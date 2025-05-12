Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске и переходе к политической борьбе

Рабочая партия Курдистана (РПК), признанная террористической в Турции, приняла решение о самороспуске. Это стало известно после 12-го партийного съезда, который прошел с 5 по 7 мая. Об этом сообщили ТАСС.

В итоговом документе съезда говорится, что «съезд постановил распустить организационную структуру РПК и прекратить вооруженную борьбу», что означает конец деятельности этой организации.

Теперь РПК планирует перейти к «политическим и демократическим методам борьбы». Партия также обратилась к международному сообществу с призывом о помощи и призвала Турцию предоставить правовые и политические гарантии своему лидеру Абдуллаху Оджалану, который находится в заключении.

Анастасия Фартыгина