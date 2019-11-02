Грядет буря: куда уйдет Черчесов и кто займет его место
Готовы ли обменяться тренерами «Зенит» и сборная России?
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов намекнул на то, что может покинуть команду после Евро-2020. Возможно, следующим летом в нашем футболе будет крайне неспокойно. Большинство экспертов прочат Черчесова в тренеры «Зенита». «Реальное время» оценивает обстановку и рассуждает, почему Станислав Саламович вряд ли светит в качестве наставника «Спартаку» и кто может стать ему лучшей заменой в национальной сборной.
Черчесов, скорее всего, возглавит «Зенит», а не «Спартак»
— Ваш контракт с РФС рассчитан до 2022 года... — начал было спрашивать журналист «Большого спорта», но его тут же оборвал Станислав Черчесов.
— Соглашение подписано по схеме «2+2». О чемпионате мира в Катаре мы сейчас не думаем. Есть конкретная задача — хорошо выступить на чемпионате Европы, — главный тренер сборной России недвусмысленно намекнул, что может покинуть свой пост уже после Евро-2020. Большинство СМИ не подхватили эту тему, но, похоже, что перемены в нашем футболе зреют весьма глобальные.
Еще месяц назад многие болельщики «Спартака» мечтали увидеть на посту главного тренера «красно-белых» Станислава Саламовича — в качестве человека, способного заставить работать дорогостоящих звезд команды. Сейчас результаты Доменико Тедеско, нового тренера москвичей, заставляют думать, что возвращение Черчесова в «Спартак» — перспектива неблизкая. Но реальная. Есть большие шансы на то, что Саламович возглавит клуб сразу после того, как свой контракт доработает немецкий специалист.
Другое возможное пристанище Черчесова — «Зенит». И этот вариант более вероятен, чем спартаковский, во многом — благодаря Дзюбе.
«Нынешние «Зенит» и сборная России — лучшие команды в моей карьере. По состоянию, атмосфере... Безумно горжусь ими, люблю их и наслаждаюсь нынешним моментом карьеры. Футбольный век очень короткий, поэтому нужно как можно больше играть, кайфовать и радовать зрителя», — заявил Артем в интервью официальному сайту «Зенита».
С Черчесовым 31-летний игрок продолжит быть ключевым игроком питерской команды. С годами никто не молодеет, и фактор «своего тренера» ближе к 35 играет ключевую роль. В свое время Александр Кержаков не поладил в «Зените» с Андре Виллаш-Боашем, из-за чего был вынужден закончить футбольную карьеру. Задача Дзюбы — не повторить судьбу Александра. С Черчесовым Артем будет в надежных руках.
Для Станислава Саламовича питерский вариант может быть выгоден с финансовой точки зрения и, конечно, из-за амбиций: «Зенит» мечтает минимум об 1/4 финала Лиги чемпионов и победе в Лиге Европы.
Есть только один явный кандидат на место Черчесова в сборной
Кто же возглавит сборную России? Ответ на этот вопрос еще никогда не был таким очевидным. Сергей Семак своей работой в «Уфе» и «Зените» доказал, что способен расти и принимать новые вызовы. С ним питерцы борются за 1-е место в группе Лиги чемпионов, лидируют в чемпионате России и идут к финалу Кубка России. В прошлом году многие критиковали Семака за однобокость в игре «Зенита», в результате клуб рано вылетел из кубка страны и потерпел обидное поражение от «Вильярреала» в Лиге Европы.
В текущем сезоне однобокости стало поменьше, но ее по-прежнему хватает. Это сыграло против Семака в матче с «РБ Лейпцигом» (1:2), но в остальном «дзюбозависимость» почти не мешает команде. В России уже подрастает ряд классных центрфорвардов, похожих по манере игры на Артема: это и Николай Комличенко, и Александр Соболев. Еще одно преимущество Семака — игра в два нападающих. Тут-то и может пригодиться Федор Чалов, который в новой сборной исполнит роль Азмуна.
Семак обладает редким в нашем футболе даром — это человек-победитель. Он везде добивается великолепного результата, куда бы ни переходил. Даже неброскую «Уфу» Сергей Богданович умудрился вывести в Лигу Европы. За ближайшие год-два этот специалист окончательно «нарастит мяса» как тренер, после чего будет готов возглавить сборную России. Все идет к тому, что именно Семак будет сменщиком Станислава Черчесова во главе национальной команды.
Бердыев, Гончаренко и… Луческу
До возможного ухода Черчесова с поста главного тренера сборной России остается чуть более полугода, но других явных кандидатов на потенциально вакантную должность пока не видится. Перед ЧМ-2018 ходили слухи, что спасать команду могут поручить Курбану Бердыеву. Но после искрометного «черчесовского» футбола руководство РФС не захочет менять игру команды на более оборонительную. К июлю 2020 года освободиться может Виктор Гончаренко, но на данный момент этот вариант видится абсолютно фантастическим.
Иностранцев руководство РФС рассматривать не будет в принципе. Времена Адвоката и Капелло еще слишком свежи в памяти болельщиков, к тому же денег в нашем футболе стало намного меньше, чем в благополучном 2013 году. Из иностранных специалистов удобоваримым видится только один вариант: Мирча Луческу. Румынский тренер любит выстраивать команды в долгосрочной перспективе. Луческу не позволит собой манипулировать: в 1999 году он ушел из «Интера», едва узнав о сговоре нападающего Роналдо с президентом Массимо Моратти. Сам Мирча горит желанием работать именно в России, заявив, что после неудачи в «Зените» у него здесь остался должок. Но стоит ли давать ему возможность реабилитироваться в главной команде страны? Очень большой вопрос.
Вероятные сценарии по версии «Реального времени»:
- Черчесов покидает сборную России после Евро-2020, ее принимает Семак.
- Черчесов работает в сборной России до 2022 года, Семак остается в «Зените».
- Семак возглавляет сборную России в июле 2020 года, Черчесов возвращается в «Спартак» в 2021-м.
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