Эксперты выявили дефицит кадров в трех сферах Татарстана

Фото: Мария Зверева

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследование рынка труда Татарстана и определили профессиональные области с наиболее острой нехваткой специалистов.

В целом по республике наблюдается умеренный уровень конкуренции — 6,1 резюме на вакансию. Однако в отдельных секторах экономики ситуация остается напряженной.

Наиболее сложная обстановка складывается в сфере «Розничная торговля», где на одну вакансию приходится всего 1,7 резюме (при норме 4,0—7,9). За месяц конкуренция в этом сегменте снизилась на 0,3 пункта из-за уменьшения числа резюме на 4% и роста вакансий на 9%. Медианная заработная плата в торговле составила 50,3 тыс. рублей (-0,7%).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Существенные проблемы с поиском персонала сохраняются в «Медицине, фармацевтике», где уровень конкуренции составляет 2,9 резюме на вакансию (-0,1 пункта). Несмотря на снижение числа вакансий на 2% и резюме на 6%, медианная зарплата в отрасли выросла на 1,2%, достигнув 65,1 тыс. рублей.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Определенные трудности испытывают работодатели в сфере «Продажи, обслуживание клиентов». Хотя общая конкуренция здесь находится в пределах нормы — 4,3 резюме на вакансию (-0,3 пункта), спрос на менеджеров по продажам остается высоким. За месяц число резюме снизилось на 4%, а количество вакансий выросло на 3%. Медианная зарплата в продажах составляет 70,2 тыс. рублей (-0,3%).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Напомним, что в период с 1 по 23 апреля работодатели Татарстана опубликовали около 31,9 тыс. вакансий. Из числа опубликованных вакансий в 10% случаев предлагаемая зарплата начинается от 180 тыс. рублей.



Матвей Гавриков