходов населения, саратовский газ оказался самым недоступным в стране. На одну среднюю по региону зарплату здесь можно купить лишь 2 604 кубометра голубого топлива. Для сравнения: средний житель лидирующего по этому показателю ЯНАО на свою зарплату может купить больше 20 тысяч кубометров.

ООО «Газпром Трансгаз Саратов» зарабатывает на транспортировке газа. Фото yandex.ru

Вторая саратовская «дочка» «Газпрома» из лидирующей десятки — ООО «Газпром Трансгаз Саратов» (шестая строчка рейтинга), зарабатывающее на транспортировке газа (тот самый первый газопровод в стране, речь о котором шла выше, до сих пор в строю и является частью межконтинентального газопровода «Средняя Азия — Центр»). Выручка саратовского «Трансгаза» в 2018 году составила 21,1 миллиарда рублей и за год почти не изменилась.

Электроэнергетика: три миллиарда долгов

Еще один типичный для большинства регионов представитель первой десятки самых «оборотистых» компаний — местный энергосбытовый монополист. В данном случае это ПАО «Саратовэнерго», расположившееся на пятой строчке рейтинга с показателем выручки 23,6 миллиарда рублей.

Имея солидный по местным меркам оборот, «Саратовэнерго» не может похвастаться серьезной прибылью: как в 2018, так и в 2017 году она составляла чуть более семи миллионов рублей. А, скажем, в 2012 году, компания продемонстрировала значительные убытки (515 миллионов). Поправить финансовые показатели компании могла бы ликвидация кредиторской задолженности, однако она уже несколько лет превышает показатель в 3 миллиарда рублей. Осторожный оптимизм внушает тот факт, что в 2018 году наметилась тенденция снижения дебиторки. По итогам года она составила 3,1 миллиарда рублей, годом ранее — 3,22 миллиарда. Согласно бухгалтерскому отчету, это может быть связано с реструктуризацией долга одного из крупнейших должников — МУП «Саратовводоканал», задолженность которого перешла к частнику-концессионеру, взявшему городские сети водоснабжения в управление.

Поправить финансовые показатели компании могла бы ликвидация кредиторской задолженности, она уже несколько лет превышает показатель в 3 миллиарда рублей. Фото reporter64.ru

Самый быстрый электровоз из Энгельса

На восьмом месте нашего рейтинга — АО «Завод металлоконструкций» в городе Энгельсе. Основной вид деятельности — производство вагонов. Как мы уже писали в анализе экономики Мордовии, эта отрасль в последние годы переживает период активного роста, что не могло не отразиться на показателях ЗМК. В 2018 году выручка предприятия выросла на 81% и достигла показателя 14,7 миллиарда рублей. Растет и прибыль: в 2018 году она составила 1,9 миллиарда, что на 800 миллионов больше, чем по итогам 2017-го.

Основным заказчиком ЗМК является входящий в структуру «Ростеха» «Уралвагонзавод».

Предприятие находится под контролем бизнесмена Станислава Гамзалова, который также является инициатором инвестпроекта по созданию в Энгельсе производства самых быстрых в России электровозов 2ЭВ120 по технологии, разработанной «Первой локомотивной компанией» совместно с канадской «Bombardier». АО «Энгельсский локомотивный завод» в 2018 году продемонстрировал выручку всего в 400 миллионов рублей и не попал в наш топ-100, однако производство только-только началось, и полноценные выводы об успешности проекта делать пока рано.

Банкротное детище Володина

Не попало в топ 100, несмотря на солидную 18-миллиардную выручку, и ООО «Торговый дом «Солнечные продукты» — предприятие по производству масло-жировой пищевой продукции. «Реальное время» подробно рассказывало о нем в предыдущем исследовании саратовской экономики. Из него читатели узнали, что к созданию «Солнечных продуктов» в свое время приложил руку Вячеслав Володин, нынешний председатель Госдумы РФ и уроженец Саратовской области. Его партнером по бизнесу был Владислав Буров. В этом году ООО «Солнечные продукты» признано банкротом (процедура была запущена еще в 2018-м, поэтому в наш рейтинг компания не попала), однако в реестре юридических лиц есть вероятный «правопреемник» — акционерное общество с аналогичным названием, на 100 процентов принадлежащее Владиславу Бурову. Не исключено, что по итогам текущего года в наш рейтинг «ворвется» именно оно.

