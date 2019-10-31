Президент FINA: Казань может перехватить водный ЧМ — 2023 у Катара

Фото: Максим Платонов

Казань может стать хозяйкой водного мундиаля на два года раньше запланированного. Такую возможность озвучил сегодня на брифинге президент FINA Хулио Маглионе. Столица Татарстана боролась за право проведения ЧМ в 2023 году, но его выиграл Катар, Казани же выпала возможность провести турнир в 2025 году. Однако, по словам Маглионе, наш город может перехватить турнир у конкурента. Подробнее об этом и старте шестого этапа Кубка мира FINA по плаванию — в материале «Реального времени».

В 2021 году будут известны сроки чемпионата в Казани

Сегодня в Казани на брифинге, посвященном старту шестого этапа Кубка мира FINA, президент Международной федерации плавания Хулио Маглионе озвучил информацию, которая волновала и поклонников водных видов спорта, и спортивных чиновников Татарстана. По словам главы FINA, проведение водного ЧМ в Катаре в 2023 году сейчас под вопросом. Как известно, Казань выиграла проведение представительных соревнований 2025 года, но боролась с Катаром за право провести его двумя годами ранее. Теперь если конкурент татарстанской столицы откажется от мундиаля, то есть вероятность, что турнир подхватит Казань.

— В 2025 году нас ожидает чемпионат мира по плаванию в Казани, возможно, он пройдет здесь уже в 2023 году, — отметил Маглионе.

— Сейчас ведем переговоры с исполнительным директором FINA господином Маркулеску, с президентом олимпийского комитета и оргкомитета по проведению чемпионата мира в Катаре и ожидаем решения с их стороны, — ответил Маглионе на уточняющий вопрос о том, когда станет известно, что Казань сможет провести водный ЧМ уже в 2023 году.

Президент федерации также отметил: «Когда мы говорим о чемпионате мира, должны принимать во внимание и чемпионат мира 2021 года на короткой воде, который тоже собирает лучших спортсменов, представляющих порядка 180 наших федераций. В 2021 году он состоится в Фукуоке. По итогам этих соревнований будет принято финальное решение по чемпионату 2023 года», — пояснил Маглионе.

Президент Всероссийской федерации плавания, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников сообщил, что российский оргкомитет по проведению чемпионата мира продолжает работу в прежнем составе.

— Есть разные варианты по поводу формата чемпионата в Казани. Один из них — строительство нового комплекса, в котором могут проводиться не только соревнования по плаванию, но и по другим видам спорта. Казань принимает такие решения. Главное — обеспечить количество зрительских мест по регламенту, вспомогательные сооружения все равно понадобятся. На прошлых соревнованиях не обошлись одним бассейном, была задействована вся существующая инфраструктура и были поставлены временные бассейны для водного поло и хай-дайвинга. Количество сооружений варьировалось тогда от пяти до семи. Рассчитываю, что мы с вами что-то новое увидим в следующий раз.

Как двести пловцов в Казани разыграют $2,5 млн

Нынешний этап Кубка мира по плаванию в Казани — шестой по счету. Соревнования в Казани пройдут с 1 по 3 ноября. Столица Татарстана примет около 200 участников из 53 стран мира и около 100 представителей клубов из регионов России, которые тоже прошли жесткий отбор. Как сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов, в течение трех дней, каждый вечер, в 18.00, пройдут финалы, где разыграют 34 комплекта наград. В Казань приехали лидеры мирового плавания.

Министр пригласил поболеть и за татарстанских спортсменов, представителей сборной России, — Григория Тарасевича, Ирину Приходько, Веронику Андрусенко.

Первый этап Кубка мира FINA по плаванию начался 2 августа в Токио, прошли этапы в Берлине и Будапеште, Сингапуре и Цзинане (Китай). Последний завершится уже совсем скоро, 9 ноября, в Дохе. Этот год особенно важен для спортсменов, так как все этапы и выступления на Кубке мира по плаванию — 2019 войдут в число квалификационных соревнований на грядущую Олимпиаду — 2020 года в Токио. Спортсменам разрешается плыть неограниченное количество дистанций, однако только лучшие три результата будут учитываться при подсчете рейтинговых очков. Заплывы будут проходить в 50-метровом бассейне. За это время лучшие пловцы планеты поучаствуют в десятках заплывов на разные дистанции в разных стилях и разыграют между собой призовой фонд чемпионата — более $2,5 миллиона.

Столица Татарстана уже принимала этапы Кубка мира FINA в 2015 и 2018 годах. Согласно договоренности с FINA этапы Кубка мира по плаванию будут проводиться в Казани ежегодно до 2021 года включительно.