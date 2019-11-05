«Это моментальный «снимок» населения»: в Татарстане готовятся к Всероссийской переписи — 2020

К работе привлекут 8,5 тысячи переписчиков. Подробнее об особенностях новой кампании

В 300 млн рублей обойдется федеральному бюджету проведение Всероссийской переписи населения — 2020 на территории Республики Татарстан, сообщила сегодня на брифинге в республиканском кабмине руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РТ Наталья Гатауллина. На что именно потратят эти деньги, чем нынешняя перепись будет отличаться от предыдущих и как полученные в ее ходе персональные данные граждан будут защищать от злоумышленников — в материале «Реального времени».

А кто мы такие?



— Как правило, перепись готовится в течение двух лет, — дал понять председатель Комитета РТ по социально-экономическому мониторингу Валерий Кандилов, что назначенное на октябрь будущего года мероприятие непростое и ответственное. — Основная задача, которая ставилась президентом России к 2025 году, — это стабилизация численности населения. Это вопросы, связанные со смертностью, с рождаемостью… Как были выполнены планы, которые были обозначены, мы увидим в 2020 году. Перепись отвечает на вопросы, кто мы, какие мы, где мы живем, какое у нас образование и источники дохода, и на целый ряд вопросов, ответы на которые необходимы при формировании социальных программ.

Одной из задач переписи, по его словам, стало «отследить миграцию населения», в частности, из сельской местности в города.

Одной из задач переписи, по словам Кандилова, стало «отследить миграцию населения», в частности, из сельской местности в города. Фото tatar-inform.ru

Вот эта улица, вот этот дом

— Это двенадцатая Всероссийская перепись с 1997 года, — уточнила руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РТ Наталья Гатауллина. — Перепись — это единственный уникальный источник данных о количестве населения, составе домохозяйств, состоянии в браке, уровне образования и о многом другом… Момент, на который будет осуществляться сбор всех этих сведений, — 00.00 часов 1 октября 2020 года.

Сейчас, по словам Гатауллиной, «формируется информационная база для проведения переписи» — актуализируются списки домов, уточняются перечень и границы административных единиц муниципальных образований, проверяется состояние адресного хозяйства.

В частности, уже выяснилось, что почти десятая часть домов (9,8%) в республике нуждается в замене или установке номерных знаков. Всего, если за оставшийся до переписи год имеющиеся знаки не пропадут, их надо будет установить 60,2 тысячи. От этого, подчеркнула руководитель республиканского Госстата, зависит «четкость работы переписчиков» и полнота учета населения.

Создание информационной базы — актуализация списков адресов, пояснила она, осуществлялось в два этапа. Вначале их сопоставили с официальными данными, содержащимися в Федеральной информационной адресной системе — ФИАС, затем уточнение осуществляли регистраторы. В августе 996 регистраторов, 15% из которых составляли студенты, прошли по всем татарстанским населенным пунктам и внесли уточнения в списки адресов домов и топографические материалы.

За 300 дней, оставшихся до начала переписи, предстоит поделить всю эту территорию на счетные переписные участки, составить организационный план, обучить временный переписной персонал и так далее.

Сейчас, по словам Гатауллиной, «формируется информационная база для проведения переписи» — актуализируются списки домов, уточняются перечень и границы административных единиц муниципальных образований, проверяется состояние адресного хозяйства. Фото tatar-inform.ru

8,5 тысячи переписчиков с планшетами

— Республика Татарстан является одним из крупнейших регионов, в котором проживают 3,7 процента всего населения Российской Федерации, — напомнила Наталья Гатауллина, — состоит из 43 муниципальных районов и двух городских округов. В Татарстане 3119 населенных пунктов, 24 города, 17 поселков городского типа и 2078 сельских населенных пунктов. Численность населения Татарстана к началу 2019 года составила 3 898,6 тысячи человек, из них 76,9% — городское население, 23,1% — сельское.

Проводить перепись и уточнять эти цифры будут 9,8 тысячи человек, из них непосредственно переписчиков — около 8,5 тысячи. Кроме удостоверения, синего портфеля и шарфа с символикой Всероссийской переписи — 2020, переписчики будут иметь при себе планшеты — бумажные переписные листы уходят в прошлое и остаются пока только в резерве на случай сбоя в компьютерной программе.

Кроме того, татарстанцы смогут самостоятельно пройти интернет-перепись с 1 по 25 октября 2020 года на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также в МФЦ (офисах «Мои документы») или на стационарных переписных участках.

Татарстанцы смогут самостоятельно пройти интернет-перепись с 1 по 25 октября 2020 года на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также в МФЦ (офисах «Мои документы») или на стационарных переписных участках. Фото Гуландам Фатхуллиной

Поподробнее, пожалуйста!

Вопросы, которые переписчики будут задавать в ходе переписи, сохраняют преемственность по отношению к вопросам прошлой переписи, чтобы обеспечить сопоставимость полученных в 2020 году данных с информацией прошлых периодов, но часть из них «отредактирована» с учетом реалий сегодняшнего дня. Как сообщила Гатауллина, в переписные листы «для получения объемной и подробной картины занятости населения» добавлены вопросы о предпринимательстве, самозанятости и производстве товаров для собственных нужд.

Обновился и блок вопросов о занятости и безработице. Например, вопрос об основной работе оброс подробностями, а вопрос о владении русским и другими языками дополнен вопросом об их использовании в повседневной жизни. А вопросы об образовании привели в соответствие с федеральным законодательством, например, там появилась графа «дошкольное образование», а графу «среднее образование» разделили на подпункты «квалифицированный рабочий, служащий» и «специалист среднего звена».

Еще одна интересная деталь — опросные листы переведут на другие языки — для тех, кому удобнее отвечать на родной речи. Но на какие именно — пока неизвестно, сказала Гатауллина. Решение об этом принимается на уровне Российской Федерации, и пока оно не принято.

В переписные листы «для получения объемной и подробной картины занятости населения» добавлены вопросы о предпринимательстве, самозанятости и производстве товаров для собственных нужд. Фото preobrazhenovka.ru

Высокий уровень доверия

— Перепись — это моментальный «снимок» населения страны, — подчеркнула она, отвечая на вопрос «Реального времени», почему при наличии у государства на сегодня подробнейших баз персональных данных обо всех гражданах России и гражданах других государств, проживающих на российской территории, потребовалось проводить еще и перепись. — Переписные листы содержат уникальный набор данных. Многие базы данных привязаны к прописке, здесь же мы узнаем о фактическом месте проживания населения на той или иной территории, потребности и направления деятельности граждан.

Поскольку собираемые переписчиками данные не содержат имен, фамилий и телефонов, а также конкретного места работы, они полностью обезличены, поэтому нет причин опасаться, что они утекут и будут использованы злоумышленниками, пояснили Наталья Гатауллина и Валерий Кандилов. Последний подчеркнул, что применение современных технологий позволило максимально ограничить доступ переписчиков в квартиры, а уровень доверия к переписчикам у населения был высок еще 9 лет назад — тогда на всю республику только 1100 человек отказались сообщить о себе информацию.