Грядет буря: куда уйдет Черчесов и кто займет его место

Готовы ли обменяться тренерами «Зенит» и сборная России?

Фото: Олег Тихонов

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов намекнул на то, что может покинуть команду после Евро-2020. Возможно, следующим летом в нашем футболе будет крайне неспокойно. Большинство экспертов прочат Черчесова в тренеры «Зенита». «Реальное время» оценивает обстановку и рассуждает, почему Станислав Саламович вряд ли светит в качестве наставника «Спартаку» и кто может стать ему лучшей заменой в национальной сборной.

Черчесов, скорее всего, возглавит «Зенит», а не «Спартак»

— Ваш контракт с РФС рассчитан до 2022 года... — начал было спрашивать журналист «Большого спорта», но его тут же оборвал Станислав Черчесов.

— Соглашение подписано по схеме «2+2». О чемпионате мира в Катаре мы сейчас не думаем. Есть конкретная задача — хорошо выступить на чемпионате Европы, — главный тренер сборной России недвусмысленно намекнул, что может покинуть свой пост уже после Евро-2020. Большинство СМИ не подхватили эту тему, но, похоже, что перемены в нашем футболе зреют весьма глобальные.

Еще месяц назад многие болельщики «Спартака» мечтали увидеть на посту главного тренера «красно-белых» Станислава Саламовича — в качестве человека, способного заставить работать дорогостоящих звезд команды. Сейчас результаты Доменико Тедеско, нового тренера москвичей, заставляют думать, что возвращение Черчесова в «Спартак» — перспектива неблизкая. Но реальная. Есть большие шансы на то, что Саламович возглавит клуб сразу после того, как свой контракт доработает немецкий специалист.

Сейчас результаты Доменико Тедеско, нового тренера москвичей, заставляют думать, что возвращение Черчесова в «Спартак» — перспектива неблизкая. Фото spartak.com

Другое возможное пристанище Черчесова — «Зенит». И этот вариант более вероятен, чем спартаковский, во многом — благодаря Дзюбе.

«Нынешние «Зенит» и сборная России — лучшие команды в моей карьере. По состоянию, атмосфере... Безумно горжусь ими, люблю их и наслаждаюсь нынешним моментом карьеры. Футбольный век очень короткий, поэтому нужно как можно больше играть, кайфовать и радовать зрителя», — заявил Артем в интервью официальному сайту «Зенита».

С Черчесовым 31-летний игрок продолжит быть ключевым игроком питерской команды. С годами никто не молодеет, и фактор «своего тренера» ближе к 35 играет ключевую роль. В свое время Александр Кержаков не поладил в «Зените» с Андре Виллаш-Боашем, из-за чего был вынужден закончить футбольную карьеру. Задача Дзюбы — не повторить судьбу Александра. С Черчесовым Артем будет в надежных руках.

Для Станислава Саламовича питерский вариант может быть выгоден с финансовой точки зрения и, конечно, из-за амбиций: «Зенит» мечтает минимум об 1/4 финала Лиги чемпионов и победе в Лиге Европы.

Артем Дзюба: «Футбольный век очень короткий, поэтому нужно как можно больше играть, кайфовать и радовать зрителя». Фото Вячеслава Евдокимова (fc-zenit.ru)

Есть только один явный кандидат на место Черчесова в сборной

Кто же возглавит сборную России? Ответ на этот вопрос еще никогда не был таким очевидным. Сергей Семак своей работой в «Уфе» и «Зените» доказал, что способен расти и принимать новые вызовы. С ним питерцы борются за 1-е место в группе Лиги чемпионов, лидируют в чемпионате России и идут к финалу Кубка России. В прошлом году многие критиковали Семака за однобокость в игре «Зенита», в результате клуб рано вылетел из кубка страны и потерпел обидное поражение от «Вильярреала» в Лиге Европы.

В текущем сезоне однобокости стало поменьше, но ее по-прежнему хватает. Это сыграло против Семака в матче с «РБ Лейпцигом» (1:2), но в остальном «дзюбозависимость» почти не мешает команде. В России уже подрастает ряд классных центрфорвардов, похожих по манере игры на Артема: это и Николай Комличенко, и Александр Соболев. Еще одно преимущество Семака — игра в два нападающих. Тут-то и может пригодиться Федор Чалов, который в новой сборной исполнит роль Азмуна.

Семак обладает редким в нашем футболе даром — это человек-победитель. Он везде добивается великолепного результата, куда бы ни переходил. Даже неброскую «Уфу» Сергей Богданович умудрился вывести в Лигу Европы. За ближайшие год-два этот специалист окончательно «нарастит мяса» как тренер, после чего будет готов возглавить сборную России. Все идет к тому, что именно Семак будет сменщиком Станислава Черчесова во главе национальной команды.

Сергей Семак своей работой в «Уфе» и «Зените» доказал, что способен расти и принимать новые вызовы. Фото fc-zenit.ru

Бердыев, Гончаренко и… Луческу

До возможного ухода Черчесова с поста главного тренера сборной России остается чуть более полугода, но других явных кандидатов на потенциально вакантную должность пока не видится. Перед ЧМ-2018 ходили слухи, что спасать команду могут поручить Курбану Бердыеву. Но после искрометного «черчесовского» футбола руководство РФС не захочет менять игру команды на более оборонительную. К июлю 2020 года освободиться может Виктор Гончаренко, но на данный момент этот вариант видится абсолютно фантастическим.

Иностранцев руководство РФС рассматривать не будет в принципе. Времена Адвоката и Капелло еще слишком свежи в памяти болельщиков, к тому же денег в нашем футболе стало намного меньше, чем в благополучном 2013 году. Из иностранных специалистов удобоваримым видится только один вариант: Мирча Луческу. Румынский тренер любит выстраивать команды в долгосрочной перспективе. Луческу не позволит собой манипулировать: в 1999 году он ушел из «Интера», едва узнав о сговоре нападающего Роналдо с президентом Массимо Моратти. Сам Мирча горит желанием работать именно в России, заявив, что после неудачи в «Зените» у него здесь остался должок. Но стоит ли давать ему возможность реабилитироваться в главной команде страны? Очень большой вопрос.

Вероятные сценарии по версии «Реального времени»:

Черчесов покидает сборную России после Евро-2020, ее принимает Семак.

Черчесов покидает сборную России после Евро-2020, ее принимает Семак. Черчесов работает в сборной России до 2022 года, Семак остается в «Зените».

Семак возглавляет сборную России в июле 2020 года, Черчесов возвращается в «Спартак» в 2021-м.

