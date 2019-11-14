Индейка Бабаевых, алкоголь Студенникова и энергия Абызова — чем прирастает пензенская экономика
Как благодаря Науму Бабаеву регион стал самым «индейским» в России
«Реальное время» продолжает исследовать экономику регионов ПФО, анализируя итоги работы крупнейших предприятий за 2018 год. На очереди Пензенская область. Регион во многом похож на своего восточного соседа — Ульяновскую губернию. Численность населения примерно одинаковая. Ни там, ни там нет сколь-нибудь существенных запасов нефти и других полезных ископаемых, а советское промышленное наследие дышит на ладан. В таких условиях оба региона пытаются делать ставку на привлечение внешних инвестиций. Лидирующей отраслью пензенской экономики является сельское хозяйство. В 2018 году совокупная выручка сотни самых «оборотистых» компаний региона составила 308,8 миллиарда рублей, что на 13% больше, чем в 2017-м. Наиболее существенный рост при этом (в первую очередь «благодаря» динамике потребительских цен) демонстрируют компании, занимающиеся торговлей продуктами и алкоголем.
Нефтепродуктами только торгуют
Нефтяная отрасль в Пензенской области представлена сугубо торговлей и единственным крупным игроком — АО «Пензанефтепродукт». Это подразделение «Роснефти» занимается оптовыми поставками нефтепродуктов в Пензенской области и Мордовии, а также розничной торговлей через собственную сеть АЗС. В 2018 году выручка компании превысила 20 миллиардов рублей, увеличившись по сравнению с 2017-м почти на четверть. По итогам прошлого года предприятие продемонстрировало 52-миллионные убытки, тогда как годом ранее показало прибыль в 183 миллиона.
Быстрее всех растет торговля
Одна из примет региона с неразвитой экономикой — когда компаниями с наибольшим оборотом становятся те, что специализируются только на торговле. В Пензенской области именно такая ситуация. В первой десятке компаний с наибольшей выручкой — сразу четыре представителя торговли. Причем, что характерно, второе и третье места в рейтинге самых «оборотистых» предприятий здесь занимают торговцы алкоголем.
Это ООО «Альфа Пенза» с оборотом 16,6 миллиарда (розничная продажа алкоголя) и ООО «Гифт» с оборотом 14,8 миллиарда (оптовая торговля спиртными напитками).
Учредитель ООО «Альфа Пенза» — небезызвестная офшорная компания «ДКБР Мега Ретейл Групп Лимитед», появившаяся в результате слияния активов миллиардеров Игоря Кесаева и Сергея Кациева (бенефициары группы компаний «Дикси» и сети алкомаркетов «Бристоль») с активами владельца сети «Красное&Белое» Сергея Студенникова. Объединенная компания лидирует на розничном алкогольном рынке многих регионов, в том числе Пензенской области.
ООО «Гифт» — крупный дистрибьютор, занимающийся оптовыми поставками алкоголя в регионы Урала, Поволжья, юга России, а также в Москву и Санкт-Петербург. На рынке компания известна под брендом «Русские перцы». Выручка компании год от года растет, в 2018 году достигнув почти 15 миллиардов рублей (43-процентный рост по отношению к 2017-му).
Учредителем компании значится предпринимательница Людмила Апоян, гендиректором — Эрнест Акопов. Последнему принадлежит также ООО «Дал» (46-е место в нашем топ-100), занимающееся производством алкогольных напитков в городе Городище под Пензой.
На девятом месте рейтинга — еще одна торговая компания — ООО «Торговая база «Стандарт», специализирующаяся на торговле мебельными материалами. Годовая выручка предприятия в 2018 году выросла сразу на 36% и достигла показателя в 10,3 миллиарда рублей. Любопытно, что владелец торговой базы Олег Колосов 3 года назад был одним из фигурантов скандала, связанного с банкротством пензенского НИИ «Контрольприбор» и продажей здания института и участка под ним.
