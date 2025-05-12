Летний сезон в парках и скверах Казани стартует 17 мая

Он откроется в Горкинско-Ометьевском лесу мероприятием «Демо лета»

Фото: Динар Фатыхов

Летний сезон в парках и скверах Казани стартует 17 мая. Он откроется в Горкинско-Ометьевском лесу праздником «Демо лета», который продлится с 8.00 до 22.00. Об этом рассказала на «деловом понедельнике» в мэрии города руководитель Дирекции парков и скверов столицы Татарстана Айгуль Латыпова.

На мероприятии казанцев праздника ждут лекторий, мастер-классы для детей и фотозоны. Кроме того, на празднике пройдут мастерские с представителями парковых сообществ. На сцене выступят местные музыкальные коллективы и диджеи. Хейдлайнером станет исполнитель BLIZKEY.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В парке «Елмай» этим летом пройдет 150 событий в рамках концепции «Как парк стал другом». На набережной озера Кабан реализуют культурную программу «Юл» — «Дорога».

Напомним, подростки в возрасте от 14 до 20 лет смогут принять участие в летней оплачиваемой стажировке в Подростковой дирекции парка «Елмай» и набережной реки Казанки. Они получат практический опыт управления общественными зонами, разработают концепцию проекта «Детский Горожанин-ученый», примут участие в создании детского журнала «Елмай» и подготовят оригинальные материалы для телеграм-канала парка.

Галия Гарифуллина