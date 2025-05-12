Участников СВО и их семьи освободят от уплаты земельного и транспортного налогов

Фото: Динар Фатыхов

Минфин России и ФНС предложили важные поправки в Налоговый кодекс, которые могут значительно облегчить налоговую нагрузку на участников СВО и их семьи. Законопроект уже представлен на рассмотрение депутатов и доступен для ознакомления на портале нормативных правовых актов.

Основные изменения касаются освобождения от уплаты транспортного налога для ветеранов и участников СВО. Они смогут не платить налог за одно транспортное средство, однако это не будет касаться дорогих автомобилей стоимостью от 10 млн рублей, а также морских, речных и воздушных судов, за исключением моторных лодок.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, законопроект предлагает освободить участников СВО и их семьи от уплаты земельного налога за участок площадью до 600 кв.м, независимо от его местоположения. Льготы будут действовать на весь календарный год, даже если участие в операции длилось менее 12 месяцев.

Оформление льгот будет максимально упрощено: гражданам не придется записываться на прием или стоять в очередях. Налоговые органы сами получат необходимую информацию от Министерства обороны и других ведомств.

