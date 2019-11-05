Старт сезона хоккея с мячом: «Динамо-Казань» надеется выйти в плей-офф

Казанские мастера русского хоккея начинают выступление в ХХVIII чемпионате российской Суперлиги

Первый («гладкий») этап чемпионата Суперлиги России по хоккею с мячом продлится до 21 марта. Начинает казанская команда матчами в Новосибирске 5 ноября и в Кемерове 8 ноября. Ни травма лучшего игрока, ни отсутствие возможности провести первые домашние матчи на родном льду не охладили амбиций «Динамо-Казани»: команда строит большие планы на сезон. О том, как команда Ильяса Хандаева «вкатывается» в официальный сезон, и о раскладе сил к началу первенства — в материале «Реального времени».

Наши в Ульяновске и первая сенсация нового сезона

Первым официальным соревнованием, в котором казанская команда приняла участие в новом сезоне, стал предварительный этап Кубка России. «Реальное время» уже писало об одной из самых горячих сшибок сентябрьского этапа соревнования, которую подопечные Хандаева провели против хозяев «Волга-Спорт-Арены» — ульяновской «Волги». Наши земляки выступили на родине Ильича достойно, не в пример прошлому году, — 4 победы, 2 ничьих и единственное поражение. Казанцев обыграл победитель «западного этапа» — московское «Динамо» со счетом 4:9. Во втором тайме этого матча наставник «ДК» заменил ключевых игроков и дал порезвиться молодежи.

«Нам важно было посмотреть, как в официальном соревновании проявляют себя молодые хоккеисты, как молодежь справится с волнением», — скажет, подводя итоги турнира, в интервью интернет-порталу ТНВ Ильяс Хандаев.

В итоге татарстанцы заняли в Ульяновске третье место, пропустив на второе — проходное — архангельский «Водник» только по дополнительным показателям. Молодым воспитанникам — Денису Хрусову, Илье Григорьеву, Данияру Самигуллину, Владу Веселову, Антону Бубнову — тренерский штаб игровое время предоставлял, но наибольший вклад в результат внесли те, от кого этого и ждали — лучшими игроками команды на турнире стали Игорь Ларионов (13 (7+6) очков), неувядающий Сергей Обухов (8 (5+3) очков), забившие по 4 гола и сделавшие по 3 передачи Денис Артюшин и Рамиль Ибрагимов и отлично вписавшиеся в состав хавбек Евгений Корев (6 голов, 3 передачи и фактическая монополия на выполнение стандартов) и самый звездный новобранец «Динамо» — Дмитрий Савельев.

В итоге татарстанцы заняли в Ульяновске третье место

Наставник положительно оценил выступление своей команды на льду «Волга-Спорт-Арены»: «Мы выполнили задачи, которые ставили перед собой. Я как тренер получил ответы на большинство вопросов, которые у меня были. А что касается результата, то мы не вышли в следующий этап, но это была не первоочередная задача».



Первоочередную же задачу по выходу в Финал четырех от ульяновской группы решили столичные динамовцы, в семи встречах наколотившие в ворота соперников 71 мяч (больше 10 за игру) и «Водник». Из группы «восточных» команд, параллельно выступавших на крытой арене «Енисей», путевки в решающую стадию розыгрыша получили хозяева-красноярцы и чемпионы страны (они же — обладатели трофея трех последних лет) «СКА-Нефтяник». Между собой дальневосточники и сибиряки закрутили пока что самый зрелищный триллер начавшегося сезона (боевая ничья 8:8). Лучшим бомбардиром предварительного этапа стал москвич Владислав Тарасов (20 мячей и 5 передач), опередивший всех звезд: Миргазова и Эдлунда из «Енисея», Петерссона и Бондаренко из «СКА-Нефтяника» и даже самого Ломанова. Главная антисенсация — неудачное выступление едва ли не главного фаворита сезона и последнего «дохабаровского» обладателя Кубка России — команды «Байкал-Энергия», набравшей жалкие 7 очков в 6 встречах.

Право провести Финал четырех Кубка России — 2019 получила крытая арена «Крылатское» в Москве. Результаты борьбы за трофей оказались во многом сенсационными. Кто бы мог подумать, что регулярно берущие в последние годы главные призы (включая и титул) восточные команды даже не попадут в решающий матч? Но именно так и произошло.

