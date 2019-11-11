Одна «скрипучая» победа и проблемы с защитниками: сборная России возвращается с Кубка Карьяла без успехов

Итоги финского этапа Еврохоккейтура для национальной сборной

На свой дебютный турнир в качестве тренера сборной России Алексей Кудашов решил взять по максимуму экспериментальный состав. Поэтому сложно было ожидать от команды крупных результатов (правда, у Олега Знарка в 2017-м получалось). На Кубке Карьяла российская команда одержала лишь одну победу, да и ту по буллитам. Но ощущения безнадежности после турнира нет — здесь мы увидели лица новых игроков, умеющих красиво играть и здорово забивать. Определились кандидаты в сборную на чемпионат мира в Швейцарии. Спортивная редакция «Реального времени» разбирает проблемы этой команды на Кубке Карьяла и приводит плюсы и минусы игры национальной сборной.

Финское начало: татары в этой команде очень круты. Все, кроме «барса» Фазылзянова

Несмотря на проигранный поединок со сборной Финляндии, болельщики из Татарстана не могли не заметить: практически все полезные действия в матче создали именно этнические татары.

Уже на 5-й минуте с финнами защитник нижнекамского «Нефтехимика» Дамир Шарипзянов в красиво разыгранной комбинации забросил дебютную шайбу за сборную. Шарипзянов в Континентальной лиге в последнее время выжигает под собой лед и за последние полтора месяца полностью заслужил вызов в национальную команду. Там он здорово влился в состав «Красной машины» с первой же игры.

Его комбинацию с капитаном команды Бурдасовым можно показывать в качестве наглядного пособия: как нужно выходить из обороны в атаку и открываться, накатываясь на ворота.

Еще две шайбы из трех положил Рушан Рафиков из ярославского «Локомотива». Одну из них — с передачи Дамира Жафярова из московского «Торпедо». Еще одну Жафяров забросил и шведам в субботу, когда хорошо поборолся перед воротами Магнуса Хелльберга и «закопал». Жаль лишь, что Дамир получил микротравму по ходу турнира и не смог сыграть в заключительной встрече с чехами — без него сборная очень сильно потеряла в креативе впереди.

Единственный из «наших» потерявшимся на льду выглядел другой дебютант сборной России — «барс» Камиль Фазылзянов: ноль полезных действий и пара провалов в обороне. «Результативный» провал у Фазылзянова случился и в игре со Швецией — по его вине пропустили вторую шайбу. Сборная и так отбивалась в меньшинстве, но он зачем-то на глазах у рефери хватал руками соперника у борта и оставлял команду втроем на льду. Его одноклубнику Микаэлю Викстранду много времени не потребовалось, он реализовал большинство.

Задняя линия и вратари после турнира оставили много вопросов

Оборона и вратари — «чума» Кудашова и в клубе, и в сборной

В целом же игра сборной России на Кубке Карьяла, несмотря на то что она была и бойкая, и местами веселая, от идеала далека. Но это было ожидаемо: состав собран из многих дебютантов и молодых хоккеистов скорее для смотрин, чем для стопроцентного результата.

Если впереди у молодой команды Алексея Кудашова было на что посмотреть и на что полюбоваться (в первых двух играх), то задняя линия и вратари после турнира оставили много вопросов.

Во-первых, эта команда в Финляндии пропустила очень много — только за первые две игры наши вратари восемь раз доставали шайбу из ворот. В матче с Чехией — еще трижды.

Полностью уступили россияне свой пятак в стартовой встрече и много удалялись в играх с финнами и шведами, а в меньшинстве пропускали голы. Только за стартовую игру россияне отсидели в штрафбоксе 22 минуты. В матче со сборной Швеции — 14 минут штрафа, с Чехией — 10 минут меньшинства.

В игре со шведами казалось, что Кудашову удалось подлатать игру в обороне и на пятаке, появилась более слаженная игра в атаке. Но чем ближе были концовки игр, тем слабее его сборная проводила встречи. Провальным получился третий период и в игре с финнами, и в матче со шведами — команда просто проседает и перестает успевать за соперником. Ну а игра с чехами и вовсе была сплошным провалом. Была и полная беззубость в атаке, и совершенно детские ошибки в обороне. Чего стоит только «голевая передача» Ивана Мищенко о борт прямо на клюшку чехам!

Есть вопросы и к вратарям. На этом этапе попробовали себя трое голкиперов, меньше всего претензий заработал дебютант Александр Самонов, вышедший на игру с чехами. Ведь если твоя команда за всю игру не забрасывает ни одной шайбы, то какие могут быть вопросы к голкиперу? А вот Иван Бочаров, пропустивший под собой все, что летело с пятака, и Бобков, не выручивший в концовке игры со шведами, совсем не впечатлили.

Посыпать голову пеплом этой команде все же не стоит. На турнире попробовали себя многие хоккеисты, которые рассматриваются тренерами на перспективу — теперь они получили международный опыт в играх совсем с другими скоростями, чем в КХЛ.

— Вызванные на этот турнир игроки нуждаются в международном опыте, — говорил накануне заключительной игры наставник команды Алексей Кудашов в интервью СЭ. — Нам надо развивать этих ребят, давать им этот опыт. Здесь другие игры, другие скорости, другой накал борьбы, другие цели и задачи, другая ответственность — все другое. Нужно, чтобы они прошли через эту мясорубку, через все этапы международных сражений, научились выигрывать, поняли этот уровень, были конкурентоспособны и превращались в игроков хорошего международного уровня.

Главное открытие этого турнира — нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников

Магия трех «С» — Семенов, Слепышев и Сошников должны быть на ЧМ в Швейцарии

Стоит все-таки отметить и положительные моменты выступления этой экспериментальной сборной на финском этапе Евротура.

Роскошно на этом турнире себя показали три «С»: форварды из ЦСКА Антон Слепышев и из «Авангарда» Кирилл Семенов и, конечно же, главное открытие этого турнира — нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников.

Хотя слово «открытие» к нему не совсем подходит. Сошников и в Континентальной хоккейной лиге в этом сезоне по-настоящему «божит», идет в лидерах в снайперской гонке — у него уже 20 (14+6) очков в 25 матчах. Съездив в НХЛ Сошников по-настоящему окреп и научился играть с позиции силы, и что еще важнее — продолжать биться в кризисных ситуациях. Его шедевральная четвертая шайба в ворота сборной Швеции и решающий заброшенный буллит — лишь верхушка того, что он умеет делать на льду. Никита — классический «игровик» с хорошей техникой, но при этом выполняет и большое количество полезной черновой работы.

Красивую шайбу шведам забросил и Антон Слепышев, разыграв комбинацию с одноклубником Окуловым: второй вслепую выдал передачу, а первый кистевым точным отправил шайбу прямо под ловушкой Хэлльберга. Наглядный пример того, как должны играть те, кто хочет и готов смещать уже устоявшихся хоккеистов первой сборной России.

Оба сумели по-настоящему перезапустить карьеры после попыток в Северной Америке и, несомненно, должны быть кандидатами на попадание в сборную на домашний этап Евротура в декабре и, конечно же, на чемпионат мира в Швейцарии.