На десятом месте — тоже торговое предприятие. Выручка крупной региональной сети супермаркетов «Караван» в 2018 году выросла на 17% и достигла 8,5 миллиарда рублей. Сеть представлена 46 магазинами в Пензенской области и двумя магазинами в Саранске. Доля «Каравана» в розничной торговле Пензенской области оценивается в 8%. В 2018 году прибыль компании составила 44,7 миллиона рублей. Сеть принадлежит бизнесмену и экс-депутату областного Заксобрания Дмитрию Лаврентьеву, который также является собственником алкогольного дистрибьютора ТД «Дионис» (оборот в 2018 году — 2,1 миллиарда) и сети винных супермаркетов «Дьюти-фри», представленной в шести регионах. Весной 2019 года стало известно, что Лаврентьев приобрел столичную гостиницу эконом-класса «Владыкино» у банка ВТБ.
Пензенский след Абызова и местные «дочки» «Газпрома»
Пензенский гарантирующий поставщик электроэнергии — «ТНС Энерго Пенза» — оказался на четвертом месте в списке региональных компаний с наибольшей выручкой (13,6 миллиарда рублей). Это одна из региональных «дочек» ПАО ГК «ТНС энерго», одним из бенефициаров которого считается экс-министр правительства РФ Михаил Абызов, ныне находящийся под следствием как раз по делу о выводе средств «ТНС Энерго» через офшорные схемы.
Пензенские «дочки» «Газпрома» — ООО «Газпром Межрегионгаз Пенза» и «Газпром Газораспределение Пенза» — в 2018 году ничем выдающимся не отличились. Их совокупная выручка составила 12,5 миллиарда рублей и лишь незначительно выросла по сравнению с предыдущим периодом.
Агропром: сыграла ставка на индейку
На фоне слабо развитой промышленности и отсутствия полезных ископаемых, лидирующие позиции в структуре экономики Пензенской области занимает сельское хозяйство.
Сразу шесть из 25 крупнейших по годовой выручке предприятий Пензенской области принадлежат бизнесмену Науму Бабаеву (группа компаний «Дамате» и «Русская молочная компания»). Совокупный оборот всех пензенских активов Бабаева за 2018 год превысил 34 миллиарда рублей.
«Дамате» — крупный российский агрохолдинг, специализирующийся на производстве и переработке индейки и молока. Холдинг представлен в Пензенской и Тюменской областях.
Свою деятельность в Пензенской области холдинг начал в 2012 году с открытия завода по переработке индейки. С тех пор «Дамате» стал крупнейшим в России производителем индейки (продукция представлена в розничной сети большинства регионов страны под брендом «Индилайт»). В 2018 году компания произвела 88 тысяч тонн индейки (на треть больше, чем годом ранее), заняв 34% российского рынка. В нынешнем году открыт второй завод. В планах компании в 2020 году нарастить объемы производства до 155 тысяч тонн, что позволит укрепить лидирующие позиции на рынке. Общий объем своих инвестиций в проект компания оценивает в 55,6 миллиарда рублей. Вложения пока не окупились.
Помимо индейки, холдинг «Дамате» представлен в регионе переработкой молока на базе Пензенского молочного комбината.
Еще один крупный игрок пензенского агропрома — Васильевская птицефабрика, входящая в группу «Черкизово». Ее оборот в 2018 году составил 10,7 миллиарда рублей (восьмое место в регионе по объему выручки), чистая прибыль — 657 миллионов. Интересно, что вышеупомянутый Наум Бабаев приходится двоюродным братом владельцу «Черкизово» Игорю Бабаеву.
|№
|Наименование
|Совладельцы
|Вид деятельности
|Выручка за 2018 г., тыс. руб.
|Выручка за 2017 г., тыс. руб.