Сначала «Водник», проигрывая «Енисею» по ходу встречи 0:2, одержал победу 4:3. Сибиряки в этом матче набрали 105 (!) минут штрафного времени против 20 у поморов. Потом, в другом полуфинале, хозяева — динамовцы — благодаря дублю лучшего бомбардира турнира Тарасова уверенно разобрались с действующим чемпионом из Хабаровска — 3:1. В «западном» по составу финале динамовцы выиграли 4:2 и впервые после 2012 года (и в седьмой раз за свою историю) получили Кубок России.

В Казани нет крытой арены, поэтому полноценную ледовую подготовку казанские динамовцы вынуждены уже который год проводить в Ульяновске

Ильяс Хандаев: «Явного фаворита в стартующем чемпионате России нет»

В Казани нет крытой арены, поэтому полноценную ледовую подготовку казанские динамовцы вынуждены уже который год проводить в Ульяновске. Через две недели после возвращения с кубкового этапа они вновь отправятся знакомым маршрутом, чтобы с 10 по 13 октября принять участие в Кубке «Волга-Спорт-Арены», а заодно и провести на большом льду несколько занятий. В турнире подопечные Хандаева выступили неудачно — после крупной победы со счетом 16:5 над клубом Высшей лиги «Акжайык», казанцы проиграли «Родине»(4:5), а в матче за третье место — «Старту»(2:3). В последнюю декаду октября команда вновь провела сбор на ВСА, накануне окончания которого в контрольном матче крупно проиграла «Волге» — 3:8.

Сразу по возвращении со сбора в Ульяновске главный тренер команды Ильяс Хандаев ответил на вопросы корреспондента «Реального времени».

— Ильяс Игоревич, вся ли программа заключительного предсезонного сбора выполнена?

— Да, поработали по плану, провели весь намеченный объем работы на большом льду. Единственное, о чем остается сожалеть, — недостаток игровой практики. Почему-то все отказываются с нами играть (смеется).

— На предварительном этапе Кубка России вы выступили хорошо, только раз проиграв в семи встречах. Но потом последовали поражения от «Родины» и «Старта» на Кубке ЛД «Волга-Спорт-Арены», а на последнем сборе в Ульяновске хозяева вообще разгромили «Динамо». Не тревожит перед началом первенства эта неудачная серия?

— Эти результаты не критичны. Мы до этого матча 30 октября с «Волгой» две недели не имели игровой практики, а соперник за это время, по-моему, 4 встречи провел.

— Первые матчи чемпионата вы сыграете в Сибири с серьезными соперниками. Что можете о них сказать и есть ли конкретные задачи на поединки в Новосибирске и Кемерове?

— Это серьезные соперники, но мы их не боимся. В Новосибирске хозяева могут сыграть на эмоциональном подъеме после смены главного тренера, и мы к этому готовы.

Я могу перечислить несколько топ-команд, но и без того понятно, о ком идет речь — Хабаровск, московское «Динамо», Иркутск, Красноярск. Но явного фаворита нет — уровень у лидеров примерно одинаков

— Вечный вопрос — о готовности льда на «Ракете». Опять вам придется первые домашние матчи проводить в Ульяновске?



— Мы не получили гарантий ни на «Ракете», ни на «Трудовых резервах» о том, что 14 ноября сможем на одном из этих стадионов принять «Мурман». В таких условиях мы не можем рисковать, ожидая у моря погоды, и будем готовиться к проведению первого номинально домашнего поединка на «Волга-Спорт-Арене». А там посмотрим.

Примечание «Реального времени»: на стадионе в Дербышках устаревшее холодильное оборудование работает только при достижении определенной низкой температуры, а на «Трудовых резервах» в начале ноября заливку льда планировали начать, но будет ли покрытие готово к первому домашнему матчу «Динамо-Казани», неизвестно — многое зависит от погоды.

— Помимо недостатка игровой практики, что вас еще волнует «на низком старте»?

