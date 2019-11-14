Индейка Бабаевых, алкоголь Студенникова и энергия Абызова — чем прирастает пензенская экономика

Как благодаря Науму Бабаеву регион стал самым «индейским» в России

«Реальное время» продолжает исследовать экономику регионов ПФО, анализируя итоги работы крупнейших предприятий за 2018 год. На очереди Пензенская область. Регион во многом похож на своего восточного соседа — Ульяновскую губернию. Численность населения примерно одинаковая. Ни там, ни там нет сколь-нибудь существенных запасов нефти и других полезных ископаемых, а советское промышленное наследие дышит на ладан. В таких условиях оба региона пытаются делать ставку на привлечение внешних инвестиций. Лидирующей отраслью пензенской экономики является сельское хозяйство. В 2018 году совокупная выручка сотни самых «оборотистых» компаний региона составила 308,8 миллиарда рублей, что на 13% больше, чем в 2017-м. Наиболее существенный рост при этом (в первую очередь «благодаря» динамике потребительских цен) демонстрируют компании, занимающиеся торговлей продуктами и алкоголем.

Нефтепродуктами только торгуют

Нефтяная отрасль в Пензенской области представлена сугубо торговлей и единственным крупным игроком — АО «Пензанефтепродукт». Это подразделение «Роснефти» занимается оптовыми поставками нефтепродуктов в Пензенской области и Мордовии, а также розничной торговлей через собственную сеть АЗС. В 2018 году выручка компании превысила 20 миллиардов рублей, увеличившись по сравнению с 2017-м почти на четверть. По итогам прошлого года предприятие продемонстрировало 52-миллионные убытки, тогда как годом ранее показало прибыль в 183 миллиона.

Нефтяная отрасль в Пензенской области представлена сугубо торговлей и единственным крупным игроком — АО «Пензанефтепродукт». Фото uprgkh.pnzreg.ru

Быстрее всех растет торговля

Одна из примет региона с неразвитой экономикой — когда компаниями с наибольшим оборотом становятся те, что специализируются только на торговле. В Пензенской области именно такая ситуация. В первой десятке компаний с наибольшей выручкой — сразу четыре представителя торговли. Причем, что характерно, второе и третье места в рейтинге самых «оборотистых» предприятий здесь занимают торговцы алкоголем.

Это ООО «Альфа Пенза» с оборотом 16,6 миллиарда (розничная продажа алкоголя) и ООО «Гифт» с оборотом 14,8 миллиарда (оптовая торговля спиртными напитками).

Учредитель ООО «Альфа Пенза» — небезызвестная офшорная компания «ДКБР Мега Ретейл Групп Лимитед», появившаяся в результате слияния активов миллиардеров Игоря Кесаева и Сергея Кациева (бенефициары группы компаний «Дикси» и сети алкомаркетов «Бристоль») с активами владельца сети «Красное&Белое» Сергея Студенникова. Объединенная компания лидирует на розничном алкогольном рынке многих регионов, в том числе Пензенской области.

ООО «Гифт» — крупный дистрибьютор, занимающийся оптовыми поставками алкоголя в регионы Урала, Поволжья, юга России, а также в Москву и Санкт-Петербург. На рынке компания известна под брендом «Русские перцы». Выручка компании год от года растет, в 2018 году достигнув почти 15 миллиардов рублей (43-процентный рост по отношению к 2017-му).

Выручка крупной региональной сети супермаркетов «Караван» в 2018 году выросла на 17% и достигла 8,5 миллиарда рублей. Фото penzanews.ru

Учредителем компании значится предпринимательница Людмила Апоян, гендиректором — Эрнест Акопов. Последнему принадлежит также ООО «Дал» (46-е место в нашем топ-100), занимающееся производством алкогольных напитков в городе Городище под Пензой.

На девятом месте рейтинга — еще одна торговая компания — ООО «Торговая база «Стандарт», специализирующаяся на торговле мебельными материалами. Годовая выручка предприятия в 2018 году выросла сразу на 36% и достигла показателя в 10,3 миллиарда рублей. Любопытно, что владелец торговой базы Олег Колосов 3 года назад был одним из фигурантов скандала, связанного с банкротством пензенского НИИ «Контрольприбор» и продажей здания института и участка под ним.

