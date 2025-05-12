Правительство направит рекордные 500 млрд рублей на развитие судостроения

Фото: Динар Фатыхов

Правительство России выделит более 500 млрд рублей на развитие судостроения в ближайшие шесть лет. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет РИА «Новости».

— Это рекордный объем финансирования отрасли. Значительная часть средств будет выделена в рамках нового нацпроекта технологического лидерства «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», — заявил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что в условиях санкций развитие отечественного флота имеет ключевое значение для:

выстраивания логистических маршрутов в дружественные страны;

перевозок грузов по Северному морскому пути;

судоходства по внутренним водным путям и развития речного туризма.

Реальное время / realnoevremya.ru

Мишустин также сообщил, что правительство утвердило стратегию развития судостроения до 2050 года, которая включает наращивание производственных мощностей, строительство новых верфей, увеличение загрузки предприятий, расширение программ научных исследований и разработок, повышение инвестиционной привлекательности и устранение административных барьеров.

В марте на воду спустили многоцелевую атомную подводную лодку «Пермь». Эта подводка относится к проекту «Ясень-М» и стала первым носителем гиперзвуковых ракет «Циркон».



Рената Валеева