— Уже на добавленной в матче с «Волгой» минуте серьезное повреждение получил наш капитан и лидер Сергей Обухов. Точный диагноз пока неизвестен, но предварительно он выбыл на 4 недели. Сами понимаете, что этот игрок и человек значит для команды.

— Можете назвать фаворитов предстоящего чемпионата?

— Я могу перечислить несколько топ-команд, но и без того понятно, о ком идет речь — Хабаровск, московское «Динамо», Иркутск, Красноярск. Но явного фаворита нет — уровень у лидеров примерно одинаков. Вот смотрите: кто думал, что «СКА-Нефтяник» и «Енисей» не попадут в финал Кубка России?

— В прошлом сезоне под вашим руководством «Динамо-Казань» впервые за пять лет пробилось в плей-офф. Не испугаетесь, если руководство решит не ограничиваться повторением этого достижения и поставит перед вами и командой более амбициозную цель?

— Нас это врасплох не застанет.

Презентация «Динамо-Казани» прошла 2 ноября. Кроме команды и Салавата Гайсина, ее куратора, в ней приняли участие первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов и президент Федерации хоккея с мячом РТ Виталий Тимуца

«No Obukhov — no party!»

Повреждение, которое получил в игре с «Волгой» «Месси» русского хоккея, 45-летний Сергей Обухов, внесло принципиальные изменения в планы динамовского руководства относительно результата в ХХVIII чемпионате Суперлиги. Зная амбиции Асгата Сафарова и его первого заместителя по Совету ОГО ФСО «Динамо» РТ Салавата Гайсина, логично предположить, что после удачного прошлого сезона вопрос о приближении к пьедесталу вполне мог быть поставлен.

Презентация «Динамо-Казани» прошла 2 ноября. Кроме команды и Салавата Гайсина, ее куратора, в ней приняли участие первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов и президент Федерации хоккея с мячом РТ Виталий Тимуца.



«No Totty — no party!» — любили произносить фанаты «Ромы», когда в матче не мог принять участия их кумир и лидер команды Франческо Тотти. Фактически то же самое — «No Obukhov — no party!» (только в более дипломатичной форме) выразил Салават Гайсин, формулируя цели, поставленные перед командой на чемпионат:

«Первоначально мы планировали поставить задачу, чтобы вы в предстоящем сезоне попали в четверку. Но так получилось, что в последней товарищеской игре очень серьезную травму получил наш капитан, великий игрок Сергей Обухов. На сегодняшний день непонятно, когда он сможет выйти на лед. Еще предстоит обследование, возможно, понадобится операция. Конечно, команда в нынешнем году усилилась по сравнению с прошлым годом, но подготовка в любом случае шла с четким расчетом, кто на какой позиции играет, и только по причине травмы одного ведущего игрока мы ставим задачу: выход в плей-офф. А как дальше получится — это уже как будете стараться. Во всяком случае, вас никто не упрекнет, если, выйдя в плей-офф, вы не пройдете дальше».

3 ноября, в день, когда «Динамо» отправилось на выезд по маршруту Казань — Москва — Новосибирск — Кемерово, корреспондент «Реального времени» позвонил Сергею Обухову, оставшемуся в Казани, пожелал ему здоровья и спросил о характере полученной травмы. Вот что сказал капитан казанского «Динамо»:

«Я пока ничего не могу сказать. Делаю процедуры на поврежденной ноге, начал на нее осторожно наступать. На пятницу, 8 ноября, назначен прием, и врачи мне скажут, какой характер травмы и какое будет лечение. Возможно, обойдется без операции, но в любом случае на лечение уйдет не меньше двух-трех недель. Травмироваться всегда неприятно, а в 45 лет — тем более, но буду надеяться на лучшее. И, конечно, переживать за команду».

Увидеть в своих рядах одного из самых талантливых представителей новой волны хотело несколько клубов, но моторный, быстрый и техничный хавбек предпочел Казань

Накануне «Динамо» подписало четвертого новичка (после Корева, Неронова и Савельева). Им стал воспитанник нижегородского хоккея центральный полузащитник Егор Дашков, которому 23 октября исполнилось 22 года. Увидеть в своих рядах одного из самых талантливых представителей новой волны хотело несколько клубов, но моторный, быстрый и техничный хавбек предпочел Казань. Здесь ему предстоит продолжить сотрудничество с Хандаевым — наставником, приведшим Дашкова со товарищи к победе на ХХIХ Зимней универсиаде и получению звания мастера спорта России. Начиная с сезона 2017/18 серебряный призер ЧМ среди юниоров 2016 года провел за основу «Старта» 44 матча и забил в них 9 голов. Последние мячи за родную команду Дашков забил в октябре на Кубке ВСА в ворота… «Динамо-Казани» — его дубль позволил нижегородцам обыграть нынешний клуб хавбека во встрече за третье место.

Сохранят ли «кабаны» титул?

Главная интрига предстоящего первенства заключается в том, сможет ли «СКА-Нефтяник» сохранить титул, которым владеет с 2017 года. Ответить на этот вопрос будет сложно до самого плей-офф. Одно можно сказать точно — пройти всю дистанцию первенства, как в прошлом году, когда хабаровчане в 28 матчах одержали 26 побед, забили в этих играх 259(!) мячей и на 15 очков опередили ближайшего преследователя — московское «Динамо» — им не удастся.

Да, с одной стороны, Михаил Юрьев, завоевав со сборной России 26-й в отечественной истории титул чемпионов мира, покинул стан национальной команды — его заменил Павел Франц. Теперь Юрьев сможет полностью сосредоточиться на делах клуба, который сохранил в своих чемпионских рядах лидеров — вратаря Рысева, защитника Викулина, полузащитника Джусоева (которого «сватали» в шведский АИК), нападающих Петерссона и Бондаренко, Максима Ишкельдина, признанного лучшим полузащитником последнего Кубка мира. Кстати, на главном клубном турнире по бенди «кабаны» выступили успешно — заняли первое место в группе, не потеряв ни одного очка, в четвертьфинале разгромили АИК, в полуфинале одолели московское «Динамо» — и только в решающем матче уступили «Болльнесу». Еще раньше, в сентябре, дальневосточники у себя дома взяли Кубок губернатора Хабаровского края, в финале разобрав по косточкам «Байкал-Энергию» 10:2.

Но лидеры команды стали еще старше, их игра всем соперникам хорошо известна, а кадрового усиления, за исключением перевода в основной состав из молодежного полузащитников Аникина и Торгонского и форварда Скопинцева, не произошло. Более того, клуб расстался сразу с несколькими сильными хоккеистами — Лапшиным, Толстихиным, Потеминым, Рязанцевым, Ивкиным, которым тут же нашлось применение в других ведущих клубах Суперлиги. Недавний полуфинал против «Динамо» показал, что «СКА-Нефтяник» по-прежнему остается преимущественно домашней командой, теряющейся в условиях плотного прессинга и быстрой контригры оппонентов.

Шансы «динамовцев» на чемпионство в этом году как никогда сильны. Фото vk.com/bandy_dynamo

Претендент номер один на то, чтобы свергнуть «кабанов» с трона, на наш взгляд, московское «Динамо». В прошлом сезоне подопечные Иванушкина стали вторыми и в «регулярке», и в плей-офф. Правда, в борьбе за медали до финала им не довелось встретиться ни с кем из грандов. Но в начале этого сезона команда выглядит просто великолепно. Про то, как москвичи взяли Кубок России, мы уже рассказали.

На Кубке мира «бело-голубые» в группе одолели крепкие АИК, «Хаммарбю» и «Бруберг», в четвертьфинале выиграли у «Енисея» и были остановлены хабаровчанами только в полуфинале. В межсезонье клуб провел отличную селекционную компанию, укрепив и без того сильный состав, в котором опыт вратаря Рейна, полевых игроков Золотарева, Щеглова, Шабурова, Булатова, Жданова соседствует с молодостью новых лидеров нашего хоккея с мячом — Тарасова, Филиппова, Никиты Иванова. В «Динамо» перешли чемпион страны в составе «СКА-Нефтяника» защитник Валерий Ивкин, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира и трехкратный победитель первенств Суперлиги нападающий Иван Шевцов, лучший полузащитник первенства России среди юниоров 2000—01 Егор Рагулин. Вернулись в столичный клуб четырехкратный чемпион России форвард Виктор Чернышев и трехкратный чемпион мира полузащитник Янис Бефус. Если учесть еще и то, что спортивным директором клуба продолжает работать всемогущий Владимир Янко, шансы «динамовцев» на чемпионство в этом году как никогда сильны.