На десятом месте — тоже торговое предприятие. Выручка крупной региональной сети супермаркетов «Караван» в 2018 году выросла на 17% и достигла 8,5 миллиарда рублей. Сеть представлена 46 магазинами в Пензенской области и двумя магазинами в Саранске. Доля «Каравана» в розничной торговле Пензенской области оценивается в 8%. В 2018 году прибыль компании составила 44,7 миллиона рублей. Сеть принадлежит бизнесмену и экс-депутату областного Заксобрания Дмитрию Лаврентьеву, который также является собственником алкогольного дистрибьютора ТД «Дионис» (оборот в 2018 году — 2,1 миллиарда) и сети винных супермаркетов «Дьюти-фри», представленной в шести регионах. Весной 2019 года стало известно, что Лаврентьев приобрел столичную гостиницу эконом-класса «Владыкино» у банка ВТБ.

Пензенский гарантирующий поставщик электроэнергии — «ТНС Энерго Пенза» — оказался на четвертом месте в списке региональных компаний с наибольшей выручкой (13,6 миллиарда рублей). Фото penza-press.ru

Пензенский след Абызова и местные «дочки» «Газпрома»

Пензенский гарантирующий поставщик электроэнергии — «ТНС Энерго Пенза» — оказался на четвертом месте в списке региональных компаний с наибольшей выручкой (13,6 миллиарда рублей). Это одна из региональных «дочек» ПАО ГК «ТНС энерго», одним из бенефициаров которого считается экс-министр правительства РФ Михаил Абызов, ныне находящийся под следствием как раз по делу о выводе средств «ТНС Энерго» через офшорные схемы.

Пензенские «дочки» «Газпрома» — ООО «Газпром Межрегионгаз Пенза» и «Газпром Газораспределение Пенза» — в 2018 году ничем выдающимся не отличились. Их совокупная выручка составила 12,5 миллиарда рублей и лишь незначительно выросла по сравнению с предыдущим периодом.

Агропром: сыграла ставка на индейку

На фоне слабо развитой промышленности и отсутствия полезных ископаемых, лидирующие позиции в структуре экономики Пензенской области занимает сельское хозяйство.

Сразу шесть из 25 крупнейших по годовой выручке предприятий Пензенской области принадлежат бизнесмену Науму Бабаеву (группа компаний «Дамате» и «Русская молочная компания»). Совокупный оборот всех пензенских активов Бабаева за 2018 год превысил 34 миллиарда рублей.

В 2018 году компания произвела 88 тысяч тонн индейки (на треть больше, чем годом ранее), заняв 34% российского рынка. Фото pnzreg.ru

«Дамате» — крупный российский агрохолдинг, специализирующийся на производстве и переработке индейки и молока. Холдинг представлен в Пензенской и Тюменской областях.



Свою деятельность в Пензенской области холдинг начал в 2012 году с открытия завода по переработке индейки. С тех пор «Дамате» стал крупнейшим в России производителем индейки (продукция представлена в розничной сети большинства регионов страны под брендом «Индилайт»). В 2018 году компания произвела 88 тысяч тонн индейки (на треть больше, чем годом ранее), заняв 34% российского рынка. В нынешнем году открыт второй завод. В планах компании в 2020 году нарастить объемы производства до 155 тысяч тонн, что позволит укрепить лидирующие позиции на рынке. Общий объем своих инвестиций в проект компания оценивает в 55,6 миллиарда рублей. Вложения пока не окупились.

Помимо индейки, холдинг «Дамате» представлен в регионе переработкой молока на базе Пензенского молочного комбината.

Еще один крупный игрок пензенского агропрома — Васильевская птицефабрика, входящая в группу «Черкизово». Ее оборот в 2018 году составил 10,7 миллиарда рублей (восьмое место в регионе по объему выручки), чистая прибыль — 657 миллионов. Интересно, что вышеупомянутый Наум Бабаев приходится двоюродным братом владельцу «Черкизово» Игорю Бабаеву.