Топ-100 компаний Саратовской области, выручка за 2018 год

№ Наименование Совладельцы Вид деятельности Выручка за 2018 г., тыс. руб. Выручка за 2017 г., тыс. руб. Изменение 1 МРСК ВОЛГИ, ПАО РОССЕТИ, ПАО 67.97%

ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA CYPRUS LIMITED 11.47%

РОСИМУЩЕСТВО 0.50%

Головцов Александр Викторович 0.0048%

Зарецкий Дмитрий Львович 0.00050%

Реброва Наталия Леонидовна 0.00010% Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям 63.591.361 59.139.036 8% 2 МЗ БАЛАКОВО, АО СЕВЕРСТАЛЬ, ПАО 100% Производство чугуна, стали и ферросплавов 27.041.550 18.990.626 42% 3 САРАТОВНЕФТЕПРОДУКТ, ПАО РН-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ, ООО 92.93% Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 25.784.086 21.567.354 20% 4 ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САРАТОВ, ООО ГАЗПРОМ ИНВЕСТ РГК, ООО 95%

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 5% Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям 24.841.487 22.652.575 10% 5 САРАТОВЭНЕРГО, ПАО ИНТЕР РАО, ПАО 56.23%

САМАРАЭНЕРГО, ПАО 11.96%

ИНТЕР РАО ИНВЕСТ, ООО 2.99%

Переведенцев Сергей Витальевич 0.0013% Торговля электроэнергией 23.675.546 21.508.216 10% 6 ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САРАТОВ, ООО ГАЗПРОМ, ПАО 100% Транспортирование по трубопроводам газа 21.145.163 21.332.473 -1% 7 САРАТОВОРГСИНТЕЗ, ООО ЛУКОЙЛ, ПАО 100% Производство прочих основных органических химических веществ 17.627.086 14.974.160 18% 8 ЗМК, АО ОВ КАПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГМБХ 72.43%

Гамзалов Станислав Джахпарович 13.94% Производство несамоходных железнодорожных, трамвайных и прочих вагонов для перевозки грузов 14.699.440 8.119.733 81% 9 САРАТОВСКИЙ НПЗ, ПАО РН ХОЛДИНГ, АО 83.78%

РН-ПЕРЕРАБОТКА, ООО 1.70%

Юшин Андрей Вячеславович 0.0019% Производство нефтепродуктов 13.483.793 11.831.985 14% 10 ФРАКДЖЕТ-ВОЛГА, ООО Колосов Дмитрий Сергеевич 50%

Трифонов Роман Александрович 50% Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа 12.743.402 5.426.272 135% 11 КОМПАНИЯ ПОСТАВКА, ООО Ефремова Наталия Юрьевна 50%

Кондратьева Наталья Владимировна 50% Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы 10.771.299 10.696.019 1% 12 ЮКОЛА-НЕФТЬ, ООО Шумский Валерий Константинович 72.03%

Месячик Вероника Николаевна 14.03%

МЕСТНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ ПРЕПОДОБНОЙ ЕВФРОСИНИИ ПОЛОЦКОЙ 7.48%

КОМПАНИЯ "АЗЗАМЕНИЯ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" 4.54%

БАКЛЭНД КАМПАНИ ИНКОРПОРЕЙТ 1.24%

БЕЛАР, ООО 0.65%

ИК ЮКОЛА ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТ, ПАО 0.030% Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа 10.265.288 6.875.930 49% 13 ЦЕНТР РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ, ООО Плотников Дмитрий Валентинович 75%

Бирюков Александр Иванович 15%

Белоусов Андрей Юрьевич 10% Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах 10.233.120 11.291.314 -9% 14 МНОГО МЕБЕЛИ, ООО Ходасевич Дмитрий Георгиевич 90%

