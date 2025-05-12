Россия планирует построить более 1,6 тыс. гражданских судов до 2036 года

Правительство также планирует выделить 500 млрд рублей на поддержку производителей и заказчиков судов в ближайшие шесть лет

Фото: Динар Фатыхов

Россия намерена построить более 1,6 тыс. гражданских судов и морской техники до 2036 года. Об этом ТАСС сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным и другими заместителями.

Мантуров уточнил, что старые суда, построенные в 70–80-х годах, нуждаются в замене современными и технологичными изделиями.

— Их ритмичное замещение является главным вызовом отечественного судостроения, — сказал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом выполнение государственного оборонного заказа остается приоритетом для российских кораблестроителей. Мантуров добавил, что стратегия развития Военно-морского флота России до 2050 года находится на завершающем этапе подготовки.

Правительство планирует выделить 500 млрд рублей на поддержку производителей и заказчиков судов в ближайшие шесть лет. Михаил Мишустин подчеркнул, что это рекордное финансирование для отрасли, которое поможет обновить флот в условиях санкций и ограничений.

— Обновление и наращивание отечественного флота имеет ключевое значение для выстраивания логистических маршрутов в дружественные страны, — подчеркнул глава правительства.

Напомним, что в прошлом году в научно-образовательной лаборатории СПбГМТУ впервые в России подготовили установку гибридной лазерно-дуговой сварки для использования на судостроительном предприятии, что повысит производительность работ до шести раз.



Анастасия Фартыгина