Соберет ли ЦСКА силы для «Зенита», отберет ли «Уфа» очки у очередного лидера и как закончится Волжское дерби

Превью 15-го тура РПЛ

К экватору нынешний сезон в Премьер-лиге подошел неожиданно — уж очень интересной получается борьба в группе лидеров, сконцентрировавших свои силы именно на внутреннем первенстве и оттого сильно просевших в еврокубках. На сегодня мы имеем пять команд, претендующих на медали, и очень плотную середину таблицы, поэтому каждый тур может кардинально поменять ситуацию. Спортивная редакция «Реального времени» приводит свои традиционные расклады на ближайший тур в РПЛ. Объясняем, почему «Уфа» должна отобрать очки у «Локомотива», размышляем, сможет ли огрызнуться ЦСКА в игре с «Зенитом», и предсказываем, что нас ждет в «волжском» и «южном» дерби.

«Уфа» — «Локомотив»: оправятся ли «железнодорожники» от Турина и «Спартака»?

Робин Гуды российского чемпионата из столицы Башкортостана уже умудрились собрать очки практически со всех топ-команд РПЛ — выигрывали у «Ростова» и «Зенита», делили очки со «Спартаком» и ЦСКА. Зато раздавали победы аутсайдерам из «Оренбурга» (1:2) и «Тамбова» (0:3). Объяснить такой парадокс Вадим Евсеев, похоже, не в состоянии, да и не особенно горит желанием, судя по испуганным глазам во время вынужденных послематчевых флеш-интервью. Но факт остается фактом — с грандами у него получается лучше, чем с аутсайдерами, которые тоже не особо хотят играть в атаку. Так что Юрию Семину точно нужно подготовить какой-то особый план для игры в Башкирии — здесь лидеры очки обычно теряют.

«Железнодорожники», полтора тайма отбивавшиеся от назойливых атак «Ювентуса» неприкрытым «автобусом», но все-таки уступившие в Турине, похоже, поплыли психологически. В московском дерби со «Спартаком» они уступили без шансов — 0:3, и о выходе из ямы пока говорить не стоит — так быстро оттуда команды не выбираются.

Прогноз «Реального времени»

Станет ли победа над «Уфой» толчком для возвращения? Да. Удастся ли команде Юрия Семина взломать оборону «Уфы» и увезти хотя бы одно очко? Большой вопрос. Но что-то подсказывает, что свои очки уфимцы в этой игре заберут.

Ничья — 1:1



«Зенит» — ЦСКА: Виктор Гончаренко соберет силенки для Питера

Центральный матч тура пройдет в Санкт-Петербурге, где встретятся команды из группы лидеров — «Зенит» и ЦСКА.

С одной стороны, о какой-то сверхинтриге матча говорить не стоит — питерцы и москвичи сегодня на абсолютно разных психологических и функциональных ступенях. «Зенит», традиционно имеющий хорошую скамейку и прочность состава, может себе позволить успешно играть на три фронта. Во внутреннем первенстве он лидирует, в Кубке России без проблем прошел «Томь» (4:0) и вышел в четвертьфинал, а в своей группе G Лиги чемпионов идет на втором месте.

А вот у ЦСКА в последнее время дела идут из рук вон плохо. Все началось с череды травм ключевых игроков в августе, и с тех пор «армейцам» так и не удается поймать свой баланс. Единственный турнир, где москвичам пока везет — это Кубок России: тут они со скрипом выцарапали победу у «Уфы» и прошли-таки в ¼ финала. А вот в РПЛ они уже скатились на пятую строчку, не говоря уже о Лиге Европы, где команда Гончаренко выглядит откровенно «самым слабым звеном» из всех российских представителей в Европе — три поражения подряд с разницей мячей 1:8. Понять Гончаренко можно — у него полсостава молодежи и еще несколько человек лечатся. Ну какие тут могут быть три фронта? Нужно сконцентрироваться на чем-то одном. При желании и правильном подходе Гончаренко может собрать команду в экстремальных условиях и настроить на запредельную отдачу в конкретном матче. Противостояние с чемпионами — самый подходящий для этого случай.

