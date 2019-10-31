Всё онлайн, даже ипотека! Кейс Альфа-Банка

Цифровые сервисы — основа конкурентоспособности банка на современном рынке

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Альфа-Банк»

Цифровизация банковской отрасли идет семимильными шагами. Даже такие сложные банковские продукты, как ипотека, уже можно оформить через интернет. «Реальное время» при поддержке Альфа-Банка разбиралось в том, как стремительно развиваются цифровые сервисы и повышается удобство пользования финансовыми услугами. Подробнее об этом — в интервью Владислава Абрамова, регионального управляющего АО «Альфа-Банк» в Республике Татарстан.

— Банки в последние годы все активнее «уходят» в онлайн. Теперь, чтобы совершить большинство операций, необязательно терять время и ехать в офис. Расскажите, пожалуйста, как развивается это направление в Альфа-Банке в Татарстане, на чем вы делаете акцент?

— В Альфа-Банке в Татарстане около 75% всех операций совершаются в мобильном и интернет-банке: расчеты, платежи, получение кредитов, размещение депозитов, валютные операции и многое другое. И физические, и юридические лица сейчас совершают большинство операций за несколько кликов в смартфоне, начиная с обычного перевода средств с карты на карту, заканчивая заявкой на многомиллионный кредит или размещением инвестиционного продукта.

— Недавно вы открыли ипотечное направление. Ипотеку в банке тоже можно оформить при помощи цифровых сервисов?

— Жителям Татарстана мы предложили ипотеку в мае этого года. У нас один из самых технологичных процессов оформления кредита — заполнить заявку в личном кабинете в режиме онлайн может любой желающий за считанные минуты.

— Ипотека — сложный продукт. Насколько легко подать заявку в электронном виде?

—Я бы сказал, что ипотека — довольно серьезный продукт, но мы реализовали очень продуманное, простое и интуитивно понятное платформенное решение. Наши цифровые сервисы по ипотеке — очень доступные. Для клиента процесс оформления сводится к нескольким простым шагам. Из документов достаточно предоставить только паспорт, трудовую книжку и справку о доходах.

— Как проходит процесс одобрения заявки?

— Она проходит первичный скоринг: идет проверка по определенным параметрам, клиенту начисляется скоринговый балл. Если система первоначально одобряет заявку, она поступает на рассмотрение сотрудников. Например, зарплатный клиент, о котором у банка уже есть вся необходимая информация, может получить решение в личном кабинете за несколько минут. При этом около 70% клиентов в онлайн приходят со стороны, а вопрос о продолжительности процесса рассмотрения заявки на кредит немаловажен для всех. Поэтому наша задача — сделать его максимально оперативным для каждого клиента.

— В чем тогда преимущество цифровой подачи документов, если все равно окончательное решение об одобрении кредита принимают люди?

— Во-первых, заявка обрабатывается в электронном формате: первично она отправляется в программный модуль, который считывает данные из документов, распознает их и распределяет по папкам. Таким образом, исключаются дополнительные ошибки, которые часто возникают по причине человеческого фактора: например, опечатки, ошибки в цифрах при ручном вводе. Во-вторых, параллельно может обрабатываться множество заявок, исключается потеря времени на живую очередь к сотруднику. В-третьих, благодаря автоматическому скорингу заявка на ипотеку рассматривается в разы быстрее, нежели при полной ручной обработке. В-четвертых, вы можете подать заявку на ипотеку, вообще не приходя в отделение банка.

— Каковы базовые критерии, которым нужно соответствовать, чтобы получить первичное одобрение?

— Они довольно комфортные. Во-первых, это возраст: от 21 до 70 лет. Во-вторых, трудовой стаж, который может составлять всего год, и на последнем месте работы человек должен проработать минимум четыре месяца. Конечно, мы оцениваем и платежеспособность клиента. Условно говоря, при доходе в 15 тысяч рублей, имея жену и двоих детей, человек не сможет взять ипотеку на 5 миллионов рублей. Мы проводим расчет, исходя из прожиточного минимума. Все также зависит от наличия у заемщика кредитов или других долговых обязательств.

— Есть ли скрытые комиссии за цифровую обработку данных?

— Нет, цифровая обработка данных — это просто рабочий сервис. Также заявку на кредит вы можете подать через наших партнеров-застройщиков. Все они аккредитованы для работы с банком и сами отправят нам пакет ваших документов.

— Есть ли отличия между онлайн-оформлением заявки на ипотеку на первичное жилье от застройщика и на вторичное?

— Нет, начальная процедура одинаковая: ведь сначала банк принимает решение, готов ли он в принципе выдать кредит. Если ипотека одобрена, человек уже выбирает квартиру, зная сумму ипотеки, которая ему будет выдана. Немного отличается процедура, если заемщик будет приобретать квартиру у застройщика, с которым мы работаем в качестве эскроу-агента. Альфа-Банк аккредитован на работу в таком качестве, сейчас мы запускаем эту процедуру у одного из крупных казанских застройщиков — ЮИТ. У них начинаются продажи нового объекта в ноябре, и мы начнем открывать эскроу-счета для покупателей квартир.

— Есть ли еще какие-то дополнительные возможности при оформлении ипотеки онлайн?

— На сайте Альфа-Банка в личном кабинете ипотечного заемщика можно заполнить и загрузить анкету, заказать оценку недвижимости с возможностью выбора оценочной компании и получить в электронном виде отчет об оценке. Также в личном кабинете можно автоматически сформировать пакет документов для страховой компании и мгновенно получить тариф и размер страховой премии. Банк, безусловно, будет развивать сервис и добавлять новые опции для клиентов. Таким образом, клиенту при оформлении ипотеки онлайн необходимо будет сделать единственный визит в отделение при заключении сделки.

— Есть ли уже статистика о том, как развивается ипотека Альфа-Банка в Татарстане?

— Первую сделку мы провели 31 мая этого года. За это время мы выдали ипотечных кредитов в Казани на сумму более 1 млрд 600 млн рублей. Примерно 70% от всего объема выдачи приходится на строящееся жилье. Основная часть — 70% от общего объема — это заявки, оформленные через наших партнеров. Примерно 30% — онлайн-заявки, и мы надеемся, что эта цифра будет расти.

