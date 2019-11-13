«ДМС — важная часть социального пакета и корпоративной культуры»

Более 3,2 миллиона татарстанцев выбрали страховую компанию «АК БАРС-Мед» в качестве медицинского страховщика. На сегодняшний день это одна из крупнейших страховых медицинских организаций Российской Федерации и самая крупная в Республике Татарстан. Подробнее о возможностях компании мы поговорили с генеральным директором Тагиром Равилевичем Каримовым.

Тагир Равилевич, страховая компания «АК БАРС-Мед» создана в 2004 году. Какие главные итоги можно подвести?

— За 15 лет наша компания наработала целый арсенал программ и продуктов, заслуженно заняв свою нишу на рынке медицинского страхования Республики Татарстан. По данным Центрального банка Российской Федерации, на 1 июля 2019 года по численности застрахованных по ОМС мы входим в топ-10 среди 34 российских компаний. Речь идет о 3,2 миллиона людей, а это — 84% населения Республики Татарстан.

Более 200 предприятий выбрали нас партнерами по ДМС, на сегодняшний день у нас около 36 тысяч застрахованных. География здесь намного шире — это более 40 субъектов Российской Федерации. Безусловно, в каждом регионе присутствия у нас есть договор с медицинскими организациями, где застрахованные получают все необходимые услуги в полном объеме. Мы сотрудничаем более чем с 1200 медицинскими организациями, 780 из которых расположены в Татарстане.

В рамках корпоративного страхования наши застрахованные могут воспользоваться услугами наших партнеров и за рубежом. Таковыми являются широко известные во всем мире больница «Ассута» (Hospital Assuta), медицинский центр «Рамбам» (Rambam Health Care Center) и Медицинский центр имени Хаима Шибы (The Chaim Sheba Medical Center) в Израиле, Университетская клиника Франкфурта им. Гете (Universittsklinicum Frankfurt (University Hospital Frankfurt)), Университетская клиника Гейдельберга (Universittsklinikum heidelberg (University Hospital Heidelberg)) в Германии, а также группа «Клиника Женолье» (Genolier Clinique) в Швейцарии и другие.

Как оцениваете текущее состояние рынка ДМС в Татарстане? Насколько благоприятны условия для развития страхового бизнеса в этом направлении?

— Если говорить о юридических лицах, то тут все относительно прогнозируемо — почти все крупные компании уже имеют договоры ДМС и, как правило, пролонгируют их. Что касается «АК БАРС-Мед», то у нас пролонгация составляет более 80%. Мы дорожим нашими партнерами, их доверием. Ценим, что из года в год они выбирают именно нашу компанию, поэтому всегда в точности и своевременно выполняем свои обязательства. ДМС для предприятий — это не только уверенность в здоровье своих сотрудников и элемент корпоративной культуры, но и дополнительный бонус, который позволяет привлекать и удерживать квалифицированные кадры.

С физическими лицами дела обстоят немного по-другому. У людей пока нет понимания в необходимости страхования своего здоровья. К сожалению, для нас важнее дом, машина, и только в последнюю очередь мы задумываемся о приобретении медицинской страховки. Но ситуация постепенно меняется, и все у большего количества людей повышается понимание, что здоровье — это самое ценное, что у них есть.

Возможно, проблема в стоимости полиса ДМС?

— Стоимость базовых программ для физических лиц начинается от 250 рублей. Клиент сам определяет для себя наиболее интересную и подходящую программу.

Например, программа «Комплекс здоровья» предусматривает консультации врачей, все необходимые лабораторные исследования, лечение в ведущих клиниках города при несчастном случае, травмах при ДТП, укусе клеща, геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС). Стоимость такой страховки начинается от 750 рублей. Большой популярностью среди застрахованных пользуется актуальный сейчас полис «Антигрипп». Помимо этого, во всех отделениях ПАО «АК БАРС» Банк на территории Республики Татарстан можно приобрести наш новый продукт «ДМС при ДТП». Такая страховая защита в зимнее время года не помешает!

