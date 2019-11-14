«Речь Кадырова напрямую адресована террористам»

Депутат Госдумы заявил, что скандальное выступление Кадырова нельзя переводить буквально

Резкие слова Рамзана Кадырова, призвавшего «убивать, сажать и пугать» пользователей интернета, «оскорбляющих чью-то честь» (согласно переводу Би-би-си), прокомментировал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Видео с переводом выступления главы Чечни опубликовано в его Telegram-канале. На записи Саралиев поясняет, что конкретно имел в виду Кадыров и к кому обращался. Znak.com приводит пояснения парламентария и подтверждения других носителей чеченского языка о том, что перевод «Русской службы Би-би-си» был верен.

Речь Кадырова «адресована террористам, бандподпольям»

Депутат Государственной думы России Шамсаил Саралиев перевел скандальную речь главы Чечни Рамзана Кадырова, в которой тот призывал в жесткой форме («убивая, сажая, пугая») наказывать людей, задевающих чью-то честь в интернете. По словам Саралиева, речь Рамзана Кадырова «напрямую адресована террористам, бандподпольям, которые сегодня засели на просторах интернета и через интернет вербуют молодежь, призывают их к военным действиям и убийствам мирного населения». Депутат Госдумы отмечает, что «буквально переводить смысл слов [Рамзана Кадырова] нельзя». Однако почему этого делать нельзя, Шамсаил Саралиев не пояснил.

Депутат опубликовал в своем телеграм-канале запись, на которой он слушает выступление чеченского лидера, а затем пытается его переводить либо дословно, либо близко к тексту. «Здесь достаточно понятно Рамзан Ахматович [Кадыров] говорит о людях, которые посредством интернета, различных форм социальных сетей пытаются внести смуту в единство чеченского народа, которые занимаются провокациями, оскорблениями, так называемой пропагандой террора. И мы не должны оставлять этих людей, чью честь задевают таким образом, оскорбляя и внося смуту, угрожая», — переводит Саралиев.

Депутат Госдумы отмечает, что «буквально переводить смысл слов [Рамзана Кадырова] нельзя». Однако почему этого делать нельзя, Шамсаил Саралиев не пояснил. Фото Иса 9580 / wikipedia.org

«Предатели, сплетники, шизофреники — они разных мастей все, мы должны их остановить»

Надо сказать, что депутат Госдумы, пытаясь перевести выступление Кадырова с чеченского языка на русский, и сам с трудом изъясняется по-русски: «Смысл этого совещания, смысл в том, кому он это адресует, заключается именно в этой категории людей, о них идет речь. И надо наказывать. И надо их наказывать. Он [Рамзан Кадыров] говорит, что готов взять на себя любую ответственность как руководитель, как человек, который борется с этим злом». «И, завершая свое выступление, Рамзан Ахматович подчеркивает, что именно благополучие населения, мирная жизнь Чеченской республики, это именно было той целью Ахмата Кадырова», — старается перевести депутат.

Ранее носители чеченского языка, переводя слова Рамзана Кадырова, заявили, что в речи главы Чечни действительно прозвучали слова об убийстве. А далее, по словам переводчиков, Кадыров сказал: «Если даже весь мир сгорит синим пламенем, если даже законы всех стран будут нарушены, мы разве оставим человека, который задевает честь? Клянусь священным Кораном, не оставим! Я приму любое наказание в этом мире. Ну посадят в тюрьму. Ну убьют, ну умрешь. Мне уже 43 года, что мне еще делать в этом мире? Надо этих людей выявлять. Надо, чтобы РОВД, спецслужбы, все молодежные организации взаимодействовали с главами районов и городов. Что такое закон? Закон, Конституция, демократия — это есть благополучие населения. Все остальные — аферисты. Предатели, сплетники, шизофреники — они разных мастей все, мы должны их остановить». При этом носители языка отметили, что дословный перевод звучит более угрожающе, чем в контексте, потому что такую форму речи, какую использовал Кадыров, можно услышать и на детской площадке, где дети могут сказать друг другу: «Ты у меня сейчас получишь!».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова о жестком наказании интернет-пользователей, которые могли «оскорбить чью-то честь», проверяться не будут. Фото kremlin.ru

Перевод верен

Другой переводчик подчеркнул, что в речи Кадырова имелись некие тонкости. Например, говоря об интернет-пользователях, он употребил слово «вещи». Если слово «вещи» произносится относительно людей, то это оскорбительно. Znak.com также обратился за комментарием к носителю языка. Он подтвердил, что перевод, показанный в сюжете «Русской службы Би-би-си», дословно правильный, однако не стоит воспринимать его буквально.

Напомним, в изложении «Русской службы Би-би-си», Кадыров сказал следующее: «Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, — если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова о жестком наказании интернет-пользователей, которые могли «оскорбить чью-то честь», проверяться не будут, потому что Кремль не доверяет переводу «Русской службы Би-би-си».