Прогноз «Реального времени»:

Последний раз в РПЛ «Зенит» проигрывал больше месяца назад — своему прямому конкуренту «Локомотиву» 28 сентября. Но матч Лиги чемпионов в гостях у «РБ Лейпцига» показал, что уровень питерского клуба совсем не космический и обыгрывать его можно, не имея в составе ни одной звезды — даже на уровне Бундеслиги. ЦСКА умеет играть в конкретном матче предельно собранно и выдать суперматч. Но игра будет проходить в Петербурге, и это сыграет ключевую роль.

Победа «Зенита» — 2:1



«Крылья Советов» — «Рубин»: возвращение нерва в «волжское» дерби

Противостояние, которое еще в начале «нулевых» было гордо наречено «волжским дерби», в последние годы как-то растеряло весь «огонь» и нерв противостояния. Фанаты команд уже давно не вступают в прямые конфликты, а в матчах ни о каком ярком бескомпромиссном футболе и речи не идет — мастерства не хватает ни у тех, ни у других.

Но в нынешнем чемпионате у самарцев весьма неплохой по именам состав из бывших звезд отечественного футбола, приправленный одним из лучших бомбардиров нынешнего чемпионата и открытием сезона — Александром Соболевым. Опасность от 22-летнего нападающего будет исходить серьезная. Посмотрите хотя бы на этот шедевр в его исполнении, чтобы понять уровень техники и мастерство завершения.

Да и ход «Крылья» уже набрали внушительный, забравшись в первую восьмерку. Картину подпортило лишь поражение от действующих чемпионов.

«Рубин» из своих проблем выбирается тяжелее — голы приходят с большим трудом (почти за половину чемпионата команда Шаронова выдала лишь 8 забитых мячей в 14 турах, а в трех из последних четырех игр сыграли в унылые 0:0). Но и поражений в октябре казанцы не видели — идут мелким осторожным шагом, вот только для болельщика это зрелище не самое смотрибельное.

Прогноз «Реального времени»:



Несмотря на упавший градус казанско-самарского противостояния, нерв в игре должен быть. Хотя бы потому в составе «Крыльев Советов» против своей бывшей команды будет играть экс-голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков. Он и не скрывает, что эти игры для него принципиальны. Стоять он будет с особым настроем, что еще сильнее осложнит задачу казанцам.

Победа «Рубина» — 1:0



ФК «Краснодар» — ФК «Ростов»: время компенсироваться для обоих

Встреча еще двух клубов из плотной группы лидеров обязательно соберет большую аудиторию — и на трибунах стадиона «Краснодар», и у экранов.

По-настоящему атакующие и открытые команды Валерия Карпина и Мурада Мусаева должны подарить зрителю жаркий и, скорее всего, богатый на голы матч. Ну а дополнительной мотивацией для обеих сторон должен стать тот факт, что после игры команды могут либо поменяться местами, либо «Ростов» оторвется от «быков» на комфортные 4 очка. «Краснодару» выпадать из группы лидеров нельзя — остальные тоже не собираются терять очки. В таких случаях обычно говорят, что это матч за 6 очков.

Второй мотивацией должны стать и смазанные последние туры «Ростова» и «Краснодара». Ростовчане были разгромно биты «Зенитом» (1:6) — и лишь потом последовала победа над «Сочи». «Краснодар», увлекшись еврокубками, в РПЛ смог выжать из себя только две ничьих с не самыми сильными «Оренбургом» и «Динамо». Так что у обеих команд есть интерес компенсироваться перед болельщиками и перед самими собой.

«Краснодар», увлекшись еврокубками, в РПЛ смог выжать из себя только две ничьи с не самыми сильными «Оренбургом» и «Динамо». Фото vk.com/fckrasnodar

Прогноз «Реального времени»:

В отличие от «Краснодара», у команды Карпина нет второй нагрузки в Европе — значит, к матчу они подойдут чуточку свежее. И все же предугадать победителя в матче команд, исповедующих атакующую игру, сложно. Можно лишь выражать твердую надежду, что без россыпи голов тут не обойдется.

Ничья — 2:2