Ходасевич Андрей Георгиевич 10% Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием 9.799.405 9.393.092 4% 15 НПП ПОЛИПЛАСТИК, ООО ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК, ООО 100% Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах 9.732.898 8.075.272 21% 16 ДУБКИ, ООО МЯСОКОМБИНАТ Ефремов Игорь Дмитриевич 50%

Кондратьев Юрий Алексеевич 50% Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы 7.850.362 7.517.566 4% 17 СПГЭС, ООО ТРАНСЭНЕРГОСЕРВИС, ООО 33.98%

ИНВЕСТЭНЕРГО, ООО 33%

ЭНЕРГОКОМ, ООО 33%

Пименова Елена Николаевна 0.020% Торговля электроэнергией 6.939.634 6.699.955 4% 18 ЛУКБЕЛОЙЛ, ООО ПК БЕЛЭНЕРГОМАШ, ООО 100% Добыча сырой нефти 6.834.818 3.756.735 82% 19 ТРАНСМАШ, АО ИВСК, ООО 96.92% Производство транспортных средств для ремонта и технического обслуживания железнодорожных, трамвайных и прочих путей 6.693.222 4.920.444 36% 20 МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА МАРИЯ, ООО КОМПАНИЯ "КРОГЕЙТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" 100% Производство кухонной мебели 6.505.146 7.188.948 -10% 21 ВОЛГАТОРГ, ООО Миньков Леонид Израилевич 100% Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах 6.289.186 6.780.611 -7% 22 КОРОЛЬ ДИВАНОВ, ООО Ходасевич Дмитрий Георгиевич 80%

Горбачев Виталий Владимирович 10%

Ходасевич Андрей Георгиевич 10% Производство прочей мебели 6.094.752 4.613.052 32% 23 СЭПО-ЗЭМ, ООО СЭПО, ОАО 99.99%

Резник Алексей Евгеньевич 9,000 руб.

Бондаренко Борис Петрович 3,000 руб.

Мазанов Владимир Николаевич 3,000 руб.

Якушев Михаил Михайлович 3,000 руб.

Менжерес Александр Николаевич 2,000 руб.

Баринов Евгений Николаевич 1,000 руб.

Голубятников Александр Геннадьевич 1,000 руб. Производство силовых установок и двигателей для летательных аппаратов, включая космические; наземных тренажеров для летного состава; их частей 6.065.438 5.063.457 20% 24 ХОЛСИМ(РУС), ООО ХОЛСИМ 99.62%

ХОЛСИМ АУСЛАНДБЕТАЙЛИГУНГС ГМБХ 0.38% Производство цемента 5.497.190 5.122.597 7% 25 РЕВАНШ, ООО Карпова Людмила Владимировна 100% Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах 5.122.592 4.183.098 22% 26 БРТ, ПАО АКЦИОНЕРНАЯ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭЛИ ИНДАСТРИС ХОЛДИНГ С.А." 59.74%

"КУДОС-ЛИМИТЕД" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 20.15%

"БАЛТЕН ИНВЕСТМЕНТ ЛТД" АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ 19.90%

РОСБАНК, ПАО 0.11%

ДКК, ЗАО 0.080%

ИНДУСТРИЯ-ПЛЮС, ООО ПРЕДПРИЯТИЕ 0.020%

РНИК, ОАО 0.010%

ФИНАНСОВЫЙ ДОМ РОСИНВЕСТ, ОАО 6 руб. Производство изделий из вулканизированной резины, не включенных в другие группировки 5.115.581 4.868.660 5% 27 ГВСУ № 5, ФГУП МИНОБОРОНЫ РОССИИ 100% Строительство жилых и нежилых зданий 4.996.199 7.610.371 -34% 28 САРАТОВНЕФТЕГАЗ, ПАО РУССНЕФТЬ, ПАО НК 96.20% Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа 4.978.813 4.670.267 7% 29 ВЦМ ВОЛГА, ООО АКРОН ХОЛДИНГ, АО 100% Обработка отходов и лома цветных металлов 4.701.221 2.759.932 70% 30 БОШ ПАУЭР ТУЛЗ, ООО ФИРМА " СЦИНТИЛЛА АГ" 100% Производство ручных инструментов с механизированным приводом 4.420.810 4.298.003 3% 31 АВТОТРАССА, ООО Киракосян Арарат Гарникович 70%