Это для физических лиц. А какие программы ваша компания предлагает юридическим лицам?

— Для юридических лиц мы можем предложить несколько вариантов программ страхования. Базовая программа — «Поликлиническое обслуживание», которая включает в себя медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Застрахованные смогут получить консультации специалистов, пройти лабораторные и инструментальные исследования, восстановительное лечение, в том числе массаж.

«Госпитальное обслуживание» — это второй вид из наиболее востребованных программ, который предусматривает получение квалифицированной медицинской помощи на базе стационаров в палатах повышенной комфортности.

Также есть несколько вариантов программ стоматологии. Стоимость будет зависеть от условий, количества и состава медицинских организаций, включенных в договор страхования.

Программа «Комплексная медицинская помощь» включает наиболее широкий спектр видов услуг: амбулаторно-поликлиническая, стоматологическая помощь, стационарное и реабилитационно-восстановительное лечение. Она позволяет выбрать любую из 1200 медицинских организаций, сотрудничающих с нашей компанией.

Если предприятие не может самостоятельно определиться с программой, страховая компания всегда поможет подобрать оптимальный, соответствующий всем условиям вариант.

На что нужно обратить внимание юридическому лицу при выборе страховой компании?

— Необходимо изучить, насколько устойчива компания на рынке добровольного медицинского страхования, ее опыт в данной сфере, узнать о ее репутации. Безусловно, нужно обратить внимание на тарифы. При принятии решения не всегда стоит руководствоваться только низкой стоимостью. Нередко «дешевые» программы не включают значительный спектр медицинских услуг, которые очень важны для застрахованного, или ограничивают количество медицинских организаций, куда клиент может обратиться. Преимуществом является наличие круглосуточного контакт-центра.

Контакт-центр нашей компании доступен круглосуточно 7 дней в неделю по номеру 8 800 500 03 03. Если у страхователя есть какие-либо вопросы или ему требуется консультация, он всегда может обратиться в страховую компанию за дополнительной информацией. Наши специалисты ответят на все интересующие вас вопросы.

Помимо этого, в нашей компании успешно работает Управление по координации медицинских услуг и сопровождению застрахованных. В случае когда ситуация не может быть урегулирована оператором контакт-центра, вопрос передается специалистам координационного управления. После изучения всех обстоятельств, при необходимости, проводится экспертиза качества медицинской помощи.

Что дает ДМС работодателю, кроме расходов на приобретение полисов?

— Добровольное медицинское страхование — лучшее решение для руководителя, который хочет обеспечить максимальную защиту персонала. Такие социальные гарантии, как дополнительное страхование, повышают авторитет в глазах сотрудников. Но главное — медицинское страхование персонала увеличивает эффективность за счет уменьшения времени нетрудоспособности сотрудников, а значит, позволяет снизить финансовые потери компании.

Плюсом является и то, что для предприятий, заключивших договор ДМС, налоговым кодексом предусмотрен перечень льгот: работодатель освобождается от уплаты страховых взносов со страховой премии, взносы по договорам добровольного медицинского страхования включаются в состав расходов в размере, не превышающем 6% от суммы годовых расходов на оплату труда. Также страховая премия не облагается НДС и не включается в состав совокупного годового дохода сотрудника, следовательно, не облагается налогом.

А может ли страхователь менять условия договора в течение действия полиса ДМС?

— С физическими лицами, как правило, такое не происходит. А с предприятиями мы нередко подписываем дополнительные соглашения, которые дают возможность расширить условия выбранной программы. В этом вопросе мы очень лояльны и всегда идем навстречу клиенту.

Есть ли случаи, в которых застрахованный по ДМС не может получить медицинскую услугу по полису?

— Существует понятие «страховой случай», и чаще всего это — развитие острого заболевания или обострение хронического. Но могут быть исключения по конкретным заболеваниям. Все программы страхования доступны на сайте компании akbarsmed.ru (12+), где каждый застрахованный может ознакомиться как с программой, так и с исключениями.