|Изменение
|1
|ПЕНЗАНЕФТЕПРОДУКТ, АО
|НЕФТЬ-АКТИВ, ООО 87.74%
|Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
|20 416 778
|16 531 220
|24%
|2
|АЛЬФА ПЕНЗА, ООО
|ДКБР МЕГА РИТЕЙЛ ГРУП ЛИМИТЕД 100%
|Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах
|16 656 111
|15 393 757
|8%
|3
|ГИФТ, ООО
|Апоян Людмила Владимировна 100%
|Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт
|14 843 153
|10 360 334
|43%
|4
|ТНС ЭНЕРГО ПЕНЗА, ООО
|ТНС ЭНЕРГО, ПАО ГК 100%
|Торговля электроэнергией
|13 615 588
|12 734 337
|7%
|5
|НОВЫЕ ФЕРМЫ, ООО
|АПК ДАМАТЕ, ООО 100%
|Торговля оптовая мясом и мясными продуктами
|13 091 970
|10 591 913
|24%
|6
|ПЕНЗАМОЛИНВЕСТ, ООО
|АПК ДАМАТЕ, ООО 100%
|Разведение сельскохозяйственной птицы
|11 399 113
|9 762 026
|17%
|7
|ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЕНЗА, ООО
|ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ, ООО 78.46%
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСИМУЩЕСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 15.38%
ГАЗПРОМ ИНВЕСТ РГК, ООО 6.15%
|Торговля газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям
|11 075 086
|10 408 171
|6%
|8
|ВАСИЛЬЕВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА, АО
|ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС "МИХАЙЛОВСКИЙ"
|Разведение сельскохозяйственной птицы
|10 735 214
|9 936 541
|8%
|9
|СТАНДАРТ, ООО ТБ
|Колосов Олег Николаевич 75%
Касимов Алексей Павлович 25%
|Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
|10 331 622
|7 594 373
|36%
|10
|КАРАВАН, ООО
|Лаврентьев Дмитрий Анатольевич 100%
|Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
|8 481 179
|7 231 013
|17%
|11
|ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПЕНЗЕНСКИЕ ЛВЗ, ООО
|Альшин Роман Анверович 100%
|Производство сидра и прочих плодовых вин
|6 049 727
|4 422 381
|37%
|12
|НПП РУБИН, АО
|МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ 68.94%
|Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
|5 332 518
|3 228 158
|65%
|13
|ПТПА, АО
|НЭЛС, ООО 30.40%
Чернышев Александр Анатольевич 40.90%
|Производство арматуры трубопроводной
|5 203 752
|5 137 196
|1%
|14
|АЗИЯ ЦЕМЕНТ, ООО
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОРДИСЕЛЛА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 51%
ВЭБ.РФ 49%
|Производство цемента
|4 944 320
|5 704 775
|-13%
|15
|ПЕНЗЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ, ОАО
|Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах
|4 739 836
|4 280 144
|11%
|16
|ВОЗРОЖДЕНИЕ, АО
|Шахов Александр Степанович 67%
Мурзин Владимир Георгиевич 33%
|Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
|4 547 162
|3 402 746
|34%
|17
|АТМИС-САХАР, ОАО
|СДИ, ООО 91.50%
|Производство сахара
|4 174 423
|3 287 312
|27%
|18
|ПО ЭЛЕКТРОПРИБОР, АО
|КОНЦЕРН АВТОМАТИКА, АО 53.30%
РОСТЕХ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 46.70%
