Казанский моторынок превзошел ожидания

Спрос на байки вдвое превышает ожидания дилеров

Фото: Максим Платонов

В этом году в Казани открылось сразу два новых мотосалона: Harley-Davidson в мае и «Урал» в августе. «Реальное время» решило узнать, как новые игроки чувствуют себя на казанском моторынке. Выяснилось, что спрос на байки в Татарстане оказался примерно вдвое выше, чем рассчитывали дилеры.

Лучше, чем ожидали

По словам представителя официального дилерского центра Ирбитского мотоциклетного завода (ИМЗ) в Поволжье Айрата Невмятуллина, за первые три месяца работы салона «Урал» в Казани было продано семь этих легендарных машин.

— Несмотря на то что салон открылся уже в конце сезона, в августе, за первые три месяца мы продали в два с лишним раза больше техники, чем планировали, — рассказал Айрат Невмятуллин. — Большинство покупателей — жители Татарстана. Все мотоциклы проданы в комплектации с приводом на коляску.

По нашим данным, средняя цена такого аппарата — 900 тысяч рублей.

Фото facebook.com/uralmoto.volga

Среди покупателей, по словам Невмятуллина, не только ностальгирующие по юности экс-владельцы еще советского «Урала», но и молодые люди 35—40 лет, выбирающие этот мотоцикл для семейных загородных поездок — в качестве альтернативы квадроциклу. Кстати, удивительный факт: львиная доля продаж ирбитских мотоциклов сегодня приходится не на Россию, а на страны Запада.

Похожее соотношение ожидаемых и фактических продаж наблюдали и в казанском представительстве Harley-Davidson. По словам его владельца Романа Гречухина, спрос на байки примерно вдвое превысил тот, на который он рассчитывал, открывая салон на Поперечно-Базарной улице.

— Больше всего мотоциклов у нас купили татарстанцы, были также покупатели из Чувашии, Пермского края, Мордовии и других регионов Поволжья, — говорит Гречухин. — Сейчас в России около 30 салонов Harley-Davidson, три из них (новосибирский, красноярский и казанский) принадлежат нашему дилерскому центру. Салон в Новосибирске по показателям лидирует в регионе Россия — СНГ последние четыре года, салон в Красноярске — входит в тройку. Думаю, казанский салон, при сохранении наметившейся тенденции, будет уверенно входить в первую пятерку.

Башкирия в тройке мотолидеров



Возросший спрос на новые мотоциклы отмечается по всей России. По данным агентства «Автостат», с января по сентябрь 2019 года объем рынка новых мотоциклов в России составил 11 981 единицу, что почти на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост рынка зафиксирован во всех регионах, кроме Ростовской области и республики Марий Эл. Что касается ПФО, то здесь спрос за год вырос на 59%: за девять месяцев 2019-го в Поволжье продан 1331 новый мотоцикл.

При этом Татарстан в число лидеров по количеству зарегистрированных мотоциклов пока не входит. А вот соседняя Башкирия по этому показателю — третья в России. Мотопарк региона насчитывает почти 104 тысячи единиц техники.

Число байкеров в Казани растет

Тем не менее мотоциклов становится больше. Эту тенденцию замечают не только дилеры, но и сами байкеры. Так, мотоциклист и владелец местного филиала магазина мотоэкипировки «Мотопитер» Виктор Доцент Лопухов говорит, что рост числа мотолюбителей в Казани наблюдается в последние 10 лет.

— Нужно отметить, что Казань сама по себе — не очень мотоциклетный город. Например, в маленьком Ижевске мотоциклистов примерно столько же, сколько в большой Казани. Но в последние 10 лет это количество быстро растет, — отмечает наш собеседник. — Почему это происходит — мне сложно анализировать, но я вижу, что больше покупателей стало в магазине, больше людей учатся на мотоправа. Если десять лет назад я, можно сказать, всех казанских мотоциклистов знал в лицо, то сейчас все по-другому.

«Казань сама по себе — не очень мотоциклетный город. Например, в маленьком Ижевске мотоциклистов примерно столько же, сколько в большой Казани. Но в последние 10 лет это количество быстро растет», — отмечает Виктор Лопухов. Фото Олега Тихонова

«Мотоциклисты — более осторожные водители»

Но не чреват ли рост числа мотоциклов осложнением дорожной обстановки? Два месяца назад «Реальное время» писало о печальной статистике: с января по сентябрь в республике было зарегистрировано 131 ДТП с участием мотоциклистов. В них погибло 13 человек.

— Думаю, об усложнении дорожной обстановки из-за мотоциклистов говорить не приходится. Конечно, с ростом числа мотоциклов будет расти и число аварий с их участием, это арифметика, — рассуждает Виктор Лопухов. — Да, мотоциклисты на дороге более уязвимы, но человек, который управлял мотоциклом, на уровне подсознания начинает водить осторожнее и, как многие отмечают, становится более дисциплинированным водителем, пересаживаясь за руль авто.

Не байками едиными

Бизнесмены отмечают хороший спрос не только на сами мотоциклы, но и на экипировку, фирменную одежду, сервисные услуги. Так, по словам Романа Гречухина, на фирменный мерч (одежда, украшения) в казанском салоне Harley-Davidson приходится примерно 20% всех продаж (в денежном выражении). Фиксирует рост спроса на экипировку и Виктор Лопухов. А Айрат Невмятуллин отмечает большое количество клиентов мультибрендового сервиса, работающего на базе дилерского центра «Урала».

Бизнесмены отмечают хороший спрос не только на сами мотоциклы, но и на экипировку, фирменную одежду, сервисные услуги. Фото hd-kzn.ru

Для привлечения внимания потенциальных клиентов дилеры прибегают к креативным рекламным акциям.

— В конце сезона мы проехались мотопробегом по некоторым городам Поволжья. Недавно презентовали «Урал» на матче баскетбольного «Уникса», — добавил Айрат Невмятуллин.

А владельцы салона Harley-Davidson разработали маршрут Harley-Davidson Tatarstan Rally по городам и достопримечательностям республики и уже дважды «обкатали» его на своих байках.