Топ-100 компаний Пензенской области за 2018 год

№ Наименование Совладельцы Вид деятельности Выручка за 2018 г., тыс. руб. Выручка за 2017 г., тыс. руб. Изменение 1 ПЕНЗАНЕФТЕПРОДУКТ, АО НЕФТЬ-АКТИВ, ООО 87.74% Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах 20 416 778 16 531 220 24% 2 АЛЬФА ПЕНЗА, ООО ДКБР МЕГА РИТЕЙЛ ГРУП ЛИМИТЕД 100% Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах 16 656 111 15 393 757 8% 3 ГИФТ, ООО Апоян Людмила Владимировна 100% Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт 14 843 153 10 360 334 43% 4 ТНС ЭНЕРГО ПЕНЗА, ООО ТНС ЭНЕРГО, ПАО ГК 100% Торговля электроэнергией 13 615 588 12 734 337 7% 5 НОВЫЕ ФЕРМЫ, ООО АПК ДАМАТЕ, ООО 100% Торговля оптовая мясом и мясными продуктами 13 091 970 10 591 913 24% 6 ПЕНЗАМОЛИНВЕСТ, ООО АПК ДАМАТЕ, ООО 100%

Разведение сельскохозяйственной птицы 11 399 113 9 762 026 17% 7 ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЕНЗА, ООО ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ, ООО 78.46%

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСИМУЩЕСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 15.38%

ГАЗПРОМ ИНВЕСТ РГК, ООО 6.15% Торговля газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям 11 075 086 10 408 171 6% 8 ВАСИЛЬЕВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА, АО ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС "МИХАЙЛОВСКИЙ" Разведение сельскохозяйственной птицы 10 735 214 9 936 541 8% 9 СТАНДАРТ, ООО ТБ Колосов Олег Николаевич 75%

Касимов Алексей Павлович 25% Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 10 331 622 7 594 373 36% 10 КАРАВАН, ООО Лаврентьев Дмитрий Анатольевич 100% Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах 8 481 179 7 231 013 17% 11 ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПЕНЗЕНСКИЕ ЛВЗ, ООО Альшин Роман Анверович 100% Производство сидра и прочих плодовых вин 6 049 727 4 422 381 37% 12 НПП РУБИН, АО МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ 68.94% Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие 5 332 518 3 228 158 65% 13 ПТПА, АО НЭЛС, ООО 30.40%

Чернышев Александр Анатольевич 40.90% Производство арматуры трубопроводной 5 203 752 5 137 196 1% 14 АЗИЯ ЦЕМЕНТ, ООО ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОРДИСЕЛЛА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 51%

ВЭБ.РФ 49% Производство цемента 4 944 320 5 704 775 -13% 15 ПЕНЗЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ, ОАО

Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах 4 739 836 4 280 144 11% 16 ВОЗРОЖДЕНИЕ, АО Шахов Александр Степанович 67%

Мурзин Владимир Георгиевич 33% Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 4 547 162 3 402 746 34% 17 АТМИС-САХАР, ОАО СДИ, ООО 91.50% Производство сахара 4 174 423 3 287 312 27% 18 ПО ЭЛЕКТРОПРИБОР, АО КОНЦЕРН АВТОМАТИКА, АО 53.30%

РОСТЕХ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 46.70% Производство средств связи, выполняющих функцию систем коммутации 3 952 984 4 062 463 -3% 19 МАЯК-ТЕХНОЦЕЛЛ, ООО МАЯК, ОАО 60%

ООО ТЕХНОЦЕЛЛ БЭТАЙЛИГУНГЕН 40% Производство бумаги 3 914 350 3 360 293 16% 20 ОПТИМУС, ООО Назаренко Владимир Викторович 100% Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 3 712 845 3 580 940 4% 21 МАЯКПРИНТ, ООО МАЯК, ОАО 100% Производство обоев 3 697 353 2 787 796 33% 22 МАЯК, ОАО Вдонин Василий Алексеевич 9.10%

Тулюпа Татьяна Александровна 2.55%

Вдонин Владимир Васильевич 0.88% Производство бумаги 3 616 246 3 414 450 6% 23 ТД МОЛКОМ, ООО МОЛКОМ, ОАО 100% Торговля оптовая молочными продуктами 3 480 801 3 971 962 -12% 24 МОЛКОМ, ОАО АГРОРИЭЛТИ, ООО 24.82%

ТОРГИНВЕСТ, ООО 24.77%

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РУСУРСЫ ДАМАТЕ, ООО 24.70%

ПРОПЕРТИ ЭСТЕЙТ, ООО 13.91%

ТД МОЛКОМ, ООО 10.94% Производство питьевого молока и питьевых сливок 3 278 355 4 035 842 -19% 25 ПАЧЕЛМСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ООО РУССКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ, ООО 100% Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока 3 260 453 2 750 871 19% 26 ППО ЭВТ ИМ. В.А. РЕВУНОВА, АО КРЭТ, АО 80.33%

