Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Сергей Румянцев с женой Антониной и дочерью, 1940-е годы

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 84-я

Фото: из фондов Музея истории КАИ

Многие талантливые советские функционеры самых высоких уровней были выходцами из Казани. Сергей Васильевич Румянцев, первый ректор РУДН и заместитель министра высшего образования СССР, был одним из них. Правда, родился он в Костроме, высшее образование получил в Москве, но как ученый и специалист состоялся именно в Казани.

Сергей Румянцев родился в 1913 году в Костроме. Отец его был слесарем, мать — кухаркой. В шесть лет Румянцев остался круглым сиротой и вырос в детском доме. В 1928 году он окончил в Костроме школу ФЗУ, потом учился на рабфаке, а в 1937 году окончил Московский авиационный институт. Оттуда, отказавшись от аспирантуры, он уехал в Казань: захотелось понюхать пороху на настоящем производстве. Поэтому молодого инженера-механика отправили на 27-й завод в Казань. Правда, уже через год его перевели в КАИ: институту остро нужны были специалисты по двигателям, чтобы создать специализированный факультет.

Факультет двигателей летательных аппаратов строили с нуля: организовали лабораторию в старом каретном сарае, отремонтировали там три старинных мотора для занятий. В начале 1939-го открыли моторный факультет: Румянцев и организовывал учебный процесс, и разрабатывал план, и строил всю работу по обучению студентов. Не было преподавателей, нужно было выращивать своих. Ему было всего 26 лет. В 1943 году он защитил кандидатскую по авиационным двигателям. Это было страшное для страны, но самое интересное для ученых в КАИ время: с 1941 по 1943 год в Казани работали ведущие советские ученые — сюда эвакуировали ЦАГИ во главе с великим Мстиславом Келдышем. Румянцев трудился вместе со многими именитыми коллегами.

Здание аэродинамической лаборатории КАИ, 1940-е гг. Фото из фондов Музея истории КАИ

Кафедрой теории двигателей Сергей Васильевич руководил с ее основания в 1938 году до 1953 года, пока не уехал из Казани. Параллельно он разрабатывал учебную документацию для открытия кафедры реактивных двигателей, помог организовать кафедру турбомашин. Он уговорил Валентина Глушко возглавить кафедру реактивных двигателей, состоял в тесной переписке с Королевым. В 1949 году Румянцев возглавил свой вуз.

Но в 1953 году казанский период жизни Румянцева закончился: он уезжает в Москву, защищает там докторскую диссертацию (в КАИ не было ученого совета, позволявшего защищаться там) и — в ранге профессора — переходит на высокий административный пост: становится заместителем министра высшего образования СССР.

Видимо, во время этой работы Сергей Васильевич не забывал и родной КАИ: в 1956 году в этом вузе появился-таки совет по присуждению ученой степени доктора наук. В 1958-м в СССР начала выходить научная серия журналов «Известия высших учебных заведений» — угадайте, какому вузу поручили издавать в ее рамках серию «Авиационная техника».



В 1960 году советское правительство решило учредить Университет дружбы народов. Работу по его организации поручили Румянцеву. Причем Сергей Васильевич получил полный карт-бланш: ему отдали делать все, вплоть до проработки детального плана университетского городка. Румянцев руководил РУДН десять лет и вошел в его историю как деятельный администратор, создавший вуз совершенно нового типа, построивший его с нуля.

Сергей Румянцев произносит речь в честь открытия РУДН. Фото rudn.ru

В 1970 году он перешел в МАИ, где когда-то получил свою инженерную специальность. Здесь профессор Румянцев, наконец, смог полностью отдаться преподавательской деятельности. Он подготовил десятки ученых и вошел в историю отечественного самолетостроения и авиационного образования.



Людмила Губаева