Киракосян Айда Вагановна 30% Строительство автомобильных дорог и автомагистралей 4.348.708 2.531.596 72% 32 МАКПРОМ, ООО СИ ГРУПП, АО 100% Производство макаронных изделий 4.138.415 3.719.323 11% 33 САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО, АО САЛАВАТСТЕКЛО, АО 100% Производство листового стекла 4.038.344 3.663.436 10% 34 СЛЗК, ООО Криволапов Дмитрий Николаевич 100% Утилизация отсортированных материалов 3.931.993 #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! 35 ТД БЕЛАЯ ДОЛИНА, ООО Михайлов Алексей Сергеевич 40%

Шипилова Наталья Сергеевна 40%

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "RWD HOLDING AG" 20% Торговля оптовая молочными продуктами 3.889.101 3.366.277 16% 36 БЦЛ, АО ЗМК, АО 50%

УБТ-УРАЛВАГОНЗАВОД, АО 50% Производство бытовых электрических приборов 3.854.187 660.693 483% 37 СПГЭС, ЗАО Колесов Евгений Витальевич 2.15%

Тарасов Алексей Михайлович 1.75%

Филимонов Николай Иванович 1.64%

Барсукова Алла Васильевна 1.61%

Балахнин Юрий Константинович 1.43%

Хадонович Ольга Ивановна 1.09%

Салимов Энвер Александрович 0.97%

Кондрашов Александр Николаевич 0.76%

Голов Владимир Алексеевич 0.65%

Реймер Владимир 0.65%

...* Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям 3.725.057 3.505.975 6% 38 ТОВАРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ООО Музыченко Надежда Николаевна 66%

Музыченко Иван Николаевич 33%

Хрестин Сергей Петрович 1% Производство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций 3.671.904 3.101.583 18% 39 НК ГНТ, ООО Пономарев Дмитрий Алексеевич 40%

Кистанов Алексей Владимирович 20%

Мясников Григорий Николаевич 20%

Мясников Николай Григорьевич 20% Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы 3.561.556 1.115.241 219% 40 ВНИПИГАЗДОБЫЧА, ПАО ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ООО 56.67%

УСТЬ-ЛУГА ЭКОНОМИК СИТИ, АО 9.49%

VULPES RUSSIAN OPPORTUNITIES FUND 4.19%

Жмулин Владимир Владимирович 0.15%

Бурданов Алексей Евгеньевич 0.010% Инженерные изыскания в строительстве 3.548.647 4.740.421 -25% 41 ТД ТОРЭКС, ООО Седов Владимир Игоревич 100% Торговля оптовая неспециализированная 3.461.013 3.725.349 -7% 42 НЕФТЬТРАНССЕРВИС, АО ТЕМПОТРЕЙД, ООО 40%

Бекишов Николай Петрович 20%

Климашин Владимир Петрович 20%

СТАРОЙЛ, ООО 20% Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 3.287.505 2.019.860 63% 43 КБ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ, ООО Шпрехер Аврум Мотелевич 80%

Ломакин Юрий Леонидович 20% Производство элементов электронной аппаратуры 3.096.388 1.961.606 58% 44 ИНТЭК, ООО РОСТ, ООО 97.15%

Островская Галина Анатольевна 2.85% Торговля оптовая прочими бытовыми товарами 2.991.925 3.033.595 -1% 45 СПК КУРНИКОВ, ООО Чилингарян Эльмира Ваничковна 100% Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы 2.830.547 1.930.727 47% 46 ТОРЭКС, ООО Седов Игорь Васильевич 75.19%

Ионов Сергей Васильевич 21.19%

Иванов Сергей Викторович 2%

Кузнецов Валерий Васильевич 1.63% Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей 2.791.034 3.192.016 -13% 47 МИРТЕХ, ООО Компания "Мировая Техника Лимитед" 100% Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства 2.753.348 3.547.306 -22% 48 ТОРГСЕРВИС 64, ООО Шнайдер Валентина Эманнуиловна 61.50%