|Производство средств связи, выполняющих функцию систем коммутации
|3 952 984
|4 062 463
|-3%
|19
|МАЯК-ТЕХНОЦЕЛЛ, ООО
|МАЯК, ОАО 60%
ООО ТЕХНОЦЕЛЛ БЭТАЙЛИГУНГЕН 40%
|Производство бумаги
|3 914 350
|3 360 293
|16%
|20
|ОПТИМУС, ООО
|Назаренко Владимир Викторович 100%
|Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
|3 712 845
|3 580 940
|4%
|21
|МАЯКПРИНТ, ООО
|МАЯК, ОАО 100%
|Производство обоев
|3 697 353
|2 787 796
|33%
|22
|МАЯК, ОАО
|Вдонин Василий Алексеевич 9.10%
Тулюпа Татьяна Александровна 2.55%
Вдонин Владимир Васильевич 0.88%
|Производство бумаги
|3 616 246
|3 414 450
|6%
|23
|ТД МОЛКОМ, ООО
|МОЛКОМ, ОАО 100%
|Торговля оптовая молочными продуктами
|3 480 801
|3 971 962
|-12%
|24
|МОЛКОМ, ОАО
|АГРОРИЭЛТИ, ООО 24.82%
ТОРГИНВЕСТ, ООО 24.77%
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РУСУРСЫ ДАМАТЕ, ООО 24.70%
ПРОПЕРТИ ЭСТЕЙТ, ООО 13.91%
ТД МОЛКОМ, ООО 10.94%
|Производство питьевого молока и питьевых сливок
|3 278 355
|4 035 842
|-19%
|25
|ПАЧЕЛМСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ООО
|РУССКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ, ООО 100%
|Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
|3 260 453
|2 750 871
|19%
|26
|ППО ЭВТ ИМ. В.А. РЕВУНОВА, АО
|КРЭТ, АО 80.33%
РОСТЕХ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 11.34%
РОСИМУЩЕСТВО 8.33%
|Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления
|3 158 911
|11 807 710
|-73%
|27
|ДУКАТ, ООО КОМПАНИЯ
|Юров Игорь Федорович 100%
|Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами
|2 900 618
|2 451 541
|18%
|28
|ПЕНЗЕНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА, ЗАО
|Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий
|2 835 263
|2 463 229
|15%
|29
|ПЕНЗАДИЗЕЛЬМАШ, АО
|ТРАНСМАШХОЛДИНГ, АО 100%
|Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта
|2 696 183
|2 234 328
|21%
|30
|МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЛЕРОМ, ООО
|Лега Татьяна Васильевна 80%
Лега Роман Валентинович 10%
ЛЕРОМ, ООО 10%
|Производство прочей мебели
|2 603 449
|2 158 258
|21%
|31
|ПМП, ООО
|ГК КОНТИНЕНТ, ООО 100%
|Торговля оптовая сахаром
|2 580 769
|2 188 888
|18%
|32
|ФАРМАЦИЯ, ОАО
|ИНТЕРМЕДФАРМ, ООО 72.91%
Шпигель Евгения Григорьевна 10.88%
Колосков Антон Александрович 0.035%
|Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)
|2 569 110
|2 329 784
|10%
|33
|КОММЕРСАНТ, ООО
|Воробьев Евгений Александрович 100%
|Торговля оптовая неспециализированная незамороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
|2 562 323
|929 104
|176%
|34
|СТУДЕНЕЦКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД, ОАО
|СДИ, ООО 99.99%
|Выращивание сахарной свеклы
|2 459 132
|1 489 879
|65%
|35
|ТД ПТПА, ООО
|ПТПА, АО 100%
|Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения
|2 419 811
|3 973 354
|-39%
|36
|ЛМЗ МАШСТАЛЬ, ООО
|ЭЛЕМЕНТ, ООО 100%
Челноков Алексей Юрьевич 10,000 руб.