РОСТЕХ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 11.34%

РОСИМУЩЕСТВО 8.33% Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления 3 158 911 11 807 710 -73% 27 ДУКАТ, ООО КОМПАНИЯ Юров Игорь Федорович 100% Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами 2 900 618 2 451 541 18% 28 ПЕНЗЕНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА, ЗАО

Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий 2 835 263 2 463 229 15% 29 ПЕНЗАДИЗЕЛЬМАШ, АО ТРАНСМАШХОЛДИНГ, АО 100% Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта 2 696 183 2 234 328 21% 30 МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЛЕРОМ, ООО Лега Татьяна Васильевна 80%

Лега Роман Валентинович 10%

ЛЕРОМ, ООО 10% Производство прочей мебели 2 603 449 2 158 258 21% 31 ПМП, ООО ГК КОНТИНЕНТ, ООО 100% Торговля оптовая сахаром 2 580 769 2 188 888 18% 32 ФАРМАЦИЯ, ОАО ИНТЕРМЕДФАРМ, ООО 72.91%

Шпигель Евгения Григорьевна 10.88%

Колосков Антон Александрович 0.035% Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) 2 569 110 2 329 784 10% 33 КОММЕРСАНТ, ООО Воробьев Евгений Александрович 100% Торговля оптовая неспециализированная незамороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 2 562 323 929 104 176% 34 СТУДЕНЕЦКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД, ОАО СДИ, ООО 99.99% Выращивание сахарной свеклы 2 459 132 1 489 879 65% 35 ТД ПТПА, ООО ПТПА, АО 100% Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения 2 419 811 3 973 354 -39% 36 ЛМЗ МАШСТАЛЬ, ООО ЭЛЕМЕНТ, ООО 100%

Челноков Алексей Юрьевич 10,000 руб. Литье стали 2 305 391 1 932 632 19% 37 ЦЕСИС НИКИРЭТ, ЗАО НИИФИ, АО 6.41%

НИКИРЭТ, ФГУП 3.85%

ИНФОРМСЕРВИС, ООО 2.56% Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей 2 302 402 1 397 712 65% 38 ДИОНИС, ООО ТД Лаврентьев Дмитрий Анатольевич 100% Торговля оптовая напитками 2 189 048 2 236 770 -2% 39 ФИРМА УНИТРОН, ООО Булаткин Николай Борисович 100% Торговля оптовая консервированными овощами, фруктами и орехами 2 183 236 1 390 798 57% 40 ЗАВОД ГРАЗ, АО AS «NVVMVM» Акционерное общество «НВВМВМ» 24%

Павлов Владимир Николаевич 18.75%

Ткаченко Игорь Юрьевич 18.75% Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов 2 176 996 1 852 727 18% 41 ЗЕМЕТЧИНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД, АО ОСК, АО 100% Производство сахара 2 151 522 2 323 892 -7% 42 ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД ВЛАСТЬ ТРУДА, ЗАО

Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов 2 100 825 1 155 313 82% 43 БИОСИНТЕЗ, ПАО Sun Pharma Netherlands B.V. 96.96% Производство лекарственных препаратов 2 085 294 2 621 634 -20% 44 БАЗА КОМПЛЕКТАЦИИ ТЯЖПРОМАРМАТУРА, ООО ПТПА, АО 100% Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием 1 986 345 1 682 901 18% 45 ПНИЭИ, АО КОНЦЕРН АВТОМАТИКА, АО 63.85%

РОСТЕХ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 36.14% Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие 1 911 207 2 115 428 -10% 46 ДАЛ, ООО Акопов Эрнест Рубенович 100% Производство сидра и прочих плодовых вин 1 847 174 1 413 872 31% 47 ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК ЮГ, ООО ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК, ООО 99%

НЛМК-СОРТ, ООО 1% Обработка отходов и лома черных металлов 1 817 963 1 394 081 30% 48 ТПП-ПАРТНЕР, ООО ФРЕГАТАВТО, ООО 90%

Назарова Елена Юрьевна 10% Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой 1 736 406 2 770 276 -37% 49 БЕКОВСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ, ООО Кулагин Борис Николаевич 100% Производство сахара 1 723 393 2 090 825 -18% 50 ДЬЮТИ ФРИ-ПЕНЗА, ООО Лаврентьев Дмитрий Анатольевич 100% Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах 1 695 243 2 019 149 -16% 51 АГРОГРУППА, ООО НАЗКО, ООО 100% Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур 1 659 053 885 582 87% 52 ТЕРМОДОМ, ООО ПКФ Ибрагимов Рафик Анверович 100% Строительство жилых и нежилых зданий 1 605 516 1 160 846 38% 53 АГРО-МАРКЕТ, ООО Миронов Сергей Николаевич 53%