Шнайдер Андрей Иванович 20%

Шнайдер Иван Иванович 9%

Яковлев Валерий Геннадьевич 6.50%

Вейкулайнен Андрей Алексеевич 3% Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 2.735.103 2.969.744 -8% 49 САРЛОМТОРГ, ООО Трушин Владислав Владиславович 100% Торговля оптовая отходами и ломом 2.721.001 2.265.612 20% 50 ТД РУБЕЖ, ООО Воробьева Ирина Николаевна 100% Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами 2.636.332 1.759.047 50% 51 ЕПК САРАТОВ, АО ТД ЕПК, ООО 76.15%

ЕПК, АО 23.85% Производство шариковых и роликовых подшипников 2.579.753 2.204.640 17% 52 ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ, АО 80.38%

Малышкина Елена Александровна 0.0050% Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям 2.564.052 2.433.232 5% 53 РЕГИОН-САРАТОВ, ООО ТК Мирощенкова Наталья Геннадьевна 50%

Спиридонов Олег Юрьевич 50% Торговля оптовая зерном 2.555.004 1.729.669 48% 54 ТРОЛЗА, ЗАО Лаврин Роман Викторович 0.080%

Попова Ирина Владимировна 0.040% Производство автобусов и троллейбусов 2.509.940 2.737.174 -8% 55 ТЕХНОЛАЙТ, ООО Голубев Олег Викторович 100% Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами 2.438.082 797.011 206% 56 РОБЕРТ БОШ САРАТОВ, ООО ФИРМА РОБЕРТ БОШ ГМБХ 100% Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств 2.401.017 2.375.841 1% 57 САЗ, ЗАО УПТК-1, ЗАО 6,300 руб.

Бугаенко Лев Трофимович 1,350 руб.

Степанов Вячеслав Сергеевич 1,350 руб. Производство арматуры трубопроводной 2.393.363 2.173.437 10% 58 ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ ВОЛГА, АО Производство цемента 2.347.156 2.346.587 0% 59 МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ ЭНГЕЛЬССКИЙ ; ООО МКЭ, ООО Михайлов Алексей Сергеевич 32.87%

Шипилова Наталья Сергеевна 32.86%

Михайлова Елена Владимировна 15.99%

Шипилов Евгений Васильевич 15.76%

Михайлов Александр Анатольевич 2.37%

Михайлова Елена Вячеславовна 0.12%

Михайлов Сергей Анатольевич 0.020% Производство питьевого молока и питьевых сливок 2.337.475 2.041.509 14% 60 СИГНАЛ, ООО ЭПО СИГНАЛ-ИНВЕСТ, ООО 99.96%

Никонов Александр Владимирович 0.040% Производство приборов для контроля прочих физических величин 2.336.346 2.429.225 -4% 61 НПП АЛМАЗ, АО РОСТЕХ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 100% Производство электронных вакуумных ламп и трубок и прочих электронных вакуумных приборов 2.269.310 1.940.113 17% 62 ЕПК-БРЕНКО ПОДШИПНИКОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО ЗАКРЫТАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМСТЕД РЭЙЛ - ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОДШИПНИКОВАЯ КОРПОРАЦИЯ Б.В." 100% Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов 2.224.224 3.796.187 -41% 63 КВС, ООО ИК ЛИДЕР, ЗАО 90%

КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ООО 10% Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд 2.223.624 #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! 64 РЕГИОНЭКОПРОДУКТ-ПОВОЛЖЬЕ, ООО Мошкарев Алексей Юрьевич 32%

Мошкарев Сергей Юрьевич 32%

Бобков Дмитрий Сергеевич 21%

Захарук Сергей Анатольевич 15% Производство колбасных изделий 2.202.259 2.194.874 0% 65 ННК-САРАТОВНЕФТЕГАЗДОБЫЧА, ООО ННК-УПРАВЛЕНИЕ, АО 99.99%