|Литье стали
|2 305 391
|1 932 632
|19%
|37
|ЦЕСИС НИКИРЭТ, ЗАО
|НИИФИ, АО 6.41%
НИКИРЭТ, ФГУП 3.85%
ИНФОРМСЕРВИС, ООО 2.56%
|Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
|2 302 402
|1 397 712
|65%
|38
|ДИОНИС, ООО ТД
|Лаврентьев Дмитрий Анатольевич 100%
|Торговля оптовая напитками
|2 189 048
|2 236 770
|-2%
|39
|ФИРМА УНИТРОН, ООО
|Булаткин Николай Борисович 100%
|Торговля оптовая консервированными овощами, фруктами и орехами
|2 183 236
|1 390 798
|57%
|40
|ЗАВОД ГРАЗ, АО
|AS «NVVMVM» Акционерное общество «НВВМВМ» 24%
Павлов Владимир Николаевич 18.75%
Ткаченко Игорь Юрьевич 18.75%
|Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов
|2 176 996
|1 852 727
|18%
|41
|ЗЕМЕТЧИНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД, АО
|ОСК, АО 100%
|Производство сахара
|2 151 522
|2 323 892
|-7%
|42
|ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД ВЛАСТЬ ТРУДА, ЗАО
|Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов
|2 100 825
|1 155 313
|82%
|43
|БИОСИНТЕЗ, ПАО
|Sun Pharma Netherlands B.V. 96.96%
|Производство лекарственных препаратов
|2 085 294
|2 621 634
|-20%
|44
|БАЗА КОМПЛЕКТАЦИИ ТЯЖПРОМАРМАТУРА, ООО
|ПТПА, АО 100%
|Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
|1 986 345
|1 682 901
|18%
|45
|ПНИЭИ, АО
|КОНЦЕРН АВТОМАТИКА, АО 63.85%
РОСТЕХ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 36.14%
|Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
|1 911 207
|2 115 428
|-10%
|46
|ДАЛ, ООО
|Акопов Эрнест Рубенович 100%
|Производство сидра и прочих плодовых вин
|1 847 174
|1 413 872
|31%
|47
|ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК ЮГ, ООО
|ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК, ООО 99%
НЛМК-СОРТ, ООО 1%
|Обработка отходов и лома черных металлов
|1 817 963
|1 394 081
|30%
|48
|ТПП-ПАРТНЕР, ООО
|ФРЕГАТАВТО, ООО 90%
Назарова Елена Юрьевна 10%
|Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой
|1 736 406
|2 770 276
|-37%
|49
|БЕКОВСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ, ООО
|Кулагин Борис Николаевич 100%
|Производство сахара
|1 723 393
|2 090 825
|-18%
|50
|ДЬЮТИ ФРИ-ПЕНЗА, ООО
|Лаврентьев Дмитрий Анатольевич 100%
|Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах
|1 695 243
|2 019 149
|-16%
|51
|АГРОГРУППА, ООО
|НАЗКО, ООО 100%
|Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур
|1 659 053
|885 582
|87%
|52
|ТЕРМОДОМ, ООО ПКФ
|Ибрагимов Рафик Анверович 100%
|Строительство жилых и нежилых зданий
|1 605 516
|1 160 846
|38%
|53
|АГРО-МАРКЕТ, ООО
|Миронов Сергей Николаевич 53%
Тургенев Валерий Викторович 47%
|Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных
|1 555 142
|1 534 654
|1%
|54
|РАО НАРОВЧАТСКОЕ, ООО
|РУССКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ, ООО 74.27%
ПАЧЕЛМСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ООО 25.73%
|Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
|1 542 504
|1 261 691
|22%
|55
|АГРОТРЕЙД, ООО
|РУССКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ, ООО 100%
|Торговля оптовая неспециализированная
|1 533 044
|1 478 860
|4%
|56
|ДЭП № 84, АО
|ВОЛГА-ПРОЕКТ, ООО 100%
|Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей
|1 528 723
|187 308
|716%
|57
|СМЗ, АО
|АВТОВАЗ, АО 51%
СМЗ, ЗАО ПО 49%
|Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств
|1 396 588
|1 157 982
|21%
|58
|ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА, АО
|ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ, АО 69.79%
КУЗНЕЦКМЕЖРАЙГАЗ, АО 5.08%
МЕТАН, АО 0.13%
|Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям
|1 396 141
|1 318 631
|6%
|59
|ВОСТОК ОЙЛ, ООО
|Никонов Олег Викторович 100%
|Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин
|1 376 643
|790 128
|74%
|60
|ГОРВОДОКАНАЛ, ООО
|ИНВЕСТРЕСУРС, ООО 51%
ОЧИСТКЕ ГОРОДА, МУП ПО 49%
|Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
|1 373 156
|1 316 121
|4%
|61
|СВАР, ООО
|ППО ЭВТ ИМ. В.А. РЕВУНОВА, АО 100%
|Производство бытовых неэлектрических приборов
|1 366 274
|356 738
|283%
|62
|ДРСУ, ООО
|Николаев Михаил Васильевич 100%
|Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей
|1 343 693
|963 386
|39%
|63
|ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО
|СХ РС ИНВЕСТ, ООО 100%
|Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур
|1 269 092
|769 260
|65%
|64
|ПЕНЗА-АВТО, ООО
|Лешков Александр Владимирович 40%
Лешков Андрей Владимирович 40%
САМАРА-АВТО-ПЛЮС, ООО 20%
|Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
|1 266 438
|1 066 554
|19%
|65
|КОРУНД, ООО
|Аристов Сергей Алексеевич 75.82%
Сорокин Сергей Александрович 12.59%
Воробьев Алексей Алексеевич 11.43%
Михайлова Валерия Владимировна 0.16%
|Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения
|1 248 569
|1 053 559
|19%
|66
|СУРА-МОТОРС-АВТО, ООО
|Иванов Виктор Иванович 84%
Иванов Сергей Викторович 16%
|Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
|1 238 587
|961 211
|29%
|67
|АГАТ-ТРАНС, ООО
|Апоян Людмила Владимировна 100%
|Деятельность автомобильного грузового транспорта
|1 224 418
|790 381
|55%
|68
|АЛЕКСАНДРИЯ, ООО
|Юров Игорь Федорович 100%
|Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки
|1 200 640
|1 043 914
|15%
|69
|НИИФИ, АО
|РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, АО 71.35%
РОСИМУЩЕСТВО 28.65%
|Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
|1 183 443
|1 350 529
|-12%
|70
|ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ, ЗАО
|Есяков Дмитрий Сергеевич 0.00030%
|Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
|1 180 361
|1 102 308
|7%
|71
|МФ СУРСКАЯ МЕБЕЛЬ, ООО
|Бояркин Павел Валерьевич 100%
|Производство прочей мебели
|1 165 081
|632 063
|84%
|72
|АВТОМАСТЕР-ПРЕМИУМ, ООО
|Аникин Владимир Иванович 100%
|Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
|1 153 987
|800 177
|44%
|73
|ПЕНЗЕНСКИЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ, ООО
|ТМХ ДИЗЕЛЬ ЭНДЖИН Б.В. 100%
|Торговля оптовая неспециализированная
|1 141 143
|186 859
|511%
|74
|ВЕРТУНОВСКОЕ, ООО
|ГК КОНТИНЕНТ, ООО 100%
|Выращивание сахарной свеклы
|1 121 371
|975 615
|15%
|75
|САНТРЕК ЦЕНТР, ООО
|Краснослободцев Сергей Викторович 100%
|Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
|1 115 572
|943 417
|18%
|76
|АВТО ОЙЛ, ООО
|Дебердеев Юсеф Исхакович 100%
|Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
|1 087 425
|807 573
|35%
|77
|АМС, ООО
|Вуколов Дмитрий Владимирович 100%
|Производство алюминия
|1 071 655
|216 040
|396%
|78
|СТЕНДМЕБЕЛЬ, ООО
|Борисов Владимир Юрьевич 33.40%
Михеев Андрей Геннадьевич 33.30%
Симаков Евгений Михайлович 33.30%
|Производство прочей мебели
|1 051 472
|377 485
|179%
|79
|ПЕНЗА-АВТОМАСТЕР, ООО
|Аникин Владимир Иванович 50%
Аникин Сергей Иванович 50%
|Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
|1 019 504
|866 315
|18%
|80
|СТАНКОМАШСТРОЙ, ООО
|Кочетков Олег Александрович 100%