Тургенев Валерий Викторович 47% Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных 1 555 142 1 534 654 1% 54 РАО НАРОВЧАТСКОЕ, ООО РУССКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ, ООО 74.27%

ПАЧЕЛМСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ООО 25.73% Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока 1 542 504 1 261 691 22% 55 АГРОТРЕЙД, ООО РУССКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ, ООО 100% Торговля оптовая неспециализированная 1 533 044 1 478 860 4% 56 ДЭП № 84, АО ВОЛГА-ПРОЕКТ, ООО 100% Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей 1 528 723 187 308 716% 57 СМЗ, АО АВТОВАЗ, АО 51%

СМЗ, ЗАО ПО 49% Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств 1 396 588 1 157 982 21% 58 ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА, АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ, АО 69.79%

КУЗНЕЦКМЕЖРАЙГАЗ, АО 5.08%

МЕТАН, АО 0.13% Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям 1 396 141 1 318 631 6% 59 ВОСТОК ОЙЛ, ООО Никонов Олег Викторович 100% Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин 1 376 643 790 128 74% 60 ГОРВОДОКАНАЛ, ООО ИНВЕСТРЕСУРС, ООО 51%

ОЧИСТКЕ ГОРОДА, МУП ПО 49% Распределение воды для питьевых и промышленных нужд 1 373 156 1 316 121 4% 61 СВАР, ООО ППО ЭВТ ИМ. В.А. РЕВУНОВА, АО 100% Производство бытовых неэлектрических приборов 1 366 274 356 738 283% 62 ДРСУ, ООО Николаев Михаил Васильевич 100% Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей 1 343 693 963 386 39% 63 ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО СХ РС ИНВЕСТ, ООО 100% Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур 1 269 092 769 260 65% 64 ПЕНЗА-АВТО, ООО Лешков Александр Владимирович 40%

Лешков Андрей Владимирович 40%

САМАРА-АВТО-ПЛЮС, ООО 20% Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 1 266 438 1 066 554 19% 65 КОРУНД, ООО Аристов Сергей Алексеевич 75.82%

Сорокин Сергей Александрович 12.59%

Воробьев Алексей Алексеевич 11.43%

Михайлова Валерия Владимировна 0.16% Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения 1 248 569 1 053 559 19% 66 СУРА-МОТОРС-АВТО, ООО Иванов Виктор Иванович 84%

Иванов Сергей Викторович 16% Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 1 238 587 961 211 29% 67 АГАТ-ТРАНС, ООО Апоян Людмила Владимировна 100% Деятельность автомобильного грузового транспорта 1 224 418 790 381 55% 68 АЛЕКСАНДРИЯ, ООО Юров Игорь Федорович 100% Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки 1 200 640 1 043 914 15% 69 НИИФИ, АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, АО 71.35%

РОСИМУЩЕСТВО 28.65% Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие 1 183 443 1 350 529 -12% 70 ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ, ЗАО Есяков Дмитрий Сергеевич 0.00030% Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям 1 180 361 1 102 308 7% 71 МФ СУРСКАЯ МЕБЕЛЬ, ООО Бояркин Павел Валерьевич 100% Производство прочей мебели 1 165 081 632 063 84% 72 АВТОМАСТЕР-ПРЕМИУМ, ООО Аникин Владимир Иванович 100% Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 1 153 987 800 177 44% 73 ПЕНЗЕНСКИЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ, ООО ТМХ ДИЗЕЛЬ ЭНДЖИН Б.В. 100% Торговля оптовая неспециализированная 1 141 143 186 859 511% 74 ВЕРТУНОВСКОЕ, ООО ГК КОНТИНЕНТ, ООО 100% Выращивание сахарной свеклы 1 121 371 975 615 15% 75 САНТРЕК ЦЕНТР, ООО Краснослободцев Сергей Викторович 100% Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 1 115 572 943 417 18% 76 АВТО ОЙЛ, ООО Дебердеев Юсеф Исхакович 100% Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 1 087 425 807 573 35% 77 АМС, ООО Вуколов Дмитрий Владимирович 100% Производство алюминия 1 071 655 216 040 396% 78 СТЕНДМЕБЕЛЬ, ООО Борисов Владимир Юрьевич 33.40%

