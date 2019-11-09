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Символ холодной войны: как рухнула Берлинская стена

07:00, 09.11.2019
Символ холодной войны: как рухнула Берлинская стена Фото: bbc.com

30 лет назад, в ночь с 9 на 10 ноября 1989 года, открылся свободный проход германских граждан из Восточной в Западную часть Берлина. С этого момента началось разрушение Берлинской стены — символа холодной войны. В преддверии юбилея коллеги из Русской службы BBC прислали в «Реальное время» письмо с документальным фильмом «Стена. Пять историй», в котором приводятся воспоминания очевидцев тех событий.

Интернет-газета «Реальное время»
ОбществоИстория
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