|Производство металлообрабатывающего оборудования
|1 019 017
|1 005 648
|1%
|81
|АЛЛЕР-АВТО, ООО
|Иванов Виктор Иванович 100%
|Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
|1 018 580
|798 848
|28%
|82
|СОЮЗАГРО, ООО
|АГРОПРОДУКТ, ООО 100%
|Выращивание сахарной свеклы
|1 005 569
|487 628
|106%
|83
|АВТОЛОЦМАН-КМ, ООО
|Артемьев Эдуард Анатольевич 100%
|Торговля автотранспортными средствами
|982 047
|851 137
|15%
|84
|ТК МЯСНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ, ООО
|Салихов Сирач Нуруллович 50%
Хайров Шамиль Рифатович 50%
|Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы
|974 287
|746 795
|30%
|85
|РЕГИОН-САХАР, ООО
|ГК КОНТИНЕНТ, ООО 100%
|Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных
|971 197
|1 445 345
|-33%
|86
|КХ МАКАРОВА И.М., ООО
|Хайров Шамиль Рифатович 76%
Салихов Сирач Нуруллович 24%
|Производство колбасных изделий
|968 394
|834 221
|16%
|87
|МФР, ООО
|Захаров Алексей Николаевич 100%
|Производство прочей мебели
|966 793
|776 294
|25%
|88
|ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ Г.ПЕНЗЫ, МКП
|Г. ПЕНЗЫ, КУМИ n/a
|Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
|964 470
|2 069 040
|-53%
|89
|АВТОКОРЕЯ, ООО
|Аникин Владимир Иванович 50%
Аникин Сергей Иванович 50%
|Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
|960 115
|828 604
|16%
|90
|ПЛАНЕТА КОЛБАС 58, ООО
|Петросян Арамаис Гургенович 100%
|Торговля оптовая мясом и мясными продуктами
|956 095
|565 792
|69%
|91
|КРАСНАЯ ГОРКА, ООО
|ГК КОНТИНЕНТ, ООО 100%
|Выращивание сахарной свеклы
|947 495
|1 023 747
|-7%
|92
|АВТОМАСТЕР-ПЕНЗА, ООО
|Аникин Владимир Иванович 50%
Аникин Сергей Иванович 50%
|Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами
|942 389
|958 712
|-2%
|93
|ПРОДИМЕКС-ПЕНЗА, ООО
|Зарьков Виталий Михайлович 100%
|Торговля оптовая сахаром
|922 049
|772 046
|19%
|94
|МАСТЕР-ПАК, ООО
|Алтарев Игорь Владиславович 33.75%
Алтарева Нина Исааковна 11.25%
Андреев Игорь Михайлович 11.25%
Дятлов Андрей Юрьевич 11.25%
Мишалов Дмитрий Александрович 11.25%
Хорева Наталья Сергеевна 11.25%
Чернавский Андрей Аркадьевич 10%
|Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары
|921 823
|728 576
|27%
|95
|УНИТРОН ПРОМ, ООО
|Булаткин Николай Борисович 100%
|Переработка и консервирование фруктов и орехов
|919 138
|628 316
|46%
|96
|ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА, ОАО
|Корольков Игорь Альбертович 24.90%
Гаврилов Василий Васильевич 10.29%
Орлов Александр Николаевич 9.92%
Комаринская Светлана Ивановна 9.83%
Сегаль Михаил Ефимович 8.03%
Наземнов Андрей Владимирович 7.37%
Салатов Борис Семенович 0.33%
Овчинникова Елена Геннадьевна 0.012%
|Производство компьютеров и периферийного оборудования
|907 146
|726 122
|25%
|97
|ПКТБА, ЗАО
|Г. ПЕНЗЫ, КУМИ n/a
|Производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей
|899 375
|1 232 339
|-27%
|98
|ВИЗИТ, АО
|Голяев Евгений Викторович 24.06%
Левцов Андрей Иванович 10.53%
Лямец Олег Борисович 9.88%
Беляков Сергей Александрович 9.38%
|Производство пива
|886 550
|901 143
|-2%
|99
|ПЕНЗЕНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 2, ОАО
|МК-ХОЛДИНГ, ООО 95.38%
|Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
|873 918
|986 916
|-11%
|100
|ГОЛД АГРО, ООО
|РОСТ ИНВЕСТИЦИИ, ООО 100%
|Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур
|869 015
|661 864
|31%
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым