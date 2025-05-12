Комитет ЖКХ Казани возглавил Ильсур Хисматуллин

Его прежний руководитель Василий Лысачкин стал руководителем управления жилищной политики

С сегодняшнего дня комитет ЖКХ Казани возглавил Ильсур Хисматуллин, ранее занимавший должность первого заместителя главы администрации Кировского и Московского районов города. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Он напомнил, что Ильсур Хисматуллин возглавлял УК «Заречье», которая обслуживала 1,5 млн кв. м. «Мы должны работать еще более упорно, менять законодательную базу, выстраивать диалог с жителями. Ждем от вас с вашими знаниями с земли инициативы и нового уровня работы», — подчеркнул мэр Казани.

Сафина Аделия / realnoevremya.ru

Прежний руководитель комитета ЖКХ Василий Лысачкин возглавит управление жилищной политики.

Управляющим делами исполкома и мэрии Казани с прошлой недели стал Линар Гафаров, добавил мэр.



Галия Гарифуллина