Михеев Андрей Геннадьевич 33.30%

Симаков Евгений Михайлович 33.30% Производство прочей мебели 1 051 472 377 485 179% 79 ПЕНЗА-АВТОМАСТЕР, ООО Аникин Владимир Иванович 50%

Аникин Сергей Иванович 50% Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 1 019 504 866 315 18% 80 СТАНКОМАШСТРОЙ, ООО Кочетков Олег Александрович 100% Производство металлообрабатывающего оборудования 1 019 017 1 005 648 1% 81 АЛЛЕР-АВТО, ООО Иванов Виктор Иванович 100% Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 1 018 580 798 848 28% 82 СОЮЗАГРО, ООО АГРОПРОДУКТ, ООО 100% Выращивание сахарной свеклы 1 005 569 487 628 106% 83 АВТОЛОЦМАН-КМ, ООО Артемьев Эдуард Анатольевич 100% Торговля автотранспортными средствами 982 047 851 137 15% 84 ТК МЯСНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ, ООО Салихов Сирач Нуруллович 50%

Хайров Шамиль Рифатович 50% Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы 974 287 746 795 30% 85 РЕГИОН-САХАР, ООО ГК КОНТИНЕНТ, ООО 100% Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных 971 197 1 445 345 -33% 86 КХ МАКАРОВА И.М., ООО Хайров Шамиль Рифатович 76%

Салихов Сирач Нуруллович 24% Производство колбасных изделий 968 394 834 221 16% 87 МФР, ООО Захаров Алексей Николаевич 100% Производство прочей мебели 966 793 776 294 25% 88 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ Г.ПЕНЗЫ, МКП Г. ПЕНЗЫ, КУМИ n/a Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) 964 470 2 069 040 -53% 89 АВТОКОРЕЯ, ООО Аникин Владимир Иванович 50%

Аникин Сергей Иванович 50% Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 960 115 828 604 16% 90 ПЛАНЕТА КОЛБАС 58, ООО Петросян Арамаис Гургенович 100% Торговля оптовая мясом и мясными продуктами 956 095 565 792 69% 91 КРАСНАЯ ГОРКА, ООО ГК КОНТИНЕНТ, ООО 100% Выращивание сахарной свеклы 947 495 1 023 747 -7% 92 АВТОМАСТЕР-ПЕНЗА, ООО Аникин Владимир Иванович 50%

Аникин Сергей Иванович 50% Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами 942 389 958 712 -2% 93 ПРОДИМЕКС-ПЕНЗА, ООО Зарьков Виталий Михайлович 100% Торговля оптовая сахаром 922 049 772 046 19% 94 МАСТЕР-ПАК, ООО Алтарев Игорь Владиславович 33.75%

Алтарева Нина Исааковна 11.25%

Андреев Игорь Михайлович 11.25%

Дятлов Андрей Юрьевич 11.25%

Мишалов Дмитрий Александрович 11.25%

Хорева Наталья Сергеевна 11.25%

Чернавский Андрей Аркадьевич 10% Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары 921 823 728 576 27% 95 УНИТРОН ПРОМ, ООО Булаткин Николай Борисович 100% Переработка и консервирование фруктов и орехов 919 138 628 316 46% 96 ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА, ОАО Корольков Игорь Альбертович 24.90%

Гаврилов Василий Васильевич 10.29%

Орлов Александр Николаевич 9.92%

Комаринская Светлана Ивановна 9.83%

Сегаль Михаил Ефимович 8.03%

Наземнов Андрей Владимирович 7.37%

Салатов Борис Семенович 0.33%

Овчинникова Елена Геннадьевна 0.012% Производство компьютеров и периферийного оборудования 907 146 726 122 25% 97 ПКТБА, ЗАО Г. ПЕНЗЫ, КУМИ n/a Производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей 899 375 1 232 339 -27% 98 ВИЗИТ, АО Голяев Евгений Викторович 24.06%

Левцов Андрей Иванович 10.53%

Лямец Олег Борисович 9.88%

Беляков Сергей Александрович 9.38% Производство пива 886 550 901 143 -2% 99 ПЕНЗЕНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 2, ОАО МК-ХОЛДИНГ, ООО 95.38% Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 873 918 986 916 -11% 100 ГОЛД АГРО, ООО РОСТ ИНВЕСТИЦИИ, ООО 100% Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур 869 015 661 864 31%