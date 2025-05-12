В Казани задержаны нарушители на мототранспорте во время рейда «Мотоцикл»

Фото: Максим Платонов

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл» сотрудники ГИБДД Казани выявили несколько случаев управления мототранспортом с нарушениями.

На улице Новосельской был задержан 27-летний местный житель, управлявший питбайком без права управления. В отношении него составлены протоколы по ч.1 ст. 12.1 КоАП РФ (управление незарегистрированным ТС), ч.2 ст. 12.37 КоАП РФ (отсутствие полиса ОСАГО) и ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление без прав).

Также во время оформления питбайкера инспекторы заметили несколько квадроциклов, пытавшихся скрыться от проверки. Один из водителей был задержан — им оказался 44-летний казанец. На него составлены административные материалы по ч.2 ст.12.25 КоАП РФ (неподчинение требованию об остановке) и ч.2 ст. 12.2 КоАП РФ (управление без госномеров).

Еще один нарушитель был остановлен на улице Дубравной — 39-летний водитель скутера без прав управления. В отношении него составлен протокол по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ.

Все задержанные транспортные средства помещены на специализированную штрафстоянку.

Напомним, что с 24 апреля по 25 мая Госавтоинспекция Казани проведет оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл», направленное на усиление контроля за водителями мототранспорта.

Матвей Гавриков