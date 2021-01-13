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Кузнецов Анатолий Михайлович

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Кузнецов Анатолий Михайлович
Фото: realnoevremya.ru

Общая информация

Родился 14 ноября 1956 года в Нижегородской области.

Образование

1987 г. — окончил Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского, факультет радиофизики.

Трудовая деятельность

Президент группы компаний «Корстон», гендиректор ОАО «Комплекс гостиницы „Орленок“».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420061, ул Николая Ершова, 1А
  • Телефон: (843) 279-30-00
  • Email: Info@kzn.korston.ru
  • Сайт: https://korston.ru/

Дата последнего обновления: 13.01.2021

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