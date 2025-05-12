Бастрыкин взял на контроль проверку состояния дороги в поселке Мирный

Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащем состоянии дорожного полотна на улице 6-й Давликеевской в поселке Мирный города Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Сети сообщается, что дорога не имеет асфальтового покрытия, покрыта многочисленными ямами и размывается во время осадков. Проблема затрагивает местных жителей, включая пенсионеров, семьи с детьми, инвалида-колясочника и участника СВО с ранением. Капитальный ремонт дороги не проводился более 35 лет, несмотря на обращения граждан.

СУ СК России по Татарстану организовало процессуальную проверку по данному факту.

А.И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Андреевичу Липскому представить доклад о промежуточных результатах проверки и принятых мерах.

Напомним, что недавно председатель СК России Александр Бастрыкин также поручил проверить информацию о нарушении жилищных прав молодой матери из Альметьевска.

Матвей Гавриков