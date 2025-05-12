Правительство направит рекордные 500 млрд рублей на развитие судостроения
Правительство России выделит более 500 млрд рублей на развитие судостроения в ближайшие шесть лет. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РИА «Новости».
— Это рекордный объем финансирования отрасли. Значительная часть средств будет выделена в рамках нового нацпроекта технологического лидерства «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», — заявил Мишустин.
Премьер-министр подчеркнул, что в условиях санкций развитие отечественного флота имеет ключевое значение для:
- выстраивания логистических маршрутов в дружественные страны;
- перевозок грузов по Северному морскому пути;
- судоходства по внутренним водным путям и развития речного туризма.
Мишустин также сообщил, что правительство утвердило стратегию развития судостроения до 2050 года, которая включает наращивание производственных мощностей, строительство новых верфей, увеличение загрузки предприятий, расширение программ научных исследований и разработок, повышение инвестиционной привлекательности и устранение административных барьеров.
В марте на воду спустили многоцелевую атомную подводную лодку «Пермь». Эта подводка относится к проекту «Ясень-М» и стала первым носителем гиперзвуковых ракет «Циркон».
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