НГХ-НЕДРА, ООО 0.010% Добыча природного газа и газового конденсата 2.160.839 1.785.067 21% 66 АГРОСОЮЗ-МАРКЕТ, ООО Протасов Андрей Анатольевич 50%

Строганов Андрей Борисович 50% Ремонт машин и оборудования 2.154.019 2.337.079 -8% 67 СК НОВЫЙ ВЕК, ООО Саджая Романи Нодариевич 100% Строительство жилых и нежилых зданий 2.097.412 220.620 851% 68 ЗАВОД НЕФТЕГАЗОБОРУДОВАНИЕ, ООО Захарова Варвара Ивановна 100% Производство гидравлического и пневматического силового оборудования 2.057.502 1.865.439 10% 69 356 АРЗ, АО РОСИМУЩЕСТВО 69.85% Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические 1.975.540 1.840.443 7% 70 ЕВРОЛОМ, ООО Мороз Алексей Валерьевич 100% Торговля оптовая отходами и ломом 1.970.375 22.464 8671% 71 ПТИЦЕФАБРИКА МИХАЙЛОВСКАЯ, АО Выращивание сельскохозяйственной птицы на мясо 1.926.811 1.788.507 8% 72 РЕГИОН-ТРЕЙД, ООО ТД Герасимов Алексей Викторович 100% Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы 1.856.351 1.727.092 7% 73 ОБЛКОММУНЭНЕРГО, АО МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 65.80%

ЭНЕРГОИНВЕСТ, ООО 3.49%

САРАТОВИНВЕСТПРОЕКТ, ООО 3.49%

ИНВЕСТПРОЕКТ, ООО 3.49%

ИНВЕСТПРОМ, ООО 3.49%

САРАТОВ-ИНВЕСТ, ООО 3.49%

ПРОМИНВЕСТЭНЕРГО, ООО 3.48%

САРАТОВПРОМПРОЕКТ, ООО 1.16%

Кискин Глеб Михайлович 0.48%

Кискин Михаил Юрьевич 0.00079% Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям 1.822.314 1.567.131 16% 74 ГИПРОНИИГАЗ, АО РОСГАЗИФИКАЦИЯ, АО 60%

Шурайц Александр Лазаревич 22.33%

Недлин Михаил Самуилович 0.38% Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях 1.795.980 1.234.119 46% 75 СМП 377, ООО Зейналов Эльчин Тельман Оглы 100% Строительство жилых и нежилых зданий 1.772.805 2.196.310 -19% 76 БОШ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, ООО БОШ ТЕРМОТЕХНИКА, ООО 95%

БОШ ТЕРМОТЕХНИК ГМБХ 5% Производство котлов центрального отопления 1.760.156 1.520.035 16% 77 САРАТОВСКИЕ АВИАЛИНИИ, АО СОЮЗ ИНВЕСТ, ООО 55.55%

ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ ЭНЕРГОСОЮЗ, АО 26.63%

Давыдов Юрий Кириллович 0.00010% Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию 1.749.685 5.732.439 -69% 78 НПЦ АЛМАЗ-ФАЗОТРОН, АО РПКБ, АО 100% Производство диодов, транзисторов и прочих полупроводниковых приборов, включая светоизлучающие диоды, пьезоэлектрические приборы и их части 1.735.770 1.671.042 4% 79 АРГОН, ООО НПК ХИМПРОМИНЖИНИРИНГ, АО 100%

ЗУКМ, ООО 1,450 руб. Производство химических волокон 1.732.897 979.836 77% 80 ЭНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ, ООО ТД ПЕРСПЕКТИВА, ООО 99.98%

Лёвин Сергей Анатольевич 0.020% Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения 1.732.379 1.898.327 -9% 81 ГОЛД ГРЕЙН, ООО Панкратов Дмитрий Валерьевич 95%

Панкратова Ирина Сергеевна 5% Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных 1.707.459 864.980 97% 82 ЭЛЕКТРОСБЫТ, ООО Качуровский Виктор Владимирович 40%

