Кузнецов Анатолий Михайлович
Общая информация
Родился 14 ноября 1956 года в Нижегородской области.
Образование
1987 г. — окончил Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского, факультет радиофизики.
Трудовая деятельность
Президент группы компаний «Корстон», гендиректор ОАО «Комплекс гостиницы „Орленок“».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, ул Николая Ершова, 1А
- Телефон: (843) 279-30-00
- Email: Info@kzn.korston.ru
- Сайт: https://korston.ru/
Дата последнего обновления: 13.01.2021