Многие специалисты до начала сезона считали, что титул у «СКА-Нефтяника» отберет «Байкал-Энергия». Но команду, которая еще в 2015 году брала Кубок России, а в 2016 играла в финале чемпионата, начало лихорадить еще в прошлом сезоне. На финише «Байкал-Энергия» сенсационно уступила бронзу скромному «Уральскому трубнику». Перед новым сезоном из команды Андрея Рушкина ушли сразу 7 человек, включая таких мастеров, как Алексей Чижов, Петр Захаров, Евгений Шадрин. Правда, и пополнение оказалось впечатляющим — только с берегов Енисея на Байкал переехало четверо известных хоккеистов, включая действующего чемпиона мира Андрея Прокопьева, полузащитника Вячеслава Вдовенко и вернувшегося после годичного отсутствия лучшего бомбардира БЭ Александра Егорычева. Состав у иркутян смело можно назвать «звездным», с финансами давно полный порядок, инфраструктура обещает стать одной из лучших в стране — казалось бы, играй и побеждай. Но результаты при этом удивляют — провал на первом этапе Кубка России (7 очков в 6 матчах), самое плохое выступление в Кубке мира в Сандвикене среди шести российских клубов. Ощущение такое, что Рушкин — не топ-тренер для топ-клуба, и вряд ли кто-то удивится, если в случае неудач на старте первенства руководство «Байкала-Энергии» прибегнет к «хирургическому вмешательству».

Состав «Енисея» по-прежнему впечатляет. Фото vk.com/hcenisey1934

Не лучшие времена переживают и красноярцы. Несмотря на полный порядок с инфраструктурой после Универсиады-2019, минувшим мартом «Енисей» впервые за последние годы не смог преодолеть четвертьфинал первенства, уступив «Уральскому трубнику». Это привело к смене тренерского штаба — новым наставником назначили Михаила Пашкина — и серьезным изменениям в составе. Самым неожиданным решением клубного руководства стало прекращение сотрудничества с лучшим вратарем мира последних двух лет — Романом Черных. Покинули Красноярск братья Прокопьевы, Иван Шевцов, Чернышев, А. Егорычев. Правда, состав «Енисея» по-прежнему впечатляет — к нестареющей легенде русского хоккея Сергею Ломанову-младшему и главному герою последних победных чемпионатов мира Алмазу Миргазову в наступившем сезоне присоединились лучший бомбардир шведской Элитсерии Кристофер Эдлунд, обладатель Кубка мира защитник «Старта» Вадим Васильев, форвард «Байкала-Энергии» Тимофей Безносов, воспитанники красноярского хоккея, действующие чемпионы страны Олег Толстихин и Денис Лапшин. На Кубке мира (где «Енисей» в 2017 играл в финале) подопечные Пашкина остановились на стадии 1/4, из битвы за Кубок России вылетели в 1/2. Но главным событием осени для «Енисея», без сомнения, стали не выступления на турнирах, а то, что в сентябре клуб смог привезти в Красноярск на товарищеские матчи сборную Швеции.

Из команд «второго порядка» следует, в первую очередь, выделить усилившийся Романом Черных, неплохо выступивший на Кубке мира и ставший серебряным призером Кубка России «Водник». У первого нашего соперника по чемпионату — «Сибсельмаша», как и у «Енисея», произошла смена рулевого. Четырехкратного чемпиона мира Олега Чубинского, возглавлявшего новосибирский клуб последние пять сезонов, отправили в отставку. Обязанности главного тренера исполняет другой известный воспитанник новосибирского хоккея — 45-летний Сергей Рогулев, чемпион и двукратный обладатель Кубка России. Матч с «Сибсельмашем» «Динамо-Казань» проведет уже сегодня, во вторник, в 15.00 по московскому времени.

Как принято, сядем на дорожку, скрестим пальцы и загадаем желание, чтобы подопечные Ильяса Хандаева провели хороший сезон, как минимум повторив прошлогодний результат.