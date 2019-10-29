Фотомарафон «100-летие ТАССР»: строительство Казмашстроя, 1932 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 72-я

Фото: из фондов Музея истории КМПО

В 1932 году в Караваево началось возведение Казмашстроя. На огромной территории раскинулось строительство нескольких заводов, которые впоследствии, во время войны, прирастут эвакуированными сюда производствами из Москвы, Воронежа и других городов. Потом они станут основой экономической мощи Татарии. Один из современных промышленных гигантов, выросших из Казмашстроя — АО «КМПО» — поделился с «Реальным временем» фотографиями из своих архивов и историями людей, стараниями которых в Казани выросло авиационное и моторное производство.

Промышленную мощь республики создавали обычные люди, которые без устали работали на строительстве Казмашстроя (или Авиастроя, как его называли тогда и продолжают называть теперь).

Удостоверение строителя Казавиастроя. Фото: из фондов Музея истории КМПО

В 1932 году в числе работников Авиастроя оказалась и Клавдия Григорьевна Щетинникова. Клавдия устроилась официанткой в столовую в возрасте 18 лет (напомним, под столовую перестроили церковь деревни Караваево). Ее трудовой путь прослеживается по документам архивов КМПО: потом Клава переквалифицировалась, работала мотористкой 4 разряда и даже получала усиленное питание.

Сотрудники Казмашстроя. Клава Щетинникова — первая справа в первом ряду. Фото: из фондов Музея истории КМПО

В 1938 году ее перевели работать на бетономешалку. Архивные документы свидетельствуют, что 8 марта 1939 года «как особо проявившую себя на строительстве завода» Клавдию премировали. Размер премии составил 100 рублей, тогда это были серьезные деньги.

Лошадей, работавших на строительстве, взяли под опеку специалисты Казанского ветеринарного института. Фото 1932 года из фондов Музея истории КМПО

Ударной стройке Казмашстроя помогали всей республикой всем, чем могли. Колхозы Бугульминского района привезли 1050 пудов хлеба. Кустари из Сабинского района прислали 1000 кулей, 5000 рогож и 10 тысяч пар лаптей. Специалисты ветеринарного института взяли под свою опеку конный состав огромного строительства. Из Бавлов районный партхозактив отправил на Авиастрой 900 рабочих.

В 1939 году моторное производство отделили от Авиакомбината приказом Народного комиссариата авиационной промышленности, и оно стало самостоятельным моторным заводом №27.

Людмила Губаева