Сироид Галина Александровна 40%

Балдина Елена Владимировна 20% Распределение электроэнергии 1.699.412 1.498.149 13% 83 ЭТПЗ, ООО МЕТАЛЛУРГИНВЕСТ, ООО 99.99%

ЭТПЗ, ООО 0.010% Производство стальных труб, полых профилей и фитингов 1.673.428 1.733.841 -3% 84 ЭЛВИС-РС, ООО Росличенко Дмитрий Александрович 100% Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами 1.670.421 1.383.271 21% 85 БСК, ООО Чернышев Алексей Андреевич 100% Производство сахара 1.670.046 1.340.250 25% 86 ФАРМВОЛГА ООО ЭРКАФАРМ, ЗАО 90.94%

ЛЕНМЕДСНАБ-ДОКТОР, ООО 9.06% Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) 1.666.672 1.290.883 29% 87 ЗАВОД АИТ, ООО Бондарева Валентина Геннадьевна 50%

ТОРГОВЫЙ ДОМ ЛОКОТЕХ, ООО 50% Производство аккумуляторных батарей и их частей 1.649.304 1.240.371 33% 88 ТМК ЧЕРМЕТ-САРАТОВ, ООО ТМК ЧЕРМЕТ, ООО 99%

ТМК ЧЕРМЕТ-СЕРВИС, ООО 1% Обработка отходов и лома черных металлов 1.626.334 1.040.083 56% 89 ДЖИ ЭФ САРАТОВ, ООО Максимов Геннадий Павлович 100% Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 1.626.256 1.440.154 13% 90 ДИАЛЛ АЛЬЯНС, ООО ЧАСТНАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ РОЯЛ АТЛАНТИК ЭНЕРДЖИ 100% Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы 1.614.809 1.790.524 -10% 91 АТСЖ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА АНТОНОВСКОЕ, ТСЖ n/a

БАРДИНО, ТСЖ n/a

БАРДИНСКИЙ, ТСЖ n/a

БАТАВИНСКИЙ-1, ТСЖ n/a

ДНЕПР 2004, ТСН n/a

ДОМ, ТСЖ n/a

ДОМОВОЙ, ТСЖ n/a

МОЛОДЕЖНЫЙ -2, ТСЖ n/a

МОЛОДЕЖНЫЙ-1, ТСЖ n/a

САТУРН-1, ТСЖ n/a

...* Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 1.562.016 1.530.693 2% 92 НИТА-ФАРМ, ООО Смыков Виктор Владимирович 50%

Юналиев Али Абдулкадирович 50% Производство материалов, применяемых в медицинских целях 1.547.376 1.553.896 0% 93 АВТОФОРУМ, ООО Железнов Роман Евгеньевич 100% Торговля автотранспортными средствами 1.546.291 1.309.019 18% 94 ШОКОЛАД БУТИК, ООО Муратова Светлана Геннадиевна 100% Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями 1.541.773 1.513.408 2% 95 ВОЛГАДОРСТРОЙ, ООО Киракосян Арарат Гарникович 60%

Киракосян Тигран Араратович 40% Подготовка строительной площадки 1.533.467 901.007 70% 96 САРАТОВОБЛЖИЛСТРОЙ, АО Строительство жилых и нежилых зданий 1.527.935 1.983.083 -23% 97 ИМПУЛЬС-ТРЕЙД, ООО Снопова Мария Газизовна 100% Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 1.521.198 259.176 487% 98 ЭТЕЛЬ-ТОРГ, ООО ЭТЕЛЬ ГРУПП, ООО 99%

Акчурин Саит Менирович 1% Торговля оптовая мороженым и замороженными десертами 1.486.274 1.367.260 9% 99 САРАТОВ-ХОЛОД ПЛЮС, ООО Миронова Галина Владимировна 100% Производство мороженого 1.471.408 1.306.974 13% 100 КОНСУЛ, ООО АК Мизгир Дмитрий Алексеевич 33.33%

Мизгир Наташа Владимировна 33.33%

Полищук Олег Сергеевич 33.33% Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания 1.449.468 1.501.612 -3%