Какие интересные страховые решения «АК БАРС-Мед» может предложить своим клиентам? Расскажите, какие цели и задачи стоят перед вашей компанией на ближайшие 2—3 года?

— В нашей работе в приоритете три ключевых принципа: забота, эффективность, оперативность. Именно по ним мы стараемся работать и развиваться.

Сейчас мы по-новому выстраиваем отношения с медицинскими организациями. К примеру, теперь запись застрахованного к тому или иному врачу происходит значительно быстрее и проще. Клиент звонит в круглосуточный контакт-центр, и наши специалисты, имеющие онлайн-доступ к графику врачей, записывают застрахованного на прием в максимально удобное для него время. Благодаря данному сервису мы значительно повысили скорость обслуживания.

В этом году мы запустили бесплатное мобильное приложение (12+), которое доступно в AppStore, Google Play и открывает очень широкие возможности. Отныне застрахованные в ООО «СК «АК БАРС-Мед» имеют онлайн-доступ к данным полисов ОМС и ДМС (своим, полисам детей, опекаемых лиц). Также с телефона можно просматривать реестры и суммы полученных медицинских услуг по полису ОМС, оформлять обращения и жалобы, консультироваться со специалистами в online-чате, выбрать и приобрести полисы ДМС.

Усовершенствовали и сайт компании. Он доступен по прежним доменным адресам: акбарсмед.рф и akbarsmed.ru.

Активно работаем над развитием телемедицинских технологий. В рамках данной услуги пациент получает удаленные медицинские консультации специалистов высокого уровня, не выходя из дома или офиса. Доктор выслушает, проконсультирует, даст рекомендации в любое удобное время — по телефону или видеосвязи. Есть возможность ведения электронной медицинской карты в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении компании, где хранятся история обращений, заключения, результаты обследований, что позволит отслеживать динамику по состоянию здоровья.

Мы активно развиваем сотрудничество с российскими и зарубежными страховыми медицинскими организациями, клиниками-партнерами. Уже успешно реализуются совместные проекты с РКБ и ДРКБ. Новые программы расширяют возможности наших застрахованных в получении квалифицированной медицинской помощи в этих клиниках.

Тагир Равилевич, искренне от лица всей редакции поздравляем вас и весь коллектив «АК БАРС-Мед» с 15-летием! Что в планах на будущее?

— Спасибо за поздравления! Все эти годы наша компания стоит на страже самого ценного в жизни каждого человека — здоровья. Доверие и взаимопонимание, благодарные клиенты, успешная модель взаимодействия с медицинскими учреждениями — основной результат нашего многолетнего труда, и каждый день мы стараемся стать еще лучше для нашего клиента.

Современный рынок услуг развивается в условиях жесткой конкуренции, одним из ключевых слагаемых успеха является клиентоориентированность. Нам важно не просто достойно обслужить клиента, но и быть уверенным, что он к нам еще вернется. Широкий выбор качественных продуктов под каждый сегмент потребителей, индивидуальный подход, гибкость по отношению к клиенту, внимательность, вежливость, отзывчивость — это и есть составляющие клиентоориентированности. Все это невозможно без высокого стандарта обслуживания клиента. Это ежедневный труд. Качество превыше всего!

Знаменательная дата — это еще и хороший повод для амбициозных планов. Приоритетное направление развития компании — цифровизация процесса страхования. Мы намерены внедрять новые разработки и технологии, развивать современные сервисы по обслуживанию населения. Компания фокусируется на потребностях клиентов, чтобы предложить широкий выбор новых услуг. Разумеется, будем выходить на новые сегменты корпоративных клиентов, разрабатывать новые продукты для физических лиц; расширять и совершенствовать услуги, как в медицинской составляющей, так и с точки зрения IT-процессов. Наша цель — максимальный рост удовлетворенности клиентов!

— Тагир Равилевич, спасибо большое за интересное интервью!

— Спасибо вам. Еще раз призываю внимательнее относиться к здоровью своему, своих близких и не забывать про здоровье своих сотрудников! Будьте здоровы!