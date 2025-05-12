Париж опроверг слухи о наркотиках на столе у Макрона в поезде до Киева

Президент Франции Эмманюэль Макрон не прятал наркотики, как это предполагали некоторые комментаторы, а просто убрал с стола мятую салфетку во время поездки в Киев. Об этом заявили в Елисейском дворце, опровергнув слухи о «свертке», который оказался обычной салфеткой.

Инцидент произошел во время поездки 10 мая, когда Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава британского правительства Кир Стармер сидели за столом в поезде. На видео, опубликованном агентством AP, видно, как Макрон убирает салфетку, а Мерц — столовый прибор. Вокруг них были стаканы с водой и папки с документами.

В Елисейском дворце уточнили, что «когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что делает простую салфетку похожей на наркотики». Они подчеркнули, что такие фейковые новости распространяют «враги Франции» как внутри страны, так и за ее пределами.

Во время визита в Киев политики встретились с украинским президентом Владимиром Зеленским и обсудили ситуацию в стране. Макрон также подчеркнул, что для Украины и европейских стран наступает «новая эра», добавив, что Европа «видит себя как державу».

Анастасия Фартыгина